Зірки відмовляються від участі у концертах "Квартал-95", власники якого - корупціонери Міндіч та Зеленський, - Береза
Після скандалу довкола Міндічгейту популярні українські виконавці відмовляються від участі у концертах Студії "Квартал-95".
Про це написав у фейсбуку нардеп 8 скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.
Хор "Гомін" та Kola не виступатимуть на концертах "Квартал-95"
За його словами, після того, як хор "Гомін" повідомив про відмову виступати на концерті "Квартал-95", про це ж заявила і співачка Kola. І це ще не фінал.
"Тож, в мене погані новини для Міндіча, Зеленського та "Квартал-95". Виконавці почали відмовлятися від участі в концерті Кварталу, яким на 50% володіє Міндіч. Добрі люди мені вже повідомили, що зірок українського шоубізу начебто просять публічно не говорити про це. Але суспільство вимагає позиції. І виконавці добре розуміють, як це буде бити по них у майбутньому. Тому не хочуть собою рятувати замазаних у Міндічгейті. Інститут репутації будується на подібному", - пише Береза.
"До речі, якщо коміки та блогери, що близкі до ОП, думають відмовчатися, то марно. Що там чути від Раміни, Яновича, всього журі Ліги сміху, Левів на джипі та інших кумирів молоді? Цікаво ж дізнатися їх думку з приводу Міндічгейту. Чи це інше?" - додав він.
Дорофеєва теж відмовилась виступати
"Володимир Зеленський, як настрій? І ви це, зі своїм друзякою Міндічем, зробили разом. Дорофеєва відмовилась від участі в концерті "Квартал-95". Я ж кажу, що це не фінал. Згодом буде ще цікава інформація.
Що кажуть у Студії "Квартал-95"?
Як повідомлялося, Студія "Квартал-95" після гучного скандалу довкола Міндічгейту запевнила, що не має дотичності до бізнесу акціонерів, зокрема й власника Тімура Міндіча, а також до будь-яких політичних процесів.
"6–7 грудня ми чекаємо вас на наших концертах. Там ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору - це наша сила. Але ми не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає", - зауважили у "Квартал-95".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Мабуть тому, що ніколи не дивилася блювотний квартал.
Те , що в нашому розумовообмеженому ( і не тільки в українському) суспільстві вважається за " талант" - " іскуство" на відповідний рівень цього суспільства.
А зірок і видатних українських культурних діячів знищили нквдисти...
Хто зміг тоді втекти за кордон, - той і прославив українську культуру вже звідти.
Я думал квн местного разлива включая квартал 95 всегда были кумирами 40+
Але і "звЙОзди" -- совкова самодіяльність_без_цензури. Такий рівень.
Якщо вже хор Гомін опустився до того, щоб брати участь у "кварталі", то це справді серйозно. Я викреслив їх зі свого переліку достойних.
Без Леопольда Ященка хор_Гомін сходить на пси.
Я не дивувався тому, що хор_Верьовки прислуговував блаЗЄнським. Бо така сутність хору_Верьовки: колись прислуговували совку (цк_кпу), а тут блаЗЄнський, як совок, попросив прислужитися собі...
хор,.......
А з рештою хєр з ним, з тим кварталом аж 95 раз
а це концерт 6-7 грудня кварталу в Києві ..майже всі квитки куплені. от і все.
Хто? Зірки?!
Зараз вони навіть у хліві танцюватимуть, аби добре платили.
Це вже старе, як світ. Зірки в Україні особливо не перебірлеві.
Мы не имеем отношения к самим себе. Ясно.
якщо даже жодна людина в Україні не буде дивитися це лайно
з бюджету будуть платити на цей непотріб..
Багато людей дивиться "телемарахвон"???
а гроші отримують
Тож буде "концерт"
не буде "концерту"-гроші вже у них в кишені...
наші гроші!!!..замість того щоб віддати їх Мадяру-от він би влаштував "КОНЦЕРТ"!!!!