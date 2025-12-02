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Заяви про швидкий мир небезпечні та демотивують військових, - Єлізаров

Чому заяви про швидкий мир демотивують військових?

Обіцянки швидкого закінчення війни розслабляють та демотивують військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Війна назавжди

Єлізаров вважає, що ця війна - назавжди.

"У нашого суспільства єдина мрія. На першому місці - Путін здох. На другому - американці дали щось, ми натиснули на кнопки та це щось Росію знесло нахрін. А третя - підпишуть угоду, нас захистять, буде купа бабла, ми будуватимемося, веселитися та розважатися", - сказав він.

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Обіцянки демотивують

За словами полковника, це дуже сильно розслабляє.

"Тому, що кожна обіцянка закінчення війни демотивує навіть мене, який розуміє, що вона ніколи не закінчиться. Будь-який боєць в окопі скаже: "Навіщо мені зараз боротися за спостережний пункт, якщо завтра закінчиться війна, всі святкуватимуть, а я лежатиму в труні". 

Краще хай вона закінчиться і тоді всі видихнуть. Ми цього сусіда (Росію. - Ред.) нікуди не подінемо. Самі ми поїхати від нього не можемо, будемо сусідами", - пояснив Єлізаров.

Докладніше - в інтерв'ю Павла Єлізарова, оприлюдненому на YouTube.

Читайте: На початку повномасштабного вторгнення ми адаптували боєприпаси 1946 року випуску під дрони, загалом 200 тис., - Єлізаров

Автор: 

війна (1649) Єлізаров Павло (23)
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Топ коментарі
+13
В ЦЬОМУ І ЦІЛЬ ЗЕ

- відвід війська в 2019
- зніс оборонні укріплення
- розмінував
- знищив ракетну програму
- коли був наплив в армію - ВІДМОВЛЯВ бо кава в криму через 2 місяці
- потім навпаки бусифікація
- потім випустив 18-22 - САМЕ ТІ ХТО ВОЮЄ У ВІЙНАХ

кожний його крок продуманий. Ви бачите дурака а я бачу ГЕНІЯ. Того хто знищив так швидко націю яку 2 світова не знищила
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02.12.2025 16:29 Відповісти
+8
Це він кому сказав? Невже недолугому-95?
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02.12.2025 16:32 Відповісти
+8
Він домовлявся про це в Омані.
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02.12.2025 17:02 Відповісти
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В ЦЬОМУ І ЦІЛЬ ЗЕ

- відвід війська в 2019
- зніс оборонні укріплення
- розмінував
- знищив ракетну програму
- коли був наплив в армію - ВІДМОВЛЯВ бо кава в криму через 2 місяці
- потім навпаки бусифікація
- потім випустив 18-22 - САМЕ ТІ ХТО ВОЮЄ У ВІЙНАХ

кожний його крок продуманий. Ви бачите дурака а я бачу ГЕНІЯ. Того хто знищив так швидко націю яку 2 світова не знищила
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02.12.2025 16:29 Відповісти
Він домовлявся про це в Омані.
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02.12.2025 17:02 Відповісти
А потім не мобілізує тих, хто давав присягу, служив, закінчив військові навчальні заклади - силовиків, зокрема заброньованих на 90% ментів, молодих відставників, з яких в ЗСУ лише 1 із 40, охоронців, що стоять під кожним деревом чи охороняють маєтки, офіцерів, у яких не той вос чи такі генії, що можуть тільки командувати, і т.д., а навпаки, зобовʼязав зʼявитись в стислі терміни навіть без повісток тих, хто присяги не давав, має хвороби, не має військового квитка, а має довідку, і ніколи не тримав зброї в руках - обмежено придатних!
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02.12.2025 23:45 Відповісти
він думає вони його захистять від майдана
гагага
це ж очевидно
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03.12.2025 07:49 Відповісти
Але ж хворі люди тут до чого, щоб з них знущатися і отаке коїти
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
І вбивати людей, он як Сахарука, Сопіна, біля Рожнятова труп знайшли...
Це вже, дійсно, якась тиранія.
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03.12.2025 10:41 Відповісти
Саме за це голосували 13 млн. Тобто таке все суспільство. Половина населення хоче виїхати до раю на горбу іншої половини. Нічого дивного. Ха ха ха.
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03.12.2025 08:05 Відповісти
Це він кому сказав? Невже недолугому-95?
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02.12.2025 16:32 Відповісти
А оманська гнида і його шапіто тільки й триндить про мир, а ще крадуть і брешуть
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02.12.2025 16:41 Відповісти
А хто захоче воювати коли за спиною розказують що все те що захищали кров'ю і життями прийдеться просто так віддали людоїдам заради рабства.
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02.12.2025 16:55 Відповісти
Це щютка такий від президента !
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02.12.2025 17:00 Відповісти
А відосики від слуги не демотивують?
Хоча,найбільше приклався тцт з їх ловлею.
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02.12.2025 17:06 Відповісти
А нах-ра ти та тобі подібні офіцери у війську? Чи спілкування з солдатом- це "не твоє?" Чи це нова форма "вовчанського туману",що нам заважає,а кацапам допомагає?
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02.12.2025 17:11 Відповісти
Єлізаров вважає, що ця війна - назавжди.

 Ідіот.
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02.12.2025 17:46 Відповісти
Може,то він демотивує?
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02.12.2025 17:55 Відповісти
Ідіот - це ти. І як кожен ідіот ти не здатен це зрозуміти.
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02.12.2025 19:54 Відповісти
ця війна до того поки наші кретини дотумкають робити теракти у москві
як бачиш з чеченами нема "війни назвжди!"
а чому?
бо в них "нема страху та берегів"
ну так вони кацапам внушили терактами
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03.12.2025 07:50 Відповісти
Поки ***** при владі та і впринципі існування самої россії, миру не буде, навіть якщо щось підпишуть "Алямир" це буде пауза недовгою.
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02.12.2025 20:01 Відповісти
Найближчим часом не буде ні стрімкого, ні повільного миру.

Вологі мрії "втомлених від війни" за сотні кілометрів від фронту мають таке ж відношення до закінчення війни, як і марення "миротворців", що знаходяться за тисячі кілометрів від війни.
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02.12.2025 18:57 Відповісти
Інтерв'ю Дмитру Гордону? Проходимо мимо. Це зашквар.
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02.12.2025 20:10 Відповісти
Дмитру Гордону?
Дмитро ще також той вангіст,не менше пана буданоффа,любить конкретно нафантазувати і співрозмовників навести на свої теми.
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02.12.2025 20:29 Відповісти
Lasar's Group - це в/ч 3066, що на Печерську. В ній числився Пікалов, на честь призначення її нового КЧ "95 квартал" концерт давав. Це так, для розуміння.
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02.12.2025 20:29 Відповісти
Не переймайся. У тебе точно буде купа бабла, ти будеш веселитися та розважатися.
Щодо більшості населення - не певен.
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02.12.2025 20:20 Відповісти
Україна наближається до миру, - Зеленський

https://images.cnscdn.com/5/a/a/c/5aacb91150c690ea917d81281eb1e37e/original.jpg
Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава перебуває на найкоротшій відстані до миру за весь час повномасштабної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3588277
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02.12.2025 21:24 Відповісти
Україна наближається до миру, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3588277
Путін своїми заявами підтверджує небажання завершувати війну, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3588283
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02.12.2025 22:06 Відповісти
Більше всього мене демотивує відсутність демобілізації. Хочеться просто здохнути. А от робити нічого вже не хочеться. Окрім хіба що нити про те яка у нас ушльопська країна і кончені командири і цим демотивувати військовозобов'язаних і новобранців.
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02.12.2025 22:30 Відповісти
Так що ні. Розмови про швидкий мир це така морквиеочка яку тримають віслючкам щоб вони в сзч не розбігалися. Навіщо тільки державі такі хвоїни-чмоні з яких кацапських ржали на початку війни... підозрюю що це якось пов'язано з відмиванням бабла...
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02.12.2025 22:33 Відповісти
підпишуть угоду, нас захистять, буде купа бабла, ми будуватимемося, веселитися та розважатися", - сказав він.

Ну, я так розумію, подібним генералам і зараз це нічого не заважає робити, а звичайні люди без звʼязків і бабла нехай гниють в окопах вічно? То якщо війна буде вічно, яка в цьому мотивація? Та і не буде вічно, якщо буде з такою інтенсивністю, у кого раніше закінчаться люди.
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02.12.2025 23:49 Відповісти
я б спочаку кожного інтервью
показував майно гістя
для так сказати, калібровки моралі
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03.12.2025 07:52 Відповісти
І Веніславський он каже, що війна завершиться найближчими місяцями.
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03.12.2025 00:35 Відповісти
Кажуть у раді по ініціативі цього поца пенькаславського готують закон який "ужорсткішає " заходи проти ухилянтів, мені цікаво як воно буде перевіряти хто ухилянт а хто ні? Он один аж 4 рази ухилився і нормально себе чухає ніхто його не ловить
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03.12.2025 00:57 Відповісти
ужесточеніє призводить до спротиву
почнуть різати тцкунів масово
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03.12.2025 07:53 Відповісти
Неправду кажеш, тиловик ряжений. Навпаки, заяви про близький мир піднімають дух і настрій військових, усі давно хочуть додому, до сімей, живими. А от заяви типу "ніяких договорів, воюєм до повної перемоги" дійсно демотивують і подавляють. Воїни бачать і розуміють перспективи (вірніше, їх відсутність) цієї війни. Це я кажу про справжніх солдат, ті які на передку. Подавляюча більшість із них за хоч якусь мирну угоду і припинення цього всього. Я роблю ці висновки на основі особистого спілкування та спілкування з родичами та знайомими військових, тобто через третіх осіб.
А хто проти перемир'я?
1. Зеленський і ко - вічна війна - це вічна влада, бабло і безкарність.
2. Різного роду тилова і заброньована наволоч, таких багато тут в коментарях, які не на фронті і не підуть туди, але виступають тільки за війну до кордонів 1991 року і не менше, а все решту називають "капітуляцією".
3. "Волотери" і барбершопні "військові" які монетизують війну і завдяки їй неймовірно піднялись, в медійному плані та фінансовому, заробляють на ній казкове бабло (тобто по суті людожери). Чим більше смертей, особливо дітей, тим для них краще бо тим більше на емоціях народа можна буде зістригти бабла "на помсту" та тому подібне. Також допомагають зеленій владі відмивати гроші.
4. Виїхавші в ЄС, бо переживають що в разі закінчення війни їм або виплати скасують, або взагалі статуса позбавлять чи ще почнуться якісь неудобства, (теж з такими спілкувався особисто) і ще не дай бог не зможуть дочекатися терміну коли можна буде подати на громадянство. Тобто людям які топлять за війну "до справедливої перемоги України" Україна по факту уже похєр, вертатись не збирається майже ніхто.
5. Пенси, жіночки, інші не підлягаючі мобілізації. В принципі їх можна і до пункту 2 віднести.
......................
Можна ще додати, (наприклад лицемірних європейчиків). Ну , в принципі, досить і цих пунктів.
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03.12.2025 05:21 Відповісти
я теж дивуюсь
630 вбитих дітей офіційно
а на мокві жодного теракту
таке враження сбу та гур гнилі бариги
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03.12.2025 07:55 Відповісти
Тобто кожен полковник хоче і намагається контролювати думки і бажання солдата. А як же . Солдат тіпа має охороняти спостережний пункт. Ні своє життя і здоров'я. Ні життя і здоров'я родини. В спостережний пункт . Чого саме пункт? Тому що гівнюку полковнику треба буде робити не дай Боже неприємну доповідь також гівнюку генералу. І генерал не буде питати скільки там на тому пункті двохсотий, трьохсотих, сзч, хворих і виснажених, а чи охороняють то пункт, бо він відмічений на карті для генштабу. Тобто хай солдат тіпа не розслабляється. Та він ніколи не розслаблявся. Питання коли напрягалися майори, оті полковники, генерали. Разом узяті. Лише на відосиках і рилсах, а ще на доповідях. Оце все напруження вищого составу. Вирішити яке віски брати. Жоден полковник за всі роки війни не напружувався і напружуватися не буде. Для чого брати у цих полковників інтерв'ю взагалі? Що він там розкаже? Ту інформацію що йому хтось доповість.? Або самим собою вигадану брехню? Що може об'єктивне розказати людина, яка сидить у штабі і далі кафешок і торгових центрів не виїздить? Який там спостережний пункт, він на ньому був останній раз з перевіркою п'ять років назад. Ха ха ха.
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03.12.2025 07:49 Відповісти
66% вже погоджуються з 28 пунктами?
https://glavcom.ua/allvotes/222.html
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03.12.2025 11:33 Відповісти
 
 