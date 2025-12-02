Заяви про швидкий мир небезпечні та демотивують військових, - Єлізаров
Обіцянки швидкого закінчення війни розслабляють та демотивують військовослужбовців.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Війна назавжди
Єлізаров вважає, що ця війна - назавжди.
"У нашого суспільства єдина мрія. На першому місці - Путін здох. На другому - американці дали щось, ми натиснули на кнопки та це щось Росію знесло нахрін. А третя - підпишуть угоду, нас захистять, буде купа бабла, ми будуватимемося, веселитися та розважатися", - сказав він.
Обіцянки демотивують
За словами полковника, це дуже сильно розслабляє.
"Тому, що кожна обіцянка закінчення війни демотивує навіть мене, який розуміє, що вона ніколи не закінчиться. Будь-який боєць в окопі скаже: "Навіщо мені зараз боротися за спостережний пункт, якщо завтра закінчиться війна, всі святкуватимуть, а я лежатиму в труні".
Краще хай вона закінчиться і тоді всі видихнуть. Ми цього сусіда (Росію. - Ред.) нікуди не подінемо. Самі ми поїхати від нього не можемо, будемо сусідами", - пояснив Єлізаров.
Докладніше - в інтерв'ю Павла Єлізарова, оприлюдненому на YouTube.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- відвід війська в 2019
- зніс оборонні укріплення
- розмінував
- знищив ракетну програму
- коли був наплив в армію - ВІДМОВЛЯВ бо кава в криму через 2 місяці
- потім навпаки бусифікація
- потім випустив 18-22 - САМЕ ТІ ХТО ВОЮЄ У ВІЙНАХ
кожний його крок продуманий. Ви бачите дурака а я бачу ГЕНІЯ. Того хто знищив так швидко націю яку 2 світова не знищила
гагага
це ж очевидно
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
І вбивати людей, он як Сахарука, Сопіна, біля Рожнятова труп знайшли...
Це вже, дійсно, якась тиранія.
Хоча,найбільше приклався тцт з їх ловлею.
Ідіот.
як бачиш з чеченами нема "війни назвжди!"
а чому?
бо в них "нема страху та берегів"
ну так вони кацапам внушили терактами
Вологі мрії "втомлених від війни" за сотні кілометрів від фронту мають таке ж відношення до закінчення війни, як і марення "миротворців", що знаходяться за тисячі кілометрів від війни.
Дмитро ще також той вангіст,не менше пана буданоффа,любить конкретно нафантазувати і співрозмовників навести на свої теми.
Щодо більшості населення - не певен.
https://images.cnscdn.com/5/a/a/c/5aacb91150c690ea917d81281eb1e37e/original.jpg
Президент України Володимир Зеленський заявив, що держава перебуває на найкоротшій відстані до миру за весь час повномасштабної війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3588277
Путін своїми заявами підтверджує небажання завершувати війну, - Сибіга Джерело: https://censor.net/ua/n3588283
Ну, я так розумію, подібним генералам і зараз це нічого не заважає робити, а звичайні люди без звʼязків і бабла нехай гниють в окопах вічно? То якщо війна буде вічно, яка в цьому мотивація? Та і не буде вічно, якщо буде з такою інтенсивністю, у кого раніше закінчаться люди.
показував майно гістя
для так сказати, калібровки моралі
почнуть різати тцкунів масово
А хто проти перемир'я?
1. Зеленський і ко - вічна війна - це вічна влада, бабло і безкарність.
2. Різного роду тилова і заброньована наволоч, таких багато тут в коментарях, які не на фронті і не підуть туди, але виступають тільки за війну до кордонів 1991 року і не менше, а все решту називають "капітуляцією".
3. "Волотери" і барбершопні "військові" які монетизують війну і завдяки їй неймовірно піднялись, в медійному плані та фінансовому, заробляють на ній казкове бабло (тобто по суті людожери). Чим більше смертей, особливо дітей, тим для них краще бо тим більше на емоціях народа можна буде зістригти бабла "на помсту" та тому подібне. Також допомагають зеленій владі відмивати гроші.
4. Виїхавші в ЄС, бо переживають що в разі закінчення війни їм або виплати скасують, або взагалі статуса позбавлять чи ще почнуться якісь неудобства, (теж з такими спілкувався особисто) і ще не дай бог не зможуть дочекатися терміну коли можна буде подати на громадянство. Тобто людям які топлять за війну "до справедливої перемоги України" Україна по факту уже похєр, вертатись не збирається майже ніхто.
5. Пенси, жіночки, інші не підлягаючі мобілізації. В принципі їх можна і до пункту 2 віднести.
......................
Можна ще додати, (наприклад лицемірних європейчиків). Ну , в принципі, досить і цих пунктів.
630 вбитих дітей офіційно
а на мокві жодного теракту
таке враження сбу та гур гнилі бариги
https://glavcom.ua/allvotes/222.html