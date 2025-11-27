43,8% українців підтримують ідею винесення вотуму недовіри чинному складу Уряду, - опитування. ІНФОГРАФІКА

43,8% громадян підтримують ініціативу винесення вотуму недовіри до чинного складу Кабміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в опитуванні незалежної дослідницької організації "Соціополіс".

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За словами соціологів, це може свідчити про незадоволеність частини громадян діями виконавчої влади та очікування більш ефективних рішень у сфері управління державою.

30,6% опитаних нейтрально ставляться до такої ініціативи, а проти - 21,5%. Це може бути пов’язано з небажанням змін у період війни або очікуванням потенційних негативних наслідків частих змін Уряду в умовах кризи.

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Переформатування у ВР

Також 60,3% підтримують переформатування більшості у Верховній Раді України шляхом формування коаліції національної єдності та повернення до парламентсько-президентської моделі, передбаченої Конституцією.

Не вважають доцільним таке переформатування більшості у Верховній Раді та формування коаліції національної єдності приблизно вдвічі менше респондентів (29,8%). Не змогли визначитися зі своїм ставленням до вказаного питання 10% респондентів.

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Методологія

Опитування проводилося 18-24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю. Всього було опитано 1007 респондентів.

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