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Новини Уряд національної єдності
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49% українців підтримують створення Уряду національного порятунку, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Уряд національного порятунку: що думають українці?

Майже половина громадян України позитивно ставляться до ідеї про створення Уряду національного порятунку в країні.

Про це свідчать дані опитування незалежної дослідницької організації "Соціополіс", передає Цензор.НЕТ.

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Результати опитування

Так, 49,2% громадян підтримали ініціативу про створення Уряду національного порятунку, що об’єднав би патріотичні політичні сили країни.

Водночас 31,1% нейтрально ставиться до такої ініціативи, а 14,4% не підтримують створення Уряду національного порятунку.

"Такий рівень підтримки створення Уряду національного порятунку свідчить про очікування суспільства щодо консолідації основних політичних сил країни та посилення відповідальності владних еліт у кризовий для країни період", - зазначили соціологи.

Уряд національного порятунку: що думають українці?

Методологія

Опитування проводилося 18-24 листопада 2025 року методом телефонних інтерв'ю. Всього було опитано 1007 респондентів.

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Кабмін (14241) опитування (2192)
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Топ коментарі
+12
Зараз у нас уряд національної загибелі. Тому спроба створити щось нове, принаймні, не погіршить ситуацію! Головне зараз відірвати кістляву руку ОПи від горла Верховної Ради!
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27.11.2025 11:24 Відповісти
+11
А тобі ніколи не спадало на думку, що при коаліційних урядах срач - це власне і є запобіжник від розкрадання б'юджету, оскільки коаліційні фракції жорстко контролюють одна одну? А си не думав ти про те, що в коаліційному уряді, і в парламентській більшоств проходять лише ті рішення, які мають консенсус більшості суспільства, а не якоїсь окремої вузької частини? І так, для цього треба домовлятись.
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27.11.2025 11:33 Відповісти
+9
Уряд національнго порятунку це добре. А от хто та з кого його буде створювати?
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27.11.2025 11:17 Відповісти
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Без інституту негромадянства це нереально
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27.11.2025 11:16 Відповісти
Це взагалі не можливо, поки гундосик з алібАбой рулять Україною. А тирить як?
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27.11.2025 11:40 Відповісти
Уряд національнго порятунку це добре. А от хто та з кого його буде створювати?
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27.11.2025 11:17 Відповісти
ну логічно ж, що в цей уряд потраплять представники всіх партій які є в Раді, тобто і тимошенковці і риги і замайбаховці теж.
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27.11.2025 11:21 Відповісти
Так, а найуха тоді повітря трясти?
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27.11.2025 11:30 Відповісти
Не треба тут оцієї зеленої ригачки розганяти будь ласка

уряд національного порятунку це повинні бути технократи перед усім. не залежно від партій. і не обов'язково навіть щоб із парламентарів.
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27.11.2025 11:48 Відповісти
повинні бути технократи, дипломати, розумні люди. а хто їх вибирати буде? ти, чи зеленський?
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27.11.2025 12:11 Відповісти
а от це повинна робити вже нова коаліція. Монсброд цю задачу навіть не скажу що провалив - його до неї навіть не допускали.
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27.11.2025 13:26 Відповісти
нова коаліція кого з ким? скільки їх там штук повинно бути?
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27.11.2025 15:59 Відповісти
почитайте відповідний закон. має бути більше половини від депутатського корпусу.
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27.11.2025 16:12 Відповісти
відповідно, результату не буде ніякого
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27.11.2025 19:33 Відповісти
- вихід із фракції "СН" 5-8 депутатів
- переформатування Верховної Ради
- тільки тоді - можливо...
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27.11.2025 11:23 Відповісти
Так в тому то і справа, що це неможливо... Нажаль...
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27.11.2025 11:28 Відповісти
Міндіча запросить зеленський, щоб він разом з шиферами, шурмою, цукерманом, чернишовим, змогли добудувати йому ВЕРСАЛЬСЬКУ ХАТУ в Козині і гроші йому додатково вивели з України, з головою Нацбанку і ФІНМОНІТОРИНГОм!?!?
«Потужний» гадить в Україні, сподіваючись утікати, як бакай з кучмою???
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27.11.2025 11:33 Відповісти
А найуха тоді йому версальська хата в Козині, якщо він збирається звалити?
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27.11.2025 11:41 Відповісти
а шоб було - він же український єврей
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27.11.2025 11:58 Відповісти
Це питання, до замовника=власника будинку!!
Башар асад і якунОвощ з ригоАНАЛАМИ та мертвечукам чимало залишили майнових комплексів в Україні та Сирії !!
Приватні фірми, їх за гроші міндічів, охороняють від Українців, для ******!! Хто стоїть за цими охоронцями, з 2019 року???
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27.11.2025 14:21 Відповісти
воно думало, що буде керувати вічно, що всіх підмне під себе, вибори в смртфоні, порахують як захоче.
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27.11.2025 19:36 Відповісти
Звичайно ж протермінований Зє під керівництвом Алі-Баби. З міндічів, ......манів та інших представників "народу".
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27.11.2025 11:34 Відповісти
Тут головне, щоб "добровільно" пішли найпотужнішого. А далі, події мають розвиватися як після втечі овоча.
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27.11.2025 13:11 Відповісти
49% + 1
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27.11.2025 11:19 Відповісти
Реально - 99,9 %. Але ОПа !
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27.11.2025 11:32 Відповісти
51% непогано себе почуває й за уряду Туска чи Мерца.
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27.11.2025 11:21 Відповісти
РИГОзЄльоним псрти , доки їм Європа руку тисне, надаючи кошти для мафії й робить легенькі ат-та-та по сраці за невиконання СКРІНІНГУ для вступ у ЄС .
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27.11.2025 11:22 Відповісти
Мабуть срач за контроль над фінансовими потоками посади в такому уряді буде крутіше за срачі в Директорії 18-20 років 🤔
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27.11.2025 11:24 Відповісти
А тобі ніколи не спадало на думку, що при коаліційних урядах срач - це власне і є запобіжник від розкрадання б'юджету, оскільки коаліційні фракції жорстко контролюють одна одну? А си не думав ти про те, що в коаліційному уряді, і в парламентській більшоств проходять лише ті рішення, які мають консенсус більшості суспільства, а не якоїсь окремої вузької частини? І так, для цього треба домовлятись.
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27.11.2025 11:33 Відповісти
Й саме там в КОАЛІЦІЇ конкурентна боротьба за майбутні вибори, тому й більше світла у темряві темних дєлішек .
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27.11.2025 11:39 Відповісти
Звісно так і є в мирний час, але, це теж мені "спадало на думку", срач в уряді під час війни це гарантований шлях до поразки, що в принципі вже неодноразово відбувалось в нашій історії
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27.11.2025 12:31 Відповісти
Так і є в будь-який час. Доведено одноосібним прийняттям рішень єрмачнею. Коли одна, чи дві людина задля захисту власного заду торгують інтересами всієї країни.
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27.11.2025 12:53 Відповісти
Зараз у нас уряд національної загибелі. Тому спроба створити щось нове, принаймні, не погіршить ситуацію! Головне зараз відірвати кістляву руку ОПи від горла Верховної Ради!
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27.11.2025 11:24 Відповісти
Зараз у нас немає уряду, є маріонетки д'єрмаківської ОПи.
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27.11.2025 11:28 Відповісти
100 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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27.11.2025 11:35 Відповісти
що таке "уряд національного порятунку", і хто до нього входить? як люди можуть його підтримувати, або бути проти нього, якщо інфи - 0?
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27.11.2025 11:24 Відповісти
А скількі відсотків українців хоча б розуміють, яка в нас форма правління? Їх відомо дві, основних: Монархія та Республіка (існувала ще третя: Радянська Влада, до 1937 року). Згідно Конституції, в нас Республіка, але все вирішує одноособово Дермак - так це вже Монархія, для якої, до речі, характерно станове розшарування суспільства: дворяни на лексусах та холопи, яких 90%. Всіх влаштовує Монархія, але декого не влаштовує постать Дермака, вони, особливо тут на Цензорі, хтіли б замінити його на іншу особу, впишіть ваше прізвище, на чолі держави. Більше нічого не змінюючи. А в Конституції хай так й залишається, мовляв, нам не звикати.
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27.11.2025 11:24 Відповісти
Какістократія в нас.
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27.11.2025 13:28 Відповісти
Та називайте як хочете, ще наприклад кажуть "диктатура" чи "авторітарізм", а насправді йдеться про стару добро Абсолютну Монархію "як було до 1917 року": Сцарем, барами та холопами. Вчора тут писали про законопроект Свиночука щодо родових дворянських гербів. Саме на часі!
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27.11.2025 13:33 Відповісти
"31,1% нейтрально ставиться до такої ініціативи" - це мабуть ті самі "73%"?
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27.11.2025 11:25 Відповісти
Когда 49 - за !!!
А 31 - нейтральны
Это хороший знак
49 - смело сказали да!!!!
А 31 тоже сказали да ,но только не очень уверенно!!!!
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27.11.2025 11:28 Відповісти
49% це не більшість. Добре придумали.
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27.11.2025 11:30 Відповісти
якось пессімистично це все. Навіть якщо і буде створений такий уряд (але ніхто ж владу не віддасть ані буратіно ані його посіпаки), то все одно все що там буде - це "боротьба за булаву" і підготовка до виборів
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27.11.2025 11:30 Відповісти
Шо там думати, створювати негайно і все.
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27.11.2025 11:31 Відповісти
Без зелені тільки, зелених у відставку!
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27.11.2025 11:32 Відповісти
НАБУ! о слава великому НАБУ !!! викликає на допит Умєрова , а він прям в цю хвилину зпзджує з Алібабою з України ва главє дєлєгаціі вести перемовини з Рубіо у Женеві.
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27.11.2025 11:36 Відповісти
І яким боком НАБУ до того, що ЗЄ оятує сво злочинне угрупування?
НАБУ може щось заборонити президенту?
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27.11.2025 11:51 Відповісти
от самі й відповіли за доцільність таких картонних досягнень.
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27.11.2025 12:02 Відповісти
А іуда проти.
Бо він упертий наполеон та корупціонер.
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27.11.2025 11:34 Відповісти
не упертий, а усртий за своє майбутнє
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27.11.2025 11:40 Відповісти
Новый популизм? Что за "уряд національного порятунку"?
Как и кто будет его назначать? Что за бред?
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27.11.2025 11:41 Відповісти
Для тебе, кацапе, все "брєд", що не від царя.
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27.11.2025 12:59 Відповісти
Пошел на хрен, сказочник. Специалист по управлению страной.
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27.11.2025 14:13 Відповісти
та ні, скоріше "спеціаліст" по прикопуванню кацаських півників. То що готуйся, кацапе
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27.11.2025 16:56 Відповісти
Еще раз, на хрен иди, специалист.
"Уряд національного порятунку" - кто и как его будет назначать? Ты понимаешь, что "правительство" кем-то и как-то назначается? Или ты думаешь, что чем красивее его назовешь, тем оно будет эффективней? Ты знаком с устройством собственной страны?
Абы шо-то ляпнуть. ******* - не мешки ворочать. Возьмем и назначим с улицы кого-то? Главное, чтобы в вышиванке был? Чтобы самый главный "патриот"? И по хер какой он специалист, менеджер?
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27.11.2025 18:14 Відповісти
та вбийся об берізку, москалику. Якось без тебе, після втечі овоча з усім Кабінетом, розібралися і далі розберемося.
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27.11.2025 18:23 Відповісти
Понятно, "патриот", которому хоть в в глаза ссы, а он будет росу видеть.
причем здесь бегство януковича к "уряду національного порятунку"?
я тебя спрашиваю, что такое "уряд порятунку", это как, и что за птица, и как ее назначить, и кто ее будет назначать, и что это орган такой может быть государственный, и кто в него входить будет, а ты о мне о зеке зачем-то пишешь.
может еще гимн запоем, и у нас появится чудо-уряд, который решит все проблемы страны?
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27.11.2025 20:37 Відповісти
D хто ж тобі винуватий, що в тебе глаза оібсцяні? Водички попий холодненької. Не поможе, то голівкою об стіночку
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28.11.2025 07:29 Відповісти
Як на мене, то всі українці підтримують уряд національного спасіння. Не підпримують тільки банди Зе, які прийшли до влади виключно пограбувати Україну.
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27.11.2025 11:43 Відповісти
Иными словами - действующий уряд пользуется доверием большинства,изменения не на часи;отличные социологические манипуляции,браво козырь.
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27.11.2025 11:46 Відповісти
Інші 51% вважають, що злагода дебілів та крадіїв краще суперечок з адекватами та професіоналами.
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27.11.2025 11:48 Відповісти
Там 31 не визначився, багатьом чисто зараз всерівно хто буде, частина людей вважають що нові будуть робити те саме.

А 14% то чиновники їхні родичі та інші паразити, які вважають, що зміна поточного керівництво це завершення потоків для них.
Реально більшої корупції і бардаку на всіх рівнях, не було ні за одного президента.
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27.11.2025 11:59 Відповісти
Нужно смотреть от кого исходит идея. От слуги Потураева. Поэтому, есть подозрение, что спасать будут не всех..
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27.11.2025 11:59 Відповісти
Поки не буде виборів, не буде ніякого "уряду національної довіри професіоналів"
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27.11.2025 12:00 Відповісти
І головне, до Уряду ні в якому разі не можна підпускати бабуУлю. Так?
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27.11.2025 12:58 Відповісти
А воно Їй треба? Хтось крав, а сиділа Вона. Я не хочу, щоб Вона була у владі. Більше брехливого лайна ні на кого іншого з укрполітиків вилито не було, ніж на Неї
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27.11.2025 13:38 Відповісти
Підозріло мало.
Та, ще залежить,кого питали.
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27.11.2025 12:06 Відповісти
Спочатку рибкам гупі треба роз'яснити що воно таке і с чим його їдять
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27.11.2025 12:09 Відповісти
всі розуміють шо це маніпуляція ,суспільною думкою , а реальність така 85 % проти уряду і 🤡 ОПи ,а 15% незнають шо і казати !!!...
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27.11.2025 12:34 Відповісти
перепис ідіотів. 51.8% - ви хто, відгукніться? чи в голові замість думок - досі шашлики?
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27.11.2025 12:36 Відповісти
Дела так идут, шо это "правительство спасения" организуют генералы. "Па приколу", само собой...
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27.11.2025 12:48 Відповісти
Плохая идея даже премьера не выберут.
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27.11.2025 12:54 Відповісти
Невже дійсно більша половина так і залишається довбо...бами.
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27.11.2025 12:55 Відповісти
Сценарій вже зрозумілий,тимчасовий уряд який не буде ні за що відповідати підпише мирну угоду і далі вибори в цікавих інтересах груп.От і все
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27.11.2025 14:02 Відповісти
 
 