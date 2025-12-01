Суд заочно обрав Міндічу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співвласнику студії "Квартал-95" Тімуру Міндічу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

Обрання запобіжного заходу проходить заочно, оскільки Міндіч виїхав з України.

Адвоката Міндічу призначила держава — зв’язатися з підозрюваним йому не вдалося. Через це Міндічу не призначили заставу, адже немає такої можливості при заочному процесі суду.

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Що заявив прокурор?

Прокурор у справі заявив, що Міндіч тиснув на Рустема Умєрова з намаганням вплинути на нього щодо закупівель неякісних бронежилетів.

Прокурор також заявив, що Міндіч вів розмови з бізнесменом та фігурантом справи Енергоатому Олександром Цукерманом. Під час розмов вони використовували шумопригнічувальні засоби.

Як повідомляє "Суспільне", засідання суду закрили на 15 хвилин через розгляд доказів, які можуть загрожувати національній безпеці.

Прокурори пояснили, що після обрання запобіжного заходу справу можуть передати до Інтерполу для затримання Міндіча, зокрема при перетині кордону.

Учасники процесу заявили, що його місце перебування невідоме. На уточнення про можливе перебування в Ізраїлі прокурор відповів, що це залежить від законодавства країни та її співпраці з Інтерполом.

Раніше повідомлялося, що співвласник "Квартал-95" та соратник президента Володимира Зеленського Тімур Міндіч перетнув кордон у напрямку Польщі за чотири години до обшуків у його квартирах в будинку на вул. Грушевського в Києві.

Міндічгейт

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