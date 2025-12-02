РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10307 посетителей онлайн
Новости Миндичгейт
937 22

60% украинцев считают, что Зеленский несет ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта". ИНФОГРАФИКА

Несет ли Зеленский ответственность за действия Миндича?

Большинство граждан считают, что Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупцию фигурантов "Миндичгейта".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса "Социополис".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Опрос

Так, 60% респондентов считают, что президент Владимир Зеленский несет личную ответственность за коррупционные действия соучредителя студии "Квартал 95" Тимура Миндича, а также других фигурантов соответствующего антикоррупционного расследования.

34% же считают, что Зеленский не может нести личной ответственности.

Не смогли определиться с ответом на указанный вопрос 6% респондентов.

Читайте: 52% украинцев считают, что Зеленскому не стоит участвовать в следующих выборах, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Методология

Опрос проводился с 18 по 24 ноября 2025 года.

Всего было опрошено 1007 респондентов.

Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта не превышает:

  • 3,1% – для данных, близких к 50%;
  • 2,7% – для данных, близких к 25% и 75%;
  • 2,5% – для данных, близких к 20% и 80%;
  • 2,2% – для данных, близких к 15% и 85%;
  • 1,9% – для данных, близких к 10% и 90%;
  • 1,4% – для данных, близких к 5% и 95%;

Читайте также: Количество тех, кто ожидает ухудшения состояния финансового сектора Украины, за полгода выросло вдвое, – НБУ

Миндичгейт

Читайте: Минобороны Дании ожидает от Украины отчет по компании Fire Point на фоне "Миндичгейта"

Автор: 

Зеленский Владимир (22805) коррупция (8812) опрос (2979) Миндич Тимур (147)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Всі говорять лише про "Міндічгейт", але корупційна складова є практично у 50% усіх державних закупівель, скільки корупції є в армії, прокуратурі, судах, на митниці... Зеленський замість того щоб підняти планку покарання корупціонерам до виправданого високого рівня, смертної кари, закриває на це очі... тобто одних заганяють в окопи ризикувати життям, платити своїм життя за існування держави, в якій інші продовжують красти...
Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441

показать весь комментарий
02.12.2025 09:58 Ответить
+2
Нажаль, довпойопів ще занадто багато.
показать весь комментарий
02.12.2025 09:58 Ответить
+1
А малоросів опитували? Їх же більшість населення
показать весь комментарий
02.12.2025 09:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стопудово! - а який ше ***?
показать весь комментарий
02.12.2025 09:52 Ответить
А малоросів опитували? Їх же більшість населення
показать весь комментарий
02.12.2025 09:57 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 09:57 Ответить
І ще, саме головне доповнення до цього маразму для єлехторату з кастрюлями на голові, у всьому винен Порошенко
показать весь комментарий
02.12.2025 10:02 Ответить
Це - діагноз.
показать весь комментарий
02.12.2025 10:05 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 10:06 Ответить
Всі говорять лише про "Міндічгейт", але корупційна складова є практично у 50% усіх державних закупівель, скільки корупції є в армії, прокуратурі, судах, на митниці... Зеленський замість того щоб підняти планку покарання корупціонерам до виправданого високого рівня, смертної кари, закриває на це очі... тобто одних заганяють в окопи ризикувати життям, платити своїм життя за існування держави, в якій інші продовжують красти...
Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441

показать весь комментарий
02.12.2025 09:58 Ответить
Нажаль, довпойопів ще занадто багато.
показать весь комментарий
02.12.2025 09:58 Ответить
В свинарчуки, відрубані руки і бла бла бла
показать весь комментарий
02.12.2025 09:58 Ответить
Свинарчуки чи це інше?
показать весь комментарий
02.12.2025 10:05 Ответить
"....34% натомість вважають, що Зеленський не може нести особистої відповідальності......"

З 73% до 34% - падіння закоханності у "Великого зе"
показать весь комментарий
02.12.2025 10:07 Ответить
Якщо вони вважають що він не глава держави, а інформаційний рупор, то можливо вони і праві що не несе відповідальності.
показать весь комментарий
02.12.2025 10:11 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 10:07 Ответить
Цікаво де це проводились такі опитування? Не там случайно де років з вісім назад казали що президент за корупцію не відповідає?
показать весь комментарий
02.12.2025 10:07 Ответить
Сліпих стало менше, але їх ще багато
показать весь комментарий
02.12.2025 10:08 Ответить
Оце розпливчате "несе" не несе ніяких наслідків.
Коли отримає довічне ув'язнення, тоді повірю, що він нарешті щось "поніс".
показать весь комментарий
02.12.2025 10:08 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2025 10:08 Ответить
звідки % ? хто їх рахує ?
я би за такі статті позбавляла ліцензії - це чистої води маніпуляції
показать весь комментарий
02.12.2025 10:11 Ответить
Єрмака зняли не було кому підрихтувати соціологію.
показать весь комментарий
02.12.2025 10:18 Ответить
100% згоден з 60%
100% не згоден шо 60% а не 80-90%
показать весь комментарий
02.12.2025 10:15 Ответить
та він сам по вуха у цій схемі як у всіх інших де крадуть
показать весь комментарий
02.12.2025 10:16 Ответить
Зеленский "приговоренный". И эти статьи подтверждают мысль. Все телодвижения смарагдового рассчитаны на сбережении своей сраки, а за телодвижения тела, рассчитываться своими жизнями украинцы, и Украина своим экономическим потенциалом.
показать весь комментарий
02.12.2025 10:17 Ответить
 
 