Звезды отказываются от участия в концертах "Квартал-95", владельцы которого - коррупционеры Миндич и Зеленский, - Береза
После скандала вокруг Миндичгейта популярные украинские исполнители отказываются от участия в концертах Студии "Квартал-95".
Об этом написал в фейсбуке нардеп 8 созыва Борислав Береза, информирует Цензор.НЕТ.
Хор "Гомін" и Kola не выступят на концертах "Квартал-95"
По его словам, после того, как хор "Гомін" сообщил об отказе выступать на концерте "Квартал-95", об этом же заявила и певица Kola. И это еще не конец.
"Итак, у меня плохие новости для Миндича, Зеленского и "Квартал-95". Исполнители начали отказываться от участия в концерте Квартала, которым на 50% владеет Миндич. Добрые люди мне уже сообщили, что звезд украинского шоубиза вроде бы просят публично не говорить об этом. Но общество требует позиции. И исполнители хорошо понимают, как это будет бить за ними в будущем. Поэтому не хотят собой спасать замазаных в Миндичгейте. Институт репутации строится на подобном", – пишет Береза.
"Кстати, если комики и блоггеры, близкие к ОП, думают отмолчаться, то бесполезно. Что там слышно от Рамины, Яновича, всего жюри Лиги смеха, Львов на джипе и других кумиров молодежи? Интересно узнать их мнение по поводу Миндичгейта. Или это другое?" – добавил он.
Дорофеева тоже отказалась выступать
"Владимир Зеленский, как настроение? И вы это, со своим приятелем Миндичем, сделали вместе. Дорофеева отказалась от участия в концерте "Квартал-95". Я ведь говорю, что это не финал. Потом будет еще интересная информация.
Что говорят в Студии "Квартал-95"?
Как сообщалось, Студия "Квартал-95" после громкого скандала вокруг Миндичгейта заверила, что не имеет отношения к бизнесу акционеров, в том числе и владельца Тимура Миндича, а также к любым политическим процессам.
"6–7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к происходящему и услышать нашу позицию. Мы говорим на языке творчества и честного юмора - это наша сила. Но мы не хотим подвергать приглашенных артистов лишним информационным давлением. Именно поэтому афиша выглядит так, как выглядит", - отметили в "Квартал-95".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
