Міноборони Данії очікує від України звіт щодо компанії Fire Point на тлі "Міндічгейту"

Міністерство оборони Данії очікує від України роз'яснень щодо деяких питань, пов’язаних з компанією Fire Point на тлі корупційного скандалу.

Про це на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні очільників оборонних відомств заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Питання щодо Fire Point

За його словами, Данія стурбована корупційним скандалом в Україні, хоч і переконана, що данський завод Fire Point не має до нього жодного стосунку.

"Немає жодного (корупційного – ред.) зв’язку із заводом у Данії, оскільки (під час його роботи – ред.) необхідно дотримуватися данського законодавства. Тому щодо створення Fire Point у Данії, я не маю жодних занепокоєнь. Але, звісно, я занепокоєний поточною дискусією про корупційний скандал в Україні", - заявив Поульсен.

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Зустрічі з Україною

Він додав, що Данія "робить все можливе, щоб відстежувати рух коштів, які ми надаємо".

"У нас також є зовнішні аудитори для моніторингу зроблених нами пожертвувань", - наголосив данський міністр.

За його словами, на зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, яка була запланована на 1 грудня, він планував "обговорити, серед іншого, це питання".

Також з українським міністром мали бути обговорені питання про корупцію, що були порушені в Україні стосовно Fire Point: раніше Данія запросила звіт "про деякі моменти, які були підняті публічно".

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