Миндича объявят в международный розыск, - директор НАБУ Кривонос

Сейчас антикоррупционные органы делают все, чтобы вернуть в страну совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции.

Об этом во время церемонии "УП 100" заявили руководители НАБУ и САП, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы НАБУ Кривоноса, информация о местонахождении Миндича является тайной следствия.

"Была распространена информация о том, что он объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Осуществляются все меры для его установления и будем проходить все процедуры для возвращения его в Украину", - сказал руководитель САП Александр Клименко.

Кривонос добавил, что Миндича должны объявить в международный розыск.

"Мы объявили его в розыск. Сейчас нужно избрать ему меру пресечения, объявить его в международный розыск и так далее по процедуре. То есть это все еще продолжается. Мы настроены оптимистично в этом расследовании", - добавил Кривонос.

Миндичгейт

