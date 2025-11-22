Як Зеленський святкував день народження у компанії Міндіча та "Кварталу-95" під час карантину: Це був сюрприз. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський під час карантинних заходів у 2021 році святкував день народження з Тімуром Міндічем та акторами студії "Квартал-95". Захід був організований Міндічем та став сюрпризом для Зеленського.

На це звернув увагу журналіст Сергій Руденко, інформує Цензор.НЕТ.

"Чотири роки тому Зеленський, відповідаючи на запитання Михайла Ткача, розповів про роль Тімура Міндіча в "Кварталі-95" і в організації дня народження президента під час карантину в 2021 році", - написав він та опублікував відео, на якому зафіксована відповідь Зеленського.

Глава держави підтвердив, що в 2021 році під час карантину святкував день народження у компанії Міндіча та акторів "Кварталу-95" на квартирі, розташованій по вул.Грушевського.

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"Квартира пана Міндіча є в цьому ж домі. Пан Міндіч є комерційним директором студії "Квартал-95", він має добрі і теплі стосунки з акторами "Кварталу", - розповів тоді президент.

Як стверджував він, Міндіч та актори "Кварталу" зробили йому неочікуваний сюрприз та запросили у ту квартиру.

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Міндічгейт

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