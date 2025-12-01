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Новини Міндічгейт
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Міноборони Данії очікує від України звіт щодо компанії Fire Point на тлі "Міндічгейту"

Данія

Міністерство оборони Данії очікує від України роз'яснень щодо деяких питань, пов’язаних з компанією Fire Point на тлі корупційного скандалу.

Про це на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні очільників оборонних відомств заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Питання щодо Fire Point

За його словами, Данія стурбована корупційним скандалом в Україні, хоч і переконана, що данський завод Fire Point не має до нього жодного стосунку.

"Немає жодного (корупційного – ред.) зв’язку із заводом у Данії, оскільки (під час його роботи – ред.) необхідно дотримуватися данського законодавства. Тому щодо створення Fire Point у Данії, я не маю жодних занепокоєнь. Але, звісно, я занепокоєний поточною дискусією про корупційний скандал в Україні", - заявив Поульсен.

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Зустрічі з Україною

Він додав, що Данія "робить все можливе, щоб відстежувати рух коштів, які ми надаємо".

"У нас також є зовнішні аудитори для моніторингу зроблених нами пожертвувань", - наголосив данський міністр.

За його словами, на зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, яка була запланована на 1 грудня, він планував "обговорити, серед іншого, це питання".

Також з українським міністром мали бути обговорені питання про корупцію, що були порушені в Україні стосовно Fire Point: раніше Данія запросила звіт "про деякі моменти, які були підняті публічно".

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Міндічгейт

Також читайте: Співвласник Fire Point Штілерман: Міндіч хотів купити 50% акцій

Автор: 

Данія (917) корупція (5091) Fire Point (33)
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Топ коментарі
+41
Яка ж ганьба...
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01.12.2025 19:22 Відповісти
+33
Згоден! Так зганьбити Україну, як це зробив Зеленський та його злочинне оточення, не вдавалося ще нікому
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01.12.2025 19:32 Відповісти
+19
ЗЄлічка, тебе ж вчив твій коучер БаблоМойський, що в кінці супермаркету-життя обовьязково є КАСА !!!!

.
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01.12.2025 19:24 Відповісти
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Яка ж ганьба...
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01.12.2025 19:22 Відповісти
Данія тонко намьоківаєт - НАБУ !!! агооов!!! а де звіти по мародерокорупції на лінії теми забезпечення фронту ?
ТО ЛЕЩ правий може коли каже що США диктує НАБУ та САП умови розкриття МАРОДЕРОКОРУПЦІЇ на користь росії ? Бо зараз це два пратнери по здачі УКраїни - банда Трамп-Венс й хйло.

я маю на увазі й комфортних договорняків по недоторкоанності у МНДІЧГЕЙТІ щодо Умєрова...
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01.12.2025 19:31 Відповісти
Згоден! Так зганьбити Україну, як це зробив Зеленський та його злочинне оточення, не вдавалося ще нікому
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01.12.2025 19:32 Відповісти
Курва!
Та но не зесрань зганьбила, а ті 73/% дебілів! Квітень 19-го...
А він робить те, що вміє і для чого його ті дебіли в президенти вибрали разом з його недолугими слугами.
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01.12.2025 19:54 Відповісти
не сперечаюся
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01.12.2025 20:11 Відповісти
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01.12.2025 19:38 Відповісти
Колись прочитав не можу знайти чий вислів-хороша репутація збирається роками по каплі а спускається за секунди бурним потоком.
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01.12.2025 19:42 Відповісти
Не пишіть *****. Ніхто не закупає таке гівно як те Фламінго, тим паче що воно ще не пройшло етап випробувань, а вже повністю себе скомпрометувало.
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01.12.2025 20:38 Відповісти
А гроші збирали. Тепер думають куди їх перенаправити.
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01.12.2025 21:10 Відповісти
Так есть ещё одна сторона медали у этой ситуации---страхолюдная. А как это всё воспринимают солдаты ВСУ сегодня, сейчас, в этой погоде, в темноте сидя и ожидая смерти всегда---ведь на войне они? Чем такое измерить?
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01.12.2025 19:48 Відповісти
так й для цього та зелена срань то все й творить...
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01.12.2025 19:55 Відповісти
Логічна іправомірна реакція платників податків Данії на мафіозну діяльність зеленського-єрмака-татарова-міндіча та уряду з Києва!!
Керівникам СБУ ФІНПОСЛУГ та ДБР, треба писати заяви з чистосердечним зізнанням, але не отому йолопу з ГПУ, що на 100% свой у міндіча!
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01.12.2025 20:59 Відповісти
ЗЄлічка, тебе ж вчив твій коучер БаблоМойський, що в кінці супермаркету-життя обовьязково є КАСА !!!!

.
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01.12.2025 19:24 Відповісти
Рятуйте!
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01.12.2025 19:35 Відповісти
Умеров злякався - можуть взяти слід...
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01.12.2025 19:26 Відповісти
Якби хотіли НАБУ - то в них вже вагон й малЄнькая тЄлЄжка тих слідів Умєрова у самій лиш зв"язці з Єрмаком .
Якщо Єрмак знімав Залужного й призначав міністрів оборони
Чи то САМ БУРАТІНА?
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01.12.2025 19:34 Відповісти
Данія йде паралельно від НАБУ! Там лінії не пересікаються!
Але можуть лінії перемкнутися, якщо хтось схибне і здасть. назад...
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01.12.2025 19:38 Відповісти
та я розумію - то сарказм чи як там.назвати мій відчай ..
Але це ж виглядає саме так . Єрмаку не дали руками НАБУ виїхати й правити договрняки збандою Венса , а Умєрову дали... А саме на Умєрова ще з часів його керування Держмайном вже не одна справа від НАБУ... Саме Умєров був поряд в усіх дипломатичних вторгненнях Єрмака у США . Саме на Умєрова є матеріал ЗАРАЗ, як він хотів закупити СОТНІ ТИСЯЧ гнилих бронежилетів Китаю за вказівки людей МІНДІЧА- розкриття Тетяни Ніколаєнко...
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01.12.2025 19:48 Відповісти
Данія заявила про призупинення контракту з Файєр Поінт вже за часів тихого початку МІНДІЧГЕЙТУ . Контракт був заключений при УМЄРОВІ як МІЖДЕРЖАВНИЙ ... Й Умєров зараз голова делегації від УКРАЇНИ ...
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01.12.2025 19:51 Відповісти
Беремо логаріфмічну линійку.. і вуаля - винуватий Порошенко
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01.12.2025 22:39 Відповісти
І пішов слідити гімном по Флориді....
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02.12.2025 00:33 Відповісти
....чехи теж підтягнуться ."Зелені аферисти" і їх з "фламінгами" ,мабуть, хотіли киданути на гроші....
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01.12.2025 19:27 Відповісти
Мабуть?!
і що, є сумніви? ну, ну..
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01.12.2025 19:57 Відповісти
"мабуть" не через сумніви, а через брак достовірних фактів .Це різні речі.
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01.12.2025 21:08 Відповісти
Нехарашо, Валодья! Ах як нєкрасіво!
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01.12.2025 19:30 Відповісти
Кас'ян рулить
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01.12.2025 19:31 Відповісти
..идівська афера вилазить гундосому боком.
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01.12.2025 19:36 Відповісти
Не гундосому! В гундосого все в шоколаді...
Все ж то нам і нашим правнукам...
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01.12.2025 19:58 Відповісти
А правда. Державний борг вже більше 180 Потужнол'ярдів $ .
Про втрати людей і техніки дізнаємося через місяці після втечі Мідаса.... Або й через роки після війни...
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01.12.2025 22:37 Відповісти
ДАВИ ФУФЛОМІНГІВ!!!!!
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01.12.2025 19:37 Відповісти
Одне питання - Южмаш не здатен зробити ракету? Чи той колектив, що робить Нептуни при нормальному фінансуванню? Хто такий Штілєрман? Який у нього беграунд? Поки що від нього один пізд..ж.
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01.12.2025 19:52 Відповісти
А в нього прізвище відповідне... хіба ж незрозуміло?
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01.12.2025 19:59 Відповісти
Вот это и есть хороший вопрос. Почему вместо авторитетных КБ, как "Луч" Коростылева, финансы выделяются компаниям кореша Зеленского?
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01.12.2025 20:06 Відповісти
Теж мені біном Ньютона... "Чому Зєля виділяє бабло корєшам Зєлі?"... фіг його знає. Без логарифмічної лінійки не розібратись.
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01.12.2025 20:33 Відповісти
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01.12.2025 20:47 Відповісти
Українці також непроти його почути !!! І навіть ДУЖЕ !!!
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01.12.2025 20:12 Відповісти
це не просто шкандаль. Це злочин, мародерство і ганьба перед союзниками. Ця зелена більшість у ВР мусить прийняти жорсткі закони відповідно воєнного стану. Мародерам - довічне покарання
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01.12.2025 20:44 Відповісти
Хазарскій Сором !!! 🤤
Як пояснити людям у світі терплячість Нескореного Народу - власна влада обкрадає так, що руйнується оборона та зменьшується армія
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01.12.2025 22:34 Відповісти
 
 