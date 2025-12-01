Працівник компанії Fire Point загинув внаслідок удару РФ по Вишгороду

Внаслідок російського удару по Вишгороду в ніч на 30 листопада загинув працівник компанії Fire Point.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний конструктор та співзасновник компанії Денис Штілерман.

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"Сьогодні, під час атаки Вишгорода, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває у критичному стані в лікарні.

Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Ми знаємо, де живе багато наших ворогів зі своїми сім'ями", - йдеться в повідомленні.

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