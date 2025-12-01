Працівник компанії Fire Point загинув внаслідок удару РФ по Вишгороду
Внаслідок російського удару по Вишгороду в ніч на 30 листопада загинув працівник компанії Fire Point.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив головний конструктор та співзасновник компанії Денис Штілерман.
"Сьогодні, під час атаки Вишгорода, росіяни вбили нашого колегу. Його родина перебуває у критичному стані в лікарні.
Росіянам пощастило, що ми, на відміну від них, не завдаємо ударів у відповідь на щоденні обстріли наших мирних міст по їхніх житлових будинках. Ми знаємо, де живе багато наших ворогів зі своїми сім'ями", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше ми повідомлялось, що після удару РФ по Вишгороду у лікарнях перебувають 13 постраждалих, зокрема двоє дітей.
Топ коментарі
+22 Ostap Hor
показати весь коментар01.12.2025 11:22 Відповісти Посилання
+17 Ostap Hor
показати весь коментар01.12.2025 11:24 Відповісти Посилання
+15 Luka Lukich #363772
показати весь коментар01.12.2025 11:27 Відповісти Посилання
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бо піздюки ..бо завдавати нема чим
де ваші Фламінги, гниди ?