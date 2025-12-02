Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії
Сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.
Про це повідомив ірландський прем'єр-міністр Міхал Мартін, інформує Цензор.НЕТ.
"Маю честь вітати в Ірландії президента Зеленського та першу леді. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу і демократію, залишається незмінною", - написав глава ірландського уряду.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії 2 грудня. Нагадаємо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.
Топ коментарі
+14 Pan Konotop #390804
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+12 Вадим #601947
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+9 фома фоммич #577697
показати весь коментар02.12.2025 08:34 Відповісти Посилання
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"Веселі" ноченьки на нас очікують..
А що, то ж не за свої... Тим більше, а що йому тут, в Україні робити? дЄрмака вже нема, швабода!
Пдумаєш, якась там, війна, якісь там обстріли... Ви ще скажіть, що якийсь бюджет треба приймати, а слуги взагалі скурвились...
Як воно там казало? я нікому нічєго нє должєн?
Ну то й чого ж ви?