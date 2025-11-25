Бизнес-соратники Зеленского по "Кварталу-95" перед войной получили почти 100 млн руб. от госкомпании РФ. ВИДЕО

В конце декабря 2021 года российская кинокомпания бывших бизнес-партнеров Владимира Зеленского в Студии "Квартал-95" получила 99,5 миллиона рублей от Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. После этого владельцем бизнеса в РФ стала, в частности, бывшая сотрудница фирмы "кварталовцев".

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Так, в январе 2019 года проект "Радіо Свобода" "Схеми" опубликовал расследование. В нем говорилось о том, что Владимир Зеленский сказал неправду во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, что после 2014 года он вместе с партнерами закрыл бизнес в России.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Как Зеленский праздновал день рождения в компании Миндича и "Квартала-95" во время карантина: Это был сюрприз. ВИДЕО

Миндич и братья Шефиры

Журналисты "Слідтсво.Інфо" получили документы от источника в российской налоговой, в которых говорится, что 27 декабря 2021 года ВГТРК перечислила 99 599 000 рублей ООО "Грин Филмс".

Этой компанией, зарегистрированной в Москве, владела кипрская Green Family Ltd.

До 30 декабря 2021 года ее учредителями были бывшие компаньоны Владимира Зеленского в "Квартал 95": Борис и Сергей Шефиры, сценарист Андрей Яковлев и Тимур Миндич через фирму Appex International Ltd (зарегистрированная на Британских Виргинских островах).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сестра Миндича отказалась рассказать, где сейчас находится ее брат, - СМИ

Согласно годовым отчетам "Грин Филмс", по состоянию на 31 декабря 2021 года полученные от ВГТРК средства были израсходованы, и на счете осталось чуть более 8 миллионов рублей.

Материнская фирма — Green Family — в 2021 году собрала рекордные 7,7 миллиона долларов США от роялти (как доход за предоставление права использования объектов интеллектуальной собственности). Эта сумма в 4,6 раза больше по сравнению с 2020 годом и в 23 раза, если сравнивать с 2019-м.

"Слідство.Інфо" обратилось в Офис президента Украины с вопросом, получал ли Владимир Зеленский какую-то часть из перечисленных денег. Ответа на запрос пока нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полный разговор о залоге за Чернышова между Миндичем и Шефиром: "Лёша сам не бедный человек, мягко говоря"

Комментарий Бориса Шефира

Тимур Миндич, Андрей Яковлев и Сергей Шефир не отреагировали на сообщения и звонки журналистов.

Расследователям удалось пообщаться только с одним бывшим соучредителем Green Family — сценаристом Борисом Шефиром:

"Да вы понимаете - я вообще не хочу с вами общаться, - заявил он. - Вы сейчас готовите материал против президента? А я его друг. Я что, придурок против него какие-то показания давать? А президент знает, что вы этот материал готовите? Идите и расскажите ему!"

Сергей Шефир, Владимир Зеленский и Борис Шефир (справа). Фото из Instagram пользовательницы elena_shefir

Бизнес на разнорабочего из Латвии

В конце 2021 года владельцем кипрской компании "кварталовцев", которая, в свою очередь, до сих пор владеет долей в российской фирме "Платинумфильм", стал разнорабочий из Латвии, который ездит на заработки в Норвегию.

"Свой человек" в России

Теперь о российской компании "Грин Филмс". Несмотря на то, что с апреля 2022 года ею уже не владеет Игорс Заливскис через кипрскую Green Family, фирма по-прежнему находится в собственности лица, связанного с партнерами Владимира Зеленского. Речь идет об Ольге Лосевой.

"Госпожа Лосева не далека от кинематографа. Потому что мы знаем, что в 2021 году она получала доходы от "Грин Филмс", а также возглавляла компанию, владельцем которой был Дмитрий Глашкин. В 2015 году он руководил одной из компаний, в которой Green Family была соучредителем "Вайсберг Пикчерс". То есть даже российскую компанию, а не только кипрскую, переписали на лиц, связанных с кинематографическим бизнесом", - отмечает аналитик "Центра противодействия коррупции" Антонина Волкотруб.

Читайте также: Звезды отказываются от участия в концертах "Квартал-95", владельцы которого - коррупционеры Миндич и Зеленский, - Береза