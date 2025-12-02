60% українців вважають, що Зеленський несе відповідальність за корупцію фігурантів "Міндічгейту". ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян вважають, що Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупцію фігурантів "Міндічгейту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування "Соціополіс".

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Опитування

Так, 60% респондентів вважають, що президент Володимир Зеленський несе особисту відповідальність за корупційні дії співзасновника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча, а також інших фігурантів відповідного антикорупційного розслідування.

34% натомість вважають, що Зеленський не може нести особистої відповідальності.

Не змогли визначитися з відповіддю на вказане запитання 6% респондентів.

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Методологія

Опитування проводилося із 18 по 24 листопада 2025 року.

Всього було опитано 1007 респондентів.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

3,1% – для даних, близьких до 50%;

2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;

2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;

2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;

1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;

1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

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Міндічгейт

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