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Персонаж-коррупционер из сериала "Слуга народа" пытается сбежать в Израиль: "Моя фамилия Миндич. Вас должны были предупредить". ВИДЕО
В 16-й серии второго сезона сериала "Слуга народа" есть эпизод, который напоминает развитие коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии "Квартал-95" Тимуром Миндичем.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету персонаж-коррупционер Юрий Иванович Чуйко, которого освободили из тюрьмы по договоренности с президентом Василием Голобородько, пытается покинуть территорию Украины. Чтобы избежать внимания правоохранителей, Чуйко использует поддельные документы и новую фамилию - Миндич. По сюжету, он планирует бежать в Израиль.
Напомним, 16-я серия второго сезона "Слуги народа" появилась в конце 2017 года.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
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+67 Псамметих II
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подоляка, татарова та іншої обслуги проросійських політичних сил не просто "біля влади", а безпосередньо у владі.
генпрокуроів, чи то пак - "око государевих" нагадати?
чи може абсолютно некомпетентний склад "слугнароду", які взяли активну участь у знищенні парламентаризму, що ви отримали натомість?
бо якщо серйозно, то прям біда.
в Штатах мільйони проголосували за трампа.
апелювати до кількості в даному питанні не просто некоректно, а взагалі ні про що.
"люди обрали найменше зло" - хавайте.
просто прійміть це, бо це правда.
але вибачте, що вліз у ваш рожевий всесвіт.
Тепер ржіть до ус@ачки 🤮
пи.си. Нажаль Ви і ваші однодумці не можуть сприйняти просту думку, що коли вам казали що не треба так голосувати, Вас не агітували за діючого Президента.
пи.пи.си. Ще більше шкода, що Ви і Ваші однодумці не усвідомлюєте що найбільшу помилку зроблено не на президентських а на парламентських виборах.
А нагадайте чим там усе закінчилось? Пусто Україна без населення?
Але все, мабуть, буде добре - Голобородько знову президент, а з досвіду перших двох сезонів всі розуміють - сценаристи знають, як зробити, щоб він урятував країну.
Світова спільнота тисне на Голобородька, щоб Україна повернула борги. "Він приїжджає і їде в УКУ. І там каже: "Ми помремо, того шо борг перед МВФ 160 'ярдів. Або віддамо бабло і будемо незалежні". І мешканці України приносять на Майдан свої золоті зуби.
сценарій для України в цьому кіно буйовий !
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Слово בִּירוֹקרָט
בּיוּרוֹקרָט, בִּירוֹקרָט ז' [נ' -ית] - бюрократ, прийшло з французької, таким же чином,як і в другі мови , наприклад, фр. bureaucrate, bureaucratie утворено від bureau «письмовий стіл, канцелярія» за зразком aristocratie і под; р. болг. бюрокра́т, бр. бюракра́т, п. biurokrata, ч. слц. byrokrat, м. бирокра́т, схв. бирòкрат(а), слн. birokrát
Посмерділо мені своїм іврітом і німецьким прапорцем, а тепер П Н Х за кацапським кораблем - в ігнор дебіла.
-До побачення, наступний.
В реалі також є Міндіч,такого самого рівня-насмішка над укр.службами,які ще тоді не угледіли замисел російських. Або масовий вихід середньої ланки сн з партії-вже на часі.
лохівмайбутніх виборців. Годобородько навіть друзів і однокласників поставив на посади (хоча в тому випадку вони щось тямили), сюжет з крадіжкою коштів на будівництві доріг, де керівники-крадії не покарані, посилав МФВ, ну і весь серіал кацапською мовою.
Ви проголосуйте за нас - ''Хоть па-ржом''.
''Мудрий'' Український народ 73% в 2019році вирішив ''па-ржать'' і померти...
Скільки ще загине Українців від москальських окупантів невідомо....
Сумно....
Дуже сумно....
І ще бажано повторити шкільний курс математики - 27% ніколи не обирають владу - владу завжди обирають ті кого більше 50% - такі закони демократії.
Якщо 73% вирішили що краще ''па-ржать'' і в могилу - то тут вже жодна меншість не допоможе.
Як кажуть професійні лікарі - ''Якщо пацієнт сам не хоче жити - то лікарі безсилі''.
Ще й про якісь там ставки белькоче - шизофренія повна.
Ще й ховається боягуз за вигаданим ніком - ''Ser''-ун - точно засранець-сцикун боїться відповідальності за свої зло-діяння в Україні - ховається в Польщі.
У 2021- що грав козла.
У 2022 - що козел грав тебе...