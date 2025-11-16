РУС
Звезды отказываются от участия в концертах "Квартал-95", владельцы которого - коррупционеры Миндич и Зеленский, - Береза

После скандала вокруг Миндичгейта популярные украинские исполнители отказываются от участия в концертах Студии "Квартал-95".

Об этом написал в фейсбуке нардеп 8 созыва Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.

Хор "Гомін" и Kola не выступят на концертах "Квартал-95"

По его словам, после того, как хор "Гомін" сообщил об отказе выступать на концерте "Квартал-95", об этом же заявила и певица Kola. И это еще не конец.

"Итак, у меня плохие новости для Миндича, Зеленского и "Квартал-95". Исполнители начали отказываться от участия в концерте Квартала, которым на 50% владеет Миндич. Добрые люди мне уже сообщили, что звезд украинского шоубиза вроде бы просят публично не говорить об этом. Но общество требует позиции. И исполнители хорошо понимают, как это будет бить за ними в будущем. Поэтому не хотят собой спасать замазаных в Миндичгейте. Институт репутации строится на подобном", – пишет Береза.

"Кстати, если комики и блоггеры, близкие к ОП, думают отмолчаться, то бесполезно. Что там слышно от Рамины, Яновича, всего жюри Лиги смеха, Львов на джипе и других кумиров молодежи? Интересно узнать их мнение по поводу Миндичгейта. Или это другое?" – добавил он.

Дорофеева тоже отказалась выступать

"Владимир Зеленский, как настроение? И вы это, со своим приятелем Миндичем, сделали вместе. Дорофеева отказалась от участия в концерте "Квартал-95". Я ведь говорю, что это не финал. Потом будет еще интересная информация.

Что говорят в Студии "Квартал-95"?

Как сообщалось, Студия "Квартал-95" после громкого скандала вокруг Миндичгейта заверила, что не имеет отношения к бизнесу акционеров, в том числе и владельца Тимура Миндича, а также к любым политическим процессам.

"6–7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию. Мы говорим на языке творчества и честного юмора - это наша сила. Но мы не хотим подвергать приглашенных артистов лишним информационным давлением. Именно поэтому афиша выглядит так, как выглядит", - отметили в "Квартал-95".

афіша квартал

Миндичгейт

береза скрін

Квартал-95 (229) Береза Борислав (225) Миндич Тимур (107)
+39
Закрити помийку 95 к хєрам,працює на ворога,як і потужний нарк!!
16.11.2025 14:18
+37
"корупціонери Міндіч та Зеленський"...
...без коментарів
16.11.2025 14:17
+30
Які концерти - який регіт - на кутні ви б сміялися під час війни
16.11.2025 14:18
Майдан не на часі. Просто ігнор - Квартала 95, а відтак - Зельоного.
16.11.2025 16:09
16.11.2025 16:42
"Рамины, Яновича, всего жюри Лиги смеха, Львов на джипе и других кумиров молодежи ?"
Я думал квн местного разлива включая квартал 95 всегда были кумирами 40+
16.11.2025 16:09
Ведучи актори Кварталу вже давним давно доларові мультімілліонери. Їм,якщо чесно,до дупи ті скандали. Вони на корпоративах та інших вечірках будуть заробляти,як і раніше. А люмпен схаває і так. "Вовчий білет" їм ніхто не випише. На фронт не пошлють. Через місяць забудуть про Міндича,як вже забули про Крупу.
16.11.2025 16:10
Закрити оцю шарагу взагалі і видати всім повістки.
16.11.2025 16:23
Говномарафон, квартал і слугу наріду теж заблокуйте , але як буде черговий концерт кварталу то один хер публіка на нього піде, ви хто такі?
16.11.2025 16:25
А где можно дизлайк поставить или цензор настолько демократичные что принимает только лайки.
16.11.2025 16:29
пфф зараз нова товка чи навіть фоп з назвою сектор 96 організується под це діло. і все по новому
16.11.2025 16:33
Голосуйте кишенею - якщо товар не підходить то не купуйте.
16.11.2025 16:40
Що таке 95 квартал це проросійська помийка для дибілізації українського народу ,нагадаю масляков агент фсб відбирав кадри саме рашистам це знадобилось для висьміюваня України і українців ,спочатку медвечук привіз їх з москви і прилаштував на проросійський інтер ,далі їх перехопив коломоша і запропонував їм місце на г+г ,тому закрийти цю антиукраїнську помийку.
16.11.2025 16:48
