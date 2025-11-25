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Новини Бізнес Міндіча Бізнес соратників Зеленського
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Бізнес-соратники Зеленського по "Кварталу-95" перед великою війною отримали майже 100 млн руб. від держкомпанії РФ. ВIДЕО

Наприкінці грудня 2021 року російська кінокомпанія колишніх бізнес-партнерів Володимира Зеленського у Студії "Квартал-95" отримала 99,5 мільйона рублів від Всеросійської державної телерадіомовної компанії. Після цього власником бізнесу у РФ стала, зокрема, колишня співробітниця фірми "кварталівців".

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

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Так, у січні 2019 року проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" опублікував розслідування. У ньому йшлося про те, що Володимир Зеленський сказав неправду під час інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону, що після 2014 року він разом із партнерами закрив бізнес у Росії.

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Міндіч та брати Шефіри

Журналісти "Слідства.Інфо" отримали документи від джерела у російській податковій, у яких ідеться про те, що 27 грудня 2021 року ВГТРК перерахувала 99 599 000 рублів ООО "Грин Филмс".

Цією компанією, зареєстрованою в Москві, володіла кіпрська Green Family Ltd.

До 30 грудня 2021 року її засновниками були колишні компаньйони Володимира Зеленського у "Кварталі 95": Борис та Сергій Шефіри, сценарист Андрій Яковлев та Тімур Міндіч через фірму Appex International Ltd (зареєстрована на Британських Віргінських островах).

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  • Відповідно до річних звітів "Грин Филмс", станом на 31 грудня 2021 року отримані від ВГТРК кошти були витрачені, і на рахунку залишилось трохи більше, ніж 8 мільйонів рублів.

ЗМІ дізналися про схеми експартнерів Зеленського: роль Міндіча

  • Материнська фірма — Green Family — у 2021 році зібрала рекордні 7,7 мільйона доларів США від роялті (як дохід за надання права використання об’єктів інтелектуальної власності). Ця сума у 4,6 раза більша порівняно з 2020 роком, і у 23 рази, якщо порівнювати з 2019-м.

"Слідство.Інфо" звернулося до Офісу президента України з запитанням, чи отримував Володимир Зеленський якусь частину із перерахованих грошей. Відповіді на запит поки що немає.

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Коментар Бориса Шефіра

Тімур Міндіч, Андрій Яковлєв і Сергій Шефір не відреагували на повідомлення і дзвінки журналістів.

Розслідувачам удалося поспілкуватися лише з одним колишнім співзасновником Green Family — сценаристом Борисом Шефіром:

"Так ви розумієте, я взагалі не хочу з вами спілкуватися, — заявив він. — Ви зараз готуєте матеріал проти президента? А я його друг. Я що — придурок проти нього якісь покази давати? А президент знає, що ви цей матеріал готуєте? Ідіть і розкажіть йому!".

Бізнес соратників Зеленського у РФ
Сергій Шефір, Володимир Зеленський і Борис Шефір (справа). Фото з Instagram користувачки elena_shefir

Бізнес на різнороба із Латвії

Наприкінці 2021 року власником кіпрської компанії "кварталівців", яка своєю чергою досі володіє часткою в російській фірмі "Платинумфильм", став різнороб із Латвії, що їздить на заробітки у Норвегію.

"Своя людина" в Росії

Тепер щодо російської компанії "Грин Филмс". Попри те, що з квітня 2022 року нею вже не володіє Ігор Залівскіс через кіпрську Green Family, фірма так само перебуває у власності особи, пов’язаної з партнерами Володимира Зеленського. Йдеться про Ольгу Лосєву.

"Пані Лосєва не є далекою від кінематографу. Тому що ми знаємо, що у 2021 році вона отримувала доходи від "Грин Филмс", а також очолювала компанію, у якій власником був Дмитро Глашкін. У 2015 році він керував однією з компаній, у якій Green Family була співзасновником "Вайсберг Пикчерс". Тобто навіть російську компанію, не лише кіпрську, переписали на осіб, пов’язаних з кінематографічним бізнесом", - зазначає аналітикиня "Центру протидії корупції" Антоніна Волкотруб.

Читайте також: Зірки відмовляються від участі у концертах "Квартал-95", власники якого - корупціонери Міндіч та Зеленський, - Береза

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) Квартал-95 (201) Шефір Борис (32) Шефір Сергій (139) Слідство.Інфо (61) Міндіч Тімур (335)
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Топ коментарі
+55
Ну ось, пуйло тупо купив іуду зелю, і тому капітуляція.
Дешево купив пуйло Україну.
Українці заслужили бути рабами пуйла, бо мовчать.
Це неприємна правда але правда.
Іуда зеля рулить.
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25.11.2025 20:25 Відповісти
+47
ЩО замість мізіків в довбешці треба було мати, щоб віддати ВСЮ ВЛАДУ в Україні цьому антиукраїнському та антидержавному кагалу???
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25.11.2025 20:31 Відповісти
+45
Не "перед війною" а "під час війни".Війна у нас з 14 р.
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25.11.2025 20:32 Відповісти
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25.11.2025 20:25 Відповісти
нам всьо врут !

отримав не 95 квартал, а Барига з подпольной Ліпецкой фабріки !

.
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25.11.2025 21:35 Відповісти
Так он оно чє, міхалич. Ну прі чєм здесь зілємскій, панять і прасіть на вєчнає пріZєдєнстВованіє !
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26.11.2025 08:24 Відповісти
манкурти хоч побачать , хто такі бариги і мародери.
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26.11.2025 09:49 Відповісти
Ні ! От як пояснити дальтонику що таке зелений колір.
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26.11.2025 17:33 Відповісти
Так ,як і зебілам.
Перебігати на керованому світлофором переході , якщо збили і гаплик був червоний

По іншому телепки не розуміють , доведено 2019 р
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27.11.2025 08:58 Відповісти
Дурню що у лоба що по лобі всеодно розуму не добавляє 73 % какая разніца зробили вибір і це після дебальцево та іловайська
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10.04.2026 12:23 Відповісти
Пропущено: "В 2019 году Зеленский приобрел квартиру площадью 200 м² в комплексе «Москва-Сити» (башня «Меркурий»), которая, по оценкам, стоит 160 млн рублей."
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26.11.2025 16:54 Відповісти
Ну ось, пуйло тупо купив іуду зелю, і тому капітуляція.
Дешево купив пуйло Україну.
Українці заслужили бути рабами пуйла, бо мовчать.
Це неприємна правда але правда.
Іуда зеля рулить.
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25.11.2025 20:25 Відповісти
А перед Зельою Яника купив за 4 мульярда.Але щось пішло не так...
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25.11.2025 21:15 Відповісти
в Україні в пуйла все буде не так - хутін зломає тут свого хутіна і помре в корчах !

.
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25.11.2025 21:37 Відповісти
Та купив...купив...не переймайся...
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25.11.2025 23:51 Відповісти
А какая разніца. Факт на рило !
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26.11.2025 08:25 Відповісти
То не бвзнес на кроаі - єто другоє. У посанів до 24 лютого 2022 року війни не було. Вони повістки тупо у мусорну корзину викидали.
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25.11.2025 20:27 Відповісти
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25.11.2025 20:30 Відповісти
ЩО замість мізіків в довбешці треба було мати, щоб віддати ВСЮ ВЛАДУ в Україні цьому антиукраїнському та антидержавному кагалу???
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25.11.2025 20:31 Відповісти
Проміняли країну на клоунський прутень. Наслідки видно на всіх без винятку цвинтарях .
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26.11.2025 16:44 Відповісти
Не "перед війною" а "під час війни".Війна у нас з 14 р.
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25.11.2025 20:32 Відповісти
Та ви шо? Оце так новина. Прийдеться вводити санкції проти всієї цієї школи і порушувати кримінальну справу.
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25.11.2025 20:32 Відповісти
Поки віслючок кукрікає (ТАК БУВАЄ) про план миру - НАБУ дало покази у комітеті ВР . Так так утому ВР , котрий зЄ-РИГО парочка з шатровим хочуть розігнати ...
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25.11.2025 20:35 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aqGIf-ZaITI https://www.youtube.com/watch?v=aqGIf-НАБУ пришли на суд по МИНДИЧУ и рассказали ВСЕ ПО ФАКТАМ: вот правда / РЕЙТЕРОВИЧ
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25.11.2025 20:37 Відповісти
А от і спонсори зебалагану нарешті стають відомими. То що, вже очевидна державна зрада вищого керівництва країни чи ще ні?
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25.11.2025 20:35 Відповісти
Ще до обраня Зеленського президентом ,я регулярно писав що 95 квартал це московський проект для дибілізації українців і просуванні "русского мира",тоді це ніхто не сприймав ,а воно так і вийшло і обернулось бідою
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25.11.2025 20:39 Відповісти
так і є, за один жарт про сенйор-голодомор українці мали спалити те кубло разом з "акторами" та сценаристами
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25.11.2025 20:47 Відповісти
не Ви один писали , багато , хто відчував , а Тарас Черновіл , постійно попереджував і Дмитро Чекалкін , він чюдово знав, цю кремлівську істоту , всю їх піднаготну наркоманську , мегажлобство , украінофобство ……… Катастрофа , стільки українців загубив , маленький Цахес Скільки Героїв полягло ні за що ……… один еврейскій збоченець -нарік ,вирішив долі мільйнів і всі мовчать , йдучи на убій …… не дивіться в гору
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25.11.2025 23:21 Відповісти
Це все очевидні речі, які були відомі і зрозумілі ще до 2019 року. Але виборці хотіли по 4000$ вчителям, шашлики на травневі свята, дивитися "сватів" і слухати привітання клоуна на новий рік замість президента.
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25.11.2025 20:41 Відповісти
А если у Зе не получится.зато просмеёмся.
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26.11.2025 12:34 Відповісти
Нічого собі так бізнесмен і друг президента із журналістами говорить. Гопота.ру

Та й питають же таке.
"Слідство.Інфо" звернулося до Офісу президента України з запитанням, чи отримував Володимир Зеленський якусь частину із перерахованих грошей"
- Ні, не отримував.
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25.11.2025 20:44 Відповісти
Зато не Порошенко!
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25.11.2025 20:44 Відповісти
Ну, тут треба ще порахувати, хто більше грошей перевів: Квартал95 в РФ, чи РФ в Квартал
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25.11.2025 20:46 Відповісти
Какая разніца!
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25.11.2025 20:48 Відповісти
Щось не чути тупання мілліонів пар ніг "смєтунів", которі стрімголов несуться змітати зєшоблу.
Даже і тисячі пар ніг не чути?
Що, даже і сотня ніг не тупотить?
Дажа і пари ніг не чути?
Ну киньте хоч одну рожеву свинку ...
Ех! Нема
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25.11.2025 20:47 Відповісти
Цей вірш, написаний у далекому 1962 р. нашим чудовим поетом із трагічною судьбою, Василем Симоненком, але здається, що він його написав сьогодні, для всіх нас ...

Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.

Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.

Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.

Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!

Уже народ - одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає ******* петля.

Розтерзані, зацьковані, убиті
Підводяться і йдуть чинити суд,
І їх прокльони, злі й несамовиті,
Впадуть на душі плісняві і ситі,
І загойдають дерева на вітті
Апостолів злочинства і облуд!

23.12.1962
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25.11.2025 20:48 Відповісти
ПІД ЧАС ВІЙНИ бізнес-соратники Зеленського по "Кварталу-95" отримали майже 100 млн руб. від держкомпанії РФ. Не робіть вигляд, що в вас деменція.
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25.11.2025 20:48 Відповісти
по суті ці квартали міндіча і творили кацапський світ в Україні-це вони показували путіну що тут окацаплені його чекають з пузирями та салютом--на їх руках наша кров
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25.11.2025 20:48 Відповісти
ФСБешний проект. Троянський кінь.
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25.11.2025 20:53 Відповісти
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25.11.2025 21:02 Відповісти
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25.11.2025 21:04 Відповісти
Я правильно розумію, що вони заробляли на росіянах і з раши вивели 100 лімонів?
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25.11.2025 21:12 Відповісти
А можна такий самий кульбіт з липецькою фабрикою Порошенка провернути? Ні, ета другоє?
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25.11.2025 21:15 Відповісти
Постійно брехати людям - так Вову навчили папасаша і мамарима.
І пам'ятайте, що він вам нічєго нє должен, а только своім родітєлям.
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25.11.2025 21:12 Відповісти
Ой, а у вашого Порошенка конфєтна фабрика у Липецьку досі працює.
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25.11.2025 21:13 Відповісти
Tema9, ти с какого дуба упал
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25.11.2025 22:06 Відповісти
То не я то був, можливо щось інше тобі на голову впало з дуба.
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25.11.2025 22:12 Відповісти
Ну прі чєм здєсь 73 % ???
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26.11.2025 08:32 Відповісти
«А, я вам нічєго не должєн», «І что ви менє здєлаєтє?», «Я-прєзідєнт етой страни!»
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25.11.2025 21:19 Відповісти
******* навіть не ставили питання А чому бубосян має бізнес наросії на шостому році війни ???
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25.11.2025 21:46 Відповісти
А Петра Порошенка до сих пір гризуть за ліпецьку фабрику! А у самих рила у пуху! Тьху поторочі зелені! Все гімно колись спливає на поверхню!
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25.11.2025 21:48 Відповісти
Давайте чесно, Валодя ********* в шапіто "95-квартал" просто головний шут, а не організатор. Валоді там тільки квартира в окупованому Криму перепала
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25.11.2025 21:51 Відповісти
А телекананалами хто керував?
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26.11.2025 08:37 Відповісти
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25.11.2025 22:08 Відповісти
Владимир Зеленский https://www.radiosvoboda.org/a/news-zelensky-donbas/30570561.html ПООБЕЩАЛ закончить войну на Донбассе к декабрю 2020 года - в фильме о годовщине своего президентства.

https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html

Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.

https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
Чим він відрізняється від Трампа???
Той не то що за рік мав закінчити війну , а за добу
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25.11.2025 22:09 Відповісти
Два клована, до чого ж схожі? Тільки ЗЄ молодше і ще дурніше
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25.11.2025 22:10 Відповісти
Малороси їбані
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25.11.2025 22:35 Відповісти
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25.11.2025 23:29 Відповісти
Стерпимо, й не таке терпіли.
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26.11.2025 01:07 Відповісти
Всі сліди ведуть до головного мародера зе оманського, який призначив на всі посади слухняних мародерів, які поповнюють його офшори. В Україні немає ні однієї галузі, де б не було мародерства.
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26.11.2025 02:12 Відповісти
Обрізний підорок з 95 кагалу, виходить, збрехав? Оце так сесація! Та це його сутність, брехня і цинізм, що від тієї падлюки можна було очікувати! Воно ж, те гімно квартальне пархате, задовго до свого походу "у президенти" не приховувало свою гнилу натуру, і тільки кончений довбойоб або ворог України міг проголосувати за мерзоту.
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26.11.2025 06:30 Відповісти
какой ..портрет.. какой пейзаж --- це що ж таке за мерзотники сидять в офісі бабияги . вони вели виборчу компанію 19 року на гроші ***** чи як це розуміти мать вашу зелену
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26.11.2025 06:44 Відповісти
Вся їхня діяльність це знищення України, на сцені вони насміхалися це ( деморалізація) а при владі знищували обороноздатність і розкрадали, агенти.
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26.11.2025 08:34 Відповісти
Брехливе зелене лайно
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26.11.2025 09:06 Відповісти
україну окуповує не москва!
україну окупував жидоклан, та продав кацапам, але, українці кляті вперлися.....
то, вітаю виборців......
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26.11.2025 09:45 Відповісти
Воно нічого не знала.
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26.11.2025 11:07 Відповісти
Тільки манкурт може проголосувати за жида або кацапа.
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26.11.2025 12:13 Відповісти
Порох підкинув!
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26.11.2025 16:04 Відповісти
тьху...зелені дешовки...жалюгідні 100 лямів...навіть не шекелів а срублів....ганьбище
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26.11.2025 18:40 Відповісти
А нас шашликами кормили,то вже і наїлися і слізьми матері запивають.
Допоможи нам Боже.
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27.11.2025 21:09 Відповісти
 
 