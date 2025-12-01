У Вишгороді з даху будинку зняли бойову частину дрона і 22 касети РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фахівці ДСНС вилучили бойову частину російського дрона та касетні боєприпаси з даху багатоповерхівки у Вишгороді на Київщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботи проводилися після нічної атаки РФ, коли один із безпілотників влучив у житловий будинок, але не вибухнув.
Робота саперів
За даними рятувальників, на даху залишилися пошкоджений дрон, його бойова частина та 21 касетний елемент. Ще один боєприпас лежав у дворі будинку.
У ДСНС підкреслюють, що всі ці предмети становили критичну загрозу, адже касети оснащені самоліквідаторами та могли здетонувати будь-якої миті.
"Небезпечну ділянку одразу огородили, мешканців верхніх поверхів евакуювали", — зазначили у відомстві.
Застосування роботизованих комплексів
Щоб мінімізувати ризики, фахівці використовували роботизовані системи та дрони. Робот зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім краном завантажили в піротехнічний автомобіль.
Боєприпаси перевезли на спецмайданчик та знищили контрольованим вибухом. У ДСНС наголошують, що оперативні дії дозволили уникнути жертв і додаткових руйнувань.
- Раніше ми повідомляли, що після удару РФ по Вишгороду у лікарнях перебувають 13 постраждалих, зокрема двоє дітей.
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Українці, живуть уже >30 років в Незалежній Україні, але із совдепівської владою московських ********** в Урядовому кварталі!! Привладні тільки гадять і безкарно тікають з України, щоб такі ж істоти, як вони, прийшли на їх місце і далі мародерили Україну!?!? Висновок: треба їх вішати, щоб наступили зміни, а не давати тікати з України(разом з тими, що допомагали тікати, аж до прикордонника ВКЛЮЧНО)!
"Українці ненавидять олігархів не тому, що вони - олігархи, а тому, що олігархи - не вони самі...".
В історії описано декілька випадків успішних селянських повстань (в Китаї). Але, після перемоги, та сама імперія відтворювалася знову... Просто, вчорашні селяни ставали високопосадовцями та багатіями. Точно те саме стається і зараз (в колишньому СРСР, в Китаї, КНДР, та інших країнах...
Мова йде не про те, кого і скільки "повісить"... Мова йде в перемозі, як писав Шварц, над "Драконом у собі"...
Тут одна розумна людина, на форумі, торік написала: "Основна маса українців хоче "боротьби з корупцією", таТАКОЇ "демократії", щоб завжди, "під рукою", був "кум, з яким можна ве "порішать"...".
«Борітеся - поборете, Вам Бог помагає!» - це рядки з поеми Тараса Шевченка «Кавказ», які стали символом боротьби за свободу України. Ця цитата відображає віру в перемогу над ворогом завдяки правді, славі та волі, що є незламними цінностями для українського народу.
Автор: Тарас Шевченко, видатний український поет, художник і громадський діяч.
Джерело: Поема «Кавказ».
Значення: Фраза є потужним закликом до боротьби за свободу та незалежність, який і зараз звучить як ніколи актуально.
Контекст: Вона є виявом підтримки українського народу в його прагненні до волі, натхненні в боротьбі з будь-якою тиранією.(С)