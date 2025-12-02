Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию
Сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.
Об этом сообщил ирландский премьер-министр Михал Мартин, информирует Цензор.НЕТ.
"Имею честь приветствовать в Ирландии президента Зеленского и первую леди. Наша поддержка народа Украины, который защищает свою свободу и демократию, остается неизменной", - написал глава ирландского правительства.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию 2 декабря. Напомним, что 1 декабря президент Владимир Зеленский вместе с первой леди прибыли в Париж.
