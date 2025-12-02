УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12242 відвідувача онлайн
Новини Вибори президента в Україні
6 810 64

52% українців вважають, що Зеленському не варто брати участі в наступних виборах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Другий термін Зеленського: українці відповіли, що думають про це

Понад половина громадян України вважають, що Володимир Зеленський не має брати участі в наступних виборах президента.

Про це свідчать дані "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Опитування

Так, 52,2% респондентів заявили, що Зеленський має обмежитися одним президентським терміном і не брати участі в наступних виборах.

Водночас 42,8% респондентів вважають, що Зеленський має балотуватися на наступних виборах Президента України.

Не змогли визначитися з відповіддю на вказане запитання 5,0% респондентів.

Читайте: 43,8% українців підтримують ідею винесення вотуму недовіри чинному складу Уряду, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Порівняно з вереснем 2025 року частка прихильників тільки одного президентського терміну Володимира Зеленського зросла з 46,6% до 52,2%, тоді як частка тих, хто підтримує його балотування на другий термін, зменшилася з 47,4% до 42,8%.

Другий термін Зеленського: українці відповіли, що думають про це

Читайте: Зеленський про мирні перемовини: "Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись"

Методологія

Опитування проводилося із 18 по 24 листопада 2025 року.

Всього було опитано 1007 респондентів. 

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

  • 3,1% – для даних, близьких до 50%;
  • 2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;
  • 2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;
  • 2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;
  • 1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;
  • 1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

Читайте: 70,4% українців вважають, що Єрмак може бути причетним до корупційних дій фігурантів "Міндічгейту", - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

вибори (6787) Зеленський Володимир (28028) опитування (2193) Президент (749)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Він ще призовного віку. А у тих 4 повісток строку давності не існує...
показати весь коментар
02.12.2025 09:29 Відповісти
+18
Виходить 42 % недоумків за те щоб проросійський клоун і далі мучив Україну,це вже діагноз.
показати весь коментар
02.12.2025 09:34 Відповісти
+17
А ви кажете, що зелена уринотерапія на мозок не впливає...
показати весь коментар
02.12.2025 09:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Він ще призовного віку. А у тих 4 повісток строку давності не існує...
показати весь коментар
02.12.2025 09:29 Відповісти
Він - політичний і управлінський ідіот, нажаль,,,
показати весь коментар
02.12.2025 11:06 Відповісти
Будемо його обирати на три роки?
(Конституція забороняє більше 10-ти років (2 терміни), а голобородько вже майже сім років грає роль президента).
показати весь коментар
02.12.2025 09:31 Відповісти
Ага, як Чаушеску.
показати весь коментар
02.12.2025 09:47 Відповісти
А ви кажете, що зелена уринотерапія на мозок не впливає...
показати весь коментар
02.12.2025 09:31 Відповісти
Я думаю, більшість з тих, хто хоче, щоб він балотувався, просто мріють прийти на вибори, щоб у бюлетені в кабвнці написати навпроти прізвища Зєлєнскій слово іщ трьох букв і це слово не обов'язково "лох", чи "поц".
показати весь коментар
02.12.2025 09:55 Відповісти
Не треба так робити, бо це зіграє на руку Зє. Не треба його противникам псувати свої бюлетні. Треба нормально голосувати за свого кандидата.
показати весь коментар
02.12.2025 18:49 Відповісти
😊 Звичайно! Бо навіть хрен, намальований навпроти прізвища Зєлєнского є голосом за нього. Тому людей треба про це попереджати.
показати весь коментар
02.12.2025 18:58 Відповісти
А хто їх питати буде?Проведуть вибори в дії і намалюють 73%
показати весь коментар
02.12.2025 09:31 Відповісти
Має брати участь в судовому засіданні за вчинені злочини.
показати весь коментар
02.12.2025 09:31 Відповісти
Українці будуть дуже здивовані десь так у 2028 році, що процес триває, гарантії безпеки вже ось ось будуть, ракети так і не закінчуються і навіть навпаки, крах російської економіки зовсім поруч а соціологи так і проводитимуть опитування про вибори.
показати весь коментар
02.12.2025 09:32 Відповісти
Знаєте такого собі НБ? Він тут майже щодня віщає про скорий та неминучий колапс андрофагії.
показати весь коментар
02.12.2025 10:10 Відповісти
Хіба тільки він один?
показати весь коментар
02.12.2025 10:15 Відповісти
Реальність рано чи пізно ставить все на свої місця, тому говорити можна що завгодно.
показати весь коментар
02.12.2025 10:32 Відповісти
Я вважаю йому світить 20 років....
показати весь коментар
02.12.2025 09:32 Відповісти
Яка наївність...
показати весь коментар
02.12.2025 10:11 Відповісти
52% абсолютно неосвічених індивідуумів з українського населення. Річ у тім, що Ze перебуваючи на посаді президента був одночасно і гарантом Конституції, але він її розтоптав чим поставив себе поза законом і став по-суті ворогом українського народу. За такі дії він мав бути арештований органами правопорядку та позбавлений українського громадянства. Про які наступні вибори цього узурпатора можна говорити?…
показати весь коментар
02.12.2025 09:33 Відповісти
Виходить 42 % недоумків за те щоб проросійський клоун і далі мучив Україну,це вже діагноз.
показати весь коментар
02.12.2025 09:34 Відповісти
Насправді 4,2%
показати весь коментар
02.12.2025 09:45 Відповісти
Брат дружини в Польщі. каже що в Варшаві ціла українська діаспора і всі підтримують саме Зеленського.
показати весь коментар
02.12.2025 09:34 Відповісти
якби я заробляв нормальні гроші і був заброньований, я б також підтримував би зеленського, а навіщо щось змінювати і ризикувати бронею? Прийде якийсь умовний залужний і зніме мою бронь? навіщо голосувати за кота в мішку? Ось така логіка майже у всіх
показати весь коментар
02.12.2025 09:54 Відповісти
Слава Богу, що не у***ків на псевдо "провідник". З ними Україні світить тільки поразка.
показати весь коментар
02.12.2025 10:02 Відповісти
О, сєпарок! Вітаю з новим ніком. Надовго цього разу до нас?
показати весь коментар
02.12.2025 10:27 Відповісти
А ти настучи, кацапок, як дєди завєщалі.
показати весь коментар
02.12.2025 10:44 Відповісти
Я якраз українець. Ти того, смайликів побільше. Що ж ти від свого фірмового підпису відмовився?
показати весь коментар
02.12.2025 10:47 Відповісти
ще не було нормальної агітації щодо виборів.
Читайте статтю Залужного, особливо ту його частину, яка попереджає про небезпеку громадянської війни. Так от,, якщо опозиція застосує таку агітацію - то вона призведе ло громадянської. Саме тому в період війни заборонені вибори і процеси, з ними пов'язані
показати весь коментар
02.12.2025 10:19 Відповісти
4 р мовчали за вибори - а тут опитайли збодрились - до чого це?
показати весь коментар
02.12.2025 09:34 Відповісти
Хай йде на другий строк. На нари за грати пожиттєво.
показати весь коментар
02.12.2025 09:35 Відповісти
Як Чаушеску !
показати весь коментар
02.12.2025 09:49 Відповісти
Ось чому я вважаю що балотуватися президентом можна лише раз в житті. Лише один строк.
показати весь коментар
02.12.2025 09:36 Відповісти
Ще не все вкрали ?
показати весь коментар
02.12.2025 09:40 Відповісти
52,2% + ще один голос....! Мій!
показати весь коментар
02.12.2025 09:41 Відповісти
Звичайно ні. Він буде в той момент сидіти в тюрьмі
показати весь коментар
02.12.2025 09:44 Відповісти
Зеленський - найкращий Президент,хоча я особисто голосувала за Порошенка.
показати весь коментар
02.12.2025 09:46 Відповісти
Біполярка?)
показати весь коментар
02.12.2025 09:48 Відповісти
скоріш за все - трололярка.
показати весь коментар
02.12.2025 10:11 Відповісти
Ти хвора
показати весь коментар
02.12.2025 09:49 Відповісти
якби тебе бусифікували то ти б так не думала
показати весь коментар
02.12.2025 09:50 Відповісти
Номерна сосна ?
показати весь коментар
02.12.2025 09:51 Відповісти
А ну по порядку, в чому кращий. Ляпнула, аби не мовчати?
показати весь коментар
02.12.2025 09:56 Відповісти
Було 73% ідіотів...стало 42,8% якийсь прогрес іде..але все одно для України забагато...
показати весь коментар
02.12.2025 09:51 Відповісти
Наступний термін у сяйвовеликого, це слідчий ізолятор.
показати весь коментар
02.12.2025 09:55 Відповісти
Які нах вибори, ідіоти? Україна на краю прірви, а ці ще не заспокояться і за крісло б'ються. Дивіться щоб )(уйло вам вибори старшого по концтабору не зробив
показати весь коментар
02.12.2025 09:56 Відповісти
Не неси чуш галімую.
показати весь коментар
02.12.2025 10:01 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2025 09:59 Відповісти
Заказна стаття. Хватить маніпулювати !
показати весь коментар
02.12.2025 10:00 Відповісти
Дійсно, він же сам заявив що йде на один срок, а за базар треба відповідати.
показати весь коментар
02.12.2025 10:19 Відповісти
Хоч би не Залужний.
показати весь коментар
02.12.2025 10:08 Відповісти
Як вони проводять опитуаання,за років 20 ніхто не питав
показати весь коментар
02.12.2025 10:09 Відповісти
152%!
показати весь коментар
02.12.2025 10:10 Відповісти
Це неправильне опитування. Це куплене. А реальне показує стрімкий ріст довіри до Зеленского за сміливу боротьбу з корупціонерами, і спасіння України. Це і пояснює його беззаперечну майбутню перемогу на виборах.
показати весь коментар
02.12.2025 10:27 Відповісти
У всьому винний Зеленський
Кожен повинен робити свою роботу
Чому нема претензій до тих хто повинен
це робити судді поліція і т.д.т.п.
показати весь коментар
02.12.2025 11:08 Відповісти
Які наступні вибори для ворога України, що знищив мільйони українців? Це не можливо з точки зору моралі і закону. По Конституції одна людина могже вибиратися не більше 2-х термінів. Вибирається президент на 5 років. А сьогодні в нього без виборів йде другитй термін більше 1,5 років. То які вибори? Він має готуватися до тисячі кримінальних справ по відношенню до його дій та його дуполизів-ззлочинців і не ховатися, як це зробив його найкращий друг і бізнес-партнер міндіч, а як 5-й президент Порошенко захищати свою честь і гідність в українських судах. Він має усвідомити, що портновсько-татарівських судів не буде, а буде випєндрюватися, то можуть бути застосовані суди лінча. Українці такі, вони ніколи не сприймали рабство і несправедливість. Час непомітно привів Боневтіка Позорно-Брехливого, Нелоха, Херпіду, Чотирижди ухилянта до відповідальності. Приходиться знову цитувати слова його бізнес-партнера Коломиойського, що життя це великий супермаркет, на виході якого каса. Так, що Боневтік вже підходить до каси.
показати весь коментар
02.12.2025 11:11 Відповісти
неможливо
показати весь коментар
10.12.2025 17:04 Відповісти
Які вибори для гундоса? Тільки у буцегарню за все що натворив в Україні і на довічне
показати весь коментар
02.12.2025 11:15 Відповісти
Ядерний електорат Зе - це в першу чергу жіночки 30+, які увесь свій вільний час споживають телемарафон і не уявляють свого життя без хрипатих відосиків на ніч. Також всякі прикоритні чинуші, мусора-ТеЦеКа, тилові вояки. Але це все у кращому випадку дає 20-25%. Я не розумію хто ще при розумі може за нього проголосувати.
показати весь коментар
02.12.2025 11:38 Відповісти
"Роги і копита"
показати весь коментар
02.12.2025 12:06 Відповісти
Якщо бути чесним і мені, і президенту відносно його зв'язку щодо відмивання коштів та корупції. То хай скаже , чи знав та покривав, чи отримував та лобіював, чи має зараз те що стосується незаконного збагачення. ?

Натомість скажу , це вже все було , подивіться в інтернеті новина про 52% це новина від 20 квітня 2020 р. Ось посилання. https://novynarnia.com/2021/04/20/52-ukrayintsiv-ne-pidtrymuyut/
Тому скажу відверто , діє кампанія , можливо, по усуненню президента від влади. Але я очікую відвертості і від нього , бо він ще не знає що таке особиста поразка. На від перед тим хто її заслуговує за початок війни
показати весь коментар
02.12.2025 15:58 Відповісти
 
 