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Как Зеленский праздновал день рождения в компании Миндича и "Квартала-95" во время карантина: Это был сюрприз. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время карантинных мер в 2021 году праздновал день рождения с Тимуром Миндичем и актерами студии "Квартал-95". Мероприятие было организовано Миндичем и стало сюрпризом для Зеленского.

На это обратил внимание журналист Сергей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад Зеленский, отвечая на вопрос Михаила Ткача, рассказал о роли Тимура Миндича в "Квартале-95" и в организации дня рождения президента во время карантина в 2021 году", - написал он и опубликовал видео, на котором зафиксирован ответ Зеленского.

Глава государства подтвердил, что в 2021 году во время карантина праздновал день рождения в компании Миндича и актеров "Квартала-95" в квартире, расположенной по ул. Грушевского.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В подозрении НАБУ Миндичу есть упоминание о дружеских отношениях с Зеленским. ДОКУМЕНТ

"Квартира господина Миндича находится в этом же доме. Господин Миндич является коммерческим директором студии "Квартал-95", он имеет хорошие и теплые отношения с актерами "Квартала", - рассказал тогда президент.

Как утверждал он, Миндич и актеры "Квартала" сделали ему неожиданный сюрприз и пригласили в ту квартиру.

Читайте также: Звезды отказываются от участия в концертах "Квартал-95", владельцы которого - коррупционеры Миндич и Зеленский, - Береза

Миндичгейт

Смотрите: "Слуга народа" Мокан отказался идти на встречу фракции с Зеленским. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (24401) Квартал-95 (235) Миндич Тимур (304)
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Топ комментарии
+58
Кончана тварина
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22.11.2025 14:12 Ответить
+44
нагадаю, вечірка відбулась під час ковіду, коли подібні заходи були заборонені.

тому преЗЄдент "випадково" зайшов до миндича
за подібну вечірку Борис Джонсон пішов у відставку

.
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22.11.2025 14:45 Ответить
+37
ZEмародери ,розкрадачі і брехуни кидають Україну в прірву, ZE - покидьок це національна катастрофа, чекати недовго
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22.11.2025 14:19 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
🤮 ...
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22.11.2025 14:12 Ответить
ZEмародери ,розкрадачі і брехуни кидають Україну в прірву, ZE - покидьок це національна катастрофа, чекати недовго
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22.11.2025 14:19 Ответить
Громадянин Зеленський, як і завжди на посаді з 2019 року, по сценарію Оманських з мертвечуком-деркачем, освоює в особисте користування дол США, які КабМіндічі мародерили йому, для себе і для деркача, системно з стратегічних галузей в Українипідтчасимосковської війни!!
А сьогодні, громадянин зеленський, озвучив чергове за обліком звернення для Українців, яких він зневажає з 2019 року, разом з КабМіндічами урядовими!!
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22.11.2025 14:39 Ответить
нагадаю, вечірка відбулась під час ковіду, коли подібні заходи були заборонені.

тому преЗЄдент "випадково" зайшов до миндича
за подібну вечірку Борис Джонсон пішов у відставку

.
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22.11.2025 14:45 Ответить
Так Борис Джонсон політик, а Володя 🤡.
Корпоративи🕺💃 та гроші 💰 в Зеленського в крові.
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22.11.2025 16:25 Ответить
випередили про Джонсона!
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22.11.2025 17:06 Ответить
де Джонсон а де клован ,,,,,
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23.11.2025 22:13 Ответить
Кончана тварина
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22.11.2025 14:12 Ответить
Зеленский не тот лидер, что нужен Украине во время войны. он даже не Украинец. И он не военный лидер, а мелкий жулик. Ему до великих военных правителей Киева, которые действительно оставили след как полководцы и военные стратеги, как до луны пешком.

1) Князь Святослав Игоревич (X век)
Главный военный лидер Киевской Руси.
Разгромил Хазарский каганат.
Воевал на Волге, на Кавказе, в Болгарии.
Его фраза «Иду на вы» стала символом наступательного стиля.

2) Князь Олег Вещий (IX-X вв.)
Объединил Новгород и Киев, создав Киевскую Русь.
Проводил военные походы на Византию.
Организаторский и стратегический талант, расширил влияние Руси.

3) Князь Владимир Великий (X-XI вв.)
Не только креститель Руси, но и:
Проводил военные походы против печенегов.
Построил линию оборонительных городов на южной границе.

4) Ярослав Мудрый (XI век)
Соединяют с мудростью, но он был и полководцем:
Разгромил печенегов под Киевом.
Укрепил границы.
Создал сильный союз с Европой (династические браки).

5) Владимир Мономах (XI-XII век)
Один из самых военных князей:
Более 80 походов лично.
Постоянные войны против половцев.
Поднял Киев после кризиса.

6) Данило Галицкий (XIII век) - правитель юго-западной Руси, но за Киев боролся и контролировал его
Вел войны против монголов, поляков, венгров.
Один из самых сильных военных лидеров восточной Европы.
Коронован как король Руси.

7) Киевские гетманы эпохи казачества (XVII век)
Хотя Киев тогда был частью Речи Посполитой/Гетманщины, эти деятели играли роль военных правителей над всей землей вокруг Киева:

Богдан Хмельницкий
Объединил казацкое государство.
Разбил польские войска под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами.

Иван Выговский
Победа под Конотопом - одна из самых крупных побед Восточной Европы XVII века.

Петр Дорошенко
Пытался объединить Правобережную и Левобережную Украину.
Сильный военный лидер.
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22.11.2025 14:13 Ответить
Я не історик, але можу з упевненістю стверджувати, що в ******** історії ще не було такого прецеденту, коли завезений до країни агент ворожої держави внаслідок вільних демократичних виборів став на чолі країни, до якої він був спрямований для здійснення підривної діяльності та знищення національної ідентичності та свідомості населення цієї країни. Напевно, історики могли б навести кілька прикладів, коли військові чи політичні лідери змінювали свою лояльність або переходили на іншу сторону внаслідок певних політичних змін у країні. Однак, відомих прикладів, коли відкритий публічний агент впливу ворожої країни в результаті виборів стає керманичем та верховним головнокомандувачем країни, яка перебуває у стані війни з імперією, яка інспірувала цього агента у суспільне життя, а потім і у політикум - мабуть, в історії такого ще не було.
Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд.
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22.11.2025 14:20 Ответить
Последний вопрос риторический. И народ не одно и то-же с населением. Как говорят в Одессе - это две большие разницы. Еще старик Аристотель говорил: 15/85% - демос/охлос - народ/толпа. У нас еще хорошее отношение примерно 25/75%, как в законе Паретто 20/80. Ну а с населением у нас беда, совсем беда.
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22.11.2025 14:26 Ответить
насправді у вас не зовсім точні цифри, і ситуація виглядає саме так як казав Аристотель, а саме 15/45/40, тобто 15/85.
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22.11.2025 15:21 Ответить
"... как в законе Паретто 20/80"

Принцип Парето не є доведеним наукою законом - тому самі́ цифри у твердженні, немов са́ме 20 % причин зумовлюють 80 % (й ані більше, ані менше!) наслідків... лишаються все ж досить приблизними! (с) wikipedia
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22.11.2025 17:37 Ответить
тому я і навожу точні цифри - 15/85. Трохи побуду у даному питанні прибічником Аристотеля))
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22.11.2025 22:09 Ответить
Хоч так, хоч так, а кількість довбо...бів все одно лякає.

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23.11.2025 07:48 Ответить
Основная проблема демократии в том, что быдло и электорат - одно и то же.
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22.11.2025 17:33 Ответить
Примерно так.
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22.11.2025 18:15 Ответить
Демократія так влаштована, що вона не зобов'язана перетворювати громадян на розумних і освічених. Якщо хтось хоче бути дурнем, той має право ним лишитися. А людське життя занадто коротке, щоб займатися дослідженням причини, чому люди ігнорують здоровий глузд - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні. Було би простіше та безпечніше не допускати їх до виборів центральної влади. . Але в умовах демократичного суспільства це не реально.
Але майте на увазі, що наступні революції відбуватимуться не через великий розрив між багатими і бідними, а саме між розумними і тупими.
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22.11.2025 22:18 Ответить
1. така доля.
2. в принципі, Джонсон, Байден і ..... Залужний - могли би ..... ну, спочатку відправити нах цю заразу, а вже потім, .... ну не помічати його, наприклад в Гондурасі, куди би воно таки втекло.
Якби хотіли справедливості. Чи як? ЗНАЮЧИ що воно тупо знищує "свою" армію, кричачи про наступи і розподіляючи війська на кріпко підкріплені орками укріпрайони...
слухай, а що якщо це змова якась?
Бо якщо я от би був Джонсоном, знаючи хто такий Зеля, то чи не наполіг би на зміщенні цього кацапа? ти сам подумай. Ну реально бл як жертвоприношення виглядає. І вже якось тупо.... тупо це видно певно навіть ідіотам, вибач, як таким як і .... ну, вибач, я от зразу бачив це. Добре що ти додумався.
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22.11.2025 14:34 Ответить
оце ти настругав - і Джонсон, і Байден, і Залужний, і сто вагонів арестантів... І не треба тобі зараз бути Джонсоном, а просто ще у 2004 році зразу ідентифікувати що для тебе купили медведчук з коломойським у москві.
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22.11.2025 15:06 Ответить
Ви не зрозумів.
Просто, якщо реально, а воно реально! - тупо бл., зрада, ну навіть там на півдні 300 солдатів, а мало бути 2 бригади, Луценко казав, - то Джонсон, якщо би не хотів ....ну тупо знищення МОЄЇ(не знаю на рахунок тебе) країни, міг би дещо..... ДЕЩО сказати **** зеленій ************. Так само і генерал - якщо ти **** бачиш шо твоїх солдатів свідомо ця вся сволота відправляє тупо на міни, під твоєю командою(а ОПа - "в домікє") - ТО ТИ **** АБО ГЕНЕРАЛ, або?????
або хто?
просто ...... я би не зміг, ЗНАЮЧИ що там орки підготовані і все заміновано.........
ти там, от, ти хто? тобто ти мене "шпиняєш" що я би якось цю заразу зелену постарався би ..... ну якось, якось нейтралізувати?
ти тоді хто? для мене навіть один солдат - це той, чиїм батькам треба щось пояснити ****. а от ти, от так, ****. читай уважно, а потім бери штани та корону зніми. скоро війна, в Хайфі чи де ти, будеш знищувати ворога, або ворог тебе, тут вже як Яхве дасть.
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22.11.2025 15:19 Ответить
приходь коли відпустить, тоді можливо може вийде якась дискусія.
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22.11.2025 15:22 Ответить
з зелесракінькими не дискутую, от і приходь, певно там у вас "порошкова змова". порошок засосуєте, але за "Порошка" кричите.
чи ти не бачиш що я за Байдена топлю?
А, ок, тепер же вас перекупили, портніковець, я правильно зрозумів?
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22.11.2025 15:29 Ответить
Геббельс говорил, дайте мне СМИ и я из любого народа сделаю стадо свиней. Пример тому Россия и нацистская Германия. А тут бандитские кланы после развала совка - захватили СМИ и им помогали ФСБ. в 90-х Литвиненко говорил, что Путин им в ФСБ приказал внедриться в орг преступность и возглавить. И затем Путин орг преступности всех регионов России и Украины - держит, как свои кланы, которые управляют регионами. Украинские олигархи так называемые - это такие же Путинские кланы. Им ФСБ помогало и это доказано многократно. Когда ФСБшник с русским паспортом в СБУ управлял и они контролируя СМИ - контролируют умы - это база психологической войны. Они незаметно для обычных умов - наводнили СМИ Украины русскими агентами и те вели Украинский народ манипуляциями - выбирайте или то говно Путина и кланов или то говно Путина и кланов. То бишь выбора не давал никто. Когда был Майдан, он не уничтожил кланы, пока кланы есть, то не имеет значения марионетки у власти, потому что мафия жива. Забрать надо у бандитов все, что они приватизировали. Они специально делали убыточными предприятия, чтобы их захватить за гроши, это все должно быть признано народом Украины махинациями по захвату гос собственности - признать это тяжелейшим преступлением против Украинского государства. Содрать с кланов все и вместе с шкурой. Нужно заставить Запад создавать органы борьбы с организованной преступностью. Забрать у них все ресурсы принадлежавшие Украинскому народу по конституции, и признать незаконными завладениями кланами бандитов гос имуществом. Все вернуть в нац собственность. Если Европа после второй мировой все национализировала, то в Украине после совка обратное произошло и все жулики при помощи Путина, на то время, как директора ФСБ - захватили в Украине и СМИ и предприятия и ресурсы. И Европа богатейшая в мире, а Украина от совка получила огромную промышленную базу и все захватили бандиты и Украина беднейшей стала, хотя гривна помню к доллару стоила 1$ к 2 грн. Бандитское влияние кланов Путина в Украине - довело страну до унизительного состояния. Мафию нужно уничтожить и забрать все у них - в гос собственность. Сделать, как Европа сделала и это подняло и социальные и капиталистический уровень до самых больших стандартов в мире. В помойку путинских олигархов - Ахметовых, и дальше по списку! Им бошки вообще то надо сносить ибо из за них и нищета и война. Они заслуживают наказание, какое хочет народ - это смерть им!!!
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22.11.2025 14:45 Ответить
хочу помилятися, але все вказує на те, що ця фатальна помилка 2019 р. буде коштувати українцям державності..
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22.11.2025 18:45 Ответить
За 1000 років люди сильно еволюціонували, мозок в середньому зріс на 14%.
Ну крім кацапив, як говорив путлер війна у них в крові як і у негрів
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22.11.2025 14:24 Ответить
Є дрібні неточності, звичайно терміну/назви "київська русь" не існувало. Русь, принаймні у 12 столітті це Київське, Чернігівське та Переяславське князівство.
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22.11.2025 16:57 Ответить
міндіч чи зеленськй?
Да какая разніца!
І той, і інший - вороги України!
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22.11.2025 14:14 Ответить
Семиты правят Украиной, рашостаном и подсемитскими штатами америки. Именно в этом проблема.
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22.11.2025 15:06 Ответить
принесли музичні інструменти,таки як золотий орган унітаз і ми співали пісні
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22.11.2025 14:19 Ответить
Сейчас он это старательно хотел-бы забыть. Но сеть все помнит.
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22.11.2025 14:21 Ответить
Миндич без Зеленского бы не попал в энергоатом и не украл бы 100 миллионов долларов с оборонно стратегически важных объектов энергетики. А теперь люди без света сидят из за уродов. Зеленский с бандой ослабляет Украину.
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22.11.2025 14:21 Ответить
Але про корупціонера, громадянина іншої держави Міндіча він нічого не знає тому що всі ці схематози відбуваються за його спиною.
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22.11.2025 14:25 Ответить
Клоп мал да вонюч😫🤮🤮🤮
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22.11.2025 14:32 Ответить
Трамп вважає мирні наміри Зеленського блефом і готовий тиснути на нього, а не на путіна, бо в нього немає козирів, - Times

Трамп не змінив своєї позиції щодо конфлікту з лютневої зустрічі в Овальному кабінеті. Він вважає, що Зеленський блефує, прагнучи кращої угоди за слабких карт, тоді як у Путіна всі козирі. Через це Трамп, на його думку, швидше тиснутиме на Зеленського, а не на Путіна.
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22.11.2025 14:36 Ответить
Банальна сходка
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22.11.2025 14:39 Ответить
Тобто сумки з грошима тягали повз квартири зеленського?
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22.11.2025 14:40 Ответить
Ти вважаєш, що Зеленський веде нас до Перемоги, а Порошенко до капітуляції?

е
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22.11.2025 14:55 Ответить
" Я написав пісні" Цікавий факт, коли Зеленський сдохне, українська культура не втратить НІЧОГО.....
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22.11.2025 14:44 Ответить
Масова Забава (30 чоловік) була під час Карантину при Короновірусі.
Звичайним громадянам були заборонені масові заходи.
''Квартира без ремонту'' - Зеленський.
А золоті унітаз і біде та позолота усього туалету - то дрібничка.
''Принесли музичні інструменти'' - ''Було весело'' - Зеленський.
******** Зєля на піаніно грати.
А ще більше Зєля любить в обличчя людям сцяти...
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22.11.2025 14:48 Ответить
Перевалочні квартири, шо зеленського, шо міндіча, для пакування грошей з подальшим етапуванням.
Те саме і при коронааірусі вони робили, не для того щоб весело, а для перевалки грошей !
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22.11.2025 14:54 Ответить
Ця хрипата криса ( не пацюк, не щур, а іменно кацапською - криса) вчора в день вшанування героїв Майдану в День Гідності та Свободи (21 листопада) дала наказ перекрити всі підступи до Меморіалу загиблим, даже депутатів через "рамку" не пропускали, не говорячи вже про рідних та близьких. Це та криса, котора насміхалася з загиблих на Майдані, а тепер стоїть " в гордом одіночєствє" разом зі своєю скумбрією і картинно грають роль "скорбящіх" над загиблими. Гіршого знущання годі і придумати.
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22.11.2025 14:57 Ответить
💯?
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22.11.2025 19:41 Ответить
принесли музичні інструменти...... піаніно принесли?
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22.11.2025 14:58 Ответить
Сумки з грошима
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22.11.2025 15:00 Ответить
Та там як в басні Крилова було - а ви, друзья, как ні садітєсь, все ж в музиканти нє годітєсь..
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22.11.2025 15:02 Ответить
Скот. Краще тебе б ота **** римма на картонку виссала, тварюка кончена.
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22.11.2025 15:04 Ответить
Он такой как и большинство его сородичей. Против природы не попрешь. НО вот о чем украинцы думали когда выбирали - наверное память предков отсечена полностью у украинского народа. Большевики - родичи Зе и Миндича разок убили до 3,5 миллионов украинцев через голодомор. А теперь их потомки продолжают дело дедов и прадедов.
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22.11.2025 15:08 Ответить
ДенКо що ти тут тулиш туфту як можна називати капітуляцію України перемогою, і не звизди що ти підтримуєш порошенка , в у вас просто змінилися методички за для того щоб приспати людей а в той час зрадник зе. і агент кремля Алі баба побігли в турбо режимі підписувати капітуляцію.
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22.11.2025 15:11 Ответить
"Вибачте мене за це слово, це був, як кажуть, ПРИКОЛ". )))))))))) Ахахаха! )))
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22.11.2025 15:13 Ответить
а нічого, що про це було відомо ще в 21 році? чому мовчали 4 роки? Сорос не платив за таке?
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22.11.2025 15:19 Ответить
Якщо ви вперше почули про це, то то ваша проблема. Всім притомним це відомо з 2021 року зі ЗМІ
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22.11.2025 19:40 Ответить
Потрібно гнати зелену злодійкувати гниду з його кагалом.
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22.11.2025 15:23 Ответить
Говорить про 95-й квартал наче про якесь стратегічне чудо.
Яке ж воно чмо, капець. І ні в чому він не змінився.
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22.11.2025 15:26 Ответить
Яка дивина - актори також ******* гроші ..І владу
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22.11.2025 15:33 Ответить
Сьогодні, вже другий тиждень поспіль, протестувальники виходять на майдан у Києві, з вимогою не просто звільнити Єрмака з посади, а його арешту, а також відставки Зеленського. Станом на 14 годину було біля 30 протестуючих, але люди підходять. Протестуючі говорять, що будуть виходити доки, поки не досягнуть своїх вимог. Майдан гідності також починався з 30-ти блогерів та їх сторонники.....невже все залишиться, як Є?
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22.11.2025 16:16 Ответить
Нехорошая квартира.
Бал сатаны...
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22.11.2025 16:18 Ответить
Це кончана тварина завжди скаже і я не я і хата не моя. Зеленський ТИ **** найвеличніший гандон української історії. Так тебе паршивця і твою родину будуть згадувати. МРАЗЬ ТИ КОНЧАНА
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22.11.2025 16:23 Ответить
- Ета фамільярнось, Міша! Я ізбранний презедент України! А Верховний Галавнокамандующій!
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22.11.2025 17:04 Ответить
Нема до чого причепитися зараз?
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22.11.2025 17:36 Ответить
Тобі ще мало зеленої риганини?🤮
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22.11.2025 19:37 Ответить
Мерзотна скотобаза🤮
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22.11.2025 19:36 Ответить
Ішак - зрадник та мародер.Чмом було, ним і залишиться.
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22.11.2025 20:35 Ответить
 
 