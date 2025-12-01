Сотрудник компании Fire Point погиб в результате удара РФ по Вышгороду

В результате российского удара по Вышгороду в ночь на 30 ноября погиб сотрудник компании Fire Point.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщилглавный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.

"Сегодня, во время атаки Вышгорода, россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в критическом состоянии в больнице.

Россиянам повезло, что мы, в отличие от них, не наносим ответных ударов по их жилым домам в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов. Мы знаем, где живут многие наши враги со своими семьями", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?