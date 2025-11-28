РУС
Миндича объявят в международный розыск, - директор НАБУ Кривонос

Где сейчас Миндич? Что говорят в НАБУ и САП?

Сейчас антикоррупционные органы делают все, чтобы вернуть в страну совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции.

Об этом во время церемонии "УП 100" заявили руководители НАБУ и САП, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы НАБУ Кривоноса, информация о местонахождении Миндича является тайной следствия.

"Была распространена информация о том, что он объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Осуществляются все меры для его установления и будем проходить все процедуры для возвращения его в Украину", - сказал руководитель САП Александр Клименко.

Кривонос добавил, что Миндича должны объявить в международный розыск.

"Мы объявили его в розыск. Сейчас нужно избрать ему меру пресечения, объявить его в международный розыск и так далее по процедуре. То есть это все еще продолжается. Мы настроены оптимистично в этом расследовании", - добавил Кривонос.

Миндичгейт

НАБУ (4751) розыск (851) САП (2364) Кривонос Семен (89) Миндич Тимур (141) Клименко Александр САП (53)
+7
28.11.2025 09:44 Ответить
+5
І це не погане рішення. Ізраїль має видати Україні через підтримку США бізнес-партнера і друга Зеленського міндіча. Зелені жаби і ідіоти зійдуть з розуму, це ж ротрібно 6,5 років вишиватьи портрети Зеленського і лити тонами бруд на Порошенка, а виявилося що все та брехня на Порошенка, виявилася правдою на Зеленського.
28.11.2025 09:45 Ответить
+5
НАБУ готує підозру Єрмаку
28.11.2025 09:46 Ответить
Мають оголосити? - швидко - ну - хоч так
28.11.2025 09:43 Ответить
А где валерчик?? Защитник всех угнетённых евреев. Тут антисемитизмом так и прёт, а он мацой балуется..
28.11.2025 09:53 Ответить
А за суддею Чаусом, уже ціла команда їздила!!?
Міндіч з подєльніками, десь уже в ГАЗІ воюють, захищають НОВУ батьківщину, Ізраїль??
28.11.2025 10:22 Ответить
не НОВУ а ІСТОРИЧНУ!
28.11.2025 10:36 Ответить
28.11.2025 09:44 Ответить
І це не погане рішення. Ізраїль має видати Україні через підтримку США бізнес-партнера і друга Зеленського міндіча. Зелені жаби і ідіоти зійдуть з розуму, це ж ротрібно 6,5 років вишиватьи портрети Зеленського і лити тонами бруд на Порошенка, а виявилося що все та брехня на Порошенка, виявилася правдою на Зеленського.
28.11.2025 09:45 Ответить
Скорійш за все Україні не видадут. Видадут США.
28.11.2025 09:50 Ответить
Гуантанамо теж шикарний варіант для зєльоной шобли
28.11.2025 10:37 Ответить
Нікому не видадуть. Він громадянин Ізраілю. Та й США не оголошували його в розшук.
28.11.2025 11:32 Ответить
Принцип США.Ми даємо Вам гроші.Ви їх розкрадааєте,і вкладаєте назад в наші банки ,але ми звинувачуємо Вашу державу в корупції і робимо її цілком залежною від наших рішень . Чому ж США.МАЮЧИ ДОКАЗИ ПОГРАБУВАННЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ НА ДЕСЯТКИ МЛРД ДОЛАРІВ.ЗА ВКРАДЕНІ В УКРАЇНИ ГРОШІ НЕ КУПИЛА ОДНОГО ПАТРОНУ ,НЕ КАЖУЧИ ПРО ЩОСЬ БІЛЬШЕ...???Вкрадені в України і українського народу гроші.успішно працюють на США,Саме тому, їх ніколи Україні ,так звані американські "демократи з роду Юди" не повертають українському народу.Поки що .
28.11.2025 10:23 Ответить
Міндіч - громадянин Ізраілю. Ізраіль своїх громадян не видає іншим країнам, на скільки я знаю. Тому Міндіча нікому не видадуть. Хібащо ускладнять йому життя, бо виїзд за межі Ізраілю може для цього погано закінчитися.
показать весь комментарий
28.11.2025 11:31 Ответить
НАБУ готує підозру Єрмаку
28.11.2025 09:46 Ответить
Ну нє, це вже явний антисемітизм. Переступили найчервонішу лінію...
28.11.2025 09:48 Ответить
Гут. Дуже добре.
Цікаво, з яким настріїм з самого ранку зараз найвеличнійшай сталевотістікельний планопереможний Косоворотько Боневтік Янелохович?
28.11.2025 09:49 Ответить
олівці ламає
28.11.2025 09:56 Ответить
Навіщо так поспішати, може ще трохи почекати.

А звернутися до США для сприяння видачі його з Ізраїлю слабо !?
Треба ж якось зробити це шоу багатосерійним...
28.11.2025 09:53 Ответить
Ізраїль не видає своїх громадян, тим більше громадян із грошима.
28.11.2025 10:01 Ответить
Давай тіки не кизди! Видає аж зі свистом! Харе цю мохєрову пропаганду розганяти!
28.11.2025 10:38 Ответить
ага, чекай вітра в полі
28.11.2025 11:04 Ответить
Значить, вже добре замаскувавсяі заліг на дно,ну і звичайно гроші поставив в банк
.якщо в розшук подали.
28.11.2025 10:08 Ответить
А ти думав він з собою кубометр грошей пер? На кравчучці? Гроші в зєльоной шобли всі в крипті. Бо "звичайні" дуде просто відслідковються і блокуються.
28.11.2025 10:40 Ответить
завтра скажуть що у дерьмака нема українського громадянства і взагалі він політичний біженнеець,дуже забезпечений біженець.....будете ще йому аліменти пожиттєво спплачувати....
28.11.2025 10:32 Ответить
Спочатку випустили, треба в міжнародний розшук всю банду корупціонерів і ворогів : фірташ ,боголюбов ,табачник ,сівкович ,рабінович,медвечук і десятки подібної мерзоти
28.11.2025 10:42 Ответить
так вже балаболили що оголосили....
28.11.2025 10:43 Ответить
Клоунада, шукатимуть, шукатимуть, шукатимуть і не знайдуть.
28.11.2025 10:55 Ответить
Президент своїх не кидає,і поки він при владі,нічого не зміниться,приклад,коломойський,рєзніков і тд
28.11.2025 11:08 Ответить
Подивимося,що на це скажуть 'міжнародні розшукувачи"....Аж цікаво скільки років мине...поки відмовлять у екстрадиції.
28.11.2025 11:20 Ответить
Ось коли оголосите, тоді і говорить. А так це трепня.
28.11.2025 11:43 Ответить
 
 