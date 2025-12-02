52% українців вважають, що Зеленському не варто брати участі в наступних виборах, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Понад половина громадян України вважають, що Володимир Зеленський не має брати участі в наступних виборах президента.
Про це свідчать дані "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.
Опитування
Так, 52,2% респондентів заявили, що Зеленський має обмежитися одним президентським терміном і не брати участі в наступних виборах.
Водночас 42,8% респондентів вважають, що Зеленський має балотуватися на наступних виборах Президента України.
Не змогли визначитися з відповіддю на вказане запитання 5,0% респондентів.
Порівняно з вереснем 2025 року частка прихильників тільки одного президентського терміну Володимира Зеленського зросла з 46,6% до 52,2%, тоді як частка тих, хто підтримує його балотування на другий термін, зменшилася з 47,4% до 42,8%.
Методологія
Опитування проводилося із 18 по 24 листопада 2025 року.
Всього було опитано 1007 респондентів.
Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:
- 3,1% – для даних, близьких до 50%;
- 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
- 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
- 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
- 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
- 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;
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(Конституція забороняє більше 10-ти років (2 терміни), а голобородько вже майже сім років грає роль президента).
Читайте статтю Залужного, особливо ту його частину, яка попереджає про небезпеку громадянської війни. Так от,, якщо опозиція застосує таку агітацію - то вона призведе ло громадянської. Саме тому в період війни заборонені вибори і процеси, з ними пов'язані
Кожен повинен робити свою роботу
Чому нема претензій до тих хто повинен
це робити судді поліція і т.д.т.п.
Натомість скажу , це вже все було , подивіться в інтернеті новина про 52% це новина від 20 квітня 2020 р. Ось посилання. https://novynarnia.com/2021/04/20/52-ukrayintsiv-ne-pidtrymuyut/
Тому скажу відверто , діє кампанія , можливо, по усуненню президента від влади. Але я очікую відвертості і від нього , бо він ще не знає що таке особиста поразка. На від перед тим хто її заслуговує за початок війни