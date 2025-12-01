Макрон: "Мирні домовленості ще не сформовані"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на даному етапі повного мирного плану щодо припинення російсько-української війни не існує.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава французької держави наголосив, що наразі є лише перелік тем, відповідальність за які належить різним сторонам.

Макрон підкреслив, що реальний всеохопний план можливий тільки тоді, коли до переговорного процесу будуть одночасно залучені Україна, Росія та європейські країни.

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Участь європейських держав — ключова умова

Під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським у Парижі французький лідер повідомив, що Європа вже кілька місяців готується до визначення власної ролі в майбутніх домовленостях, зокрема у сфері гарантій безпеки. Він зазначив, що рішення щодо заморожених активів, санкцій, євроінтеграції та системи безпеки можуть бути ухвалені лише за прямої участі європейських партнерів.

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Макрон також зауважив, що частина ключових питань може бути вирішена виключно українською стороною, особливо коли йдеться про територіальну цілісність та майбутнє деокупованих регіонів.

"Питання територій – це відповідальність вашого президента, нікого іншого. І це чітко розуміють американські переговорники", — підкреслив Макрон.

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Роль США та очікування щодо позиції Росії

Президент Франції відзначив значення американського посередництва у нинішньому переговорному процесі. За його словами, Вашингтон може допомогти отримати від Москви перші сигнали щодо готовності обговорювати можливі параметри миру. Макрон висловив сподівання, що посередницькі зусилля США сприятимуть реальному прогресу.

На його думку, лише спільний підхід може забезпечити результат, який буде прийнятним і стабільним у довгостроковій перспективі.

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Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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