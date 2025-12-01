Суд заочно избрал Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает "Суспільне", информируетЦензор.НЕТ.

Избрание меры пресечения проходит заочно, поскольку Миндич уехал из Украины.

Адвоката Миндичу назначило государство – связаться с подозреваемым ему не удалось. Поэтому Миндичу не назначили залог, ведь нет такой возможности при заочном процессе суда.

Что заявил прокурор?

Прокурор по делу заявил, что Миндич оказывал давление на Рустема Умерова с попыткой повлиять на него относительно закупок некачественных бронежилетов.

Прокурор также заявил, что Миндич вел разговоры с бизнесменом и фигурантом дела "Энергоатома" Александром Цукерманом. Во время разговоров они использовали шумоподавляющие средства.

Как сообщает "Суспільне", заседание суда было закрыто на 15 минут из-за рассмотрения доказательств, которые могут угрожать национальной безопасности.

Прокуроры объяснили, что после избрания меры пресечения дело могут передать в Интерпол для задержания Миндича, в частности при пересечении границы.

Участники процесса заявили, что его местонахождение неизвестно. На уточнение возможного пребывания в Израиле прокурор ответил, что это зависит от законодательства страны и ее сотрудничества с Интерполом.

Миндичгейт