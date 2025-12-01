Суд заочно обрав Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Обрання запобіжного заходу проходить заочно, оскільки Міндіч виїхав з України.
Адвоката Міндічу призначила держава — зв’язатися з підозрюваним йому не вдалося. Через це Міндічу не призначили заставу, адже немає такої можливості при заочному процесі суду.
Що заявив прокурор?
Прокурор у справі заявив, що Міндіч тиснув на Рустема Умєрова з намаганням вплинути на нього щодо закупівель неякісних бронежилетів.
Прокурор також заявив, що Міндіч вів розмови з бізнесменом та фігурантом справи Енергоатому Олександром Цукерманом. Під час розмов вони використовували шумопригнічувальні засоби.
Як повідомляє "Суспільне", засідання суду закрили на 15 хвилин через розгляд доказів, які можуть загрожувати національній безпеці.
Прокурори пояснили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема при перетині кордону.
Учасники процесу заявили, що його місце перебування невідоме. На уточнення про можливе перебування в Ізраїлі прокурор відповів, що це залежить від законодавства країни та її співпраці з Інтерполом.
- Раніше повідомлялося, що співвласник "Квартал-95" та соратник президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах в будинку на вул. Грушевського в Києві.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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тримання під вартою у..... Хайфі
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Йому ж буде краще дихати, як Милованов навчав йолопів!
Та і наступники, матимуть перспективу для висновків!
Так може за друга нехай відсидить зеленський?
АГОООВ ТАТАРОВ може тебе вже пора посадити на місце Єрмака - так буде по-чесноку .І
. Татарову саме влада зЄ зняла люстрацію, котру отримав він після Революції Гідності .
расстреловприговоров, какой дебет\кредит существования всех этих "антикоррупционеров" и прихлебателей оптом и что они делали во время полномасштабки (и раньше)
Налякали їжака голою сракою!
клоуни, *****....