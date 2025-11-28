Міндіча оголосять у міжнародний розшук, - директор НАБУ Кривонос
Наразі антикорупційні органи роблять все, щоб повернути до країни співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча, якого підозрюють у корупції.
Про це під час церемонії "УП 100" заявили керівники НАБУ та САП, передає Цензор.НЕТ.
За словами очільника НАБУ Кривоноса, інформація про місцеперебування Міндіча є таємницею слідства.
"Була поширена інформація про те, що він оголошений в розшук Національним антикорупційних бюро. Здійснюються всі заходи для його встановлення і будемо проходити всі процедури для повернення його до України", - сказав керівник САП Олександр Клименко.
Кривонос додав, що Міндіча мають оголосити у міжнародний розшук.
"Ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його в міжнародний розшук і так далі за процедурою. Тобто це все ще триває. Ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні", - додав Кривонос.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міндіч з подєльніками, десь уже в ГАЗІ воюють, захищають НОВУ батьківщину, Ізраїль??
- голову СБУ - без нього він би не виїхав
- ЗЕ - він його кришував
- голову прикордонної служби який дав йому спокійно виїхати, але українці з цього раю виїхати не можуть
і тд.
Надіюсь інтерпол всіх заарештує
але климат так, піста повна
я 3 роки на Кубі жив у 80ті
головне шо там без кондішена жити не можна реально
Цікаво, з яким настріїм з самого ранку зараз найвеличнійшай сталевотістікельний планопереможний Косоворотько Боневтік Янелохович?
А звернутися до США для сприяння видачі його з Ізраїлю слабо !?
Треба ж якось зробити це шоу багатосерійним...
.якщо в розшук подали.
яника теж пора
а то сто людей розстріляли як у тирі а ніхто не сів...
ганьба