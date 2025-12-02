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Новини Дрони проти окупантів
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На початку повномасштабного вторгнення ми адаптували боєприпаси 1946 року випуску під дрони, загалом 200 тис., - Єлізаров

Радянські боєприпаси на дронах: як їх використовували?

На початку повномасштабного вторгнення РФ доводилося адаптувати радянські боєприпаси під дрони, щоб ефективно знищувати окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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Він згадав один із випадків на початку повномасштабного вторгнення РФ.

"У нас в команді з'явилася людина, професійний військовий, який розуміє, що таке боєприпас та що можна використати для дрона

Він сказав, що є боєприпас радянського зразка, 1946 року. Це касетний боєприпас. Їх скидали з Іл-2 та накривали площу, пробиваючи танки згори. Потім цю конструкцію закинули, бо вважали неефективною, а на складах залишилися", - зазначив він.

За словами Єлізарова, бійці вручну переобладнали близько 200 тис. боєприпасів, адаптуючи їх під дрони.

Також дивіться: Бійці Lasar’s Group загалом знищили понад 55 тис. одиниць техніки РФ на $12,5 млрд, - Єлізаров. ВIДЕО

Герой України

"За це людині, яка це винайшла, йому президент дав Героя України", - додав командир.

Це був великий інтелектуальний об'єм роботи. Також ця переробка була небезпечною, оскільки це ризик.

"Бо ти розбираєш боєприпас 70-річної давнини, яких на складі умовно 200 тонн і під час вибуху одного весь колектив випарується. Це героїзм", - додав він.

Докладніше - в інтерв'ю Павла Єлізарова, оприлюдненому на YouTube.

Читайте: Якби не США, які оплатили 2000 дронів, ми б зупинилися у жовтні, - командир підрозділу Lasar’s Group Єлізаров

Автор: 

боєприпаси (2417) Єлізаров Павло (23) дрони (8440)
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02.12.2025 15:27 Відповісти
Все ж таки краще, ніж гарматна граната зразка 1812 року.
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02.12.2025 15:50 Відповісти
нажаль цього всього мало.

Ми б виграли АЛЕ

- США давно втратили світове лідерство, ще при Обамі уже він казав "дайте Крим вам жалко чи шо"

- ЕС скоріше мертве чим живе, вони і потік арабів не можуть зупинити - про що мова

- НАТО фікція із 4 букв

- а ще евреї і татари які мало не 100% керівництва країни які думають лише про свої статки

і ДЕСЬ ТАМ нафіг нікому не потрібний український народ який платить ціну ЗА ВСЕ
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02.12.2025 15:29 Відповісти
Довелося трохи ПТАБів переробити під скиди. Працювали відмінно. РКГ взагалі як казка були зі штатним (майже) ініціатором.
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02.12.2025 16:08 Відповісти
Досить співати лазаря! Які дрони на початку вторгнення? Байрак при? Не діри горбатого до стіни,,фуфел.
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02.12.2025 17:39 Відповісти
 
 