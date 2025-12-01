В Вышгороде с крыши дома сняли боевую часть дрона и 22 кассеты РФ. ВИДЕО+ФОТО
Специалисты ГСЧС изъяли боевую часть российского дрона и кассетные боеприпасы с крыши многоэтажки в Вышгороде Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, работы проводились после ночной атаки РФ, когда один из беспилотников попал в жилой дом, но не взорвался.
Работа саперов
По данным спасателей, на крыше остались поврежденный дрон, его боевая часть и 21 кассетный элемент. Еще один боеприпас лежал во дворе дома.
В ГСЧС подчеркивают, что все эти предметы представляли критическую угрозу, ведь кассеты оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент.
"Опасный участок сразу огородили, жителей верхних этажей эвакуировали", — отметили в ведомстве.
Применение роботизированных комплексов
Чтобы минимизировать риски, специалисты использовали роботизированные системы и дроны. Робот собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем краном загрузили в пиротехнический автомобиль.
Боеприпасы перевезли на спецплощадку и уничтожили контролируемым взрывом. В ГСЧС отмечают, что оперативные действия позволили избежать жертв и дополнительных разрушений.
- Ранее мы сообщали, что после удара РФ по Вышгороду в больницах находятся 13 пострадавших, в том числе двое детей.
https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!
"Українці ненавидять олігархів не тому, що вони - олігархи, а тому, що олігархи - не вони самі...".
В історії описано декілька випадків успішних селянських повстань (в Китаї). Але, після перемоги, та сама імперія відтворювалася знову... Просто, вчорашні селяни ставали високопосадовцями та багатіями. Точно те саме стається і зараз (в колишньому СРСР, в Китаї, КНДР, та інших країнах...
Мова йде не про те, кого і скільки "повісить"... Мова йде в перемозі, як писав Шварц, над "Драконом у собі"...
Тут одна розумна людина, на форумі, торік написала: "Основна маса українців хоче "боротьби з корупцією", таТАКОЇ "демократії", щоб завжди, "під рукою", був "кум, з яким можна ве "порішать"...".
«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.
Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.
Джерело: Поема «Кавказ».
Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.
Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.(С)