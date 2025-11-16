Зірки відмовляються від участі у концертах "Квартал-95", власники якого - корупціонери Міндіч та Зеленський, - Береза

Після скандалу довкола Міндічгейту популярні українські виконавці відмовляються від участі у концертах Студії "Квартал-95".

Про це написав у фейсбуку нардеп 8 скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

Хор "Гомін" та Kola не виступатимуть на концертах "Квартал-95"

За його словами, після того, як хор "Гомін" повідомив про відмову виступати на концерті "Квартал-95", про це ж заявила і співачка Kola. І це ще не фінал.

"Тож, в мене погані новини для Міндіча, Зеленського та "Квартал-95". Виконавці почали відмовлятися від участі в концерті Кварталу, яким на 50% володіє Міндіч. Добрі люди мені вже повідомили, що зірок українського шоубізу начебто просять публічно не говорити про це. Але суспільство вимагає позиції. І виконавці добре розуміють, як це буде бити по них у майбутньому. Тому не хочуть собою рятувати замазаних у Міндічгейті. Інститут репутації будується на подібному", - пише Береза.

"До речі, якщо коміки та блогери, що близкі до ОП, думають відмовчатися, то марно. Що там чути від Раміни, Яновича, всього журі Ліги сміху, Левів на джипі та інших кумирів молоді? Цікаво ж дізнатися їх думку з приводу Міндічгейту. Чи це інше?" - додав він.

Дорофеєва теж відмовилась виступати

"Володимир Зеленський, як настрій? І ви це, зі своїм друзякою Міндічем, зробили разом. Дорофеєва відмовилась від участі в концерті "Квартал-95". Я ж кажу, що це не фінал. Згодом буде ще цікава інформація.

Що кажуть у Студії "Квартал-95"?

Як повідомлялося, Студія "Квартал-95" після гучного скандалу довкола Міндічгейту запевнила, що не має дотичності до бізнесу акціонерів, зокрема й власника Тімура Міндіча, а також до будь-яких політичних процесів.

"6–7 грудня ми чекаємо вас на наших концертах. Там ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору - це наша сила. Але ми не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає", - зауважили у "Квартал-95".

афіша квартал

Міндічгейт

береза скрін

Закрити помийку 95 к хєрам,працює на ворога,як і потужний нарк!!
16.11.2025 14:18 Відповісти
"корупціонери Міндіч та Зеленський"...
...без коментарів
16.11.2025 14:17 Відповісти
Чесний, курво, гумор? Сіньор голодомор, ********* палачкі, термас, актриса порнофільмів, знущання з Парубія, горіла хата палала!.. Це, *****, чесний гумор?! В расход, сс*****, весь гнійний квартал!
16.11.2025 15:54 Відповісти
А шо,по аналогії з єльциним,віддасть узи правління ермаку?
16.11.2025 15:40 Відповісти
Ми вже років 20 святкуємо без телевізору. Ми слухаємо своїх близьких, тішимось подарунками і святковим спілкуванням. Якісь там "резонансні виступи" можна потім переглянути в Інтернеті.
16.11.2025 16:37 Відповісти
Чоловіків -заряджающими 155мм калібр, жінок в санітарки
першої лініі оборони.
16.11.2025 15:39 Відповісти
Жодного названого прізвища " зірок" ніколи не чула.
Мабуть тому, що ніколи не дивилася блювотний квартал.
16.11.2025 15:41 Відповісти
Про гурт "Гомін" не чули?))) І не слухали??
17.11.2025 01:01 Відповісти
Не чула і не слухала. Це не зірки....
Те , що в нашому розумовообмеженому ( і не тільки в українському) суспільстві вважається за " талант" - " іскуство" на відповідний рівень цього суспільства.
17.11.2025 08:47 Відповісти
Це примітивний ******** шоу- бізнес, розрахований на відповідного масового споживача.
А зірок і видатних українських культурних діячів знищили нквдисти...
Хто зміг тоді втекти за кордон, - той і прославив українську культуру вже звідти.
17.11.2025 09:00 Відповісти
******** Український музичний продукт не конкурує з ********* світовими музичними продуктами - це і є доказ того що зірок тут немає.
17.11.2025 09:09 Відповісти
Як пафосно. Про Крушельницьку, Гунька, Гребенюк, Гришка - не чули??
17.11.2025 11:54 Відповісти
КВАРТАЛ = лайно
16.11.2025 15:45 Відповісти
Альо, артисти, не треба багато ля-ля. Якшо ви відхрещуєтеся від міндіча, то вийдіть з його кампанії на 100% та створіть свою власну. Кошти ви маєте, талант, як ви гадаєте, теж. Тож вам нічого не загрожує; інші артисти вас тільки підтримають. Доведіть справою, а не словами; ви ж не політики.
16.11.2025 16:04 Відповісти
Ніііт! Нахєр з пляжу це підарське шакальйо!
16.11.2025 16:22 Відповісти
Ніт, там є кого і за що, потреба декого з ************ прихвостнів95, і на вірьовку повісити!!
17.11.2025 02:13 Відповісти
Майдан не на часі. Просто ігнор - Квартала 95, а відтак - Зельоного.
16.11.2025 16:09 Відповісти
16.11.2025 16:42 Відповісти
А що на часі,грабунок країни,мородерство,збагачення на крові Українців,брехня? " не насчасі" вигадали в оп,і вклали це в порожні макітри лохторату,через позитивних шлюхоблогерів,щоб і надалі безкарно грабувати,боехати,мородерити,та мати необмежену владу.
17.11.2025 09:18 Відповісти
"Рамины, Яновича, всего жюри Лиги смеха, Львов на джипе и других кумиров молодежи ?"
Я думал квн местного разлива включая квартал 95 всегда были кумирами 40+
16.11.2025 16:09 Відповісти
Ведучи актори Кварталу вже давним давно доларові мультімілліонери. Їм,якщо чесно,до дупи ті скандали. Вони на корпоративах та інших вечірках будуть заробляти,як і раніше. А люмпен схаває і так. "Вовчий білет" їм ніхто не випише. На фронт не пошлють. Через місяць забудуть про Міндича,як вже забули про Крупу.
16.11.2025 16:10 Відповісти
Закрити оцю шарагу взагалі і видати всім повістки.
16.11.2025 16:23 Відповісти
Говномарафон, квартал і слугу наріду теж заблокуйте , але як буде черговий концерт кварталу то один хер публіка на нього піде, ви хто такі?
16.11.2025 16:25 Відповісти
А где можно дизлайк поставить или цензор настолько демократичные что принимает только лайки.
16.11.2025 16:29 Відповісти
пфф зараз нова товка чи навіть фоп з назвою сектор 96 організується под це діло. і все по новому
16.11.2025 16:33 Відповісти
Голосуйте кишенею - якщо товар не підходить то не купуйте.
16.11.2025 16:40 Відповісти
Що таке 95 квартал це проросійська помийка для дибілізації українського народу ,нагадаю масляков агент фсб відбирав кадри саме рашистам це знадобилось для висьміюваня України і українців ,спочатку медвечук привіз їх з москви і прилаштував на проросійський інтер ,далі їх перехопив коломоша і запропонував їм місце на г+г ,тому закрийти цю антиукраїнську помийку.
16.11.2025 16:48 Відповісти
Й вірно роблять. Хто має гідність той з гімном(зашкварталам-95) не змішується .
16.11.2025 17:28 Відповісти
95 Квартал - це несмак, треш та антиукраїнська помийка. Люди які дивляться це лайно у мене завжди визивали подив та питання - що з ними? Але після виборів 2019 року подив змінився на неповагу та огиду.
16.11.2025 17:39 Відповісти
Про існування серіалу "Слуга народу" я дізналася після того, як Зеленський став Президентом. Мого терпіння вистачило це подивитися хвилин на 7. Виявилося, що про його існування не знала тільки я і виглядала як динозавр. А Ви дивилися цей серіал?
16.11.2025 17:58 Відповісти
Не знати і не дивитися - різні речі . Я ось знав , але не дивився і досі , крім реклами , яку крутили де тільки могли .
16.11.2025 22:22 Відповісти
Тільки заради того, щоб не втратити репутацію. Якби викриття не було - плясали й кривлялись би з цими уйобками, аж гай шумів би. Кушати всім хотца.
16.11.2025 17:42 Відповісти
Квартал

"квартал" -- лайно для совків, звісно.

Але і "звЙОзди" -- совкова самодіяльність_без_цензури. Такий рівень.

Якщо вже хор Гомін опустився до того, щоб брати участь у "кварталі", то це справді серйозно. Я викреслив їх зі свого переліку достойних.

Без Леопольда Ященка хор_Гомін сходить на пси.

Я не дивувався тому, що хор_Верьовки прислуговував блаЗЄнським. Бо така сутність хору_Верьовки: колись прислуговували совку (цк_кпу), а тут блаЗЄнський, як совок, попросив прислужитися собі...
16.11.2025 17:56 Відповісти
*Пики* блазнів на дошці зрадників України.......отримують зарплату від злочинця, який краде у нашої Армії, краде в Народу України
16.11.2025 18:08 Відповісти
КабМіндічі з деркачем і шиферами тримали, це зкацаплене лайно з приблуд95, щоб вони над Українцями стьобалися і гадили, для задоволення каламойського, якунОвоща та ******!
17.11.2025 02:17 Відповісти
Как вообще это можно смотреть? Но, наибольшая для меня загадка - люди, которые ходят смотреть это за деньги
16.11.2025 18:29 Відповісти
Як казав Fozzy: " Гавно погано пахне!»
16.11.2025 19:21 Відповісти
на передову до хору Вірського
16.11.2025 19:30 Відповісти
"Вірський" - це танці.
хор,.......
17.11.2025 07:26 Відповісти
Якщо це міняє ситуацію, то перепрошую, думав написати ансамбль, дякую за зауваження.

А з рештою хєр з ним, з тим кварталом аж 95 раз
17.11.2025 21:03 Відповісти
Квартал має відправитись на фронт.
16.11.2025 20:20 Відповісти
Фу, які бридкі морди.
16.11.2025 20:54 Відповісти
"добрім людям " взагалі не варто ходити на їхні зубоскальні шоу
16.11.2025 21:26 Відповісти
угу

а це концерт 6-7 грудня кварталу в Києві ..майже всі квитки куплені. от і все.

16.11.2025 22:50 Відповісти
Шоу ГАНДОНІВ типу квартал 95 разів гандони
16.11.2025 23:54 Відповісти
Та не трендіть!
Хто? Зірки?!
Зараз вони навіть у хліві танцюватимуть, аби добре платили.
Це вже старе, як світ. Зірки в Україні особливо не перебірлеві.
17.11.2025 00:12 Відповісти
"Люди прийдіть, закиньте ще пару мільйонів Міндічу, Цукерману їм бракує!!!", така афіша має бути.
17.11.2025 01:09 Відповісти
Наворов, сїбався, приходь на концерт, та це треба бути їбаньком, щоб це зробити. Надіюсь, що зала буде пуста.
17.11.2025 01:12 Відповісти
>не має дотичності до бізнесу акціонерів
Мы не имеем отношения к самим себе. Ясно.
17.11.2025 01:26 Відповісти
Квартал-95 вже давно без згоди авторів краде чужі пісні і нічого канає.
17.11.2025 02:26 Відповісти
міндичу та зечорту посрать:
якщо даже жодна людина в Україні не буде дивитися це лайно
з бюджету будуть платити на цей непотріб..
Багато людей дивиться "телемарахвон"???
а гроші отримують
Тож буде "концерт"
не буде "концерту"-гроші вже у них в кишені...
наші гроші!!!..замість того щоб віддати їх Мадяру-от він би влаштував "КОНЦЕРТ"!!!!
17.11.2025 04:31 Відповісти
Членограї і членограйки..
17.11.2025 07:27 Відповісти
...класна промова..виходить хто виступа ті не зірки..ну а якщо хор гомін зірки тоді да..
17.11.2025 07:34 Відповісти
Братья Украинцы скажу свое мнение,но вам будет виднее. Почему когда в стране уже почти 4 года идет война,и русские каждый день,час,минуты уничтожают лучшей генофонд Украинской нации в стране не закрыли все развлекательные программы? Как можно кого то веселить не зная проснёшься ты утром или нет?И второе людей который арестовали,у них есть деньги они рано или поздно выйдут и будут наслаждаться жизнью. Почему из этих людей не формируют какие-нибудь штурмовые батальоны? Погибнут ну и х..й с ними, сдадутся пусть русские ими заморачиваються, а выживут пусть, считают год на войне за три в зоне или как то так.
17.11.2025 07:53 Відповісти
предлагаешь постоянно плакать? люди ко всему привыкают и радуются жизни под бомбами
17.11.2025 08:46 Відповісти
войну проиграем не мы а коррупция
17.11.2025 08:44 Відповісти
Українці ще трохи своє незадоволення в коментах повисказують,а через пару тижнів про цей " міндечгейт" забудуть,бо ригозелена мразота підкине якусь іншу тему для незадоволення,і буде далі " керувати" Україною, а в нормальній країні цю ригозелену шоблу вже на 2-3 тій день розвішали б на стовпах,ось так за 6 років і привчили мудрий нарід засунути свої язики собі до дупи, і стояти покірно в стойлі.
17.11.2025 09:25 Відповісти
17.11.2025 10:15 Відповісти
Жодного разу в своєму житті цей кацапський ЗЕшабаш зрежисований в кремлі не дивився - жодного як і жодної серії "сватів" тут моя совість чиста як карпатська роса!!!
17.11.2025 10:53 Відповісти
18.11.2025 18:29 Відповісти
