Сотрудник компании Fire Point погиб в результате удара РФ по Вышгороду
В результате российского удара по Вышгороду в ночь на 30 ноября погиб сотрудник компании Fire Point.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщилглавный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.
"Сегодня, во время атаки Вышгорода, россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в критическом состоянии в больнице.
Россиянам повезло, что мы, в отличие от них, не наносим ответных ударов по их жилым домам в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов. Мы знаем, где живут многие наши враги со своими семьями", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что после удара РФ по Вышгороду в больницах находятся 13 пострадавших, в том числе двое детей.
