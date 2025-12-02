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Новини Фото Допомога Україні від Ірландії
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Зеленський зустрівся з новообраною президенткою Ірландії Конноллі: обговорили повернення викрадених Росією дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів у Дубліні зустріч з новообраною президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час офіційного візиту.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Фото: Володимир Зеленський
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Фото: Володимир Зеленський

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Сторони обговорили повернення українських дітей, викрадених Росією, а також залучення двох ірландських університетів до глобальної коаліції українських студій. Окрему увагу приділили вступу України до Європейського Союзу та крокам, які можуть прискорити цей процес.

Також Зеленський і Конноллі говорили про співпрацю у сфері глобальної продовольчої безпеки, реабілітацію та соціалізацію українських військових, а також будівництво укриттів у школах.

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Фото: Володимир Зеленський
зе
Фото: Володимир Зеленський

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"Дякую Ірландії за підтримку, за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни. За всі прояви підтримки наших людей. Це важливо для України", - написав Президент.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Ірландія (202)
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02.12.2025 16:16 Відповісти
Щось обійшли увагою сьогоднішні "перли" від смарагдового балабола Веніславського.
"Війна добігає кінця. Можливо, це відбудеться не цього року, а в лютому або березні 2026 року" - член оборонного Комітету Веніславський.
"Жінок хочуть забовʼязати служити в армії після закінчення війни", - член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Веніславський заявив, що служити обов'язково мають всі, навіть українки.
"Хлопці 18-22 років, які зараз виїхали, після кінця війни відразу повернуться до України", - нардеп Федір Веніславський.
Цікаві ж заяви
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02.12.2025 16:20 Відповісти
Зараз лафа. Їрмак не контролює, можна казати все і кому хочеш, аби нарід не приставав де гроші.
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02.12.2025 16:27 Відповісти
Підтримка така що наших біженців поперли, бо багато пакистанців.
Яке турне - така й підтримка.
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02.12.2025 16:25 Відповісти
И чем Ирландия может помочь в возвращении детей? Визит чисто показушный и не о чём
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02.12.2025 17:14 Відповісти
 
 