Міноборони Данії очікує від України звіт щодо компанії Fire Point на тлі "Міндічгейту"
Міністерство оборони Данії очікує від України роз'яснень щодо деяких питань, пов’язаних з компанією Fire Point на тлі корупційного скандалу.
Про це на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах на рівні очільників оборонних відомств заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Питання щодо Fire Point
За його словами, Данія стурбована корупційним скандалом в Україні, хоч і переконана, що данський завод Fire Point не має до нього жодного стосунку.
"Немає жодного (корупційного – ред.) зв’язку із заводом у Данії, оскільки (під час його роботи – ред.) необхідно дотримуватися данського законодавства. Тому щодо створення Fire Point у Данії, я не маю жодних занепокоєнь. Але, звісно, я занепокоєний поточною дискусією про корупційний скандал в Україні", - заявив Поульсен.
Зустрічі з Україною
Він додав, що Данія "робить все можливе, щоб відстежувати рух коштів, які ми надаємо".
"У нас також є зовнішні аудитори для моніторингу зроблених нами пожертвувань", - наголосив данський міністр.
За його словами, на зустрічі з міністром оборони України Денисом Шмигалем, яка була запланована на 1 грудня, він планував "обговорити, серед іншого, це питання".
Також з українським міністром мали бути обговорені питання про корупцію, що були порушені в Україні стосовно Fire Point: раніше Данія запросила звіт "про деякі моменти, які були підняті публічно".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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ТО ЛЕЩ правий може коли каже що США диктує НАБУ та САП умови розкриття МАРОДЕРОКОРУПЦІЇ на користь росії ? Бо зараз це два пратнери по здачі УКраїни - банда Трамп-Венс й хйло.
я маю на увазі й комфортних договорняків по недоторкоанності у МНДІЧГЕЙТІ щодо Умєрова...
Та но не зесрань зганьбила, а ті 73/% дебілів! Квітень 19-го...
А він робить те, що вміє і для чого його ті дебіли в президенти вибрали разом з його недолугими слугами.
Керівникам СБУ ФІНПОСЛУГ та ДБР, треба писати заяви з чистосердечним зізнанням, але не отому йолопу з ГПУ, що на 100% свой у міндіча!
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Якщо Єрмак знімав Залужного й призначав міністрів оборони
Чи то САМ БУРАТІНА?
Але можуть лінії перемкнутися, якщо хтось схибне і здасть. назад...
Але це ж виглядає саме так . Єрмаку не дали руками НАБУ виїхати й правити договрняки збандою Венса , а Умєрову дали... А саме на Умєрова ще з часів його керування Держмайном вже не одна справа від НАБУ... Саме Умєров був поряд в усіх дипломатичних вторгненнях Єрмака у США . Саме на Умєрова є матеріал ЗАРАЗ, як він хотів закупити СОТНІ ТИСЯЧ гнилих бронежилетів Китаю за вказівки людей МІНДІЧА- розкриття Тетяни Ніколаєнко...
і що, є сумніви? ну, ну..
Все ж то нам і нашим правнукам...
Про втрати людей і техніки дізнаємося через місяці після втечі Мідаса.... Або й через роки після війни...
Як пояснити людям у світі терплячість Нескореного Народу - власна влада обкрадає так, що руйнується оборона та зменьшується армія