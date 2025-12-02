Зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві та доопрацьовані у Флориді, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі у "мирному плані" є 20 пунктів, які обговорювали із делегацією США.

Про це він заявив під час спілкування зі ЗМІ в Ірландії, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Буде зустріч американської делегації в Росії. Чекатимемо відповідних сигналів. Вони хочуть звітувати одразу після їхніх зустрічей саме нам. Від цих сигналів, які будуть, залежать майбутні та наступні кроки. Кроки змінюватимуться протягом сьогодення. Навіть погодинно", - сказав він.

Зеленський припустив, що зустріч з американськими партнерами може відбутися дуже швидко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон: "Мирні домовленості ще не сформовані"

"Все залежить від сигналів. Якщо вони будуть такими, що даватимуть можливість і шанс швидких рішень, то буде рівень вищий", - додав президент.

За його словами, потрібен результат, а не просто діалоги, оскільки гинуть українці.

Читайте також: Зеленський зустрівся з новообраною президенткою Ірландії Конноллі: обговорили повернення викрадених Росією дітей. ФОТОрепортаж

"Зараз є 20 пунктів, які були напрацьовані в Женеві. Які були доопрацьовані у Флориді. Деякі речі ще треба опрацювати. Америка робить серйозні кроки, щоб закінчити війну. Наше завдання, усіх у Європі, закінчити війну, а не просто отримати паузу в бойових діях. Потрібен достойний мир, щоб цей дійсно відбулося", - підсумував він.

Читайте: Зеленський заслухав доповідь про перемовини у США: Женевський документ був доопрацьований

Переговори у Флориді

Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.

У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.

Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

Читайте: Зеленський про відставку Єрмака: Ухвалюю рішення, сфокусовані на зміцнення України