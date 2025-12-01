РУС
Суд заочно избрал Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей

Міндіч

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей. 

Об этом сообщает "Суспільне", информируетЦензор.НЕТ.

Избрание меры пресечения проходит заочно, поскольку Миндич уехал из Украины.

Адвоката Миндичу назначило государство – связаться с подозреваемым ему не удалось. Поэтому Миндичу не назначили залог, ведь нет такой возможности при заочном процессе суда.

Читайте также: Миндича объявят в международный розыск, - директор НАБУ Кривонос

Что заявил прокурор?

Прокурор по делу заявил, что Миндич оказывал давление на Рустема Умерова с попыткой повлиять на него относительно закупок некачественных бронежилетов.

Прокурор также заявил, что Миндич вел разговоры с бизнесменом и фигурантом дела "Энергоатома" Александром Цукерманом. Во время разговоров они использовали шумоподавляющие средства.

Как сообщает "Суспільне", заседание суда было закрыто на 15 минут из-за рассмотрения доказательств, которые могут угрожать национальной безопасности.

Прокуроры объяснили, что после избрания меры пресечения дело могут передать в Интерпол для задержания Миндича, в частности при пересечении границы.

Участники процесса заявили, что его местонахождение неизвестно. На уточнение возможного пребывания в Израиле прокурор ответил, что это зависит от законодательства страны и ее сотрудничества с Интерполом.

+23
Справедливість торжествує!
Так може за друга нехай відсидить зеленський?
01.12.2025 19:16 Ответить
+16
потужно
01.12.2025 19:15 Ответить
+14
одобряю !!!!

тримання під вартою у..... Хайфі

.
01.12.2025 19:22 Ответить
потужно
01.12.2025 19:15 Ответить
одобряю !!!!

тримання під вартою у..... Хайфі

.
01.12.2025 19:22 Ответить
Треба Міндича викрасти в Ізраїлі і вивезти в Україну, як жиди в свій час викрали і вивезли в Ізраїль Адольфа Айхмана з Аргентіни.
01.12.2025 19:43 Ответить
За що так жорстко? Хлопчик не витримає ці пекельні муки
01.12.2025 19:15 Ответить
Справедливість торжествує!
Так може за друга нехай відсидить зеленський?
01.12.2025 19:16 Ответить
Бідолашний.
01.12.2025 19:16 Ответить
- й це вже перемога !!! У Пороха довічні санкції а у цього даху мафії МАРОДЕРІВ лиш на три роки!!

АГОООВ ТАТАРОВ може тебе вже пора посадити на місце Єрмака - так буде по-чесноку .І
01.12.2025 19:16 Ответить
Якщо до офісу Буратіни піде працювати Єрмаком будь-хто без вимоги вишвирнути ТАТАРОВА - ТО КАРТОНКИ КАРТОНКИ КАРТОНКИ треба виводити!!!
. Татарову саме влада зЄ зняла люстрацію, котру отримав він після Революції Гідності .
01.12.2025 19:20 Ответить
Ну як завжди чорту дали втекти ,а тепер ніби засудили, тільки Їзраїль своїх не видає
01.12.2025 19:17 Ответить
Цікаво - де зараз татаров??? Чи не пішов він техесенько в ліс???
01.12.2025 19:18 Ответить
Оце ПОТУЖНО! Йому, сидячи на віллі в Ізраїлі , аж кусок тепер до горла не лізе.
01.12.2025 19:19 Ответить
😂🤣 данунах !!!!!! Нарешті!!!!! ....and justice for alll !!!!
01.12.2025 19:20 Ответить
Рішуче і потужно, я вважаю.
01.12.2025 19:20 Ответить
Наскирдовал миллиарды зелени и спокойно уехал по зеленому коридору. Какая красота. Фееричнский конец эпохи бедюности и брехни
01.12.2025 19:20 Ответить
а есть статистика сколько очных\заочных расстрелов приговоров, какой дебет\кредит существования всех этих "антикоррупционеров" и прихлебателей оптом и что они делали во время полномасштабки (и раньше)
01.12.2025 19:20 Ответить
01.12.2025 19:20 Ответить
Тепер міндіч може просити політичного притулку у будь-якій країні ЄС.
01.12.2025 19:21 Ответить
Він аж злякався...
Налякали їжака голою сракою!
01.12.2025 19:22 Ответить
Нагадує, як дали 15 років суворого режиму - уззкім генералам, що керували руйнуванням Каховської ГЕС або різаниною в Бучі. Сенс дещо незрозумілий. На фронт8і не вистачає людей, а в тилу суди засідають в турборежимі. Коли вже Ху?ло засудять?
01.12.2025 19:22 Ответить
"зелений суд" " потужно" насмішив всю світову спільноту , коли "заочно", грабіжника українського народу, своїм вироком ,поцілував в з,,адницю
01.12.2025 19:24 Ответить
Дааааааа! Налякали!
01.12.2025 19:33 Ответить
Ну що, українці, який цікавий серіал ви замовили Україні в 2019 році...обхахочешся...
01.12.2025 19:36 Ответить
73% дурнів у хахваті.
01.12.2025 19:45 Ответить
Тримання під вартою де? в кібутці на окраинах Тель-Авіва?
01.12.2025 19:40 Ответить
Нє, тільки лазурний бЄрьЄг...
01.12.2025 19:49 Ответить
Пропоную заочно конфіскувати майно і накласти купу, санкцій
01.12.2025 19:42 Ответить
ЩО ЦЕ ЗА ДИКА УПЕРЕДЖЕНІСТЬ ???
01.12.2025 19:45 Ответить
КАСильок, кАСильок... Какой кАСильок... На, АбиСЧі! Дірку ви від мАндича пАлучітЬЄ, он вже давно тю-тю САвЄцькАя класика
01.12.2025 19:47 Ответить
Тімурка напевно дуже засмучений.
01.12.2025 19:58 Ответить
Нет, нет. Вы поезжайте в Хайфу и спросите кем был Миндич в Киеве до 19 года. Простым толкателем воздуха и контрабанды. А теперь он смотрящий на Могучей реке денежных потоков. Вот так то!
01.12.2025 20:09 Ответить
 
 