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Новини Міндіч виїхав з України Міндічгейт
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Міндіча оголосять у міжнародний розшук, - директор НАБУ Кривонос

Де зараз Міндіч? Що кажуть у НАБУ та САП?

Наразі антикорупційні органи роблять все, щоб повернути до країни співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча, якого підозрюють у корупції.

Про це під час церемонії "УП 100" заявили керівники НАБУ та САП, передає Цензор.НЕТ.

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За словами очільника НАБУ Кривоноса, інформація про місцеперебування Міндіча є таємницею слідства.

"Була поширена інформація про те, що він оголошений в розшук Національним антикорупційних бюро. Здійснюються всі заходи для його встановлення і будемо проходити всі процедури для повернення його до України", - сказав керівник САП Олександр Клименко.

Кривонос додав, що Міндіча мають оголосити у міжнародний розшук.

"Ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його в міжнародний розшук і так далі за процедурою. Тобто це все ще триває. Ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні", - додав Кривонос.

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Міндічгейт

Читайте також: НАБУ і САП перейшли до наступної стадії розслідування "Міндічгейту", - Кривонос

Автор: 

НАБУ (5743) розшук (664) САП (2617) Кривонос Семен (123) Міндіч Тімур (335) Клименко Олександр САП (90)
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Топ коментарі
+13
оголосіть в міжнародний розшук і

- голову СБУ - без нього він би не виїхав
- ЗЕ - він його кришував
- голову прикордонної служби який дав йому спокійно виїхати, але українці з цього раю виїхати не можуть

і тд.

Надіюсь інтерпол всіх заарештує
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28.11.2025 09:44 Відповісти
+8
І це не погане рішення. Ізраїль має видати Україні через підтримку США бізнес-партнера і друга Зеленського міндіча. Зелені жаби і ідіоти зійдуть з розуму, це ж ротрібно 6,5 років вишиватьи портрети Зеленського і лити тонами бруд на Порошенка, а виявилося що все та брехня на Порошенка, виявилася правдою на Зеленського.
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28.11.2025 09:45 Відповісти
+7
Мають оголосити? - швидко - ну - хоч так
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28.11.2025 09:43 Відповісти
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Мають оголосити? - швидко - ну - хоч так
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28.11.2025 09:43 Відповісти
А где валерчик?? Защитник всех угнетённых евреев. Тут антисемитизмом так и прёт, а он мацой балуется..
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28.11.2025 09:53 Відповісти
А за суддею Чаусом, уже ціла команда їздила!!?
Міндіч з подєльніками, десь уже в ГАЗІ воюють, захищають НОВУ батьківщину, Ізраїль??
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28.11.2025 10:22 Відповісти
не НОВУ а ІСТОРИЧНУ!
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28.11.2025 10:36 Відповісти
Все в майбутньому..
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28.11.2025 16:09 Відповісти
оголосіть в міжнародний розшук і

- голову СБУ - без нього він би не виїхав
- ЗЕ - він його кришував
- голову прикордонної служби який дав йому спокійно виїхати, але українці з цього раю виїхати не можуть

і тд.

Надіюсь інтерпол всіх заарештує
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28.11.2025 09:44 Відповісти
І це не погане рішення. Ізраїль має видати Україні через підтримку США бізнес-партнера і друга Зеленського міндіча. Зелені жаби і ідіоти зійдуть з розуму, це ж ротрібно 6,5 років вишиватьи портрети Зеленського і лити тонами бруд на Порошенка, а виявилося що все та брехня на Порошенка, виявилася правдою на Зеленського.
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28.11.2025 09:45 Відповісти
Скорійш за все Україні не видадут. Видадут США.
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28.11.2025 09:50 Відповісти
Гуантанамо теж шикарний варіант для зєльоной шобли
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28.11.2025 10:37 Відповісти
там тільки терорістів тримають
але климат так, піста повна
я 3 роки на Кубі жив у 80ті
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28.11.2025 15:26 Відповісти
Ні. Воєнних злочинців переважно.
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28.11.2025 16:10 Відповісти
то те саме...
головне шо там без кондішена жити не можна реально
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28.11.2025 18:18 Відповісти
Нікому не видадуть. Він громадянин Ізраілю. Та й США не оголошували його в розшук.
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28.11.2025 11:32 Відповісти
Принцип США.Ми даємо Вам гроші.Ви їх розкрадааєте,і вкладаєте назад в наші банки ,але ми звинувачуємо Вашу державу в корупції і робимо її цілком залежною від наших рішень . Чому ж США.МАЮЧИ ДОКАЗИ ПОГРАБУВАННЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ НА ДЕСЯТКИ МЛРД ДОЛАРІВ.ЗА ВКРАДЕНІ В УКРАЇНИ ГРОШІ НЕ КУПИЛА ОДНОГО ПАТРОНУ ,НЕ КАЖУЧИ ПРО ЩОСЬ БІЛЬШЕ...???Вкрадені в України і українського народу гроші.успішно працюють на США,Саме тому, їх ніколи Україні ,так звані американські "демократи з роду Юди" не повертають українському народу.Поки що .
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28.11.2025 10:23 Відповісти
Міндіч - громадянин Ізраілю. Ізраіль своїх громадян не видає іншим країнам, на скільки я знаю. Тому Міндіча нікому не видадуть. Хібащо ускладнять йому життя, бо виїзд за межі Ізраілю може для цього погано закінчитися.
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28.11.2025 11:31 Відповісти
Якщо США затребують - то видадуть. Бо Ізраіль без допомоги США не виживе, тож сваритись з ними не стане.
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28.11.2025 12:05 Відповісти
НАБУ готує підозру Єрмаку
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28.11.2025 09:46 Відповісти
Ну нє, це вже явний антисемітизм. Переступили найчервонішу лінію...
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28.11.2025 09:48 Відповісти
Гут. Дуже добре.
Цікаво, з яким настріїм з самого ранку зараз найвеличнійшай сталевотістікельний планопереможний Косоворотько Боневтік Янелохович?
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28.11.2025 09:49 Відповісти
олівці ламає
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28.11.2025 09:56 Відповісти
Навіщо так поспішати, може ще трохи почекати.

А звернутися до США для сприяння видачі його з Ізраїлю слабо !?
Треба ж якось зробити це шоу багатосерійним...
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28.11.2025 09:53 Відповісти
Ізраїль не видає своїх громадян, тим більше громадян із грошима.
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28.11.2025 10:01 Відповісти
Давай тіки не кизди! Видає аж зі свистом! Харе цю мохєрову пропаганду розганяти!
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28.11.2025 10:38 Відповісти
ага, чекай вітра в полі
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28.11.2025 11:04 Відповісти
Значить, вже добре замаскувавсяі заліг на дно,ну і звичайно гроші поставив в банк
.якщо в розшук подали.
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28.11.2025 10:08 Відповісти
А ти думав він з собою кубометр грошей пер? На кравчучці? Гроші в зєльоной шобли всі в крипті. Бо "звичайні" дуде просто відслідковються і блокуються.
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28.11.2025 10:40 Відповісти
завтра скажуть що у дерьмака нема українського громадянства і взагалі він політичний біженнеець,дуже забезпечений біженець.....будете ще йому аліменти пожиттєво спплачувати....
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28.11.2025 10:32 Відповісти
Спочатку випустили, треба в міжнародний розшук всю банду корупціонерів і ворогів : фірташ ,боголюбов ,табачник ,сівкович ,рабінович,медвечук і десятки подібної мерзоти
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28.11.2025 10:42 Відповісти
так вже балаболили що оголосили....
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28.11.2025 10:43 Відповісти
Клоунада, шукатимуть, шукатимуть, шукатимуть і не знайдуть.
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28.11.2025 10:55 Відповісти
Президент своїх не кидає,і поки він при владі,нічого не зміниться,приклад,коломойський,рєзніков і тд
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28.11.2025 11:08 Відповісти
Подивимося,що на це скажуть 'міжнародні розшукувачи"....Аж цікаво скільки років мине...поки відмовлять у екстрадиції.
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28.11.2025 11:20 Відповісти
Ось коли оголосите, тоді і говорить. А так це трепня.
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28.11.2025 11:43 Відповісти
поїхали та привезли, без помпи та розголосу
яника теж пора
а то сто людей розстріляли як у тирі а ніхто не сів...
ганьба
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28.11.2025 15:28 Відповісти
В розыск объявили? Думаете он от страха позвоночник высрет? Да он только ухмыльнётся, его жопу кагал прикрыл.
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28.11.2025 15:42 Відповісти
Жаль, що немає Великої Українки. Пані Фаріон завжди, незважаючи на персони, говорила правду, тому сміливу, відважну патріотичну націоналістку і було вбито. Воїн за Українську Україну. Герой України
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28.11.2025 15:48 Відповісти
Та хоть в галактический розыск его обьявляйте---ишаки позорные! Бабло тю-тю---с третьего путю! На Воркутю-тю!
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28.11.2025 21:00 Відповісти
 
 