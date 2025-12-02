Сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.

Про це повідомив ірландський прем'єр-міністр Міхал Мартін, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю честь вітати в Ірландії президента Зеленського та першу леді. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу і демократію, залишається незмінною", - написав глава ірландського уряду.

Також читайте: Зеленський про мирні перемовини: "Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись"

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії 2 грудня. Нагадаємо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

Також читайте: Зеленський не зустрічатиметься з Віткоффом 2 грудня в Ірландії, - ЗМІ