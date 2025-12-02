Заяви про швидкий мир небезпечні та демотивують військових, - Єлізаров

Обіцянки швидкого закінчення війни розслабляють та демотивують військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Війна назавжди

Єлізаров вважає, що ця війна - назавжди.

"У нашого суспільства єдина мрія. На першому місці - Путін здох. На другому - американці дали щось, ми натиснули на кнопки та це щось Росію знесло нахрін. А третя - підпишуть угоду, нас захистять, буде купа бабла, ми будуватимемося, веселитися та розважатися", - сказав він.

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Обіцянки демотивують

За словами полковника, це дуже сильно розслабляє.

"Тому, що кожна обіцянка закінчення війни демотивує навіть мене, який розуміє, що вона ніколи не закінчиться. Будь-який боєць в окопі скаже: "Навіщо мені зараз боротися за спостережний пункт, якщо завтра закінчиться війна, всі святкуватимуть, а я лежатиму в труні".

Краще хай вона закінчиться і тоді всі видихнуть. Ми цього сусіда (Росію. - Ред.) нікуди не подінемо. Самі ми поїхати від нього не можемо, будемо сусідами", - пояснив Єлізаров.

Докладніше - в інтерв'ю Павла Єлізарова, оприлюдненому на YouTube.

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