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Новини Атака шахедів на Київщину
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Працівник компанії Fire Point загинув внаслідок удару РФ по Вишгороду

Росіяни вбили працівника Fire Point у Вишгороді

Внаслідок російського удару по Вишгороду в ніч на 30 листопада загинув працівник компанії Fire Point.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний конструктор та співзасновник компанії Денис Штілерман.

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"Сьогодні, під час атаки Вишгорода, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває у критичному стані в лікарні.

Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Ми знаємо, де живе багато наших ворогів зі своїми сім'ями", - йдеться в повідомленні.

Росіяни вбили працівника Fire Point у Вишгороді

Також дивіться: У Вишгороді з даху будинку зняли бойову частину дрона і 22 касети РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

Автор: 

Київська область (4631) обстріл (34473) Вишгород (87) Вишгородський район (84) Fire Point (33)
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Топ коментарі
+22
"Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь "

бо піздюки ..бо завдавати нема чим

де ваші Фламінги, гниди ?
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01.12.2025 11:22 Відповісти
+17
ще й так ввічливо написав Расіянє з Великої літери .. фламінгова гнидота *****
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01.12.2025 11:24 Відповісти
+15
Штілерман і фламінго.Чомусь знов терзають смутні сумніви.
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01.12.2025 11:27 Відповісти
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"Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь "

бо піздюки ..бо завдавати нема чим

де ваші Фламінги, гниди ?
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01.12.2025 11:22 Відповісти
ще й так ввічливо написав Расіянє з Великої літери .. фламінгова гнидота *****
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01.12.2025 11:24 Відповісти
Шанують кацапів, напевно тому фламінго не полетять на московію.
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01.12.2025 11:44 Відповісти
Штілерман і фламінго.Чомусь знов терзають смутні сумніви.
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01.12.2025 11:27 Відповісти
штилерман.миндич.цукерман.зеленский.ермак.желающие могут продолжить.так победим..х...я с два.
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01.12.2025 11:38 Відповісти
Зливають домівки співробітників, цікаво, хто? Думаю ті котрих не допустили до корита, чи відсторонили.
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01.12.2025 11:42 Відповісти
або тих хто знає правду.. дуже зручно
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01.12.2025 12:07 Відповісти
або тих, хто пішов на контакт зі слідством
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01.12.2025 12:10 Відповісти
піздуняра, піариться на смерті людини, нічого святого не мають ті, хто заробляють на війні
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01.12.2025 12:01 Відповісти
Напевне двушку на москву забули відправити у минулому місяці.
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01.12.2025 12:38 Відповісти
Це, що попередження штілермана іншим працівникам і Україні? У відмістку за міндічгейт?
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01.12.2025 12:57 Відповісти
Як можна таку інформацію світити. СБУ, що відбувається?
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01.12.2025 12:58 Відповісти
"ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь"
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01.12.2025 14:02 Відповісти
Смерть клятим ворогам і тим гнидам, які присосалися до України
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01.12.2025 15:09 Відповісти
і хто ж сказав, гловному інженеру Штілерману, де живуть вороги, от саме йому і сказали. Вчора був головний шоумен, а сьогодні інженер.
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01.12.2025 18:31 Відповісти
 
 