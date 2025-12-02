РУС
Новости Дроны против оккупантов
1 553 4

В начале полномасштабного вторжения мы адаптировали боеприпасы 1946 года выпуска под дроны, всего 200 тыс., - Елизаров

Советские боеприпасы на дронах: как их использовали?

В начале полномасштабного вторжения РФ приходилось адаптировать советские боеприпасы под дроны, чтобы эффективно уничтожать оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир Lasar’s Group полковник Павел Елизаров (Лазар) рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он вспомнил один из случаев в начале полномасштабного вторжения РФ.

"У нас в команде появился человек, профессиональный военный, который понимает, что такое боеприпас и что можно использовать для дрона

Он сказал, что есть боеприпас советского образца, 1946 года. Это кассетный боеприпас. Их сбрасывали с Ил-2 и накрывали площадь, пробивая танки сверху. Потом эту конструкцию забросили, потому что считали неэффективной, а на складах остались", - отметил он.

По словам Елизарова, бойцы вручную переоборудовали около 200 тыс. боеприпасов, адаптируя их под дроны.

Смотрите также: Бойцы Lasar's Group в целом уничтожили более 55 тыс. единиц техники РФ на $12,5 млрд, - Елизаров. ВИДЕО

Герой Украины

"За это человеку, который это изобрел, президент присвоил звание Героя Украины", - добавил командир.

Это был большой интеллектуальный объем работы. Также эта переработка была опасной, поскольку это риск.

"Потому что ты разбираешь боеприпасы 70-летней давности, которых на складе условно 200 тонн, и при взрыве одного весь коллектив испарится. Это героизм", - добавил он.

Подробнее - в интервью Павла Елизарова, опубликованном на YouTube.

Читайте: Если бы не США, которые оплатили 2000 дронов, мы бы остановились в октябре, - командир подразделения Lasar’s Group Елизаров

боеприпасы (2438) Елизаров Павел (11) дроны (5623)
Знайшли чим пишатися, мародери.
02.12.2025 15:27 Ответить
Все ж таки краще, ніж гарматна граната зразка 1812 року.
02.12.2025 15:50 Ответить
нажаль цього всього мало.

Ми б виграли АЛЕ

- США давно втратили світове лідерство, ще при Обамі уже він казав "дайте Крим вам жалко чи шо"

- ЕС скоріше мертве чим живе, вони і потік арабів не можуть зупинити - про що мова

- НАТО фікція із 4 букв

- а ще евреї і татари які мало не 100% керівництва країни які думають лише про свої статки

і ДЕСЬ ТАМ нафіг нікому не потрібний український народ який платить ціну ЗА ВСЕ
02.12.2025 15:29 Ответить
Довелося трохи ПТАБів переробити під скиди. Працювали відмінно. РКГ взагалі як казка були зі штатним (майже) ініціатором.
02.12.2025 16:08 Ответить
 
 