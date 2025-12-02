60% украинцев считают, что Зеленский несет ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан считают, что Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".

Опрос

Так, 60% респондентов считают, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия соучредителя студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также других фигурантов соответствующего антикоррупционного расследования.

34% же считают, что Зеленский не может нести личной ответственности.

Не смогли определиться с ответом на указанный вопрос 6% респондентов.

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года.

Всего было опрошено 1007 респондентов.

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

3,1% – для данных, близких к 50%;

2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;

2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;

2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;

1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;

1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

Миндичгейт

