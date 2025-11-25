Бізнес-соратники Зеленського по "Кварталу-95" перед великою війною отримали майже 100 млн руб. від держкомпанії РФ. ВIДЕО
Наприкінці грудня 2021 року російська кінокомпанія колишніх бізнес-партнерів Володимира Зеленського у Студії "Квартал-95" отримала 99,5 мільйона рублів від Всеросійської державної телерадіомовної компанії. Після цього власником бізнесу у РФ стала, зокрема, колишня співробітниця фірми "кварталівців".
Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.
Так, у січні 2019 року проєкт "Радіо Свобода" "Схеми" опублікував розслідування. У ньому йшлося про те, що Володимир Зеленський сказав неправду під час інтерв’ю журналісту Дмитрові Гордону, що після 2014 року він разом із партнерами закрив бізнес у Росії.
Міндіч та брати Шефіри
Журналісти "Слідства.Інфо" отримали документи від джерела у російській податковій, у яких ідеться про те, що 27 грудня 2021 року ВГТРК перерахувала 99 599 000 рублів ООО "Грин Филмс".
Цією компанією, зареєстрованою в Москві, володіла кіпрська Green Family Ltd.
До 30 грудня 2021 року її засновниками були колишні компаньйони Володимира Зеленського у "Кварталі 95": Борис та Сергій Шефіри, сценарист Андрій Яковлев та Тімур Міндіч через фірму Appex International Ltd (зареєстрована на Британських Віргінських островах).
- Відповідно до річних звітів "Грин Филмс", станом на 31 грудня 2021 року отримані від ВГТРК кошти були витрачені, і на рахунку залишилось трохи більше, ніж 8 мільйонів рублів.
- Материнська фірма — Green Family — у 2021 році зібрала рекордні 7,7 мільйона доларів США від роялті (як дохід за надання права використання об’єктів інтелектуальної власності). Ця сума у 4,6 раза більша порівняно з 2020 роком, і у 23 рази, якщо порівнювати з 2019-м.
"Слідство.Інфо" звернулося до Офісу президента України з запитанням, чи отримував Володимир Зеленський якусь частину із перерахованих грошей. Відповіді на запит поки що немає.
Коментар Бориса Шефіра
Тімур Міндіч, Андрій Яковлєв і Сергій Шефір не відреагували на повідомлення і дзвінки журналістів.
Розслідувачам удалося поспілкуватися лише з одним колишнім співзасновником Green Family — сценаристом Борисом Шефіром:
"Так ви розумієте, я взагалі не хочу з вами спілкуватися, — заявив він. — Ви зараз готуєте матеріал проти президента? А я його друг. Я що — придурок проти нього якісь покази давати? А президент знає, що ви цей матеріал готуєте? Ідіть і розкажіть йому!".
Бізнес на різнороба із Латвії
Наприкінці 2021 року власником кіпрської компанії "кварталівців", яка своєю чергою досі володіє часткою в російській фірмі "Платинумфильм", став різнороб із Латвії, що їздить на заробітки у Норвегію.
"Своя людина" в Росії
Тепер щодо російської компанії "Грин Филмс". Попри те, що з квітня 2022 року нею вже не володіє Ігор Залівскіс через кіпрську Green Family, фірма так само перебуває у власності особи, пов’язаної з партнерами Володимира Зеленського. Йдеться про Ольгу Лосєву.
"Пані Лосєва не є далекою від кінематографу. Тому що ми знаємо, що у 2021 році вона отримувала доходи від "Грин Филмс", а також очолювала компанію, у якій власником був Дмитро Глашкін. У 2015 році він керував однією з компаній, у якій Green Family була співзасновником "Вайсберг Пикчерс". Тобто навіть російську компанію, не лише кіпрську, переписали на осіб, пов’язаних з кінематографічним бізнесом", - зазначає аналітикиня "Центру протидії корупції" Антоніна Волкотруб.
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отримав не 95 квартал, а Барига з подпольной Ліпецкой фабріки !
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Перебігати на керованому світлофором переході , якщо збили і гаплик був червоний
По іншому телепки не розуміють , доведено 2019 р
Дешево купив пуйло Україну.
Українці заслужили бути рабами пуйла, бо мовчать.
Це неприємна правда але правда.
Іуда зеля рулить.
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Та й питають же таке.
"Слідство.Інфо" звернулося до Офісу президента України з запитанням, чи отримував Володимир Зеленський якусь частину із перерахованих грошей"
- Ні, не отримував.
Даже і тисячі пар ніг не чути?
Що, даже і сотня ніг не тупотить?
Дажа і пари ніг не чути?
Ну киньте хоч одну рожеву свинку ...
Ех! Нема
Гранітні обеліски, як медузи,
Повзли, повзли і вибилися з сил -
На цвинтарі розстріляних ілюзій
Уже немає місця для могил.
Мільярди вір зариті у чорнозем,
Мільярди щасть розвіяні у прах.
Душа горить. Палає лютий розум.
І ненависть регоче на вітрах.
Коли б усі одурені прозріли,
Коли б усі убиті ожили,
То небо, від прокльонів посіріле,
Напевне б, репнуло від сорому й ****.
Тремтіть, убивці! Думайте, лакузи!
Життя не наліза на ваш копил.
Ви чуєте? На цвинтарі ілюзій
Уже немає місця для могил!
Уже народ - одна суцільна рана,
Уже від крові хижіє земля,
І кожного катюгу і тирана
Уже чекає ******* петля.
Розтерзані, зацьковані, убиті
Підводяться і йдуть чинити суд,
І їх прокльони, злі й несамовиті,
Впадуть на душі плісняві і ситі,
І загойдають дерева на вітті
Апостолів злочинства і облуд!
23.12.1962
І пам'ятайте, що він вам нічєго нє должен, а только своім родітєлям.
https://www.radiosvoboda.org/a/30576487.html
Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что ДАЕТ СЕБЕ год на то, чтобы закончить войну на Донбассе.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
Чим він відрізняється від Трампа???
Той не то що за рік мав закінчити війну , а за добу
україну окупував жидоклан, та продав кацапам, але, українці кляті вперлися.....
то, вітаю виборців......
Допоможи нам Боже.