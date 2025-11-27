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Новини Рівень довіри українців до ВР Довіра до державних структур
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43,8% українців підтримують ідею винесення вотуму недовіри чинному складу Уряду, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Вотум недовіри уряду: думка українців

43,8% громадян підтримують ініціативу винесення вотуму недовіри до чинного складу Кабміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні незалежної дослідницької організації "Соціополіс".

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За словами соціологів, це може свідчити про незадоволеність частини громадян діями виконавчої влади та очікування більш ефективних рішень у сфері управління державою.

30,6% опитаних нейтрально ставляться до такої ініціативи, а проти - 21,5%. Це може бути пов’язано з небажанням змін у період війни або очікуванням потенційних негативних наслідків частих змін Уряду в умовах кризи.

Вотум недовіри уряду: думка українців

Читайте на "Цензор.НЕТ": 76% українців, які знають про "Міндічгейт", вважають розслідування обґрунтованим, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Переформатування у ВР

Також 60,3% підтримують переформатування більшості у Верховній Раді України шляхом формування коаліції національної єдності та повернення до парламентсько-президентської моделі, передбаченої Конституцією.

Не вважають доцільним таке переформатування більшості у Верховній Раді та формування коаліції національної єдності приблизно вдвічі менше респондентів (29,8%). Не змогли визначитися зі своїм ставленням до вказаного питання 10% респондентів.

Вотум недовіри уряду: думка українців

Читайте: 49% українців підтримують створення Уряду національнго порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Методологія

Опитування проводилося 18-24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю. Всього було опитано 1007 респондентів.

Також читайте: 78% українців вважають, що рівень корупції в Україні зріс, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

опитування (2192)
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Топ коментарі
+17
Тупе опитування, замовна соціологія. Спеціально не поставили питання про довіру до президента, наче його взагалі не існує в країні. Ось є уряд поганий, ось є депутати погані...чого не вистачає у рівнянні? Соціополіс іде за кораблем.
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27.11.2025 11:52 Відповісти
+14
Зміна уряду нічого не змінить ,допоки існує ОП і монобільшість ,вся біда в президенті і його оточені.
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27.11.2025 12:04 Відповісти
+10
За 35 лет было сменено 150 раз правительст за коррупцию, которыми были недовольны украинцы, ну и где кнут, кто в тюрьме из всех этих министров!!
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27.11.2025 11:50 Відповісти
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За 35 лет было сменено 150 раз правительст за коррупцию, которыми были недовольны украинцы, ну и где кнут, кто в тюрьме из всех этих министров!!
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27.11.2025 11:50 Відповісти
Немає ніякої відповідальності, тому ця "пісня" нескінченна.
У нас саме суворе "покарання" - звільнення з посади й переведення на іншу.
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27.11.2025 11:52 Відповісти
Тупе опитування, замовна соціологія. Спеціально не поставили питання про довіру до президента, наче його взагалі не існує в країні. Ось є уряд поганий, ось є депутати погані...чого не вистачає у рівнянні? Соціополіс іде за кораблем.
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27.11.2025 11:52 Відповісти
блд ну що за цифри - мозок розриває замафіозність уряду й усієї влади цієї блдопарочки ЄРМАКА + БУРАТІНО, а всього лиш 43,8 це розуміє?
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27.11.2025 11:53 Відповісти
Художній свист на замовлення жОПи.
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27.11.2025 12:30 Відповісти
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27.11.2025 11:53 Відповісти
ЖАХ!
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27.11.2025 11:57 Відповісти
телемарафон мовчить, а кажуть його ніхто не дивиться.
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27.11.2025 12:04 Відповісти
Але у нас є вава з дєрьмаком і потужними менеджерами, на них все держиться, мідас у тому числі
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27.11.2025 11:56 Відповісти
мудра нація знов не бачить зв'язку між зебандою та "легітимним" і поганим кабміном
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27.11.2025 11:59 Відповісти
першочергово життєво необхідно нейтралізувати трунарів незалежної України (одне прізвище для особливо розумних назву - Х-уйло), знаю пишу не тут і не тим
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27.11.2025 12:01 Відповісти
Зміна уряду нічого не змінить ,допоки існує ОП і монобільшість ,вся біда в президенті і його оточені.
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27.11.2025 12:04 Відповісти
Зато спочатку будуть труднощі в постачанні хабарів
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27.11.2025 12:10 Відповісти
Який квотум?? Де РЕАЛЬНІ ВИРОКИ ТА ПОСАДКИ?? ЧИ ЗНОВУ ВЕСНИ ЧЕКАТИ??
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27.11.2025 12:08 Відповісти
Опитування мабуть проводилися у тому же уряду
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27.11.2025 12:08 Відповісти
Звідки Ви взяли ці дані?! З якого пальця їх висмоктали??!!
99,6% Українців кажуть цьому уряду, - йдіть всі начолі з преz-едентом слідом за всім відомим руським військовим кораблем, тобто - НАПУЙ!
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27.11.2025 12:10 Відповісти
ОПа !!!
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27.11.2025 12:32 Відповісти
Черговий брехливий рейтинг. Скільки можно поширювати фейки?
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27.11.2025 12:29 Відповісти
Поки гроші дають
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27.11.2025 12:53 Відповісти
Може не 43.8 а 84.3 відсотків? Так виглядає правдивіше.
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27.11.2025 12:57 Відповісти
****** буратинский
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27.11.2025 13:08 Відповісти
42? ну що я можу сказати - або це повний піздьож від ОП, або наш наріт невиліковний взагалі.
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27.11.2025 13:11 Відповісти
І уряду і президенту.І показники там фактично під 100%
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27.11.2025 14:00 Відповісти
Є ще загадкові "ефективні менеджери".
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27.11.2025 16:00 Відповісти
 
 