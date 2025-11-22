Як Зеленський святкував день народження у компанії Міндіча та "Кварталу-95" під час карантину: Це був сюрприз. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський під час карантинних заходів у 2021 році святкував день народження з Тімуром Міндічем та акторами студії "Квартал-95". Захід був організований Міндічем та став сюрпризом для Зеленського.
На це звернув увагу журналіст Сергій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.
"Чотири роки тому Зеленський, відповідаючи на запитання Михайла Ткача, розповів про роль Тімура Міндіча в "Кварталі-95" і в організації дня народження президента під час карантину в 2021 році", - написав він та опублікував відео, на якому зафіксована відповідь Зеленського.
Глава держави підтвердив, що в 2021 році під час карантину святкував день народження у компанії Міндіча та акторів "Кварталу-95" на квартирі, розташованій по вул.Грушевського.
"Квартира пана Міндіча є в цьому ж домі. Пан Міндіч є комерційним директором студії "Квартал-95", він має добрі і теплі стосунки з акторами "Кварталу", - розповів тоді президент.
Як стверджував він, Міндіч та актори "Кварталу" зробили йому неочікуваний сюрприз та запросили у ту квартиру.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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А сьогодні, громадянин зеленський, озвучив чергове за обліком звернення для Українців, яких він зневажає з 2019 року, разом з КабМіндічами урядовими!!
тому преЗЄдент "випадково" зайшов до миндича
за подібну вечірку Борис Джонсон пішов у відставку
.
Корпоративи🕺💃 та гроші 💰 в Зеленського в крові.
1) Князь Святослав Игоревич (X век)
Главный военный лидер Киевской Руси.
Разгромил Хазарский каганат.
Воевал на Волге, на Кавказе, в Болгарии.
Его фраза «Иду на вы» стала символом наступательного стиля.
2) Князь Олег Вещий (IX-X вв.)
Объединил Новгород и Киев, создав Киевскую Русь.
Проводил военные походы на Византию.
Организаторский и стратегический талант, расширил влияние Руси.
3) Князь Владимир Великий (X-XI вв.)
Не только креститель Руси, но и:
Проводил военные походы против печенегов.
Построил линию оборонительных городов на южной границе.
4) Ярослав Мудрый (XI век)
Соединяют с мудростью, но он был и полководцем:
Разгромил печенегов под Киевом.
Укрепил границы.
Создал сильный союз с Европой (династические браки).
5) Владимир Мономах (XI-XII век)
Один из самых военных князей:
Более 80 походов лично.
Постоянные войны против половцев.
Поднял Киев после кризиса.
6) Данило Галицкий (XIII век) - правитель юго-западной Руси, но за Киев боролся и контролировал его
Вел войны против монголов, поляков, венгров.
Один из самых сильных военных лидеров восточной Европы.
Коронован как король Руси.
7) Киевские гетманы эпохи казачества (XVII век)
Хотя Киев тогда был частью Речи Посполитой/Гетманщины, эти деятели играли роль военных правителей над всей землей вокруг Киева:
Богдан Хмельницкий
Объединил казацкое государство.
Разбил польские войска под Желтыми Водами, Корсунем, Пилявцами.
Иван Выговский
Победа под Конотопом - одна из самых крупных побед Восточной Европы XVII века.
Петр Дорошенко
Пытался объединить Правобережную и Левобережную Украину.
Сильный военный лидер.
Ціну, яку заплатило суспільство за перетворення цього персонажа, зможуть оцінити історики лише через багато десятиліть. Єдине, що можно стверджувати напевно, це те що народ цієї країни або вкрай креативний вихователь, здатний перетворити посереднього стендапера у політика, якого приймають з дипломатичною демонстрацією поваги очільники інших держав, або дивлячись на демографію країни за період правління цього персонажа, є просто суспільством, яке в своїй більшості ігнорує здоровий глузд.
Принцип Парето не є доведеним наукою законом - тому самі́ цифри у твердженні, немов са́ме 20 % причин зумовлюють 80 % (й ані більше, ані менше!) наслідків... лишаються все ж досить приблизними! (с) wikipedia
Але майте на увазі, що наступні революції відбуватимуться не через великий розрив між багатими і бідними, а саме між розумними і тупими.
2. в принципі, Джонсон, Байден і ..... Залужний - могли би ..... ну, спочатку відправити нах цю заразу, а вже потім, .... ну не помічати його, наприклад в Гондурасі, куди би воно таки втекло.
Якби хотіли справедливості. Чи як? ЗНАЮЧИ що воно тупо знищує "свою" армію, кричачи про наступи і розподіляючи війська на кріпко підкріплені орками укріпрайони...
слухай, а що якщо це змова якась?
Бо якщо я от би був Джонсоном, знаючи хто такий Зеля, то чи не наполіг би на зміщенні цього кацапа? ти сам подумай. Ну реально бл як жертвоприношення виглядає. І вже якось тупо.... тупо це видно певно навіть ідіотам, вибач, як таким як і .... ну, вибач, я от зразу бачив це. Добре що ти додумався.
Просто, якщо реально, а воно реально! - тупо бл., зрада, ну навіть там на півдні 300 солдатів, а мало бути 2 бригади, Луценко казав, - то Джонсон, якщо би не хотів ....ну тупо знищення МОЄЇ(не знаю на рахунок тебе) країни, міг би дещо..... ДЕЩО сказати **** зеленій ************. Так само і генерал - якщо ти **** бачиш шо твоїх солдатів свідомо ця вся сволота відправляє тупо на міни, під твоєю командою(а ОПа - "в домікє") - ТО ТИ **** АБО ГЕНЕРАЛ, або?????
або хто?
просто ...... я би не зміг, ЗНАЮЧИ що там орки підготовані і все заміновано.........
ти там, от, ти хто? тобто ти мене "шпиняєш" що я би якось цю заразу зелену постарався би ..... ну якось, якось нейтралізувати?
ти тоді хто? для мене навіть один солдат - це той, чиїм батькам треба щось пояснити ****. а от ти, от так, ****. читай уважно, а потім бери штани та корону зніми. скоро війна, в Хайфі чи де ти, будеш знищувати ворога, або ворог тебе, тут вже як Яхве дасть.
чи ти не бачиш що я за Байдена топлю?
А, ок, тепер же вас перекупили, портніковець, я правильно зрозумів?
Ну крім кацапив, як говорив путлер війна у них в крові як і у негрів
Да какая разніца!
І той, і інший - вороги України!
органунітаз і ми співали пісні
Трамп не змінив своєї позиції щодо конфлікту з лютневої зустрічі в Овальному кабінеті. Він вважає, що Зеленський блефує, прагнучи кращої угоди за слабких карт, тоді як у Путіна всі козирі. Через це Трамп, на його думку, швидше тиснутиме на Зеленського, а не на Путіна.
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Звичайним громадянам були заборонені масові заходи.
''Квартира без ремонту'' - Зеленський.
А золоті унітаз і біде та позолота усього туалету - то дрібничка.
''Принесли музичні інструменти'' - ''Було весело'' - Зеленський.
******** Зєля на піаніно грати.
А ще більше Зєля любить в обличчя людям сцяти...
Те саме і при коронааірусі вони робили, не для того щоб весело, а для перевалки грошей !
Яке ж воно чмо, капець. І ні в чому він не змінився.
Бал сатаны...