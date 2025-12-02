60% украинцев считают, что Зеленский несет ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан считают, что Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".
Опрос
Так, 60% респондентов считают, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия соучредителя студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также других фигурантов соответствующего антикоррупционного расследования.
34% же считают, что Зеленский не может нести личной ответственности.
Не смогли определиться с ответом на указанный вопрос 6% респондентов.
Методология
Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года.
Всего было опрошено 1007 респондентов.
Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:
- 3,1% – для данных, близких к 50%;
- 2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;
- 2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;
- 2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;
- 1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;
- 1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
З 73% до 34% - падіння закоханності у "Великого зе"
Коли отримає довічне ув'язнення, тоді повірю, що він нарешті щось "поніс".
я би за такі статті позбавляла ліцензії - це чистої води маніпуляції
100% не згоден шо 60% а не 80-90%