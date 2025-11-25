РУС
5 759 44

Бизнес-соратники Зеленского по "Кварталу-95" перед войной получили почти 100 млн руб. от госкомпании РФ. ВИДЕО

В конце декабря 2021 года российская кинокомпания бывших бизнес-партнеров Владимира Зеленского в Студии "Квартал-95" получила 99,5 миллиона рублей от Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. После этого владельцем бизнеса в РФ стала, в частности, бывшая сотрудница фирмы "кварталовцев".

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Так, в январе 2019 года проект "Радіо Свобода" "Схеми" опубликовал расследование. В нем говорилось о том, что Владимир Зеленский сказал неправду во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, что после 2014 года он вместе с партнерами закрыл бизнес в России.

Миндич и братья Шефиры

Журналисты "Слідтсво.Інфо" получили документы от источника в российской налоговой, в которых говорится, что 27 декабря 2021 года ВГТРК перечислила 99 599 000 рублей ООО "Грин Филмс".

Этой компанией, зарегистрированной в Москве, владела кипрская Green Family Ltd.

До 30 декабря 2021 года ее учредителями были бывшие компаньоны Владимира Зеленского в "Квартал 95": Борис и Сергей Шефиры, сценарист Андрей Яковлев и Тимур Миндич через фирму Appex International Ltd (зарегистрированная на Британских Виргинских островах).

СМИ узнали о схемах экс-партнеров Зеленского: роль Миндича

Согласно годовым отчетам "Грин Филмс", по состоянию на 31 декабря 2021 года полученные от ВГТРК средства были израсходованы, и на счете осталось чуть более 8 миллионов рублей.

СМИ узнали о схемах экс-партнеров Зеленского: роль Миндича

Материнская фирма — Green Family — в 2021 году собрала рекордные 7,7 миллиона долларов США от роялти (как доход за предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности). Эта сумма в 4,6 раза больше по сравнению с 2020 годом и в 23 раза, если сравнивать с 2019-м.

"Слідство.Інфо" обратилось в Офис президента Украины с вопросом, получал ли Владимир Зеленский какую-то часть из перечисленных денег. Ответа на запрос пока нет.

Комментарий Бориса Шефира

Тимур Миндич, Андрей Яковлев и Сергей Шефир не отреагировали на сообщения и звонки журналистов.

Расследователям удалось пообщаться только с одним бывшим соучредителем Green Family — сценаристом Борисом Шефиром:

"Да вы понимаете - я вообще не хочу с вами общаться, - заявил он. - Вы сейчас готовите материал против президента? А я его друг. Я что, придурок против него какие-то показания давать? А президент знает, что вы этот материал готовите? Идите и расскажите ему!"

Бизнес соратников Зеленского в РФ
Сергей Шефир, Владимир Зеленский и Борис Шефир (справа). Фото из Instagram пользовательницы elena_shefir

Бизнес на разнорабочего из Латвии

В конце 2021 года владельцем кипрской компании "кварталовцев", которая, в свою очередь, до сих пор владеет долей в российской фирме "Платинумфильм", стал разнорабочий из Латвии, который ездит на заработки в Норвегию.

"Свой человек" в России

Теперь о российской компании "Грин Филмс". Несмотря на то, что с апреля 2022 года ею уже не владеет Игорс Заливскис через кипрскую Green Family, фирма по-прежнему находится в собственности лица, связанного с партнерами Владимира Зеленского. Речь идет об Ольге Лосевой.

"Госпожа Лосева не далека от кинематографа. Потому что мы знаем, что в 2021 году она получала доходы от "Грин Филмс", а также возглавляла компанию, владельцем которой был Дмитрий Глашкин. В 2015 году он руководил одной из компаний, в которой Green Family была соучредителем "Вайсберг Пикчерс". То есть даже российскую компанию, а не только кипрскую, переписали на лиц, связанных с кинематографическим бизнесом", - отмечает аналитик "Центра противодействия коррупции" Антонина Волкотруб.

Автор: 

Зеленский Владимир (22726) Квартал-95 (232) Шефир Борис (34) Шефир Сергей (121) Слідство.Інфо (50)
+37
Ну ось, пуйло тупо купив іуду зелю, і тому капітуляція.
Дешево купив пуйло Україну.
Українці заслужили бути рабами пуйла, бо мовчать.
Це неприємна правда але правда.
Іуда зеля рулить.
25.11.2025 20:25
+29
Не "перед війною" а "під час війни".Війна у нас з 14 р.
25.11.2025 20:32
+27
ЩО замість мізіків в довбешці треба було мати, щоб віддати ВСЮ ВЛАДУ в Україні цьому антиукраїнському та антидержавному кагалу???
25.11.2025 20:31
Для підтримки штанів - норм так - дєвки пляшуть
25.11.2025 20:25
нам всьо врут !

отримав не 95 квартал, а Барига з подпольной Ліпецкой фабріки !

.
25.11.2025 21:35
Ну ось, пуйло тупо купив іуду зелю, і тому капітуляція.
Дешево купив пуйло Україну.
Українці заслужили бути рабами пуйла, бо мовчать.
Це неприємна правда але правда.
Іуда зеля рулить.
25.11.2025 20:25
А перед Зельою Яника купив за 4 мульярда.Але щось пішло не так...
25.11.2025 21:15
в Україні в пуйла все буде не так - хутін зломає тут свого хутіна і помре в корчах !

.
25.11.2025 21:37
Як би "купив" то був би Мінськ 3,4,5..... Визнання "незалежной дирляндії", чепушила і пасечнік у ВР.
І розповідав би про "безальтернативність мінського процесу" у ООН
25.11.2025 22:49
То не бвзнес на кроаі - єто другоє. У посанів до 24 лютого 2022 року війни не було. Вони повістки тупо у мусорну корзину викидали.
показать весь комментарий
25.11.2025 20:27
25.11.2025 20:30
ЩО замість мізіків в довбешці треба було мати, щоб віддати ВСЮ ВЛАДУ в Україні цьому антиукраїнському та антидержавному кагалу???
25.11.2025 20:31
Не "перед війною" а "під час війни".Війна у нас з 14 р.
25.11.2025 20:32
Та ви шо? Оце так новина. Прийдеться вводити санкції проти всієї цієї школи і порушувати кримінальну справу.
25.11.2025 20:32
Поки віслючок кукрікає (ТАК БУВАЄ) про план миру - НАБУ дало покази у комітеті ВР . Так так утому ВР , котрий зЄ-РИГО парочка з шатровим хочуть розігнати ...
25.11.2025 20:35
https://www.youtube.com/watch?v=aqGIf-ZaITI https://www.youtube.com/watch?v=aqGIf-НАБУ пришли на суд по МИНДИЧУ и рассказали ВСЕ ПО ФАКТАМ: вот правда / РЕЙТЕРОВИЧ
25.11.2025 20:37
А от і спонсори зебалагану нарешті стають відомими. То що, вже очевидна державна зрада вищого керівництва країни чи ще ні?
25.11.2025 20:35
Ще до обраня Зеленського президентом ,я регулярно писав що 95 квартал це московський проект для дибілізації українців і просуванні "русского мира",тоді це ніхто не сприймав ,а воно так і вийшло і обернулось бідою
25.11.2025 20:39
так і є, за один жарт про сенйор-голодомор українці мали спалити те кубло разом з "акторами" та сценаристами
25.11.2025 20:47
не Ви один писали , багато , хто відчував , а Тарас Черновіл , постійно попереджував і Дмитро Чекалкін , він чюдово знав, цю кремлівську істоту , всю їх піднаготну наркоманську , мегажлобство , украінофобство ……… Катастрофа , стільки українців загубив , маленький Цахес Скільки Героїв полягло ні за що ……… один еврейскій збоченець -нарік ,вирішив долі мільйнів і всі мовчать , йдучи на убій …… не дивіться в гору
25.11.2025 23:21
Це все очевидні речі, які були відомі і зрозумілі ще до 2019 року. Але виборці хотіли по 4000$ вчителям, шашлики на травневі свята, дивитися "сватів" і слухати привітання клоуна на новий рік замість президента.
25.11.2025 20:41
Нічого собі так бізнесмен і друг президента із журналістами говорить. Гопота.ру

Та й питають же таке.
"Слідство.Інфо" звернулося до Офісу президента України з запитанням, чи отримував Володимир Зеленський якусь частину із перерахованих грошей"
- Ні, не отримував.
25.11.2025 20:44
Зато не Порошенко!
25.11.2025 20:44
Ну, тут треба ще порахувати, хто більше грошей перевів: Квартал95 в РФ, чи РФ в Квартал
25.11.2025 20:46
Какая разніца!
25.11.2025 20:48
Щось не чути тупання мілліонів пар ніг "смєтунів", которі стрімголов несуться змітати зєшоблу.
Даже і тисячі пар ніг не чути?
Що, даже і сотня ніг не тупотить?
Дажа і пари ніг не чути?
Ну киньте хоч одну рожеву свинку ...
Ех! Нема
25.11.2025 20:47
Цей вірш, написаний у далекому 1962 р. нашим чудовим поетом із трагічною судьбою, Василем Симоненком, але здається, що він його написав сьогодні, для всіх нас ...

Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.

Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.

Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!

Уже народ - одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає ******* петля.

Розтерзані, зацьковані, убиті
Підводяться і йдуть чинити суд,
І їх прокльони, злі й несамовиті,
Впадуть на душі плісняві і ситі,
І загойдають дерева на вітті
Апостолів злочинства і облуд!

23.12.1962
25.11.2025 20:48
ПІД ЧАС ВІЙНИ бізнес-соратники Зеленського по "Кварталу-95" отримали майже 100 млн руб. від держкомпанії РФ. Не робіть вигляд, що в вас деменція.
25.11.2025 20:48
по суті ці квартали міндіча і творили кацапський світ в Україні-це вони показували путіну що тут окацаплені його чекають з пузирями та салютом--на їх руках наша кров
25.11.2025 20:48
ФСБешний проект. Троянський кінь.
25.11.2025 20:53
25.11.2025 21:02
25.11.2025 21:04
Я правильно розумію, що вони заробляли на росіянах і з раши вивели 100 лімонів?
25.11.2025 21:12
А можна такий самий кульбіт з липецькою фабрикою Порошенка провернути? Ні, ета другоє?
25.11.2025 21:15
Постійно брехати людям - так Вову навчили папасаша і мамарима.
І пам'ятайте, що він вам нічєго нє должен, а только своім родітєлям.
25.11.2025 21:12
Ой, а у вашого Порошенка конфєтна фабрика у Липецьку досі працює.
25.11.2025 21:13
Tema9, ти с какого дуба упал
25.11.2025 22:06
То не я то був, можливо щось інше тобі на голову впало з дуба.
25.11.2025 22:12
«А, я вам нічєго не должєн», «І что ви менє здєлаєтє?», «Я-прєзідєнт етой страни!»
25.11.2025 21:19
******* навіть не ставили питання А чому бубосян має бізнес наросії на шостому році війни ???
25.11.2025 21:46
А Петра Порошенка до сих пір гризуть за ліпецьку фабрику! А у самих рила у пуху! Тьху поторочі зелені! Все гімно колись спливає на поверхню!
25.11.2025 21:48
Давайте чесно, Валодя ********* в шапіто "95-квартал" просто головний шут, а не організатор. Валоді там тільки квартира в окупованому Криму перепала
25.11.2025 21:51
25.11.2025 22:08
Владимир Зеленский https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-donbas/30570561.html ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.

https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
Чим він відрізняється від Трампа???
Той не то що за рік мав закінчити війну , а за добу
25.11.2025 22:09
Два клована, до чого ж схожі? Тільки ЗЄ молодше і ще дурніше
25.11.2025 22:10
Малороси їбані
25.11.2025 22:35
 
 