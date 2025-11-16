Звезды отказываются от участия в концертах "Квартал-95", владельцы которого - коррупционеры Миндич и Зеленский, - Береза

После скандала вокруг Миндичгейта популярные украинские исполнители отказываются от участия в концертах Студии "Квартал-95".

Об этом написал в фейсбуке нардеп 8 созыва Борислав Береза

Хор "Гомін" и Kola не выступят на концертах "Квартал-95"

По его словам, после того, как хор "Гомін" сообщил об отказе выступать на концерте "Квартал-95", об этом же заявила и певица Kola. И это еще не конец.

"Итак, у меня плохие новости для Миндича, Зеленского и "Квартал-95". Исполнители начали отказываться от участия в концерте Квартала, которым на 50% владеет Миндич. Добрые люди мне уже сообщили, что звезд украинского шоубиза вроде бы просят публично не говорить об этом. Но общество требует позиции. И исполнители хорошо понимают, как это будет бить за ними в будущем. Поэтому не хотят собой спасать замазаных в Миндичгейте. Институт репутации строится на подобном", – пишет Береза.

"Кстати, если комики и блоггеры, близкие к ОП, думают отмолчаться, то бесполезно. Что там слышно от Рамины, Яновича, всего жюри Лиги смеха, Львов на джипе и других кумиров молодежи? Интересно узнать их мнение по поводу Миндичгейта. Или это другое?" – добавил он.

Дорофеева тоже отказалась выступать

"Владимир Зеленский, как настроение? И вы это, со своим приятелем Миндичем, сделали вместе. Дорофеева отказалась от участия в концерте "Квартал-95". Я ведь говорю, что это не финал. Потом будет еще интересная информация.

Что говорят в Студии "Квартал-95"?

Как сообщалось, Студия "Квартал-95" после громкого скандала вокруг Миндичгейта заверила, что не имеет отношения к бизнесу акционеров, в том числе и владельца Тимура Миндича, а также к любым политическим процессам.

"6–7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию. Мы говорим на языке творчества и честного юмора - это наша сила. Но мы не хотим подвергать приглашенных артистов лишним информационным давлением. Именно поэтому афиша выглядит так, как выглядит", - отметили в "Квартал-95".

Миндичгейт

