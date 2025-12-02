Зеленський зустрівся з новообраною президенткою Ірландії Конноллі: обговорили повернення викрадених Росією дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів у Дубліні зустріч з новообраною президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час офіційного візиту.

Про це глава держави повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Сторони обговорили повернення українських дітей, викрадених Росією, а також залучення двох ірландських університетів до глобальної коаліції українських студій. Окрему увагу приділили вступу України до Європейського Союзу та крокам, які можуть прискорити цей процес.

Також Зеленський і Конноллі говорили про співпрацю у сфері глобальної продовольчої безпеки, реабілітацію та соціалізацію українських військових, а також будівництво укриттів у школах.

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"Дякую Ірландії за підтримку, за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни. За всі прояви підтримки наших людей. Це важливо для України", - написав Президент.

Нагадаємо, сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.

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