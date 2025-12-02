В начале полномасштабного вторжения мы адаптировали боеприпасы 1946 года выпуска под дроны, всего 200 тыс., - Елизаров

В начале полномасштабного вторжения РФ приходилось адаптировать советские боеприпасы под дроны, чтобы эффективно уничтожать оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир Lasar's Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он вспомнил один из случаев в начале полномасштабного вторжения РФ.

"У нас в команде появился человек, профессиональный военный, который понимает, что такое боеприпас и что можно использовать для дрона.

Он сказал, что есть боеприпас советского образца, 1946 года. Это кассетный боеприпас. Их сбрасывали с Ил-2 и накрывали площадь, пробивая танки сверху. Потом эту конструкцию забросили, потому что считали неэффективной, а на складах остались", - отметил он.

По словам Елизарова, бойцы вручную переоборудовали около 200 тыс. боеприпасов, адаптируя их под дроны.

Герой Украины

"За это человеку, который это изобрел, президент присвоил звание Героя Украины", - добавил командир.

Это был большой интеллектуальный объем работы. Также эта переработка была опасной, поскольку это риск.

"Потому что ты разбираешь боеприпасы 70-летней давности, которых на складе условно 200 тонн, и при взрыве одного весь коллектив испарится. Это героизм", - добавил он.

