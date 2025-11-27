РУС
Новости Правительство национального единства
1 488 49

49% украинцев поддерживают создание правительства национального спасения, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Правительство национального спасения: что думают украинцы?

Почти половина граждан Украины положительно относятся к идее создания правительства национального спасения в стране.

Об этом свидетельствуют данные опроса независимой исследовательской организации "Социополис", передает Цензор.НЕТ.

Результаты опроса

Так, 49,2% граждан поддержали инициативу о создании Правительства национального спасения, которое объединило бы патриотические политические силы страны.

В то же время 31,1% нейтрально относятся к такой инициативе, а 14,4% не поддерживают создание правительства национального спасения.

"Такой уровень поддержки создания Правительства национального спасения свидетельствует об ожиданиях общества относительно консолидации основных политических сил страны и усиления ответственности властных элит в кризисный для страны период", - отметили социологи.

Правительство национального спасения: что думают украинцы?

Методология

Опрос проводился 18-24 ноября 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1007 респондентов.

Топ комментарии
+8
А тобі ніколи не спадало на думку, що при коаліційних урядах срач - це власне і є запобіжник від розкрадання б'юджету, оскільки коаліційні фракції жорстко контролюють одна одну? А си не думав ти про те, що в коаліційному уряді, і в парламентській більшоств проходять лише ті рішення, які мають консенсус більшості суспільства, а не якоїсь окремої вузької частини? І так, для цього треба домовлятись.
27.11.2025 11:33 Ответить
+7
Зараз у нас уряд національної загибелі. Тому спроба створити щось нове, принаймні, не погіршить ситуацію! Головне зараз відірвати кістляву руку ОПи від горла Верховної Ради!
27.11.2025 11:24 Ответить
+6
Зараз у нас немає уряду, є маріонетки д'єрмаківської ОПи.
27.11.2025 11:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Без інституту негромадянства це нереально
27.11.2025 11:16 Ответить
Це взагалі не можливо, поки гундосик з алібАбой рулять Україною. А тирить як?
27.11.2025 11:40 Ответить
Уряд національнго порятунку це добре. А от хто та з кого його буде створювати?
27.11.2025 11:17 Ответить
ну логічно ж, що в цей уряд потраплять представники всіх партій які є в Раді, тобто і тимошенковці і риги і замайбаховці теж.
27.11.2025 11:21 Ответить
Так, а найуха тоді повітря трясти?
27.11.2025 11:30 Ответить
Не треба тут оцієї зеленої ригачки розганяти будь ласка

уряд національного порятунку це повинні бути технократи перед усім. не залежно від партій. і не обов'язково навіть щоб із парламентарів.
27.11.2025 11:48 Ответить
повинні бути технократи, дипломати, розумні люди. а хто їх вибирати буде? ти, чи зеленський?
27.11.2025 12:11 Ответить
- вихід із фракції "СН" 5-8 депутатів
- переформатування Верховної Ради
- тільки тоді - можливо...
27.11.2025 11:23 Ответить
Так в тому то і справа, що це неможливо... Нажаль...
27.11.2025 11:28 Ответить
Міндіча запросить зеленський, щоб він разом з шиферами, шурмою, цукерманом, чернишовим, змогли добудувати йому ВЕРСАЛЬСЬКУ ХАТУ в Козині і гроші йому додатково вивели з України, з головою Нацбанку і ФІНМОНІТОРИНГОм!?!?
«Потужний» гадить в Україні, сподіваючись утікати, як бакай з кучмою???
27.11.2025 11:33 Ответить
А найуха тоді йому версальська хата в Козині, якщо він збирається звалити?
27.11.2025 11:41 Ответить
а шоб було - він же український єврей
27.11.2025 11:58 Ответить
Звичайно ж протермінований Зє під керівництвом Алі-Баби. З міндічів, ......манів та інших представників "народу".
27.11.2025 11:34 Ответить
49% + 1
27.11.2025 11:19 Ответить
Реально - 99,9 %. Але ОПа !
27.11.2025 11:32 Ответить
51% непогано себе почуває й за уряду Туска чи Мерца.
27.11.2025 11:21 Ответить
РИГОзЄльоним псрти , доки їм Європа руку тисне, надаючи кошти для мафії й робить легенькі ат-та-та по сраці за невиконання СКРІНІНГУ для вступ у ЄС .
27.11.2025 11:22 Ответить
Мабуть срач за контроль над фінансовими потоками посади в такому уряді буде крутіше за срачі в Директорії 18-20 років 🤔
27.11.2025 11:24 Ответить
А тобі ніколи не спадало на думку, що при коаліційних урядах срач - це власне і є запобіжник від розкрадання б'юджету, оскільки коаліційні фракції жорстко контролюють одна одну? А си не думав ти про те, що в коаліційному уряді, і в парламентській більшоств проходять лише ті рішення, які мають консенсус більшості суспільства, а не якоїсь окремої вузької частини? І так, для цього треба домовлятись.
27.11.2025 11:33 Ответить
Й саме там в КОАЛІЦІЇ конкурентна боротьба за майбутні вибори, тому й більше світла у темряві темних дєлішек .
27.11.2025 11:39 Ответить
Звісно так і є в мирний час, але, це теж мені "спадало на думку", срач в уряді під час війни це гарантований шлях до поразки, що в принципі вже неодноразово відбувалось в нашій історії
27.11.2025 12:31 Ответить
Зараз у нас уряд національної загибелі. Тому спроба створити щось нове, принаймні, не погіршить ситуацію! Головне зараз відірвати кістляву руку ОПи від горла Верховної Ради!
27.11.2025 11:24 Ответить
Зараз у нас немає уряду, є маріонетки д'єрмаківської ОПи.
27.11.2025 11:28 Ответить
100 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27.11.2025 11:35 Ответить
що таке "уряд національного порятунку", і хто до нього входить? як люди можуть його підтримувати, або бути проти нього, якщо інфи - 0?
27.11.2025 11:24 Ответить
А скількі відсотків українців хоча б розуміють, яка в нас форма правління? Їх відомо дві, основних: Монархія та Республіка (існувала ще третя: Радянська Влада, до 1937 року). Згідно Конституції, в нас Республіка, але все вирішує одноособово Дермак - так це вже Монархія, для якої, до речі, характерно станове розшарування суспільства: дворяни на лексусах та холопи, яких 90%. Всіх влаштовує Монархія, але декого не влаштовує постать Дермака, вони, особливо тут на Цензорі, хтіли б замінити його на іншу особу, впишіть ваше прізвище, на чолі держави. Більше нічого не змінюючи. А в Конституції хай так й залишається, мовляв, нам не звикати.
27.11.2025 11:24 Ответить
"31,1% нейтрально ставиться до такої ініціативи" - це мабуть ті самі "73%"?
27.11.2025 11:25 Ответить
Когда 49 - за !!!
А 31 - нейтральны
Это хороший знак
49 - смело сказали да!!!!
А 31 тоже сказали да ,но только не очень уверенно!!!!
27.11.2025 11:28 Ответить
49% це не більшість. Добре придумали.
27.11.2025 11:30 Ответить
якось пессімистично це все. Навіть якщо і буде створений такий уряд (але ніхто ж владу не віддасть ані буратіно ані його посіпаки), то все одно все що там буде - це "боротьба за булаву" і підготовка до виборів
27.11.2025 11:30 Ответить
Шо там думати, створювати негайно і все.
27.11.2025 11:31 Ответить
Без зелені тільки, зелених у відставку!
27.11.2025 11:32 Ответить
НАБУ! о слава великому НАБУ !!! викликає на допит Умєрова , а він прям в цю хвилину зпзджує з Алібабою з України ва главє дєлєгаціі вести перемовини з Рубіо у Женеві.
27.11.2025 11:36 Ответить
І яким боком НАБУ до того, що ЗЄ оятує сво злочинне угрупування?
НАБУ може щось заборонити президенту?
27.11.2025 11:51 Ответить
от самі й відповіли за доцільність таких картонних досягнень.
27.11.2025 12:02 Ответить
А іуда проти.
Бо він упертий наполеон та корупціонер.
27.11.2025 11:34 Ответить
не упертий, а усртий за своє майбутнє
27.11.2025 11:40 Ответить
Штучний інтелект у судах: чому автоматизація може стати загрозою справедливості

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/11/26/8008920/
27.11.2025 11:40 Ответить
Новый популизм? Что за "уряд національного порятунку"?
Как и кто будет его назначать? Что за бред?
27.11.2025 11:41 Ответить
Як на мене, то всі українці підтримують уряд національного спасіння. Не підпримують тільки банди Зе, які прийшли до влади виключно пограбувати Україну.
27.11.2025 11:43 Ответить
Иными словами - действующий уряд пользуется доверием большинства,изменения не на часи;отличные социологические манипуляции,браво козырь.
27.11.2025 11:46 Ответить
Інші 51% вважають, що злагода дебілів та крадіїв краще суперечок з адекватами та професіоналами.
27.11.2025 11:48 Ответить
Там 31 не визначився, багатьом чисто зараз всерівно хто буде, частина людей вважають що нові будуть робити те саме.

А 14% то чиновники їхні родичі та інші паразити, які вважають, що зміна поточного керівництво це завершення потоків для них.
Реально більшої корупції і бардаку на всіх рівнях, не було ні за одного президента.
27.11.2025 11:59 Ответить
Нужно смотреть от кого исходит идея. От слуги Потураева. Поэтому, есть подозрение, что спасать будут не всех..
27.11.2025 11:59 Ответить
Поки не буде виборів, не буде ніякого "уряду національної довіри професіоналів"
27.11.2025 12:00 Ответить
Підозріло мало.
Та, ще залежить,кого питали.
27.11.2025 12:06 Ответить
Спочатку рибкам гупі треба роз'яснити що воно таке і с чим його їдять
27.11.2025 12:09 Ответить
всі розуміють шо це маніпуляція ,суспільною думкою , а реальність така 85 % проти уряду і 🤡 ОПи ,а 15% незнають шо і казати !!!...
27.11.2025 12:34 Ответить
перепис ідіотів. 51.8% - ви хто, відгукніться? чи в голові замість думок - досі шашлики?
27.11.2025 12:36 Ответить
 
 