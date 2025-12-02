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Новости Видео Миндичгейт
18 086 71

Персонаж-коррупционер из сериала "Слуга народа" пытается сбежать в Израиль: "Моя фамилия Миндич. Вас должны были предупредить". ВИДЕО

В 16-й серии второго сезона сериала "Слуга народа" есть эпизод, который напоминает развитие коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии "Квартал-95" Тимуром Миндичем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету персонаж-коррупционер Юрий Иванович Чуйко, которого освободили из тюрьмы по договоренности с президентом Василием Голобородько, пытается покинуть территорию Украины. Чтобы избежать внимания правоохранителей, Чуйко использует поддельные документы и новую фамилию - Миндич. По сюжету, он планирует бежать в Израиль.

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Напомним, 16-я серия второго сезона "Слуги народа" появилась в конце 2017 года. 

Смотрите: 60% украинцев считают, что Зеленский несет ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

Миндичгейт

Автор: 

Зеленский Владимир (24503) Израиль (2248) Квартал-95 (235) скандал (4319) Слуга народа (2681) Миндич Тимур (306)
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Топ комментарии
+67
кочений серіал, кончений зе, і ті хто голосував по приколу
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02.12.2025 11:42 Ответить
+24
хз .. не дивився ні однієї серії
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02.12.2025 11:43 Ответить
+24
А "армія, мова, віра" Вам ніяк не заходить?
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02.12.2025 12:48 Ответить
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кочений серіал, кончений зе, і ті хто голосував по приколу
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02.12.2025 11:42 Ответить
а що? був вибір? з кого?
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02.12.2025 12:35 Ответить
А "армія, мова, віра" Вам ніяк не заходить?
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02.12.2025 12:48 Ответить
що ви отримали натомість?
подоляка, татарова та іншої обслуги проросійських політичних сил не просто "біля влади", а безпосередньо у владі.
генпрокуроів, чи то пак - "око государевих" нагадати?
чи може абсолютно некомпетентний склад "слугнароду", які взяли активну участь у знищенні парламентаризму, що ви отримали натомість?
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02.12.2025 13:27 Ответить
ви це серйозно?
бо якщо серйозно, то прям біда.
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02.12.2025 14:05 Ответить
Блазень, дозволявший собі глузувати з теми Голодомору, або називавший Україну повією, чимось відрізняется від Мертвечука? А, так, відрізняється - так не крали навіть при Януковощі. "Подивитися в глаза та зійтися посередині" - ну як, подивилися?
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02.12.2025 14:10 Ответить
свого часу мільйони українців проголосували за януковича, ще раніше за кравчука та кучму замість чорновола.
в Штатах мільйони проголосували за трампа.
апелювати до кількості в даному питанні не просто некоректно, а взагалі ні про що.
"люди обрали найменше зло" - хавайте.
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02.12.2025 13:23 Ответить
ще раз - кількість не є критерієм розумного вибору.
просто прійміть це, бо це правда.
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02.12.2025 13:32 Ответить
звісно ж обирав.
але вибачте, що вліз у ваш рожевий всесвіт.
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02.12.2025 14:04 Ответить
Каюсь, теж.
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02.12.2025 14:00 Ответить
дбл?
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02.12.2025 12:57 Ответить
Вибір був , а от мізків у 73% не було !
Тепер ржіть до ус@ачки 🤮
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02.12.2025 12:59 Ответить
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02.12.2025 13:15 Ответить
Тільки для дегенератів вибору не було,а для адекватних людей там був цілий список,але дегенерати голосували " хоть поржать" ," по приколу", а " ато путин нападет" з тупих,веселих пик зехудоби несходило аж до кінця 2019 року.
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02.12.2025 15:42 Ответить
Ser 777 такі як ти голосували за Зе, а потім здриснули з України
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02.12.2025 18:08 Ответить
Перепрошую, але пане Богдане...Сталось так, що всі тепер живуть в світі Ваших ілюзій, а тут якось не дуже. Як не КАБ з шахедом навипередки так міндічі з безуглими/єрмаками/арахаміями... Тобто, з Вашого дозволу, я продовжу ображати людей і вважати їх дібілами.

пи.си. Нажаль Ви і ваші однодумці не можуть сприйняти просту думку, що коли вам казали що не треба так голосувати, Вас не агітували за діючого Президента.

пи.пи.си. Ще більше шкода, що Ви і Ваші однодумці не усвідомлюєте що найбільшу помилку зроблено не на президентських а на парламентських виборах.
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02.12.2025 13:22 Ответить
Порошенко прихожанін московського патріархату тому і здобув ТОМОС для Української церкви,про Харківськи угоди навіть не сміжно вже,бо цю брехню вже тількі ленивий не спростував,дивуюсь чому ви про вбитого їм брата не згадали.Невлаштовував не суспільство ,а стадо інфантільних бовдурів,які за бажанням поржати,пожрати,посрати ненавиділи людину що робила все по закону. Хочя немає сенсу пояснювати все істоті зі стада бовдурів,все одно не зрозумієте.
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02.12.2025 15:49 Ответить
ЦЕ Ж АКТОРИ. ВОНИ ТУПО ІДУТЬ ПО СЦЕНАРІЮ!!!!

А нагадайте чим там усе закінчилось? Пусто Україна без населення?
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02.12.2025 11:42 Ответить
хз .. не дивився ні однієї серії
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02.12.2025 11:43 Ответить
Зазвичай треба було б переглянути це лайно, ну щоб мати уяву про що говорити, але один раз намагався і більше 10 хвилин не витримав.
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02.12.2025 11:48 Ответить
Телевізійний серіал https://zbruc.eu/node/88143 "Слуга народу", у котрому головну роль виконує Володимир Зеленський, розповідає в новому, третьому, сезоні про воєнне захоплення влади в Україні та поділ держави на 28 федерацій.

Але все, мабуть, буде добре - Голобородько знову президент, а з досвіду перших двох сезонів всі розуміють - сценаристи знають, як зробити, щоб він урятував країну.

Світова спільнота тисне на Голобородька, щоб Україна повернула борги. "Він приїжджає і їде в УКУ. І там каже: "Ми помремо, того шо борг перед МВФ 160 'ярдів. Або віддамо бабло і будемо незалежні". І мешканці України приносять на Майдан свої золоті зуби.

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02.12.2025 12:56 Ответить
якщо ці курви квартальські грають чітко по сценарію, то треба їх кінчати негайно !!!!

сценарій для України в цьому кіно буйовий !

.
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03.12.2025 00:50 Ответить
тихо) не паліть контору)
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02.12.2025 11:43 Ответить
Все розписано, як по нотах... Тут головне - грати свою партію і не "фальшивити"
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02.12.2025 11:43 Ответить
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02.12.2025 11:46 Ответить
С иврита слуга нарота - бюрократ. 🤣🤣🤣ПС. Иврит учамц. 🤣🤣🤣
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02.12.2025 12:04 Ответить
Слово "бюрократ" походить від французького bureau ("бюро", "канцелярія") та грецького kratos ("влада", "сила"). Отже, буквально слово означає "влада канцелярії".
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02.12.2025 12:20 Ответить
משרת העם - бюрократ, служитель народа. 🤣🤣
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07.12.2025 10:59 Ответить
столоначальник 🤣🤣
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07.12.2025 11:00 Ответить
Клюгелє!
Слово בִּירוֹקרָט

בּיוּרוֹקרָט, בִּירוֹקרָט ז' [נ' -ית] - бюрократ, прийшло з французької, таким же чином,як і в другі мови , наприклад, фр. bureaucrate, bureaucratie утворено від bureau «письмовий стіл, канцелярія» за зразком aristocratie і под; р. болг. бюрокра́т, бр. бюракра́т, п. biurokrata, ч. слц. byrokrat, м. бирокра́т, схв. бирòкрат(а), слн. birokrát
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07.12.2025 15:19 Ответить
Прічом тута бюрохрат, я типе гаварю про слугу нарота, на иврите це синоним столоначальника.
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11.12.2025 02:23 Ответить

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11.12.2025 05:37 Ответить
Не напрягайся тфой мохс этим не справицца. 🤣🤣🤣
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12.12.2025 16:42 Ответить
І навіщо я з тобою ув'язався в полеміку? Так це моя помилка, вважаючи, що маю справу з розумною людиною. Каюся, я забув застереження моєї бабусі, - Не чіпай гівно і воно не смердітиме! -
Посмерділо мені своїм іврітом і німецьким прапорцем, а тепер П Н Х за кацапським кораблем - в ігнор дебіла.
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12.12.2025 17:15 Ответить
Вуйкорасте мосх на гаверлі у вівці купи.
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13.12.2025 21:17 Ответить
А наш найпотужніший і найосяйніший до сих пір ще не вийшов із ролі актора.
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02.12.2025 11:46 Ответить
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02.12.2025 11:48 Ответить
Моя фамилия Фунт.

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02.12.2025 11:50 Ответить
Так шо у втарой серии сидит турма и бис вариантов, не хатит турма будет каштантилипаца. 🤣🤣🤣
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02.12.2025 12:03 Ответить
Що на це скажуть тупорилі виборці ЗЕголобородька? Недоумки відповідайте, знаю що ви присутні на Цензорі.
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02.12.2025 12:26 Ответить
Нехрен била за аднатурава хвирташонка галасить.
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11.12.2025 02:26 Ответить
-Здластвуйте!!
-До побачення, наступний.
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02.12.2025 12:38 Ответить
" Щоб уникнути уваги правоохоронців, Чуйко використовує підроблені документи та нове прізвище - Міндич. За сюжетом, він планує втекти до Ізраїлю".
В реалі також є Міндіч,такого самого рівня-насмішка над укр.службами,які ще тоді не угледіли замисел російських. Або масовий вихід середньої ланки сн з партії-вже на часі.
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02.12.2025 12:38 Ответить
В передвибчій агітації під назвою Слуга народу все було розписано як воно буде з деякими навмисними неточностями щоб не злякати лохів майбутніх виборців. Годобородько навіть друзів і однокласників поставив на посади (хоча в тому випадку вони щось тямили), сюжет з крадіжкою коштів на будівництві доріг, де керівники-крадії не покарані, посилав МФВ, ну і весь серіал кацапською мовою.
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02.12.2025 12:39 Ответить
Ніт вони нічого не тямили. Згадайте лисого на посаді мін.іноз.справ, кравець головою нацбанку, та армянина головою сбу, а перед тим бабусю-вчительку, що осоромилася та втекла до Канади. Все чесно показали, як буде.
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02.12.2025 13:26 Ответить
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02.12.2025 12:51 Ответить
Он воно що!
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02.12.2025 12:57 Ответить
Банда Зеленського ще в 2017році за допомогою цього фільму (москальського кінорежисера) заявила Українцям - Ми будемо вас грабувати - і з награбованим втікати в Ізраїль.
Ви проголосуйте за нас - ''Хоть па-ржом''.
''Мудрий'' Український народ 73% в 2019році вирішив ''па-ржать'' і померти...
Скільки ще загине Українців від москальських окупантів невідомо....
Сумно....
Дуже сумно....
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02.12.2025 13:00 Ответить
Цікава псевдо-логіка ідіотів - ''сам дурак'' - тут можливо ще є шанс - звернутись до психіатра.
І ще бажано повторити шкільний курс математики - 27% ніколи не обирають владу - владу завжди обирають ті кого більше 50% - такі закони демократії.
Якщо 73% вирішили що краще ''па-ржать'' і в могилу - то тут вже жодна меншість не допоможе.
Як кажуть професійні лікарі - ''Якщо пацієнт сам не хоче жити - то лікарі безсилі''.
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02.12.2025 13:59 Ответить
Типовий сцикун-засранець який насрав в Україні - а потім втік з переляку до Польщі - звинувачує опонентів що у нього штани засрані.
Ще й про якісь там ставки белькоче - шизофренія повна.
Ще й ховається боягуз за вигаданим ніком - ''Ser''-ун - точно засранець-сцикун боїться відповідальності за свої зло-діяння в Україні - ховається в Польщі.
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02.12.2025 14:35 Ответить
Польський олігофрен?
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02.12.2025 14:07 Ответить
Зізнатися, що голосував за Зє-! у 2020 році означало зізнанню, що грав козу.
У 2021- що грав козла.
У 2022 - що козел грав тебе...
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02.12.2025 13:38 Ответить
ну попереджали же шити тупіх хахлов....
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02.12.2025 19:48 Ответить
Смійтеся українці! Шо, не весело???
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02.12.2025 19:53 Ответить
 
 