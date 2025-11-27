49% українців підтримують створення Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Майже половина громадян України позитивно ставляться до ідеї про створення Уряду національного порятунку в країні.
Про це свідчать дані опитування незалежної дослідницької організації "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.
Результати опитування
Так, 49,2% громадян підтримали ініціативу про створення Уряду національного порятунку, що об’єднав би патріотичні політичні сили країни.
Водночас 31,1% нейтрально ставиться до такої ініціативи, а 14,4% не підтримують створення Уряду національного порятунку.
"Такий рівень підтримки створення Уряду національного порятунку свідчить про очікування суспільства щодо консолідації основних політичних сил країни та посилення відповідальності владних еліт у кризовий для країни період", - зазначили соціологи.
Методологія
Опитування проводилося 18-24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю. Всього було опитано 1007 респондентів.
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уряд національного порятунку це повинні бути технократи перед усім. не залежно від партій. і не обов'язково навіть щоб із парламентарів.
- переформатування Верховної Ради
- тільки тоді - можливо...
«Потужний» гадить в Україні, сподіваючись утікати, як бакай з кучмою???
Башар асад і якунОвощ з ригоАНАЛАМИ та мертвечукам чимало залишили майнових комплексів в Україні та Сирії !!
Приватні фірми, їх за гроші міндічів, охороняють від Українців, для ******!! Хто стоїть за цими охоронцями, з 2019 року???
контроль над фінансовими потокамипосади в такому уряді буде крутіше за срачі в Директорії 18-20 років 🤔
А 31 - нейтральны
Это хороший знак
49 - смело сказали да!!!!
А 31 тоже сказали да ,но только не очень уверенно!!!!
НАБУ може щось заборонити президенту?
Бо він упертий наполеон та корупціонер.
Как и кто будет его назначать? Что за бред?
"Уряд національного порятунку" - кто и как его будет назначать? Ты понимаешь, что "правительство" кем-то и как-то назначается? Или ты думаешь, что чем красивее его назовешь, тем оно будет эффективней? Ты знаком с устройством собственной страны?
Абы шо-то ляпнуть. ******* - не мешки ворочать. Возьмем и назначим с улицы кого-то? Главное, чтобы в вышиванке был? Чтобы самый главный "патриот"? И по хер какой он специалист, менеджер?
причем здесь бегство януковича к "уряду національного порятунку"?
я тебя спрашиваю, что такое "уряд порятунку", это как, и что за птица, и как ее назначить, и кто ее будет назначать, и что это орган такой может быть государственный, и кто в него входить будет, а ты о мне о зеке зачем-то пишешь.
может еще гимн запоем, и у нас появится чудо-уряд, который решит все проблемы страны?
А 14% то чиновники їхні родичі та інші паразити, які вважають, що зміна поточного керівництво це завершення потоків для них.
Реально більшої корупції і бардаку на всіх рівнях, не було ні за одного президента.
Та, ще залежить,кого питали.