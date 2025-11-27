49% украинцев поддерживают создание правительства национального спасения, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Почти половина граждан Украины положительно относятся к идее создания правительства национального спасения в стране.

Об этом свидетельствуют данные опроса независимой исследовательской организации "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Результаты опроса

Так, 49,2% граждан поддержали инициативу о создании Правительства национального спасения, которое объединило бы патриотические политические силы страны.

В то же время 31,1% нейтрально относятся к такой инициативе, а 14,4% не поддерживают создание правительства национального спасения.

"Такой уровень поддержки создания Правительства национального спасения свидетельствует об ожиданиях общества относительно консолидации основных политических сил страны и усиления ответственности властных элит в кризисный для страны период", - отметили социологи.

Методология

Опрос проводился 18-24 ноября 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1007 респондентов.

