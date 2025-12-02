Зеленський зустрівся з новообраною президенткою Ірландії Конноллі: обговорили повернення викрадених Росією дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський провів у Дубліні зустріч з новообраною президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час офіційного візиту.
Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Сторони обговорили повернення українських дітей, викрадених Росією, а також залучення двох ірландських університетів до глобальної коаліції українських студій. Окрему увагу приділили вступу України до Європейського Союзу та крокам, які можуть прискорити цей процес.
Також Зеленський і Конноллі говорили про співпрацю у сфері глобальної продовольчої безпеки, реабілітацію та соціалізацію українських військових, а також будівництво укриттів у школах.
"Дякую Ірландії за підтримку, за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни. За всі прояви підтримки наших людей. Це важливо для України", - написав Президент.
Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Війна добігає кінця. Можливо, це відбудеться не цього року, а в лютому або березні 2026 року" - член оборонного Комітету Веніславський.
"Жінок хочуть забовʼязати служити в армії після закінчення війни", - член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Веніславський заявив, що служити обов'язково мають всі, навіть українки.
"Хлопці 18-22 років, які зараз виїхали, після кінця війни відразу повернуться до України", - нардеп Федір Веніславський.
Цікаві ж заяви
Яке турне - така й підтримка.