Новости Атака шахедов на Киевщину
Сотрудник компании Fire Point погиб в результате удара РФ по Вышгороду

Россияне убили работника Fire Point в Вышгороде

В результате российского удара по Вышгороду в ночь на 30 ноября погиб сотрудник компании Fire Point.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщилглавный конструктор и соучредитель компании Денис Штилерман.

"Сегодня, во время атаки Вышгорода, россияне убили нашего коллегу. Его семья находится в критическом состоянии в больнице.

Россиянам повезло, что мы, в отличие от них, не наносим ответных ударов по их жилым домам в ответ на ежедневные обстрелы наших мирных городов. Мы знаем, где живут многие наши враги со своими семьями", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

+10
"Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь "

бо піздюки ..бо завдавати нема чим

де ваші Фламінги, гниди ?
01.12.2025 11:22 Ответить
+6
ще й так ввічливо написав Расіянє з Великої літери .. фламінгова гнидота *****
01.12.2025 11:24 Ответить
+6
Штілерман і фламінго.Чомусь знов терзають смутні сумніви.
01.12.2025 11:27 Ответить
01.12.2025 11:22 Ответить
01.12.2025 11:24 Ответить
Шанують кацапів, напевно тому фламінго не полетять на московію.
01.12.2025 11:44 Ответить
01.12.2025 11:27 Ответить
штилерман.миндич.цукерман.зеленский.ермак.желающие могут продолжить.так победим..х...я с два.
01.12.2025 11:38 Ответить
Зливають домівки співробітників, цікаво, хто? Думаю ті котрих не допустили до корита, чи відсторонили.
01.12.2025 11:42 Ответить
або тих хто знає правду.. дуже зручно
01.12.2025 12:07 Ответить
або тих, хто пішов на контакт зі слідством
01.12.2025 12:10 Ответить
піздуняра, піариться на смерті людини, нічого святого не мають ті, хто заробляють на війні
01.12.2025 12:01 Ответить
Напевне двушку на москву забули відправити у минулому місяці.
01.12.2025 12:38 Ответить
 
 