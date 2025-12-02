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Новини Візит Зеленського до Ірландії
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Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії

Зеленський в Ірландії

Сьогодні, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Ірландії.

Про це повідомив ірландський прем'єр-міністр Міхал Мартін, інформує Цензор.НЕТ.

"Маю честь вітати в Ірландії президента Зеленського та першу леді. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу і демократію, залишається незмінною", - написав глава ірландського уряду.

Також читайте: Зеленський про мирні перемовини: "Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись"

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії 2 грудня. Нагадаємо, що 1 грудня президент Володимир Зеленський разом із першою леді прибули до Парижу.

Також читайте: Зеленський не зустрічатиметься з Віткоффом 2 грудня в Ірландії, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Ірландія (202)
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Топ коментарі
+14
Дурне поїхало в турне,
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02.12.2025 09:02 Відповісти
+12
Париж, Дублін - гарні закупи на зиму
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02.12.2025 08:27 Відповісти
+9
Мерзкая парочка
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02.12.2025 08:34 Відповісти
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Париж, Дублін - гарні закупи на зиму
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02.12.2025 08:27 Відповісти
До різдва так закупатись буде..

"Веселі" ноченьки на нас очікують..
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02.12.2025 09:05 Відповісти
а куди йому поспішати - дЄрмака все рівно немає в офісі!
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02.12.2025 09:44 Відповісти
З Ірландії Володя ✈️в США (як вже раніше робив )"з офіційним візитом" (на "Black Friday"), та буде готуватися до Різдва.
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02.12.2025 10:04 Відповісти
"Дипломатичний марафон"!
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02.12.2025 08:32 Відповісти
Замість якості кількість
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02.12.2025 09:32 Відповісти
Шляхом до Ісландіі? Союзники все більш потужніше.
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02.12.2025 08:33 Відповісти
Мерзкая парочка
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02.12.2025 08:34 Відповісти
За віскарем!Завхоза ж нема!
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02.12.2025 08:35 Відповісти
Ірландський танець - степ Зеля збацав - ні? - незачьот
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02.12.2025 08:42 Відповісти
Капітуляція підписана. Він може все життя джигу танцювати. А ми повинні радіти що Єрмак звільнився !
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02.12.2025 09:07 Відповісти
довга така дорога до ростова
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02.12.2025 08:47 Відповісти
Зелене удобище розгулялось по-світу.
А що, то ж не за свої... Тим більше, а що йому тут, в Україні робити? дЄрмака вже нема, швабода!
Пдумаєш, якась там, війна, якісь там обстріли... Ви ще скажіть, що якийсь бюджет треба приймати, а слуги взагалі скурвились...
Як воно там казало? я нікому нічєго нє должєн?
Ну то й чого ж ви?
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02.12.2025 08:57 Відповісти
Боїться до дня святого Патріка не дожити. Конюшина, пиво, віски..
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02.12.2025 09:10 Відповісти
Дурне поїхало в турне,
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02.12.2025 09:02 Відповісти
Катається по Європі !
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02.12.2025 09:05 Відповісти
А після Ірландії куди летить? Таке враження, що він не поспішає вертатись в Україну. Можливий приїзд Залужного в Київ (якщо вже не приїхав), корупційний скандал Міндіча, Покровськ і Вовчанск, голосування у ВР прийняття держ.бюджету на 2026 р. (можливе не прийняття), наступ опозиції; Порошенко-"Голос"-Коломойський- частини громадян і військових проти його політики і рішень, невідомість перемовин мирного договору, Тому він не дуже буде поспішати вертатись. Бо за це треба відповідати.
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02.12.2025 09:06 Відповісти
зе - лох, тряпка, втік.
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02.12.2025 09:16 Відповісти
Скумбрію по 8 скінчилася... .
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02.12.2025 09:18 Відповісти
Складається враження,що воно сциться повертатись в Україну.
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02.12.2025 09:40 Відповісти
Вітаємо в Ірландії!
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02.12.2025 09:40 Відповісти
На хіба? І Скумбрію повіз з собою?
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02.12.2025 10:30 Відповісти
Хтось чекає від батька мафіозі і мародерів мінічів-цукерманів якогось позитиву для України? Він прибув порахувати свою доляшку, що знаходиться в общаку в Лондоні, за який відповідає шефір. На українців йому начхати, на плівках "міндіча" від прямо сказав, що ї..ав українців в рот.
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02.12.2025 11:14 Відповісти
 
 