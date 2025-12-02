РУС
Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию

Зеленский в Ирландии

Сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.

Об этом сообщил ирландский премьер-министр Михал Мартин, информирует Цензор.НЕТ.

"Имею честь приветствовать в Ирландии президента Зеленского и первую леди. Наша поддержка народа Украины, который защищает свою свободу и демократию, остается неизменной", - написал глава ирландского правительства.

Читайте также: Зеленский о мирных переговорах: "Сейчас особые дни, когда многое может измениться"

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию 2 декабря. Напомним, что 1 декабря президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.

Читайте также: Зеленский не будет встречаться с Виткоффом 2 декабря в Ирландии, - СМИ

