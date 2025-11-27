49% українців підтримують створення Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Майже половина громадян України позитивно ставляться до ідеї про створення Уряду національного порятунку в країні.

Про це свідчать дані опитування незалежної дослідницької організації "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

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Результати опитування

Так, 49,2% громадян підтримали ініціативу про створення Уряду національного порятунку, що об’єднав би патріотичні політичні сили країни.

Водночас 31,1% нейтрально ставиться до такої ініціативи, а 14,4% не підтримують створення Уряду національного порятунку.

"Такий рівень підтримки створення Уряду національного порятунку свідчить про очікування суспільства щодо консолідації основних політичних сил країни та посилення відповідальності владних еліт у кризовий для країни період", - зазначили соціологи.

Методологія

Опитування проводилося 18-24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю. Всього було опитано 1007 респондентів.

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