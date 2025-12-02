Заявления о скором мире опасны и демотивируют военных, - Елизаров
Обещания быстрого окончания войны расслабляют и демотивируют военнослужащих.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
Война навсегда
Елизаров считает, что эта война - навсегда.
"У нашего общества есть одна мечта. На первом месте - Путин сдох. На втором - американцы дали что-то, мы нажали на кнопки, и это что-то Россию снесло нахрен. А третья - подпишут соглашение, нас защитят, будет куча бабла, мы будем строиться, веселиться и развлекаться", - сказал он.
Обещания демотивируют
По словам полковника, это очень сильно расслабляет.
"Потому что каждое обещание окончания войны демотивирует даже меня, который понимает, что она никогда не закончится. Любой боец в окопе скажет: "Зачем мне сейчас бороться за наблюдательный пункт, если завтра закончится война, все будут праздновать, а я буду лежать в гробу".
Лучше пусть она закончится и тогда все выдохнут. Мы этого соседа (Россию. - Ред.) никуда не денем. Сами мы уехать от него не можем, будем соседями", - сказал Елизаров.
Подробнее - в интервью Павла Елизарова, опубликованном на YouTube.
- відвід війська в 2019
- зніс оборонні укріплення
- розмінував
- знищив ракетну програму
- коли був наплив в армію - ВІДМОВЛЯВ бо кава в криму через 2 місяці
- потім навпаки бусифікація
- потім випустив 18-22 - САМЕ ТІ ХТО ВОЮЄ У ВІЙНАХ
кожний його крок продуманий. Ви бачите дурака а я бачу ГЕНІЯ. Того хто знищив так швидко націю яку 2 світова не знищила
Хоча,найбільше приклався тцт з їх ловлею.