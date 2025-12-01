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Новини Атака шахедів на Київщину
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У Вишгороді з даху будинку зняли бойову частину дрона і 22 касети РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Вишгород: Шахед на даху будинку

Фахівці ДСНС вилучили бойову частину російського дрона та касетні боєприпаси з даху багатоповерхівки у Вишгороді на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботи проводилися після нічної атаки РФ, коли один із безпілотників влучив у житловий будинок, але не вибухнув.

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Робота саперів

За даними рятувальників, на даху залишилися пошкоджений дрон, його бойова частина та 21 касетний елемент. Ще один боєприпас лежав у дворі будинку.

Вишгород: Шахед на даху будинку

Вишгород: Шахед на даху будинку

Вишгород: Шахед на даху будинку

Вишгород: Шахед на даху будинку

У ДСНС підкреслюють, що всі ці предмети становили критичну загрозу, адже касети оснащені самоліквідаторами та могли здетонувати будь-якої миті.

"Небезпечну ділянку одразу огородили, мешканців верхніх поверхів евакуювали", — зазначили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Вишгород: Пошкоджено 3 багатоповерхівки, один під’їзд вигорів повністю. ФОТОрепортаж

Застосування роботизованих комплексів

Щоб мінімізувати ризики, фахівці використовували роботизовані системи та дрони. Робот зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім краном завантажили в піротехнічний автомобіль.

Боєприпаси перевезли на спецмайданчик та знищили контрольованим вибухом. У ДСНС наголошують, що оперативні дії дозволили уникнути жертв і додаткових руйнувань.

Читайте: Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Київська область (4631) Вишгород (87) атака (1634) ДСНС (5354) Шахед (2264) Вишгородський район (84)
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https://www.youtube.com/watch?v=eTy1orZGwtg
Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!
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01.12.2025 01:06 Відповісти
Не раз уже тут писав:
"Українці ненавидять олігархів не тому, що вони - олігархи, а тому, що олігархи - не вони самі...".
В історії описано декілька випадків успішних селянських повстань (в Китаї). Але, після перемоги, та сама імперія відтворювалася знову... Просто, вчорашні селяни ставали високопосадовцями та багатіями. Точно те саме стається і зараз (в колишньому СРСР, в Китаї, КНДР, та інших країнах...
Мова йде не про те, кого і скільки "повісить"... Мова йде в перемозі, як писав Шварц, над "Драконом у собі"...
Тут одна розумна людина, на форумі, торік написала: "Основна маса українців хоче "боротьби з корупцією", таТАКОЇ "демократії", щоб завжди, "під рукою", був "кум, з яким можна ве "порішать"...".
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01.12.2025 01:41 Відповісти
Огляд від ШІ

«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.

Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.

Джерело: Поема «Кавказ».

Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.

Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.(С)
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01.12.2025 01:54 Відповісти
Шевченко - романтик... У нього є багато хороших висловів... В я - прагматик... Скільки не цитуй Шевченка, а люди кожен день хочуть їсти...
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01.12.2025 02:09 Відповісти
ну ти ж писав якось що ти ..практикуючий юрист.. --- люди і у фрації і в британії і в італії і в іспанії влаштовані однаково і українці точно такі самі . але там в цивілізованих країнах є закони які униможливлюють таку ***** як ..порішать питання.. те що всі хочуть щоб під рукою був кум так хотєть нє врєдно повинна працювати система в державі щоб такого ганьбища такої ***** коли криворагульна квартальна банда під керівництвом нач. офісу алібаби під носом у президента краде сотнями мільйонів . а те чмо нібито і нічого не знало --- а 500 дос.є на різних людей як та банда могла назбирати без сбу.мвд.дбр.беб. і далі по списку . очільників тих державних установ потрібно негайно звільняти і вести розслідування . Нам дракона потрібно знищити у владних кабінетах бо там так смердить що аж в вашингтоні воняє .а у нас бєзнадьога . безвихідь бо вибори провести неможливо бо війна . тепер про олігархів я скажу так якщо заводи . фабрики . пароходи працюють . люди отримують зарплату . держава отримує податки і немає ухилянь від податків то нехай працюють і на своє збагачення і на суспільство бо ..всьо отобрать і подєліть.. в 1917р. вже проходили і отримали 32-33рік
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01.12.2025 08:15 Відповісти
Якась дивна дискусія під цією новиною, з чого б це? Схоже, більше болить не від шахедів, а від дій, чи бездіяльності влади. І ще раз: обирайте своїх, а не чужеродців - зі своїми хоч що зробимо, з нацменами зразу станено нацистами, хфошиздами, антисемітами і т.п.
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01.12.2025 04:27 Відповісти
Бойові частини краном можна знімати з даху а робота потрібно тягнути руками...
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01.12.2025 09:40 Відповісти
 
 