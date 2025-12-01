Суд заочно избрал Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения совладельцу студии "Квартал-95" Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает "Суспільне", информируетЦензор.НЕТ.
Избрание меры пресечения проходит заочно, поскольку Миндич уехал из Украины.
Адвоката Миндичу назначило государство – связаться с подозреваемым ему не удалось. Поэтому Миндичу не назначили залог, ведь нет такой возможности при заочном процессе суда.
Что заявил прокурор?
Прокурор по делу заявил, что Миндич оказывал давление на Рустема Умерова с попыткой повлиять на него относительно закупок некачественных бронежилетов.
Прокурор также заявил, что Миндич вел разговоры с бизнесменом и фигурантом дела "Энергоатома" Александром Цукерманом. Во время разговоров они использовали шумоподавляющие средства.
Как сообщает "Суспільне", заседание суда было закрыто на 15 минут из-за рассмотрения доказательств, которые могут угрожать национальной безопасности.
Прокуроры объяснили, что после избрания меры пресечения дело могут передать в Интерпол для задержания Миндича, в частности при пересечении границы.
Участники процесса заявили, что его местонахождение неизвестно. На уточнение возможного пребывания в Израиле прокурор ответил, что это зависит от законодательства страны и ее сотрудничества с Интерполом.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мідас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
