Заявления о скором мире опасны и демотивируют военных, - Елизаров

Обещания быстрого окончания войны расслабляют и демотивируют военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Война навсегда

Елизаров считает, что эта война - навсегда.

"У нашего общества есть одна мечта. На первом месте - Путин сдох. На втором - американцы дали что-то, мы нажали на кнопки, и это что-то Россию снесло нахрен. А третья - подпишут соглашение, нас защитят, будет куча бабла, мы будем строиться, веселиться и развлекаться", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы Lasar's Group в целом уничтожили более 55 тыс. единиц техники РФ на $12,5 млрд, - Елизаров. ВИДЕО

Обещания демотивируют

По словам полковника, это очень сильно расслабляет.

"Потому что каждое обещание окончания войны демотивирует даже меня, который понимает, что она никогда не закончится. Любой боец в окопе скажет: "Зачем мне сейчас бороться за наблюдательный пункт, если завтра закончится война, все будут праздновать, а я буду лежать в гробу".

Лучше пусть она закончится и тогда все выдохнут. Мы этого соседа (Россию. - Ред.) никуда не денем. Сами мы уехать от него не можем, будем соседями", - сказал Елизаров.

Подробнее - в интервью Павла Елизарова, опубликованном на YouTube.

Читайте: В начале полномасштабного вторжения мы адаптировали боеприпасы 1946 года выпуска под дроны, всего 200 тыс., - Елизаров