60% українців вважають, що Зеленський несе відповідальність за корупцію фігурантів "Міндічгейту". ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян вважають, що Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупцію фігурантів "Міндічгейту".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Соціополіс".
Опитування
Так, 60% респондентів вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії співзасновника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, а також інших фігурантів відповідного антикорупційного розслідування.
34% натомість вважають, що Зеленський не може нести особистої відповідальності.
Не змогли визначитися з відповіддю на вказане запитання 6% респондентів.
Методологія
Опитування проводилося із 18 по 24 листопада 2025 року.
Всього було опитано 1007 респондентів.
Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:
- 3,1% – для даних, близьких до 50%;
- 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
- 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
- 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
- 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
- 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
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Не наржались манкурти тупорилі
Тоньшє нада работать, таваріщ майор
Корупціонерів відпускають під заставу, а скільки померло людей в окопах, бо у них не було достатньо спорядження щоб вижити, бо ці кошти вкрали корупціонери, корупціонерів потрібно розстрілювати інше все з нашим бидлом не спрацює.
Щодо корупції зовсім біда і потрібні радикальні міри....
https://www.facebook.com/watch/?v=730742059602441
З 73% до 34% - падіння закоханності у "Великого зе"
през несе політ.відповідальність і як інструменти, так і покарання відомі...але під час воєнного стану це зіграє лише на користь пу
Коли отримає довічне ув'язнення, тоді повірю, що він нарешті щось "поніс".
100% не згоден шо 60% а не 80-90%
Він не підготував країну до війни.
Він не дуже підтримує власну армію, не бореться з корупцією.
Він чудово виступає на презентаціях у США, але він не провів мобілізації, не підготував вояків.
Він майже нічого не зробив, щоб підтримати свій народ, який хоробро гине за свободу...
Зеленський звільнив генерала, бо той хотів воювати. І замінив його на людей, які будуть слухняними маріонетками. Він не ставиться до цього серйозно".
Вікторія Спартц, сенатор Конгресу США від Республіканської партії.
І щось підказує мені, що висловила вона далеко не тільки свою думку.
Віщую, як ЗЕботва зараз заволає що слухати Спартц то меншовартість. Ви ж розумієте? Не меншовартість то канючити у американців зброю і водночас волати як США заважає нам перемогти.
Все за визначеннями Спартц.
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
А як "стелив" ,як що друзі десь щось і колись то я ...
Не тільки за корупцію несе ЗЕленський відповідальність але і за службову недбалість за те як вони готувались до війни.
ТОВ Соціополіс, аж 1 працівник в компанії.(https://opendatabot.ua/c/35850274)..
Цензор ще не написав, що по цьому так званому фількиному опитуванні 42,8% підтримують зеленого на другий термін (і це на піку корупційного скандалу). От щоб намалювати ту привабливу циферку для зе-гниди, і накарлякали те опитування.....Справжній рейтинг у зелені не більше 10% від малороських, проросійських гнид))))
У кожного є своє коло спілкування (робочі контакти, знайомі, родичі та ін..), можна і самомому прорахувати його підтримку....У мене наприклад, може десь і вилізе 1%, але і ті вголос це не визнають