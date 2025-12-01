У Вишгороді з даху будинку зняли бойову частину дрона і 22 касети РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фахівці ДСНС вилучили бойову частину російського дрона та касетні боєприпаси з даху багатоповерхівки у Вишгороді на Київщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, роботи проводилися після нічної атаки РФ, коли один із безпілотників влучив у житловий будинок, але не вибухнув.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Робота саперів

За даними рятувальників, на даху залишилися пошкоджений дрон, його бойова частина та 21 касетний елемент. Ще один боєприпас лежав у дворі будинку.

У ДСНС підкреслюють, що всі ці предмети становили критичну загрозу, адже касети оснащені самоліквідаторами та могли здетонувати будь-якої миті.

"Небезпечну ділянку одразу огородили, мешканців верхніх поверхів евакуювали", — зазначили у відомстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Вишгород: Пошкоджено 3 багатоповерхівки, один під’їзд вигорів повністю. ФОТОрепортаж

Застосування роботизованих комплексів

Щоб мінімізувати ризики, фахівці використовували роботизовані системи та дрони. Робот зібрав усі вибухонебезпечні предмети у спеціальну ємність, яку потім краном завантажили в піротехнічний автомобіль.

Боєприпаси перевезли на спецмайданчик та знищили контрольованим вибухом. У ДСНС наголошують, що оперативні дії дозволили уникнути жертв і додаткових руйнувань.

Раніше ми повідомляли, що після удару РФ по Вишгороду у лікарнях перебувають 13 постраждалих, зокрема двоє дітей.

Читайте: Росія атакує Україну ударними дронами, - Повітряні сили (оновлено)