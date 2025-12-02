На початку повномасштабного вторгнення ми адаптували боєприпаси 1946 року випуску під дрони, загалом 200 тис., - Єлізаров
На початку повномасштабного вторгнення РФ доводилося адаптувати радянські боєприпаси під дрони, щоб ефективно знищувати окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це командир Lasar’s Group полковник Павло Єлізаров (Лазар) розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.
Він згадав один із випадків на початку повномасштабного вторгнення РФ.
"У нас в команді з'явилася людина, професійний військовий, який розуміє, що таке боєприпас та що можна використати для дрона.
Він сказав, що є боєприпас радянського зразка, 1946 року. Це касетний боєприпас. Їх скидали з Іл-2 та накривали площу, пробиваючи танки згори. Потім цю конструкцію закинули, бо вважали неефективною, а на складах залишилися", - зазначив він.
За словами Єлізарова, бійці вручну переобладнали близько 200 тис. боєприпасів, адаптуючи їх під дрони.
Герой України
"За це людині, яка це винайшла, йому президент дав Героя України", - додав командир.
Це був великий інтелектуальний об'єм роботи. Також ця переробка була небезпечною, оскільки це ризик.
"Бо ти розбираєш боєприпас 70-річної давнини, яких на складі умовно 200 тонн і під час вибуху одного весь колектив випарується. Це героїзм", - додав він.
Докладніше - в інтерв'ю Павла Єлізарова, оприлюдненому на YouTube.
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Ми б виграли АЛЕ
- США давно втратили світове лідерство, ще при Обамі уже він казав "дайте Крим вам жалко чи шо"
- ЕС скоріше мертве чим живе, вони і потік арабів не можуть зупинити - про що мова
- НАТО фікція із 4 букв
- а ще евреї і татари які мало не 100% керівництва країни які думають лише про свої статки
і ДЕСЬ ТАМ нафіг нікому не потрібний український народ який платить ціну ЗА ВСЕ