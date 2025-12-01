Минобороны Дании ожидает от Украины отчет относительно компании Fire Point на фоне "Миндичгейта"
Министерство обороны Дании ожидает от Украины разъяснений по некоторым вопросам, связанным с компанией Fire Point на фоне коррупционного скандала.
Об этом на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне руководителей оборонных ведомств заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Вопрос о Fire Point
По его словам, Дания обеспокоена коррупционным скандалом в Украине, хотя и убеждена, что датский завод Fire Point не имеет к нему никакого отношения.
"Нет никакой (коррупционной. – Ред.) связи с заводом в Дании, поскольку (во время его работы. – Ред.) необходимо соблюдать датское законодательство. Поэтому по поводу создания Fire Point в Дании у меня нет никаких опасений. Но, конечно, я обеспокоен текущей дискуссией о коррупционном скандале в Украине", - заявил Поульсен.
Встречи с Украиной
Он добавил, что Дания "делает все возможное, чтобы отслеживать движение средств, которые мы предоставляем".
"У нас также есть внешние аудиторы для мониторинга сделанных нами пожертвований", - подчеркнул датский министр.
По его словам, на встрече с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, которая была запланирована на 1 декабря, он планировал "обсудить, среди прочего, этот вопрос".
Также с украинским министром должны были быть обсуждены вопросы о коррупции, которые были подняты в Украине в отношении Fire Point: ранее Дания запросила отчет "о некоторых моментах, которые были подняты публично".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
ТО ЛЕЩ правий може коли каже що США диктує НАБУ та САП умови розкриття МАРОДЕРОКОРУПЦІЇ на користь росії ? Бо зараз це два пратнери по здачі УКраїни - банда Трамп-Венс й хйло.
я маю на увазі й комфортних договорняків по недоторкоанності у МНДІЧГЕЙТІ щодо Умєрова...
Та но не зесрань зганьбила, а ті 73/% дебілів! Квітень 19-го...
А він робить те, що вміє і для чого його ті дебіли в президенти вибрали разом з його недолугими слугами.
.
Якщо Єрмак знімав Залужного й призначав міністрів оборони
Чи то САМ БУРАТІНА?
Але можуть лінії перемкнутися, якщо хтось схибне і здасть. назад...
Але це ж виглядає саме так . Єрмаку не дали руками НАБУ виїхати й правити договрняки збандою Венса , а Умєрову дали... А саме на Умєрова ще з часів його керування Держмайном вже не одна справа від НАБУ... Саме Умєров був поряд в усіх дипломатичних вторгненнях Єрмака у США . Саме на Умєрова є матеріал ЗАРАЗ, як він хотів закупити СОТНІ ТИСЯЧ гнилих бронежилетів Китаю за вказівки людей МІНДІЧА- розкриття Тетяни Ніколаєнко...
і що, є сумніви? ну, ну..
Все ж то нам і нашим правнукам...