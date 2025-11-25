Бізнес-соратники Зеленського по "Кварталу-95" перед великою війною отримали майже 100 млн руб. від держкомпанії РФ. ВIДЕО

Наприкінці грудня 2021 року російська кінокомпанія колишніх бізнес-партнерів Володимира Зеленського у Студії "Квартал-95" отримала 99,5 мільйона рублів від Всеросійської державної телерадіомовної компанії. Після цього власником бізнесу у РФ стала, зокрема, колишня співробітниця фірми "кварталівців".

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

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Так, у січні 2019 року проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" опублікував розслідування. У ньому йшлося про те, що Володимир Зеленський сказав неправду під час інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону, що після 2014 року він разом із партнерами закрив бізнес у Росії.

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Міндіч та брати Шефіри

Журналісти "Слідства.Інфо" отримали документи від джерела у російській податковій, у яких ідеться про те, що 27 грудня 2021 року ВГТРК перерахувала 99 599 000 рублів ООО "Грин Филмс".

Цією компанією, зареєстрованою в Москві, володіла кіпрська Green Family Ltd.

До 30 грудня 2021 року її засновниками були колишні компаньйони Володимира Зеленського у "Кварталі 95": Борис та Сергій Шефіри, сценарист Андрій Яковлев та Тімур Міндіч через фірму Appex International Ltd (зареєстрована на Британських Віргінських островах).

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Відповідно до річних звітів "Грин Филмс", станом на 31 грудня 2021 року отримані від ВГТРК кошти були витрачені, і на рахунку залишилось трохи більше, ніж 8 мільйонів рублів.

Материнська фірма — Green Family — у 2021 році зібрала рекордні 7,7 мільйона доларів США від роялті (як дохід за надання права використання об’єктів інтелектуальної власності). Ця сума у 4,6 раза більша порівняно з 2020 роком, і у 23 рази, якщо порівнювати з 2019-м.

"Слідство.Інфо" звернулося до Офісу президента України з запитанням, чи отримував Володимир Зеленський якусь частину із перерахованих грошей. Відповіді на запит поки що немає.

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Коментар Бориса Шефіра

Тімур Міндіч, Андрій Яковлєв і Сергій Шефір не відреагували на повідомлення і дзвінки журналістів.

Розслідувачам удалося поспілкуватися лише з одним колишнім співзасновником Green Family — сценаристом Борисом Шефіром:

"Так ви розумієте, я взагалі не хочу з вами спілкуватися, — заявив він. — Ви зараз готуєте матеріал проти президента? А я його друг. Я що — придурок проти нього якісь покази давати? А президент знає, що ви цей матеріал готуєте? Ідіть і розкажіть йому!".

Сергій Шефір, Володимир Зеленський і Борис Шефір (справа). Фото з Instagram користувачки elena_shefir

Бізнес на різнороба із Латвії

Наприкінці 2021 року власником кіпрської компанії "кварталівців", яка своєю чергою досі володіє часткою в російській фірмі "Платинумфильм", став різнороб із Латвії, що їздить на заробітки у Норвегію.

"Своя людина" в Росії

Тепер щодо російської компанії "Грин Филмс". Попри те, що з квітня 2022 року нею вже не володіє Ігор Залівскіс через кіпрську Green Family, фірма так само перебуває у власності особи, пов’язаної з партнерами Володимира Зеленського. Йдеться про Ольгу Лосєву.

"Пані Лосєва не є далекою від кінематографу. Тому що ми знаємо, що у 2021 році вона отримувала доходи від "Грин Филмс", а також очолювала компанію, у якій власником був Дмитро Глашкін. У 2015 році він керував однією з компаній, у якій Green Family була співзасновником "Вайсберг Пикчерс". Тобто навіть російську компанію, не лише кіпрську, переписали на осіб, пов’язаних з кінематографічним бізнесом", - зазначає аналітикиня "Центру протидії корупції" Антоніна Волкотруб.

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