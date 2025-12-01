РУС
1 719 28

Минобороны Дании ожидает от Украины отчет относительно компании Fire Point на фоне "Миндичгейта"

Данія

Министерство обороны Дании ожидает от Украины разъяснений по некоторым вопросам, связанным с компанией Fire Point на фоне коррупционного скандала.

Об этом на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне руководителей оборонных ведомств заявил министр обороны Дании Троельс Лунд Поульсен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Вопрос о Fire Point

По его словам, Дания обеспокоена коррупционным скандалом в Украине, хотя и убеждена, что датский завод Fire Point не имеет к нему никакого отношения.

"Нет никакой (коррупционной. – Ред.) связи с заводом в Дании, поскольку (во время его работы. – Ред.) необходимо соблюдать датское законодательство. Поэтому по поводу создания Fire Point в Дании у меня нет никаких опасений. Но, конечно, я обеспокоен текущей дискуссией о коррупционном скандале в Украине", - заявил Поульсен.

Встречи с Украиной

Он добавил, что Дания "делает все возможное, чтобы отслеживать движение средств, которые мы предоставляем".

"У нас также есть внешние аудиторы для мониторинга сделанных нами пожертвований", - подчеркнул датский министр.

По его словам, на встрече с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем, которая была запланирована на 1 декабря, он планировал "обсудить, среди прочего, этот вопрос".

Также с украинским министром должны были быть обсуждены вопросы о коррупции, которые были подняты в Украине в отношении Fire Point: ранее Дания запросила отчет "о некоторых моментах, которые были подняты публично".

Миндичгейт

Топ комментарии
+20
Яка ж ганьба...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:22 Ответить
+14
Згоден! Так зганьбити Україну, як це зробив Зеленський та його злочинне оточення, не вдавалося ще нікому
показать весь комментарий
01.12.2025 19:32 Ответить
+9
ЗЄлічка, тебе ж вчив твій коучер БаблоМойський, що в кінці супермаркету-життя обовьязково є КАСА !!!!

.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:24 Ответить
Яка ж ганьба...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:22 Ответить
Данія тонко намьоківаєт - НАБУ !!! агооов!!! а де звіти по мародерокорупції на лінії теми забезпечення фронту ?
ТО ЛЕЩ правий може коли каже що США диктує НАБУ та САП умови розкриття МАРОДЕРОКОРУПЦІЇ на користь росії ? Бо зараз це два пратнери по здачі УКраїни - банда Трамп-Венс й хйло.

я маю на увазі й комфортних договорняків по недоторкоанності у МНДІЧГЕЙТІ щодо Умєрова...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:31 Ответить
Згоден! Так зганьбити Україну, як це зробив Зеленський та його злочинне оточення, не вдавалося ще нікому
показать весь комментарий
01.12.2025 19:32 Ответить
Курва!
Та но не зесрань зганьбила, а ті 73/% дебілів! Квітень 19-го...
А він робить те, що вміє і для чого його ті дебіли в президенти вибрали разом з його недолугими слугами.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:54 Ответить
не сперечаюся
показать весь комментарий
01.12.2025 20:11 Ответить
показать весь комментарий
01.12.2025 19:38 Ответить
Колись прочитав не можу знайти чий вислів-хороша репутація збирається роками по каплі а спускається за секунди бурним потоком.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:42 Ответить
Так есть ещё одна сторона медали у этой ситуации---страхолюдная. А как это всё воспринимают солдаты ВСУ сегодня, сейчас, в этой погоде, в темноте сидя и ожидая смерти всегда---ведь на войне они? Чем такое измерить?
показать весь комментарий
01.12.2025 19:48 Ответить
так й для цього та зелена срань то все й творить...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:55 Ответить
ЗЄлічка, тебе ж вчив твій коучер БаблоМойський, що в кінці супермаркету-життя обовьязково є КАСА !!!!

.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:24 Ответить
Рятуйте!
показать весь комментарий
01.12.2025 19:35 Ответить
Умеров злякався - можуть взяти слід...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:26 Ответить
Якби хотіли НАБУ - то в них вже вагон й малЄнькая тЄлЄжка тих слідів Умєрова у самій лиш зв"язці з Єрмаком .
Якщо Єрмак знімав Залужного й призначав міністрів оборони
Чи то САМ БУРАТІНА?
показать весь комментарий
01.12.2025 19:34 Ответить
Данія йде паралельно від НАБУ! Там лінії не пересікаються!
Але можуть лінії перемкнутися, якщо хтось схибне і здасть. назад...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:38 Ответить
та я розумію - то сарказм чи як там.назвати мій відчай ..
Але це ж виглядає саме так . Єрмаку не дали руками НАБУ виїхати й правити договрняки збандою Венса , а Умєрову дали... А саме на Умєрова ще з часів його керування Держмайном вже не одна справа від НАБУ... Саме Умєров був поряд в усіх дипломатичних вторгненнях Єрмака у США . Саме на Умєрова є матеріал ЗАРАЗ, як він хотів закупити СОТНІ ТИСЯЧ гнилих бронежилетів Китаю за вказівки людей МІНДІЧА- розкриття Тетяни Ніколаєнко...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:48 Ответить
Данія заявила про призупинення контракту з Файєр Поінт вже за часів тихого початку МІНДІЧГЕЙТУ . Контракт був заключений при УМЄРОВІ як МІЖДЕРЖАВНИЙ ... Й Умєров зараз голова делегації від УКРАЇНИ ...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:51 Ответить
....чехи теж підтягнуться ."Зелені аферисти" і їх з "фламінгами" ,мабуть, хотіли киданути на гроші....
показать весь комментарий
01.12.2025 19:27 Ответить
Мабуть?!
і що, є сумніви? ну, ну..
показать весь комментарий
01.12.2025 19:57 Ответить
Нехарашо, Валодья! Ах як нєкрасіво!
показать весь комментарий
01.12.2025 19:30 Ответить
Кас'ян рулить
показать весь комментарий
01.12.2025 19:31 Ответить
..идівська афера вилазить гундосому боком.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:36 Ответить
Не гундосому! В гундосого все в шоколаді...
Все ж то нам і нашим правнукам...
показать весь комментарий
01.12.2025 19:58 Ответить
ДАВИ ФУФЛОМІНГІВ!!!!!
показать весь комментарий
01.12.2025 19:37 Ответить
Одне питання - Южмаш не здатен зробити ракету? Чи той колектив, що робить Нептуни при нормальному фінансуванню? Хто такий Штілєрман? Який у нього беграунд? Поки що від нього один пізд..ж.
показать весь комментарий
01.12.2025 19:52 Ответить
А в нього прізвище відповідне... хіба ж незрозуміло?
показать весь комментарий
01.12.2025 19:59 Ответить
Вот это и есть хороший вопрос. Почему вместо авторитетных КБ, как "Луч" Коростылева, финансы выделяются компаниям кореша Зеленского?
показать весь комментарий
01.12.2025 20:06 Ответить
Українці також непроти його почути !!! І навіть ДУЖЕ !!!
показать весь комментарий
01.12.2025 20:12 Ответить
 
 