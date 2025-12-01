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Новини Міндічгейт
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Суд заочно обрав Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Міндіч

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою. 

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Обрання запобіжного заходу проходить заочно, оскільки Міндіч виїхав з України.

Адвоката Міндічу призначила держава — зв’язатися з підозрюваним йому не вдалося. Через це Міндічу не призначили заставу, адже немає такої можливості при заочному процесі суду.

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Що заявив прокурор?

Прокурор у справі заявив, що Міндіч тиснув на Рустема Умєрова з намаганням вплинути на нього щодо закупівель неякісних бронежилетів.

Прокурор також заявив, що Міндіч вів розмови з бізнесменом та фігурантом справи Енергоатому Олександром Цукерманом. Під час розмов вони використовували шумопригнічувальні засоби.

Як повідомляє "Суспільне", засідання суду закрили на 15 хвилин через розгляд доказів, які можуть загрожувати національній безпеці.

Прокурори пояснили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема при перетині кордону.

Учасники процесу заявили, що його місце перебування невідоме. На уточнення про можливе перебування в Ізраїлі прокурор відповів, що це залежить від законодавства країни та її співпраці з Інтерполом.

  • Раніше повідомлялося, що співвласник "Квартал-95" та соратник президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах в будинку на вул. Грушевського в Києві.

Міндічгейт

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Автор: 

запобіжний захід (677) Міндіч Тімур (337)
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Топ коментарі
+36
Справедливість торжествує!
Так може за друга нехай відсидить зеленський?
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01.12.2025 19:16 Відповісти
+29
потужно
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01.12.2025 19:15 Відповісти
+25
одобряю !!!!

тримання під вартою у..... Хайфі

.
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01.12.2025 19:22 Відповісти
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01.12.2025 19:15 Відповісти
одобряю !!!!

тримання під вартою у..... Хайфі

.
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01.12.2025 19:22 Відповісти
Можно и 500 лямов залога заочно выписать было.
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02.12.2025 00:08 Відповісти
На кошерній дієті.
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02.12.2025 06:23 Відповісти
Треба Міндича викрасти в Ізраїлі і вивезти в Україну, як жиди в свій час викрали і вивезли в Ізраїль Адольфа Айхмана з Аргентіни.
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01.12.2025 19:43 Відповісти
Єрмака і його замів, повісити навпроти офісу ***********, щоб він їх бачив і був потім поряд!!
Йому ж буде краще дихати, як Милованов навчав йолопів!
Та і наступники, матимуть перспективу для висновків!
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01.12.2025 21:13 Відповісти
За що так жорстко? Хлопчик не витримає ці пекельні муки
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01.12.2025 19:15 Відповісти
Справедливість торжествує!
Так може за друга нехай відсидить зеленський?
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01.12.2025 19:16 Відповісти
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01.12.2025 20:38 Відповісти
Нє там сідіш, вовка!
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01.12.2025 20:41 Відповісти
Бідолашний.
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01.12.2025 19:16 Відповісти
- й це вже перемога !!! У Пороха довічні санкції а у цього даху мафії МАРОДЕРІВ лиш на три роки!!

АГОООВ ТАТАРОВ може тебе вже пора посадити на місце Єрмака - так буде по-чесноку .І
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01.12.2025 19:16 Відповісти
Якщо до офісу Буратіни піде працювати Єрмаком будь-хто без вимоги вишвирнути ТАТАРОВА - ТО КАРТОНКИ КАРТОНКИ КАРТОНКИ треба виводити!!!
. Татарову саме влада зЄ зняла люстрацію, котру отримав він після Революції Гідності .
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01.12.2025 19:20 Відповісти
Ну як завжди чорту дали втекти ,а тепер ніби засудили, тільки Їзраїль своїх не видає
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01.12.2025 19:17 Відповісти
Цікаво - де зараз татаров??? Чи не пішов він техесенько в ліс???
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01.12.2025 19:18 Відповісти
Оце ПОТУЖНО! Йому, сидячи на віллі в Ізраїлі , аж кусок тепер до горла не лізе.
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01.12.2025 19:19 Відповісти
😂🤣 данунах !!!!!! Нарешті!!!!! ....and justice for alll !!!!
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01.12.2025 19:20 Відповісти
Рішуче і потужно, я вважаю.
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01.12.2025 19:20 Відповісти
Наскирдовал миллиарды зелени и спокойно уехал по зеленому коридору. Какая красота. Фееричнский конец эпохи бедюности и брехни
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01.12.2025 19:20 Відповісти
а есть статистика сколько очных\заочных расстрелов приговоров, какой дебет\кредит существования всех этих "антикоррупционеров" и прихлебателей оптом и что они делали во время полномасштабки (и раньше)
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01.12.2025 19:20 Відповісти
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01.12.2025 19:20 Відповісти
Стули пельку! Муха залетить!
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01.12.2025 21:23 Відповісти
Тепер міндіч може просити політичного притулку у будь-якій країні ЄС.
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01.12.2025 19:21 Відповісти
Він аж злякався...
Налякали їжака голою сракою!
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01.12.2025 19:22 Відповісти
Нагадує, як дали 15 років суворого режиму - уззкім генералам, що керували руйнуванням Каховської ГЕС або різаниною в Бучі. Сенс дещо незрозумілий. На фронт8і не вистачає людей, а в тилу суди засідають в турборежимі. Коли вже Ху?ло засудять?
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01.12.2025 19:22 Відповісти
"зелений суд" " потужно" насмішив всю світову спільноту , коли "заочно", грабіжника українського народу, своїм вироком ,поцілував в з,,адницю
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01.12.2025 19:24 Відповісти
Це не ''зелений''( татарівсько- портновські) суди, це ВАКС, структура, яка розглядає справи, задокументовані НАБУ і САП. ''Зелені'' суди ніколи не винесуть вироки друзям і бізнес- партнерам Зеленського, вони заточені виключно на боротьбу з Порошенком і опозицією.
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01.12.2025 20:44 Відповісти
а хіба міндіч Порошенка грабанув, а чи проти "Рошена" позов в суд подав ???
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01.12.2025 21:06 Відповісти
Дааааааа! Налякали!
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01.12.2025 19:33 Відповісти
Ну що, українці, який цікавий серіал ви замовили Україні в 2019 році...обхахочешся...
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01.12.2025 19:36 Відповісти
73% дурнів у хахваті.
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01.12.2025 19:45 Відповісти
А дебіли радіють
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01.12.2025 21:08 Відповісти
А до того все було гаразд, а ти нінок з яких будеш, мабуть теж як вони, бо по твоїм словам ти не українка, скоріше кацапка
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01.12.2025 21:12 Відповісти
Так, було гаразд....при Порошенко держава розвивалась, економіка розвивалася , заходили інвестиції.... Війну при Пороху мало хто помічав! Всі ржали під півасік, ганяли евробляхи, країну не бомбили без перерви на обід, газ,світло, тепло, зв'язк, вода БЕЗ обмежень і 24/7, в 142 країни світу лети по безвізу, каховське ціле, ЗАЕС під контролем України, Маріуполь сяє, Чонгар заміновано!!! Так що було "не гаразд"? Цибуля дорога чи "кунги" не були закопані?
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06.12.2025 13:05 Відповісти
Серіал 'сРати, жерти і здохнути'
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02.12.2025 00:27 Відповісти
Тримання під вартою де? в кібутці на окраинах Тель-Авіва?
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01.12.2025 19:40 Відповісти
Нє, тільки лазурний бЄрьЄг...
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01.12.2025 19:49 Відповісти
Пропоную заочно конфіскувати майно і накласти купу, санкцій
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01.12.2025 19:42 Відповісти
ЩО ЦЕ ЗА ДИКА УПЕРЕДЖЕНІСТЬ ???
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01.12.2025 19:45 Відповісти
КАСильок, кАСильок... Какой кАСильок... На, АбиСЧі! Дірку ви від мАндича пАлучітЬЄ, он вже давно тю-тю САвЄцькАя класика
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01.12.2025 19:47 Відповісти
Тімурка напевно дуже засмучений.
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01.12.2025 19:58 Відповісти
Нет, нет. Вы поезжайте в Хайфу и спросите кем был Миндич в Киеве до 19 года. Простым толкателем воздуха и контрабанды. А теперь он смотрящий на Могучей реке денежных потоков. Вот так то!
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01.12.2025 20:09 Відповісти
Зараз навіть другокласники вміють онлайн. А на таких потоках ноу проблем. Ну і досьє на. Ну і поділиться є чим. А грішники усюди знайдуться
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01.12.2025 20:31 Відповісти
а он серет на высокий суд в золотой унитаз
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01.12.2025 20:53 Відповісти
Своєчасно, в то він у Ізраїлі вже переживати почав що дарма таксі замовляв, гроші витрачав.
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01.12.2025 21:07 Відповісти
Рабінович, а ві знаете шо о вас говорят соседі когда вас нет дома??? Ві знаете, когда міня нет дома оні меня могут даже піздіть!
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01.12.2025 21:15 Відповісти
Каждыц час работы суда, обходится Украинским налогоплательщикам в ОЧЕНЬ ПРИЛИЧНУЮ СУММУ ГРОШЕЙ. и ЭТО НАШИ ГРОШИ. Зачем тратить их БЕСПОЛЕЗНО, да еще и военное время???
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01.12.2025 21:29 Відповісти
Одєскій анєкдот
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01.12.2025 21:59 Відповісти
Гарькавий поступив дуже мудро,по ізраїльські: позбавив Міндіча громадянства щоб не подавати його в міжнародний розшук,як укргромадянина і тепер для гоїв ввів йоги тримання під вартою,а він в Ізраїлі так труситься від страху....
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01.12.2025 22:32 Відповісти
Міндіча заочно арештували, Чернишова заочно посадили, Камарніцкого заочнно розстріляли, Коломойського заочно розкуркулили, Єрмака заочно мобілізували, Рєзнікова заочно підвісили за фабєрже по 17.
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01.12.2025 22:45 Відповісти
Міндича скоріше викрадуть ФСБ,вивезуть до мордора і "випотрошать"! Поки наші Шерлок - Малюки будуть інтерв'ю проводити - кацапи отримають стільки інфи,що хватить на 10 майданів....Інфу може продати,без викрадення, сам Міндич і її застосують для вербовки....Але наші "профі" такого передбачити не можуть...це вища математика,а вони буквар читають досі....
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01.12.2025 23:08 Відповісти
та це ЛЮТИЙ АНТИСЕМІТИЗМ!!!! ЯК ТАК МОЖНА?!!!

клоуни, *****....
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01.12.2025 23:19 Відповісти
Це наші судді-хто вміють.
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01.12.2025 23:22 Відповісти
Заочний захід та інша профанація.
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01.12.2025 23:24 Відповісти
КУБОМЕТРИ доларів США допомоги УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ ВКРАДЕНІ . Міністр оборони купив ШІСТЬ ВІЛЛ у США ціною життя ДВОХ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ
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02.12.2025 00:21 Відповісти
всім насрать..президенту особливо..Тому Міндіч Буде Президентом України..
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02.12.2025 00:30 Відповісти
Міндіч однозначно майбутній Президент України..Я шо незнаю своїх співгромадян?..Вони вибирають подібного до себе..
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02.12.2025 00:28 Відповісти
Наобіцяє 10 тисяч зарплати в євро і проголосують. Так.
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02.12.2025 00:31 Відповісти
Заочно ви можете його й повісити...
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02.12.2025 00:30 Відповісти
Могли б і санкції наложить, а іще крутіше санкції на санкції.
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02.12.2025 06:33 Відповісти
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02.12.2025 07:06 Відповісти
 
 