Персонаж-коррупционер из сериала "Слуга народа" пытается сбежать в Израиль: "Моя фамилия Миндич. Вас должны были предупредить". ВИДЕО

В 16-й серии второго сезона сериала "Слуга народа" есть эпизод, который напоминает развитие коррупционного скандала, связанного с совладельцем студии "Квартал-95" Тимуром Миндичем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по сюжету персонаж-коррупционер Юрий Иванович Чуйко, которого освободили из тюрьмы по договоренности с президентом Василием Голобородько, пытается покинуть территорию Украины. Чтобы избежать внимания правоохранителей, Чуйко использует поддельные документы и новую фамилию - Миндич. По сюжету, он планирует бежать в Израиль.

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Напомним, 16-я серия второго сезона "Слуги народа" появилась в конце 2017 года.

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Миндичгейт