Зірки відмовляються від участі у концертах "Квартал-95", власники якого - корупціонери Міндіч та Зеленський, - Береза

Після скандалу довкола Міндічгейту популярні українські виконавці відмовляються від участі у концертах Студії "Квартал-95".

Про це написав у фейсбуку нардеп 8 скликання Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Хор "Гомін" та Kola не виступатимуть на концертах "Квартал-95"

За його словами, після того, як хор "Гомін" повідомив про відмову виступати на концерті "Квартал-95", про це ж заявила і співачка Kola. І це ще не фінал.

"Тож, в мене погані новини для Міндіча, Зеленського та "Квартал-95". Виконавці почали відмовлятися від участі в концерті Кварталу, яким на 50% володіє Міндіч. Добрі люди мені вже повідомили, що зірок українського шоубізу начебто просять публічно не говорити про це. Але суспільство вимагає позиції. І виконавці добре розуміють, як це буде бити по них у майбутньому. Тому не хочуть собою рятувати замазаних у Міндічгейті. Інститут репутації будується на подібному", - пише Береза.

"До речі, якщо коміки та блогери, що близкі до ОП, думають відмовчатися, то марно. Що там чути від Раміни, Яновича, всього журі Ліги сміху, Левів на джипі та інших кумирів молоді? Цікаво ж дізнатися їх думку з приводу Міндічгейту. Чи це інше?" - додав він.

Дорофеєва теж відмовилась виступати

"Володимир Зеленський, як настрій? І ви це, зі своїм друзякою Міндічем, зробили разом. Дорофеєва відмовилась від участі в концерті "Квартал-95". Я ж кажу, що це не фінал. Згодом буде ще цікава інформація.

Що кажуть у Студії "Квартал-95"?

Як повідомлялося, Студія "Квартал-95" після гучного скандалу довкола Міндічгейту запевнила, що не має дотичності до бізнесу акціонерів, зокрема й власника Тімура Міндіча, а також до будь-яких політичних процесів.

"6–7 грудня ми чекаємо вас на наших концертах. Там ви зможете побачити наше ставлення до того, що відбувається і почути нашу позицію. Ми говоримо мовою творчості та чесного гумору - це наша сила. Але ми не хочемо наражати запрошених артистів на зайвий інформаційний тиск. Саме тому афіша виглядає так, як виглядає", - зауважили у "Квартал-95".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міндічгейт вплине на рівень допомоги Україні, - експерт Атлантичної ради Каратницький

Міндічгейт

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ не зустрічалося із ФБР в рамках справи Міндіча, - директор Бюро Кривонос