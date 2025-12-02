Зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві та доопрацьовані у Флориді, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі у "мирному плані" є 20 пунктів, які обговорювали із делегацією США.
Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ в Ірландії, передає Цензор.НЕТ.
"Буде зустріч американської делегації в Росії. Чекатимемо відповідних сигналів. Вони хочуть звітувати одразу після їхніх зустрічей саме нам. Від цих сигналів, які будуть, залежать майбутні та наступні кроки. Кроки змінюватимуться протягом сьогодення. Навіть погодинно", - сказав він.
Зеленський припустив, що зустріч з американськими партнерами може відбутися дуже швидко.
"Все залежить від сигналів. Якщо вони будуть такими, що даватимуть можливість і шанс швидких рішень, то буде рівень вищий", - додав президент.
За його словами, потрібен результат, а не просто діалоги, оскільки гинуть українці.
"Зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві. Які були доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати. Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну. Наше завдання, усіх у Європі, закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. Потрібен достойний мир, щоб цей дійсно відбулося", - підсумував він.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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якщо серед 20 пунктів буде українська мова - я надіюсь ти не доживеш до ранку.
Ну а вообще, всё это длится 10 месяцев .
На це ні за що не погодиться пу, адже тоді не зможе захапати всю Україну, а це його ціль.
Про який суверенитет можна теревенити, якщо держава Україна буде позбавлена можливісті і права захистити свої кордони? = капітуляція
а тр, в превкушенії жирних гешефтів з пу, буде душити Україну і затримувати/відміняти продаж партнерам України конче потрібної зброї.
...накрився Нобель для тр мідним тазом, але у тр є вибір: підбросити Україні нищивної зброї і переломити хід війни, а з ним і впертість пу у "першопричи"...= підтвердивши, що він є світовим копом, або ... продемострувати свою немічність.
Вибачаюсь, що так широко хотіла нав"ятати послухати відповіді Мірошниченка на сьогоденні питання .Посилання нижче.
теми гарячі- Єрмак, Зеленський, офіс, дипломатія, США й т п ...
Ану усі - швидко закінчили війну, я сказав!
В чому сенс витрачати час на обговорення інших надцяти пунктів, в яких немає гарантій безпеки?
Без міцних ЗСУ і нищивної зброї пу проковтне всю Україну
чи тр цього не розуміє, намагаючись задобрити пу гешефтами, продаючи українців на поталу м'яснику, щоб той зміг суттєво посилитися за рахунок укр.ресурсів?
якщо на посатку сво пу казав, що воює з сша і нато за території України, то зараз він співає діфірамби друзяці тр, з яким в нього повне порозуміння, от така метаморфоза
пу вже пригрозів Європі і сказав, раз ви мене не любите, то ми вже готові прийти до вас, танкам візи не потрібні.