В Вышгороде с крыши дома сняли боевую часть дрона и 22 кассеты РФ. ВИДЕО+ФОТО

Вышгород: Шахед на крыше дома

Специалисты ГСЧС изъяли боевую часть российского дрона и кассетные боеприпасы с крыши многоэтажки в Вышгороде Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, работы проводились после ночной атаки РФ, когда один из беспилотников попал в жилой дом, но не взорвался.

Работа саперов

По данным спасателей, на крыше остались поврежденный дрон, его боевая часть и 21 кассетный элемент. Еще один боеприпас лежал во дворе дома.

Вышгород: Шахед на крыше дома

В ГСЧС подчеркивают, что все эти предметы представляли критическую угрозу, ведь кассеты оснащены самоликвидаторами и могли взорваться в любой момент.

"Опасный участок сразу огородили, жителей верхних этажей эвакуировали", — отметили в ведомстве.

Применение роботизированных комплексов

Чтобы минимизировать риски, специалисты использовали роботизированные системы и дроны. Робот собрал все взрывоопасные предметы в специальную емкость, которую затем краном загрузили в пиротехнический автомобиль.

Боеприпасы перевезли на спецплощадку и уничтожили контролируемым взрывом. В ГСЧС отмечают, что оперативные действия позволили избежать жертв и дополнительных разрушений.

Киевская область (4474) Вышгород (87) атака (765) ГСЧС (5204) Шахед (1684) Вышгородский район (46)
Цена ошибки. 2.0 Israel Intelligence
https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!
показать весь комментарий
01.12.2025 01:06 Ответить
Не раз уже тут писав:
"Українці ненавидять олігархів не тому, що вони - олігархи, а тому, що олігархи - не вони самі...".
В історії описано декілька випадків успішних селянських повстань (в Китаї). Але, після перемоги, та сама імперія відтворювалася знову... Просто, вчорашні селяни ставали високопосадовцями та багатіями. Точно те саме стається і зараз (в колишньому СРСР, в Китаї, КНДР, та інших країнах...
Мова йде не про те, кого і скільки "повісить"... Мова йде в перемозі, як писав Шварц, над "Драконом у собі"...
Тут одна розумна людина, на форумі, торік написала: "Основна маса українців хоче "боротьби з корупцією", таТАКОЇ "демократії", щоб завжди, "під рукою", був "кум, з яким можна ве "порішать"...".
показать весь комментарий
01.12.2025 01:41 Ответить
Огляд від ШІ

«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.

Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.

Джерело: Поема «Кавказ».

Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.

Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.(С)
показать весь комментарий
01.12.2025 01:54 Ответить
Шевченко - романтик... У нього є багато хороших висловів... В я - прагматик... Скільки не цитуй Шевченка, а люди кожен день хочуть їсти...
показать весь комментарий
01.12.2025 02:09 Ответить
ну ти ж писав якось що ти ..практикуючий юрист.. --- люди і у фрації і в британії і в італії і в іспанії влаштовані однаково і українці точно такі самі . але там в цивілізованих країнах є закони які униможливлюють таку ***** як ..порішать питання.. те що всі хочуть щоб під рукою був кум так хотєть нє врєдно повинна працювати система в державі щоб такого ганьбища такої ***** коли криворагульна квартальна банда під керівництвом нач. офісу алібаби під носом у президента краде сотнями мільйонів . а те чмо нібито і нічого не знало --- а 500 дос.є на різних людей як та банда могла назбирати без сбу.мвд.дбр.беб. і далі по списку . очільників тих державних установ потрібно негайно звільняти і вести розслідування . Нам дракона потрібно знищити у владних кабінетах бо там так смердить що аж в вашингтоні воняє .а у нас бєзнадьога . безвихідь бо вибори провести неможливо бо війна . тепер про олігархів я скажу так якщо заводи . фабрики . пароходи працюють . люди отримують зарплату . держава отримує податки і немає ухилянь від податків то нехай працюють і на своє збагачення і на суспільство бо ..всьо отобрать і подєліть.. в 1917р. вже проходили і отримали 32-33рік
показать весь комментарий
01.12.2025 08:15 Ответить
Якась дивна дискусія під цією новиною, з чого б це? Схоже, більше болить не від шахедів, а від дій, чи бездіяльності влади. І ще раз: обирайте своїх, а не чужеродців - зі своїми хоч що зробимо, з нацменами зразу станено нацистами, хфошиздами, антисемітами і т.п.
показать весь комментарий
01.12.2025 04:27 Ответить
 
 