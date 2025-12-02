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Новини Міндічгейт
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60% українців вважають, що Зеленський несе відповідальність за корупцію фігурантів "Міндічгейту". ІНФОГРАФІКА

Чи несе Зеленський відповідальність за дії Міндіча?

Більшість громадян вважають, що Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупцію фігурантів "Міндічгейту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Соціополіс".

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Опитування

Так, 60% респондентів вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії співзасновника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, а також інших фігурантів відповідного антикорупційного розслідування.

34% натомість вважають, що Зеленський не може нести особистої відповідальності.

Не змогли визначитися з відповіддю на вказане запитання 6% респондентів.

Читайте: 52% українців вважають, що Зеленському не варто брати участі в наступних виборах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося із 18 по 24 листопада 2025 року.

Всього було опитано 1007 респондентів.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

  • 3,1% – для даних, близьких до 50%;
  • 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
  • 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
  • 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
  • 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
  • 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

Також читайте: Кількість тих, хто очікує погіршення стану фінансового сектору України, за пів року зросла вдвічі, – НБУ

Міндічгейт

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Автор: 

Зеленський Володимир (28028) корупція (5091) опитування (2193) Міндіч Тімур (337)
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Топ коментарі
+35
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02.12.2025 10:06 Відповісти
+28
Всі говорять лише про "Міндічгейт", але корупційна складова є практично у 50% усіх державних закупівель, скільки корупції є в армії, прокуратурі, судах, на митниці... Зеленський замість того щоб підняти планку покарання корупціонерам до виправданого високого рівня, смертної кари, закриває на це очі... тобто одних заганяють в окопи ризикувати життям, платити своїм життя за існування держави, в якій інші продовжують красти...
Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441

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02.12.2025 09:58 Відповісти
+25
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02.12.2025 10:08 Відповісти
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Стопудово! - а який ше ***?
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02.12.2025 09:52 Відповісти
а 40% далі забористу дур потягує ?

Не наржались манкурти тупорилі
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02.12.2025 11:01 Відповісти
Верховна Рада повинна офіційно дозволити Вові ********** красти з бюджета, бо в нього є додаткові витрати: афганський герич і колумбійський кокс коштують дуже дорого.
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02.12.2025 16:08 Відповісти
А малоросів опитували? Їх же більшість населення
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02.12.2025 09:57 Відповісти
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02.12.2025 09:57 Відповісти
І ще, саме головне доповнення до цього маразму для єлехторату з кастрюлями на голові, у всьому винен Порошенко
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02.12.2025 10:02 Відповісти
Ти хоч розумієш що таке кастрюля на голові,коли це відбувалось,і хто потім придумав термін " кастрюлеголові",чи так почув і давай тикати цей термін де не попадя?
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02.12.2025 12:15 Відповісти
Це - діагноз.
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02.12.2025 10:05 Відповісти
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02.12.2025 10:06 Відповісти
І щоб донести цю інформацію потрібно було реєструватися?
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02.12.2025 11:01 Відповісти
Це викликає подив у будь-кого, хто бачить необґрунтоване твердження від незнайомого джерела інформації.
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02.12.2025 11:57 Відповісти
Рашабот, выучи хотя бы свой "великий и могучий". проЕкт, а не проЭкт.
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02.12.2025 12:30 Відповісти
ваньки на цьому форумі довго не живуть
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02.12.2025 12:39 Відповісти
запитай у ***** в.в. він тобі пояснить ..как лєнін украіну прідумал.. а гундяй скрєпу вставить
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02.12.2025 12:55 Відповісти
"воинствующий проэкт, заточенный на противостояние России"
Тоньшє нада работать, таваріщ майор
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02.12.2025 12:45 Відповісти
баран ?
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02.12.2025 11:07 Відповісти
Щось схоже на радянській агітпром, потужне прославлення члена чи сраліна. "Членін всегда жівой членін всегда с тобой! в горе надежде і в радості! Комсомольському роду нема переводу.
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02.12.2025 10:23 Відповісти
а що це за хамільйо таке кияєв? якийсь ждкацап 100%
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02.12.2025 10:33 Відповісти
кияев надрукувався на ХАЗАР ПОСТ)-Хазари)
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02.12.2025 10:54 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))
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02.12.2025 14:28 Відповісти
Всі говорять лише про "Міндічгейт", але корупційна складова є практично у 50% усіх державних закупівель, скільки корупції є в армії, прокуратурі, судах, на митниці... Зеленський замість того щоб підняти планку покарання корупціонерам до виправданого високого рівня, смертної кари, закриває на це очі... тобто одних заганяють в окопи ризикувати життям, платити своїм життя за існування держави, в якій інші продовжують красти...
Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441

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02.12.2025 09:58 Відповісти
питання не в планці, млжна піднімати скліьки завгодно, але це не буле нікого лякати поки відповідальність не стане невідворотною, якщо корупціонери будуть розуміти, що покарання понесуть у повній мірі, то і тепершні покарання достатні. от в чайні корупціонерів розстрілюють і що?
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02.12.2025 10:35 Відповісти
Питання не в планці а в тому що у нас сильно корумповані суди та прокуратура, як не піднімай планку зміниться тільки цінник за рішення.
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02.12.2025 16:25 Відповісти
Нажаль, довпойопів ще занадто багато.
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02.12.2025 09:58 Відповісти
40%
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02.12.2025 14:16 Відповісти
В свинарчуки, відрубані руки і бла бла бла
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02.12.2025 09:58 Відповісти
Свинарчуки чи це інше?
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02.12.2025 10:05 Відповісти
"....34% натомість вважають, що Зеленський не може нести особистої відповідальності......"

З 73% до 34% - падіння закоханності у "Великого зе"
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02.12.2025 10:07 Відповісти
Якщо вони вважають що він не глава держави, а інформаційний рупор, то можливо вони і праві що не несе відповідальності.
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02.12.2025 10:11 Відповісти
...особиста відповідальність - це за особисті вчинки...
през несе політ.відповідальність і як інструменти, так і покарання відомі...але під час воєнного стану це зіграє лише на користь пу
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02.12.2025 10:59 Відповісти
34% це вже не виліковні, це вже діагноз для нації і сигнал, що багато кацапських личинок, баласту цивілізації, ще залишається в Україні.
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02.12.2025 11:27 Відповісти
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02.12.2025 10:07 Відповісти
Сліпих стало менше, але їх ще багато
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02.12.2025 10:08 Відповісти
Оце розпливчате "несе" не несе ніяких наслідків.
Коли отримає довічне ув'язнення, тоді повірю, що він нарешті щось "поніс".
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02.12.2025 10:08 Відповісти
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02.12.2025 10:08 Відповісти
Єрмака зняли не було кому підрихтувати соціологію.
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02.12.2025 10:18 Відповісти
100% згоден з 60%
100% не згоден шо 60% а не 80-90%
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02.12.2025 10:15 Відповісти
та він сам по вуха у цій схемі як у всіх інших де крадуть
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02.12.2025 10:16 Відповісти
Сказати, що воно кришує корупцію - сказати грубо і не ввічливо відносно президента. Сьогодні вживають часто таке слово як "бенефіціар". Потужний і верховний бенефіціар цього капара і безладдя, що панує в країні - саме те. Як почалось з крадівництва так і продовжується і зараз.
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02.12.2025 10:51 Відповісти
Зеленский "приговоренный". И эти статьи подтверждают мысль. Все телодвижения смарагдового рассчитаны на сбережении своей сраки, а за телодвижения тела, рассчитываться своими жизнями украинцы, и Украина своим экономическим потенциалом.
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02.12.2025 10:17 Відповісти
Це все його "любі друзі", він їх привів до влади (до корита). За "базар" треба відповідати...
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02.12.2025 10:29 Відповісти
"Президент Зеленський підвів свій народ.
Він не підготував країну до війни.
Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією.
Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків.
Він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу...
Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно".

Вікторія Спартц, сенатор Конгресу США від Республіканської партії.

І щось підказує мені, що висловила вона далеко не тільки свою думку.

Віщую, як ЗЕботва зараз заволає що слухати Спартц то меншовартість. Ви ж розумієте? Не меншовартість то канючити у американців зброю і водночас волати як США заважає нам перемогти.

Все за визначеннями Спартц.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко
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02.12.2025 10:35 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/shorts/VwAGytIMKVU В.Портніков: Про те, що "президент не знав" (1:58)
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02.12.2025 10:37 Відповісти
Не кажіть гоп поки не перескочив. А що не можна припустити що він був долі,або знав і закривав очі.
А як "стелив" ,як що друзі десь щось і колись то я ...
Не тільки за корупцію несе ЗЕленський відповідальність але і за службову недбалість за те як вони готувались до війни.
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02.12.2025 10:39 Відповісти
зараз це отак звучить-"ДЕРЖАВНА зрада в умовах воєнного стану"!-нагадую вбивати не можна. Довічне можна.
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02.12.2025 10:57 Відповісти
Що ви на Янгола Спасителя наклеп ведете? Він лох лохом, нічого не розумів, і так і не втямив, що навколо нього відбувається. Нєувіновєн!
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02.12.2025 10:40 Відповісти
Головне, що всі оті особи, що підтримують зелупня з паразитами95, сидітимуть із своїми родичами, а концТаборах ГУЛАГУ2 на Мордовії та Колимі, разом з Патріотами України, які попали в полон до **********, захищаючи їх і Україну від ******!!!!!
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02.12.2025 10:55 Відповісти
Зєлєнскій завжди крав у держави (офшори) і був оточений підібраними ним особисто євреями які спеціалізувалися на "схематозі". Він є головним і беззаперечним корупціонером в Україні - всі без винятку його призначенці крадуть. Час від часу їх ловлять і відпускають... завдяки його особистому втручанню.
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02.12.2025 10:55 Відповісти
А мені здається, що 95,9% українців вважають, що Зеленський не тільки несе відповідальність за міндіча-цукермана-шефірів-чернишова-деркача-дубінського-Беню та інших, він має нести кримінальну відповідальність за їх створенні. Без його волі ніхто в Україні і пукнути не може. Вумний нарід в 2019 році віддав йому всі бразди правління і він більше 6,5 років використовує це для узурпації влади і пограбуваню українців. А 4,1% це ті журнашлюшки, депутати-уроди від зеленої чуми і їх брати ОПЗЖ, які крутяться в цьому ланцюжку корупції Зеленського.
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02.12.2025 11:01 Відповісти
Для чого роблять ці опитування ? Щоб було що обговорювати, або відвернути увагу від важливіших проблем? Невже тисяча опитаних, це реальна картинка думки мільйонів?
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02.12.2025 11:16 Відповісти
60% вважають, а 40% знають точно
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02.12.2025 11:28 Відповісти
Всього 60% - ??????
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02.12.2025 12:11 Відповісти
Вражає цифра у 40% які і досі в ЗЕлених окулярах .
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02.12.2025 12:33 Відповісти
було 73% неадекватних в 19 році . залишилось 34% дятлів і таки ми прогресуємо . ідемо на світло в кінці тунелю . і світло вже видно . от ***** тунель ніяк не закінчується
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02.12.2025 12:51 Відповісти
40% винищили кацапи спасая рузкімір
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02.12.2025 14:30 Відповісти
давайте подумаємо логічно чи міг фофа не знати що міндіч . єрмак . чернишов . цукерман . галущенко ******* бабло кубометрами ??? єсцєствєнно фофан не знав . а чи знав пересідєнт що десь на його рахунках добавляється регулярно ??? ні теж не знав . чернишов навіть наприклад не знав що його поганяло ..чегевара..
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02.12.2025 13:05 Відповісти
40% недоумків ще залишилось.
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02.12.2025 13:37 Відповісти
інші 40% або працюють в ОП, або причетні до тих мутних схем
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02.12.2025 15:41 Відповісти
Да хоть 160%, свинтит в Израиль к маме с папой, а вам оставит таблицы с графиками.
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02.12.2025 13:49 Відповісти
Всі сліди ведуть до головного мародера зе оманського, який призначив на всі посади слухняних мародерів, які поповнюють його офшори. В Україні немає ні однієї галузі, де б не було мародерства.
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02.12.2025 14:50 Відповісти
І що досі хтось вірить в ті пропалаченні опитування?
ТОВ Соціополіс, аж 1 працівник в компанії.(https://opendatabot.ua/c/35850274)..
Цензор ще не написав, що по цьому так званому фількиному опитуванні 42,8% підтримують зеленого на другий термін (і це на піку корупційного скандалу). От щоб намалювати ту привабливу циферку для зе-гниди, і накарлякали те опитування.....Справжній рейтинг у зелені не більше 10% від малороських, проросійських гнид))))
У кожного є своє коло спілкування (робочі контакти, знайомі, родичі та ін..), можна і самомому прорахувати його підтримку....У мене наприклад, може десь і вилізе 1%, але і ті вголос це не визнають
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02.12.2025 16:34 Відповісти
 
 