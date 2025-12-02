РУС
1 450 10

Заявления о скором мире опасны и демотивируют военных, - Елизаров

Почему заявления о скором мире демотивируют военных?

Обещания быстрого окончания войны расслабляют и демотивируют военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Война навсегда

Елизаров считает, что эта война - навсегда.

"У нашего общества есть одна мечта. На первом месте - Путин сдох. На втором - американцы дали что-то, мы нажали на кнопки, и это что-то Россию снесло нахрен. А третья - подпишут соглашение, нас защитят, будет куча бабла, мы будем строиться, веселиться и развлекаться", - сказал он.

Обещания демотивируют

По словам полковника, это очень сильно расслабляет.

"Потому что каждое обещание окончания войны демотивирует даже меня, который понимает, что она никогда не закончится. Любой боец в окопе скажет: "Зачем мне сейчас бороться за наблюдательный пункт, если завтра закончится война, все будут праздновать, а я буду лежать в гробу". 

Лучше пусть она закончится и тогда все выдохнут. Мы этого соседа (Россию. - Ред.) никуда не денем. Сами мы уехать от него не можем, будем соседями", - сказал Елизаров.

Подробнее - в интервью Павла Елизарова, опубликованном на YouTube.

Топ комментарии
+3
Це він кому сказав? Невже недолугому-95?
02.12.2025 16:32 Ответить
+2
В ЦЬОМУ І ЦІЛЬ ЗЕ

- відвід війська в 2019
- зніс оборонні укріплення
- розмінував
- знищив ракетну програму
- коли був наплив в армію - ВІДМОВЛЯВ бо кава в криму через 2 місяці
- потім навпаки бусифікація
- потім випустив 18-22 - САМЕ ТІ ХТО ВОЮЄ У ВІЙНАХ

кожний його крок продуманий. Ви бачите дурака а я бачу ГЕНІЯ. Того хто знищив так швидко націю яку 2 світова не знищила
02.12.2025 16:29 Ответить
+2
А оманська гнида і його шапіто тільки й триндить про мир, а ще крадуть і брешуть
02.12.2025 16:41 Ответить
02.12.2025 16:29 Ответить
Він домовлявся про це в Омані.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:02 Ответить
02.12.2025 16:32 Ответить
02.12.2025 16:41 Ответить
А хто захоче воювати коли за спиною розказують що все те що захищали кров'ю і життями прийдеться просто так віддали людоїдам заради рабства.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:55 Ответить
Це щютка такий від президента !
показать весь комментарий
02.12.2025 17:00 Ответить
А відосики від слуги не демотивують?
Хоча,найбільше приклався тцт з їх ловлею.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:06 Ответить
А нах-ра ти та тобі подібні офіцери у війську? Чи спілкування з солдатом- це "не твоє?" Чи це нова форма "вовчанського туману",що нам заважає,а кацапам допомагає?
показать весь комментарий
02.12.2025 17:11 Ответить
 
 