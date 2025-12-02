18 086 71
Персонаж-корупціонер із серіалу "Слуга народу" намагається утекти до Ізраїлю: "Моя фамилия Миндич. Вас должны были предупредить". ВIДЕО
У 16-й серії другого сезону серіалу "Слуга народу" є епізод, який нагадує розвиток корупційного скандалу пов'язаного із співвласником студії "Квартал-95" Тімуром Міндічем.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом персонаж-корупціонер Юрій Іванович Чуйко, якого звільнили з в’язниці за домовленістю з президентом Василем Голобородьком, намагається покинути територію України. Щоб уникнути уваги правоохоронців, Чуйко використовує підроблені документи та нове прізвище - Міндич. За сюжетом, він планує втекти до Ізраїлю.
Нагадаємо,16-та серія другого сезону "Слуги народу" з'явилася наприкінці 2017 року.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Топ коментарі
+67 Псамметих II
показати весь коментар02.12.2025 11:42 Відповісти Посилання
+24 Ostap Hor
показати весь коментар02.12.2025 11:43 Відповісти Посилання
+24 ivan nepupik
показати весь коментар02.12.2025 12:48 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
подоляка, татарова та іншої обслуги проросійських політичних сил не просто "біля влади", а безпосередньо у владі.
генпрокуроів, чи то пак - "око государевих" нагадати?
чи може абсолютно некомпетентний склад "слугнароду", які взяли активну участь у знищенні парламентаризму, що ви отримали натомість?
бо якщо серйозно, то прям біда.
в Штатах мільйони проголосували за трампа.
апелювати до кількості в даному питанні не просто некоректно, а взагалі ні про що.
"люди обрали найменше зло" - хавайте.
просто прійміть це, бо це правда.
але вибачте, що вліз у ваш рожевий всесвіт.
Тепер ржіть до ус@ачки 🤮
пи.си. Нажаль Ви і ваші однодумці не можуть сприйняти просту думку, що коли вам казали що не треба так голосувати, Вас не агітували за діючого Президента.
пи.пи.си. Ще більше шкода, що Ви і Ваші однодумці не усвідомлюєте що найбільшу помилку зроблено не на президентських а на парламентських виборах.
А нагадайте чим там усе закінчилось? Пусто Україна без населення?
Але все, мабуть, буде добре - Голобородько знову президент, а з досвіду перших двох сезонів всі розуміють - сценаристи знають, як зробити, щоб він урятував країну.
Світова спільнота тисне на Голобородька, щоб Україна повернула борги. "Він приїжджає і їде в УКУ. І там каже: "Ми помремо, того шо борг перед МВФ 160 'ярдів. Або віддамо бабло і будемо незалежні". І мешканці України приносять на Майдан свої золоті зуби.
сценарій для України в цьому кіно буйовий !
.
Слово בִּירוֹקרָט
בּיוּרוֹקרָט, בִּירוֹקרָט ז' [נ' -ית] - бюрократ, прийшло з французької, таким же чином,як і в другі мови , наприклад, фр. bureaucrate, bureaucratie утворено від bureau «письмовий стіл, канцелярія» за зразком aristocratie і под; р. болг. бюрокра́т, бр. бюракра́т, п. biurokrata, ч. слц. byrokrat, м. бирокра́т, схв. бирòкрат(а), слн. birokrát
Посмерділо мені своїм іврітом і німецьким прапорцем, а тепер П Н Х за кацапським кораблем - в ігнор дебіла.
-До побачення, наступний.
В реалі також є Міндіч,такого самого рівня-насмішка над укр.службами,які ще тоді не угледіли замисел російських. Або масовий вихід середньої ланки сн з партії-вже на часі.
лохівмайбутніх виборців. Годобородько навіть друзів і однокласників поставив на посади (хоча в тому випадку вони щось тямили), сюжет з крадіжкою коштів на будівництві доріг, де керівники-крадії не покарані, посилав МФВ, ну і весь серіал кацапською мовою.
Ви проголосуйте за нас - ''Хоть па-ржом''.
''Мудрий'' Український народ 73% в 2019році вирішив ''па-ржать'' і померти...
Скільки ще загине Українців від москальських окупантів невідомо....
Сумно....
Дуже сумно....
І ще бажано повторити шкільний курс математики - 27% ніколи не обирають владу - владу завжди обирають ті кого більше 50% - такі закони демократії.
Якщо 73% вирішили що краще ''па-ржать'' і в могилу - то тут вже жодна меншість не допоможе.
Як кажуть професійні лікарі - ''Якщо пацієнт сам не хоче жити - то лікарі безсилі''.
Ще й про якісь там ставки белькоче - шизофренія повна.
Ще й ховається боягуз за вигаданим ніком - ''Ser''-ун - точно засранець-сцикун боїться відповідальності за свої зло-діяння в Україні - ховається в Польщі.
У 2021- що грав козла.
У 2022 - що козел грав тебе...