Миндича объявят в международный розыск, - директор НАБУ Кривонос
Сейчас антикоррупционные органы делают все, чтобы вернуть в страну совладельца студии "Квартал-95" Тимура Миндича, которого подозревают в коррупции.
Об этом во время церемонии "УП 100" заявили руководители НАБУ и САП, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы НАБУ Кривоноса, информация о местонахождении Миндича является тайной следствия.
"Была распространена информация о том, что он объявлен в розыск Национальным антикоррупционным бюро. Осуществляются все меры для его установления и будем проходить все процедуры для возвращения его в Украину", - сказал руководитель САП Александр Клименко.
Кривонос добавил, что Миндича должны объявить в международный розыск.
"Мы объявили его в розыск. Сейчас нужно избрать ему меру пресечения, объявить его в международный розыск и так далее по процедуре. То есть это все еще продолжается. Мы настроены оптимистично в этом расследовании", - добавил Кривонос.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Міндіч з подєльніками, десь уже в ГАЗІ воюють, захищають НОВУ батьківщину, Ізраїль??
- голову СБУ - без нього він би не виїхав
- ЗЕ - він його кришував
- голову прикордонної служби який дав йому спокійно виїхати, але українці з цього раю виїхати не можуть
і тд.
Надіюсь інтерпол всіх заарештує
Цікаво, з яким настріїм з самого ранку зараз найвеличнійшай сталевотістікельний планопереможний Косоворотько Боневтік Янелохович?
А звернутися до США для сприяння видачі його з Ізраїлю слабо !?
Треба ж якось зробити це шоу багатосерійним...
.якщо в розшук подали.