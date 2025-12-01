Минобороны Дании ожидает от Украины отчет относительно компании Fire Point на фоне "Миндичгейта"

Министерство обороны Дании ожидает от Украины разъяснений по некоторым вопросам, связанным с компанией Fire Point на фоне коррупционного скандала.

Об этом на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне руководителей оборонных ведомств заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Вопрос о Fire Point

По его словам, Дания обеспокоена коррупционным скандалом в Украине, хотя и убеждена, что датский завод Fire Point не имеет к нему никакого отношения.

"Нет никакой (коррупционной. – Ред.) связи с заводом в Дании, поскольку (во время его работы. – Ред.) необходимо соблюдать датское законодательство. Поэтому по поводу создания Fire Point в Дании у меня нет никаких опасений. Но, конечно, я обеспокоен текущей дискуссией о коррупционном скандале в Украине", - заявил Поульсен.

Встречи с Украиной

Он добавил, что Дания "делает все возможное, чтобы отслеживать движение средств, которые мы предоставляем".

"У нас также есть внешние аудиторы для мониторинга сделанных нами пожертвований", - подчеркнул датский министр.

По его словам, на встрече с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, которая была запланирована на 1 декабря, он планировал "обсудить, среди прочего, этот вопрос".

Также с украинским министром должны были быть обсуждены вопросы о коррупции, которые были подняты в Украине в отношении Fire Point: ранее Дания запросила отчет "о некоторых моментах, которые были подняты публично".

Миндичгейт

