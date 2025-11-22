Как Зеленский праздновал день рождения в компании Миндича и "Квартала-95" во время карантина: Это был сюрприз. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время карантинных мер в 2021 году праздновал день рождения с Тимуром Миндичем и актерами студии "Квартал-95". Мероприятие было организовано Миндичем и стало сюрпризом для Зеленского.

На это обратил внимание журналист Сергей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад Зеленский, отвечая на вопрос Михаила Ткача, рассказал о роли Тимура Миндича в "Квартале-95" и в организации дня рождения президента во время карантина в 2021 году", - написал он и опубликовал видео, на котором зафиксирован ответ Зеленского.

Глава государства подтвердил, что в 2021 году во время карантина праздновал день рождения в компании Миндича и актеров "Квартала-95" в квартире, расположенной по ул. Грушевского.

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"Квартира господина Миндича находится в этом же доме. Господин Миндич является коммерческим директором студии "Квартал-95", он имеет хорошие и теплые отношения с актерами "Квартала", - рассказал тогда президент.

Как утверждал он, Миндич и актеры "Квартала" сделали ему неожиданный сюрприз и пригласили в ту квартиру.

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Миндичгейт

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