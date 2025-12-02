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Новини Мирні перемовини
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Зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві та доопрацьовані у Флориді, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі у "мирному плані" є 20 пунктів, які обговорювали із делегацією США.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ в Ірландії, передає Цензор.НЕТ.

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"Буде зустріч американської делегації в Росії. Чекатимемо відповідних сигналів. Вони хочуть звітувати одразу після їхніх зустрічей саме нам. Від цих сигналів, які будуть, залежать майбутні та наступні кроки. Кроки змінюватимуться протягом сьогодення. Навіть погодинно", - сказав він.

Зеленський припустив, що зустріч з американськими партнерами може відбутися дуже швидко.

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"Все залежить від сигналів. Якщо вони будуть такими, що даватимуть можливість і шанс швидких рішень, то буде рівень вищий", - додав президент.

За його словами, потрібен результат, а не просто діалоги, оскільки гинуть українці.

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"Зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві. Які були доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати. Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну. Наше завдання, усіх у Європі, закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. Потрібен достойний мир, щоб цей дійсно відбулося", - підсумував він.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь про перемовини у США: Женевський документ був доопрацьований

Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте: Зеленський про відставку Єрмака: Ухвалюю рішення, сфокусовані на зміцнення України

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) перемовини (3824) США (26750)
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Топ коментарі
+20
Де можна побачити ці 20 пунктів, щоб знати кому плюнути в обличчя...?
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02.12.2025 16:30 Відповісти
+17
Є там хоча б один пункт який відповідає міжнародному праву, міжнародним зобов'язанням і Конституції України?
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02.12.2025 16:36 Відповісти
+15
Виторгував собі і своїм міндічеподібним гарантії непритягнення до відповідальності чи ще в процесі?
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02.12.2025 16:30 Відповісти
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Де можна побачити ці 20 пунктів, щоб знати кому плюнути в обличчя...?
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02.12.2025 16:30 Відповісти
Вибач, спочатку секс потім розваги і балачки.
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02.12.2025 16:31 Відповісти
Ті самі пункти що були ще в Омані.
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02.12.2025 17:18 Відповісти
Вова- гоу хоум (в Ізраїловку).
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02.12.2025 17:19 Відповісти
не знаешь кому? За все видповидальний ЗЕЙЛО саме вин плюе на всих
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02.12.2025 17:44 Відповісти
Виторгував собі і своїм міндічеподібним гарантії непритягнення до відповідальності чи ще в процесі?
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02.12.2025 16:30 Відповісти
100% не виторгував. Трампон його тримає на нервах типу зайнятий мадурою (насправді щоб взяти дешевше)
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02.12.2025 16:37 Відповісти
ЗАТКНИ ПИСОЧОК.

якщо серед 20 пунктів буде українська мова - я надіюсь ти не доживеш до ранку.
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02.12.2025 16:30 Відповісти
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02.12.2025 20:16 Відповісти
20 пуков
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02.12.2025 16:34 Відповісти
Є там хоча б один пункт який відповідає міжнародному праву, міжнародним зобов'язанням і Конституції України?
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02.12.2025 16:36 Відповісти
Україна повинна вимагати змін до статуту ООН згідно пунктам так званого ''мирного плану'' який нам нав'язує так званий ''демократичний світ''. Щоб завтра кожен мав право вбивати, окуповувати, гвалтувати і приватизовувати те на що в нього хватить сили. А не тільки Україна повинна бути виключенням. Якщо завтра в Україну приїде якийсь америкос чи німець то йому можна було проломити башку молотком і витрасти з нього все майно згідно нового статуту ООН про Право Сильного
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02.12.2025 16:43 Відповісти
Ніт немає. Тому його Українцям і не показують.
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03.12.2025 04:32 Відповісти
Коли вже до нього дійде 20 чи 40 пунктів узгоджено немає значення, путін не хоче миру ,а капітуляції України ,тому ці так звані переговори ні про що ,ось коли орда буде зупинена і розгромлена тільки тоді рашиський терорист може зупинется.
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02.12.2025 16:37 Відповісти
Всё это просто шоу для Трампа. Зеленский просто тянет время.
Ну а вообще, всё это длится 10 месяцев .
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03.12.2025 02:13 Відповісти
...починати і закінчувати треба з пункту про безпеку= не демілітаризація, а розбудова і озброєння ЗСУ нищивною зброєю.

На це ні за що не погодиться пу, адже тоді не зможе захапати всю Україну, а це його ціль.

Про який суверенитет можна теревенити, якщо держава Україна буде позбавлена можливісті і права захистити свої кордони? = капітуляція

а тр, в превкушенії жирних гешефтів з пу, буде душити Україну і затримувати/відміняти продаж партнерам України конче потрібної зброї.

...накрився Нобель для тр мідним тазом, але у тр є вибір: підбросити Україні нищивної зброї і переломити хід війни, а з ним і впертість пу у "першопричи"...= підтвердивши, що він є світовим копом, або ... продемострувати свою немічність.
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03.12.2025 08:25 Відповісти
Я не прибічниця Ганапольського , але його гість Ігор Мірошніченко - це як майстер- клас розбору політичного болота та Українського конституціонального порядку . Він спортивний журналіст - й тому його відповіді швидкі , дотепні точно в яблучко як коментар у прямому ефірі з футбольного поля .
Вибачаюсь, що так широко хотіла нав"ятати послухати відповіді Мірошниченка на сьогоденні питання .Посилання нижче.
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02.12.2025 16:38 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WaRtyjdXWRc

теми гарячі- Єрмак, Зеленський, офіс, дипломатія, США й т п ...
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02.12.2025 16:40 Відповісти
Треба додати ще 5 а потім 10 викреслити
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02.12.2025 16:41 Відповісти
"Наше завдання, усіх у Європі, закінчити війну..."
Ану усі - швидко закінчили війну, я сказав!
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02.12.2025 16:48 Відповісти
Дуже важлива інформація скільки пунктів обговорюється. ****** від такої інформації можна.
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02.12.2025 16:52 Відповісти
Треба наполягати,щоб зустріч з Зе потім обов'язково відбулась у Києві,а не в Європі. Це трохи отямить цю зграю.
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02.12.2025 16:52 Відповісти
- Я вам про них розкажу, а що в них - ні!
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02.12.2025 16:59 Відповісти
Янелох,а про що йдеться у цих 20 пунктах? Ти чого не говориш з народом? Амністія міндічам-умєровим під яким пунктом?
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02.12.2025 17:05 Відповісти
У Ірландії Іде напрацювання доопрацьованих напрацьовок...не заважайте
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02.12.2025 17:28 Відповісти
Стоит очевидно уже в Кейптаун рвануть всем. А вдруг сработает? Но в запасе держать Окленд, но не тот что в США, а что в Н Зеландии!
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02.12.2025 19:27 Відповісти
"Все залежить від сигналів" от придурок, все залежить від боєздатності армії і таке інше...сигнали воно чекає...
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02.12.2025 20:20 Відповісти
Візьміть мене на перемовини, я швидко всіх переконаю. Потрібно говорити про кордони 1917 і етнічні землі, де третина Білорусі, білгородщина , курщина, частина брянщини, Кубань з ставрополлям мають бути в складі України. Я вже мовчу про придністровя, південну Буковину і підляшшя ( Холм, Перемишль і Ярослав) . Росія не є членом ООН , як наслідниця СССР . Чорне море ділимо з турцією Болгарією, Румунією і грузією. В порт Севастополя заходить британський флот. Тобто три пункти кордони за етнічним складом і пункт про репарації, і пункт що російська армія в розмірі 150тис росгвардії охороняє, Кремль, клязму, коломну , тверь, суздаль, вологду, вятку, серпухов, клин...а ще нижній Новгород...в пітере фіни, смоленск белорусам в обмін на Пінськ , туров, Брест , річицю, мозир
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02.12.2025 20:42 Відповісти
Нема про що говорити з союзниками рашки..Трямп вийди вон..
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02.12.2025 20:59 Відповісти
Що кінчай батьку торгувати бо нема чим здасть давати.
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03.12.2025 00:16 Відповісти
А куди поділися неперевершено потужні та глобальні мирні плани Єрмака-Зеленського, на які витрачено час та державні кошти?
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03.12.2025 06:09 Відповісти
Перемовинами повинні займатися ті кому довіряє нарід, - це військові, які знаходяться на нулі, а не тим хто не готувався до оборони країни згідно своїх обовязків, порушуючи закони і Конституцію, що привело до тяжких втрат,а зараз розказують які вони не замінні керовники для українців, та йдіть вже і не повертайтеся щоб очі наші вас не бачили.
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03.12.2025 06:35 Відповісти
...пу вже все ясно громко чітко сказав, що демілітаризація України це для нього ВСЕ... адже це і є по суті вимога до капітуляції.

В чому сенс витрачати час на обговорення інших надцяти пунктів, в яких немає гарантій безпеки?
Без міцних ЗСУ і нищивної зброї пу проковтне всю Україну

чи тр цього не розуміє, намагаючись задобрити пу гешефтами, продаючи українців на поталу м'яснику, щоб той зміг суттєво посилитися за рахунок укр.ресурсів?

якщо на посатку сво пу казав, що воює з сша і нато за території України, то зараз він співає діфірамби друзяці тр, з яким в нього повне порозуміння, от така метаморфоза

пу вже пригрозів Європі і сказав, раз ви мене не любите, то ми вже готові прийти до вас, танкам візи не потрібні.
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03.12.2025 08:48 Відповісти
 
 