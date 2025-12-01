В Вышгороде с крыши дома сняли боевую часть дрона и 22 кассеты РФ. ВИДЕО+ФОТО

Специалисты ГСЧС изъяли боевую часть российского дрона и кассетные боеприпасы с крыши многоэтажки в Вышгороде Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, работы проводились после ночной атаки РФ, когда один из беспилотников попал в жилой дом, но не взорвался.

Работа саперов

По данным спасателей, на крыше остались поврежденный дрон, его боевая часть и 21 кассетный элемент. Еще один боеприпас лежал во дворе дома.

В ГСЧС подчеркивают, что все эти предметы представляли критическую угрозу, ведь кассеты оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент.

"Опасный участок сразу огородили, жителей верхних этажей эвакуировали", — отметили в ведомстве.

Применение роботизированных комплексов

Чтобы минимизировать риски, специалисты использовали роботизированные системы и дроны. Робот собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем краном загрузили в пиротехнический автомобиль.

Боеприпасы перевезли на спецплощадку и уничтожили контролируемым взрывом. В ГСЧС отмечают, что оперативные действия позволили избежать жертв и дополнительных разрушений.

Ранее мы сообщали, что после удара РФ по Вышгороду в больницах находятся 13 пострадавших, в том числе двое детей.

