Персонаж-корупціонер із серіалу "Слуга народу" намагається утекти до Ізраїлю: "Моя фамилия Миндич. Вас должны были предупредить". ВIДЕО

У 16-й серії другого сезону серіалу "Слуга народу" є епізод, який нагадує розвиток корупційного скандалу пов'язаного із співвласником студії "Квартал-95" Тімуром Міндічем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом персонаж-корупціонер Юрій Іванович Чуйко, якого звільнили з в’язниці за домовленістю з президентом Василем Голобородьком, намагається покинути територію України. Щоб уникнути уваги правоохоронців, Чуйко використовує підроблені документи та нове прізвище - Міндич. За сюжетом, він планує втекти до Ізраїлю.

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Нагадаємо,16-та серія другого сезону "Слуги народу" з'явилася наприкінці 2017 року.

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Міндічгейт