Міндіча оголосять у міжнародний розшук, - директор НАБУ Кривонос

Наразі антикорупційні органи роблять все, щоб повернути до країни співвласника студії "Квартал-95" Тімура Міндіча, якого підозрюють у корупції.

Про це під час церемонії "УП 100" заявили керівники НАБУ та САП, передає Цензор.НЕТ.

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За словами очільника НАБУ Кривоноса, інформація про місцеперебування Міндіча є таємницею слідства.

"Була поширена інформація про те, що він оголошений в розшук Національним антикорупційних бюро. Здійснюються всі заходи для його встановлення і будемо проходити всі процедури для повернення його до України", - сказав керівник САП Олександр Клименко.

Кривонос додав, що Міндіча мають оголосити у міжнародний розшук.

"Ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його в міжнародний розшук і так далі за процедурою. Тобто це все ще триває. Ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні", - додав Кривонос.

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