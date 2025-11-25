Бизнес-соратники Зеленского по "Кварталу-95" перед войной получили почти 100 млн руб. от госкомпании РФ. ВИДЕО
В конце декабря 2021 года российская кинокомпания бывших бизнес-партнеров Владимира Зеленского в Студии "Квартал-95" получила 99,5 миллиона рублей от Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. После этого владельцем бизнеса в РФ стала, в частности, бывшая сотрудница фирмы "кварталовцев".
Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.
Так, в январе 2019 года проект "Радіо Свобода" "Схеми" опубликовал расследование. В нем говорилось о том, что Владимир Зеленский сказал неправду во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, что после 2014 года он вместе с партнерами закрыл бизнес в России.
Миндич и братья Шефиры
Журналисты "Слідтсво.Інфо" получили документы от источника в российской налоговой, в которых говорится, что 27 декабря 2021 года ВГТРК перечислила 99 599 000 рублей ООО "Грин Филмс".
Этой компанией, зарегистрированной в Москве, владела кипрская Green Family Ltd.
До 30 декабря 2021 года ее учредителями были бывшие компаньоны Владимира Зеленского в "Квартал 95": Борис и Сергей Шефиры, сценарист Андрей Яковлев и Тимур Миндич через фирму Appex International Ltd (зарегистрированная на Британских Виргинских островах).
Согласно годовым отчетам "Грин Филмс", по состоянию на 31 декабря 2021 года полученные от ВГТРК средства были израсходованы, и на счете осталось чуть более 8 миллионов рублей.
Материнская фирма — Green Family — в 2021 году собрала рекордные 7,7 миллиона долларов США от роялти (как доход за предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности). Эта сумма в 4,6 раза больше по сравнению с 2020 годом и в 23 раза, если сравнивать с 2019-м.
"Слідство.Інфо" обратилось в Офис президента Украины с вопросом, получал ли Владимир Зеленский какую-то часть из перечисленных денег. Ответа на запрос пока нет.
Комментарий Бориса Шефира
Тимур Миндич, Андрей Яковлев и Сергей Шефир не отреагировали на сообщения и звонки журналистов.
Расследователям удалось пообщаться только с одним бывшим соучредителем Green Family — сценаристом Борисом Шефиром:
"Да вы понимаете - я вообще не хочу с вами общаться, - заявил он. - Вы сейчас готовите материал против президента? А я его друг. Я что, придурок против него какие-то показания давать? А президент знает, что вы этот материал готовите? Идите и расскажите ему!"
Бизнес на разнорабочего из Латвии
В конце 2021 года владельцем кипрской компании "кварталовцев", которая, в свою очередь, до сих пор владеет долей в российской фирме "Платинумфильм", стал разнорабочий из Латвии, который ездит на заработки в Норвегию.
"Свой человек" в России
Теперь о российской компании "Грин Филмс". Несмотря на то, что с апреля 2022 года ею уже не владеет Игорс Заливскис через кипрскую Green Family, фирма по-прежнему находится в собственности лица, связанного с партнерами Владимира Зеленского. Речь идет об Ольге Лосевой.
"Госпожа Лосева не далека от кинематографа. Потому что мы знаем, что в 2021 году она получала доходы от "Грин Филмс", а также возглавляла компанию, владельцем которой был Дмитрий Глашкин. В 2015 году он руководил одной из компаний, в которой Green Family была соучредителем "Вайсберг Пикчерс". То есть даже российскую компанию, а не только кипрскую, переписали на лиц, связанных с кинематографическим бизнесом", - отмечает аналитик "Центра противодействия коррупции" Антонина Волкотруб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
отримав не 95 квартал, а Барига з подпольной Ліпецкой фабріки !
.
Дешево купив пуйло Україну.
Українці заслужили бути рабами пуйла, бо мовчать.
Це неприємна правда але правда.
Іуда зеля рулить.
.
І розповідав би про "безальтернативність мінського процесу" у ООН
Та й питають же таке.
"Слідство.Інфо" звернулося до Офісу президента України з запитанням, чи отримував Володимир Зеленський якусь частину із перерахованих грошей"
- Ні, не отримував.
Даже і тисячі пар ніг не чути?
Що, даже і сотня ніг не тупотить?
Дажа і пари ніг не чути?
Ну киньте хоч одну рожеву свинку ...
Ех! Нема
Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.
Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.
Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!
Уже народ - одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає ******* петля.
Розтерзані, зацьковані, убиті
Підводяться і йдуть чинити суд,
І їх прокльони, злі й несамовиті,
Впадуть на душі плісняві і ситі,
І загойдають дерева на вітті
Апостолів злочинства і облуд!
23.12.1962
І пам'ятайте, що він вам нічєго нє должен, а только своім родітєлям.
https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
Чим він відрізняється від Трампа???
Той не то що за рік мав закінчити війну , а за добу