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Новини Відео Міндічгейт
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Персонаж-корупціонер із серіалу "Слуга народу" намагається утекти до Ізраїлю: "Моя фамилия Миндич. Вас должны были предупредить". ВIДЕО

У 16-й серії другого сезону серіалу "Слуга народу" є епізод, який нагадує розвиток корупційного скандалу пов'язаного із співвласником студії "Квартал-95" Тімуром Міндічем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за сюжетом персонаж-корупціонер Юрій Іванович Чуйко, якого звільнили з в’язниці за домовленістю з президентом Василем Голобородьком, намагається покинути територію України. Щоб уникнути уваги правоохоронців, Чуйко використовує підроблені документи та нове прізвище - Міндич. За сюжетом, він планує втекти до Ізраїлю.

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Нагадаємо,16-та серія другого сезону "Слуги народу" з'явилася наприкінці 2017 року. 

Дивіться: 60% українців вважають, що Зеленський несе відповідальність за корупцію фігурантів "Міндічгейту". ІНФОГРАФІКА

Міндічгейт

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) Ізраїль (1992) Квартал-95 (201) скандал (612) Слуга народу (2868) Міндіч Тімур (337)
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Топ коментарі
+67
кочений серіал, кончений зе, і ті хто голосував по приколу
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02.12.2025 11:42 Відповісти
+24
хз .. не дивився ні однієї серії
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02.12.2025 11:43 Відповісти
+24
А "армія, мова, віра" Вам ніяк не заходить?
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02.12.2025 12:48 Відповісти
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кочений серіал, кончений зе, і ті хто голосував по приколу
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02.12.2025 11:42 Відповісти
а що? був вибір? з кого?
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02.12.2025 12:35 Відповісти
А "армія, мова, віра" Вам ніяк не заходить?
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02.12.2025 12:48 Відповісти
що ви отримали натомість?
подоляка, татарова та іншої обслуги проросійських політичних сил не просто "біля влади", а безпосередньо у владі.
генпрокуроів, чи то пак - "око государевих" нагадати?
чи може абсолютно некомпетентний склад "слугнароду", які взяли активну участь у знищенні парламентаризму, що ви отримали натомість?
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02.12.2025 13:27 Відповісти
ви це серйозно?
бо якщо серйозно, то прям біда.
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02.12.2025 14:05 Відповісти
Блазень, дозволявший собі глузувати з теми Голодомору, або називавший Україну повією, чимось відрізняется від Мертвечука? А, так, відрізняється - так не крали навіть при Януковощі. "Подивитися в глаза та зійтися посередині" - ну як, подивилися?
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02.12.2025 14:10 Відповісти
свого часу мільйони українців проголосували за януковича, ще раніше за кравчука та кучму замість чорновола.
в Штатах мільйони проголосували за трампа.
апелювати до кількості в даному питанні не просто некоректно, а взагалі ні про що.
"люди обрали найменше зло" - хавайте.
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02.12.2025 13:23 Відповісти
ще раз - кількість не є критерієм розумного вибору.
просто прійміть це, бо це правда.
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02.12.2025 13:32 Відповісти
звісно ж обирав.
але вибачте, що вліз у ваш рожевий всесвіт.
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02.12.2025 14:04 Відповісти
Каюсь, теж.
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02.12.2025 14:00 Відповісти
дбл?
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02.12.2025 12:57 Відповісти
Вибір був , а от мізків у 73% не було !
Тепер ржіть до ус@ачки 🤮
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02.12.2025 12:59 Відповісти
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02.12.2025 13:15 Відповісти
Тільки для дегенератів вибору не було,а для адекватних людей там був цілий список,але дегенерати голосували " хоть поржать" ," по приколу", а " ато путин нападет" з тупих,веселих пик зехудоби несходило аж до кінця 2019 року.
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02.12.2025 15:42 Відповісти
Ser 777 такі як ти голосували за Зе, а потім здриснули з України
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02.12.2025 18:08 Відповісти
Перепрошую, але пане Богдане...Сталось так, що всі тепер живуть в світі Ваших ілюзій, а тут якось не дуже. Як не КАБ з шахедом навипередки так міндічі з безуглими/єрмаками/арахаміями... Тобто, з Вашого дозволу, я продовжу ображати людей і вважати їх дібілами.

пи.си. Нажаль Ви і ваші однодумці не можуть сприйняти просту думку, що коли вам казали що не треба так голосувати, Вас не агітували за діючого Президента.

пи.пи.си. Ще більше шкода, що Ви і Ваші однодумці не усвідомлюєте що найбільшу помилку зроблено не на президентських а на парламентських виборах.
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02.12.2025 13:22 Відповісти
Порошенко прихожанін московського патріархату тому і здобув ТОМОС для Української церкви,про Харківськи угоди навіть не сміжно вже,бо цю брехню вже тількі ленивий не спростував,дивуюсь чому ви про вбитого їм брата не згадали.Невлаштовував не суспільство ,а стадо інфантільних бовдурів,які за бажанням поржати,пожрати,посрати ненавиділи людину що робила все по закону. Хочя немає сенсу пояснювати все істоті зі стада бовдурів,все одно не зрозумієте.
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02.12.2025 15:49 Відповісти
ЦЕ Ж АКТОРИ. ВОНИ ТУПО ІДУТЬ ПО СЦЕНАРІЮ!!!!

А нагадайте чим там усе закінчилось? Пусто Україна без населення?
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02.12.2025 11:42 Відповісти
хз .. не дивився ні однієї серії
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02.12.2025 11:43 Відповісти
Зазвичай треба було б переглянути це лайно, ну щоб мати уяву про що говорити, але один раз намагався і більше 10 хвилин не витримав.
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02.12.2025 11:48 Відповісти
Телевізійний серіал https://zbruc.eu/node/88143 "Слуга народу", у котрому головну роль виконує Володимир Зеленський, розповідає в новому, третьому, сезоні про воєнне захоплення влади в Україні та поділ держави на 28 федерацій.

Але все, мабуть, буде добре - Голобородько знову президент, а з досвіду перших двох сезонів всі розуміють - сценаристи знають, як зробити, щоб він урятував країну.

Світова спільнота тисне на Голобородька, щоб Україна повернула борги. "Він приїжджає і їде в УКУ. І там каже: "Ми помремо, того шо борг перед МВФ 160 'ярдів. Або віддамо бабло і будемо незалежні". І мешканці України приносять на Майдан свої золоті зуби.

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02.12.2025 12:56 Відповісти
якщо ці курви квартальські грають чітко по сценарію, то треба їх кінчати негайно !!!!

сценарій для України в цьому кіно буйовий !

.
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03.12.2025 00:50 Відповісти
тихо) не паліть контору)
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02.12.2025 11:43 Відповісти
Все розписано, як по нотах... Тут головне - грати свою партію і не "фальшивити"
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02.12.2025 11:43 Відповісти
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02.12.2025 11:46 Відповісти
С иврита слуга нарота - бюрократ. 🤣🤣🤣ПС. Иврит учамц. 🤣🤣🤣
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02.12.2025 12:04 Відповісти
Слово "бюрократ" походить від французького bureau ("бюро", "канцелярія") та грецького kratos ("влада", "сила"). Отже, буквально слово означає "влада канцелярії".
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02.12.2025 12:20 Відповісти
משרת העם - бюрократ, служитель народа. 🤣🤣
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07.12.2025 10:59 Відповісти
столоначальник 🤣🤣
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07.12.2025 11:00 Відповісти
Клюгелє!
Слово בִּירוֹקרָט

בּיוּרוֹקרָט, בִּירוֹקרָט ז' [נ' -ית] - бюрократ, прийшло з французької, таким же чином,як і в другі мови , наприклад, фр. bureaucrate, bureaucratie утворено від bureau «письмовий стіл, канцелярія» за зразком aristocratie і под; р. болг. бюрокра́т, бр. бюракра́т, п. biurokrata, ч. слц. byrokrat, м. бирокра́т, схв. бирòкрат(а), слн. birokrát
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07.12.2025 15:19 Відповісти
Прічом тута бюрохрат, я типе гаварю про слугу нарота, на иврите це синоним столоначальника.
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11.12.2025 02:23 Відповісти

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11.12.2025 05:37 Відповісти
Не напрягайся тфой мохс этим не справицца. 🤣🤣🤣
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12.12.2025 16:42 Відповісти
І навіщо я з тобою ув'язався в полеміку? Так це моя помилка, вважаючи, що маю справу з розумною людиною. Каюся, я забув застереження моєї бабусі, - Не чіпай гівно і воно не смердітиме! -
Посмерділо мені своїм іврітом і німецьким прапорцем, а тепер П Н Х за кацапським кораблем - в ігнор дебіла.
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12.12.2025 17:15 Відповісти
Вуйкорасте мосх на гаверлі у вівці купи.
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13.12.2025 21:17 Відповісти
А наш найпотужніший і найосяйніший до сих пір ще не вийшов із ролі актора.
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02.12.2025 11:46 Відповісти
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02.12.2025 11:48 Відповісти
Моя фамилия Фунт.

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02.12.2025 11:50 Відповісти
Так шо у втарой серии сидит турма и бис вариантов, не хатит турма будет каштантилипаца. 🤣🤣🤣
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02.12.2025 12:03 Відповісти
Що на це скажуть тупорилі виборці ЗЕголобородька? Недоумки відповідайте, знаю що ви присутні на Цензорі.
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02.12.2025 12:26 Відповісти
Нехрен била за аднатурава хвирташонка галасить.
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11.12.2025 02:26 Відповісти
-Здластвуйте!!
-До побачення, наступний.
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02.12.2025 12:38 Відповісти
" Щоб уникнути уваги правоохоронців, Чуйко використовує підроблені документи та нове прізвище - Міндич. За сюжетом, він планує втекти до Ізраїлю".
В реалі також є Міндіч,такого самого рівня-насмішка над укр.службами,які ще тоді не угледіли замисел російських. Або масовий вихід середньої ланки сн з партії-вже на часі.
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02.12.2025 12:38 Відповісти
В передвибчій агітації під назвою Слуга народу все було розписано як воно буде з деякими навмисними неточностями щоб не злякати лохів майбутніх виборців. Годобородько навіть друзів і однокласників поставив на посади (хоча в тому випадку вони щось тямили), сюжет з крадіжкою коштів на будівництві доріг, де керівники-крадії не покарані, посилав МФВ, ну і весь серіал кацапською мовою.
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02.12.2025 12:39 Відповісти
Ніт вони нічого не тямили. Згадайте лисого на посаді мін.іноз.справ, кравець головою нацбанку, та армянина головою сбу, а перед тим бабусю-вчительку, що осоромилася та втекла до Канади. Все чесно показали, як буде.
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02.12.2025 13:26 Відповісти
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02.12.2025 12:51 Відповісти
Он воно що!
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02.12.2025 12:57 Відповісти
Банда Зеленського ще в 2017році за допомогою цього фільму (москальського кінорежисера) заявила Українцям - Ми будемо вас грабувати - і з награбованим втікати в Ізраїль.
Ви проголосуйте за нас - ''Хоть па-ржом''.
''Мудрий'' Український народ 73% в 2019році вирішив ''па-ржать'' і померти...
Скільки ще загине Українців від москальських окупантів невідомо....
Сумно....
Дуже сумно....
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02.12.2025 13:00 Відповісти
Цікава псевдо-логіка ідіотів - ''сам дурак'' - тут можливо ще є шанс - звернутись до психіатра.
І ще бажано повторити шкільний курс математики - 27% ніколи не обирають владу - владу завжди обирають ті кого більше 50% - такі закони демократії.
Якщо 73% вирішили що краще ''па-ржать'' і в могилу - то тут вже жодна меншість не допоможе.
Як кажуть професійні лікарі - ''Якщо пацієнт сам не хоче жити - то лікарі безсилі''.
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02.12.2025 13:59 Відповісти
Типовий сцикун-засранець який насрав в Україні - а потім втік з переляку до Польщі - звинувачує опонентів що у нього штани засрані.
Ще й про якісь там ставки белькоче - шизофренія повна.
Ще й ховається боягуз за вигаданим ніком - ''Ser''-ун - точно засранець-сцикун боїться відповідальності за свої зло-діяння в Україні - ховається в Польщі.
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02.12.2025 14:35 Відповісти
Польський олігофрен?
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02.12.2025 14:07 Відповісти
Зізнатися, що голосував за Зє-! у 2020 році означало зізнанню, що грав козу.
У 2021- що грав козла.
У 2022 - що козел грав тебе...
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02.12.2025 13:38 Відповісти
ну попереджали же шити тупіх хахлов....
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02.12.2025 19:48 Відповісти
Смійтеся українці! Шо, не весело???
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02.12.2025 19:53 Відповісти
 
 