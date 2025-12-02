52% українців вважають, що Зеленському не варто брати участі в наступних виборах, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Понад половина громадян України вважають, що Володимир Зеленський не має брати участі в наступних виборах президента.

Про це свідчать дані "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

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Опитування

Так, 52,2% респондентів заявили, що Зеленський має обмежитися одним президентським терміном і не брати участі в наступних виборах.

Водночас 42,8% респондентів вважають, що Зеленський має балотуватися на наступних виборах Президента України.

Не змогли визначитися з відповіддю на вказане запитання 5,0% респондентів.

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Порівняно з вереснем 2025 року частка прихильників тільки одного президентського терміну Володимира Зеленського зросла з 46,6% до 52,2%, тоді як частка тих, хто підтримує його балотування на другий термін, зменшилася з 47,4% до 42,8%.

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Методологія

Опитування проводилося із 18 по 24 листопада 2025 року.

Всього було опитано 1007 респондентів.

Теоретична статистична похибка репрезентативності частки ознаки з довірчою ймовірністю 0,95 та без урахування дизайн-ефекту не перевищує:

3,1% – для даних, близьких до 50%;

2,7% – для даних, близьких до 25% і 75%;

2,5% – для даних, близьких до 20% і 80%;

2,2% – для даних, близьких до 15% і 85%;

1,9% – для даних, близьких до 10% і 90%;

1,4% – для даних, близьких до 5% і 95%;

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