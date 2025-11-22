Как Зеленский праздновал день рождения в компании Миндича и "Квартала-95" во время карантина: Это был сюрприз. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский во время карантинных мер в 2021 году праздновал день рождения с Тимуром Миндичем и актерами студии "Квартал-95". Мероприятие было организовано Миндичем и стало сюрпризом для Зеленского.
На это обратил внимание журналист Сергей Руденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Четыре года назад Зеленский, отвечая на вопрос Михаила Ткача, рассказал о роли Тимура Миндича в "Квартале-95" и в организации дня рождения президента во время карантина в 2021 году", - написал он и опубликовал видео, на котором зафиксирован ответ Зеленского.
Глава государства подтвердил, что в 2021 году во время карантина праздновал день рождения в компании Миндича и актеров "Квартала-95" в квартире, расположенной по ул. Грушевского.
"Квартира господина Миндича находится в этом же доме. Господин Миндич является коммерческим директором студии "Квартал-95", он имеет хорошие и теплые отношения с актерами "Квартала", - рассказал тогда президент.
Как утверждал он, Миндич и актеры "Квартала" сделали ему неожиданный сюрприз и пригласили в ту квартиру.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А сьогодні, громадянин зеленський, озвучив чергове за обліком звернення для Українців, яких він зневажає з 2019 року, разом з КабМіндічами урядовими!!
тому преЗЄдент "випадково" зайшов до миндича
за подібну вечірку Борис Джонсон пішов у відставку
.
Корпоративи🕺💃 та гроші 💰 в Зеленського в крові.
1) Князь Святослав Игоревич (X век)
Главный военный лидер Киевской Руси.
Разгромил Хазарский каганат.
Воевал на Волге, на Кавказе, в Болгарии.
Его фраза «Иду на вы» стала символом наступательного стиля.
2) Князь Олег Вещий (IX-X вв.)
Объединил Новгород и Киев, создав Киевскую Русь.
Проводил военные походы на Византию.
Организаторский и стратегический талант, расширил влияние Руси.
3) Князь Владимир Великий (X-XI вв.)
Не только креститель Руси, но и:
Проводил военные походы против печенегов.
Построил линию оборонительных городов на южной границе.
4) Ярослав Мудрый (XI век)
Соединяют с мудростью, но он был и полководцем:
Разгромил печенегов под Киевом.
Укрепил границы.
Создал сильный союз с Европой (династические браки).
5) Владимир Мономах (XI-XII век)
Один из самых военных князей:
Более 80 походов лично.
Постоянные войны против половцев.
Поднял Киев после кризиса.
6) Данило Галицкий (XIII век) - правитель юго-западной Руси, но за Киев боролся и контролировал его
Вел войны против монголов, поляков, венгров.
Один из самых сильных военных лидеров восточной Европы.
Коронован как король Руси.
7) Киевские гетманы эпохи казачества (XVII век)
Хотя Киев тогда был частью Речи Посполитой/Гетманщины, эти деятели играли роль военных правителей над всей землей вокруг Киева:
Богдан Хмельницкий
Объединил казацкое государство.
Разбил польские войска под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами.
Иван Выговский
Победа под Конотопом - одна из самых крупных побед Восточной Европы XVII века.
Петр Дорошенко
Пытался объединить Правобережную и Левобережную Украину.
Сильный военный лидер.
Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд.
Принцип Парето не є доведеним наукою законом - тому самі́ цифри у твердженні, немов са́ме 20 % причин зумовлюють 80 % (й ані більше, ані менше!) наслідків... лишаються все ж досить приблизними! (с) wikipedia
Але майте на увазі, що наступні революції відбуватимуться не через великий розрив між багатими і бідними, а саме між розумними і тупими.
2. в принципі, Джонсон, Байден і ..... Залужний - могли би ..... ну, спочатку відправити нах цю заразу, а вже потім, .... ну не помічати його, наприклад в Гондурасі, куди би воно таки втекло.
Якби хотіли справедливості. Чи як? ЗНАЮЧИ що воно тупо знищує "свою" армію, кричачи про наступи і розподіляючи війська на кріпко підкріплені орками укріпрайони...
слухай, а що якщо це змова якась?
Бо якщо я от би був Джонсоном, знаючи хто такий Зеля, то чи не наполіг би на зміщенні цього кацапа? ти сам подумай. Ну реально бл як жертвоприношення виглядає. І вже якось тупо.... тупо це видно певно навіть ідіотам, вибач, як таким як і .... ну, вибач, я от зразу бачив це. Добре що ти додумався.
Просто, якщо реально, а воно реально! - тупо бл., зрада, ну навіть там на півдні 300 солдатів, а мало бути 2 бригади, Луценко казав, - то Джонсон, якщо би не хотів ....ну тупо знищення МОЄЇ(не знаю на рахунок тебе) країни, міг би дещо..... ДЕЩО сказати **** зеленій ************. Так само і генерал - якщо ти **** бачиш шо твоїх солдатів свідомо ця вся сволота відправляє тупо на міни, під твоєю командою(а ОПа - "в домікє") - ТО ТИ **** АБО ГЕНЕРАЛ, або?????
або хто?
просто ...... я би не зміг, ЗНАЮЧИ що там орки підготовані і все заміновано.........
ти там, от, ти хто? тобто ти мене "шпиняєш" що я би якось цю заразу зелену постарався би ..... ну якось, якось нейтралізувати?
ти тоді хто? для мене навіть один солдат - це той, чиїм батькам треба щось пояснити ****. а от ти, от так, ****. читай уважно, а потім бери штани та корону зніми. скоро війна, в Хайфі чи де ти, будеш знищувати ворога, або ворог тебе, тут вже як Яхве дасть.
чи ти не бачиш що я за Байдена топлю?
А, ок, тепер же вас перекупили, портніковець, я правильно зрозумів?
Ну крім кацапив, як говорив путлер війна у них в крові як і у негрів
Да какая разніца!
І той, і інший - вороги України!
органунітаз і ми співали пісні
Трамп не змінив своєї позиції щодо конфлікту з лютневої зустрічі в Овальному кабінеті. Він вважає, що Зеленський блефує, прагнучи кращої угоди за слабких карт, тоді як у Путіна всі козирі. Через це Трамп, на його думку, швидше тиснутиме на Зеленського, а не на Путіна.
е
Звичайним громадянам були заборонені масові заходи.
''Квартира без ремонту'' - Зеленський.
А золоті унітаз і біде та позолота усього туалету - то дрібничка.
''Принесли музичні інструменти'' - ''Було весело'' - Зеленський.
******** Зєля на піаніно грати.
А ще більше Зєля любить в обличчя людям сцяти...
Те саме і при коронааірусі вони робили, не для того щоб весело, а для перевалки грошей !
Яке ж воно чмо, капець. І ні в чому він не змінився.
Бал сатаны...