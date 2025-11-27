49% украинцев поддерживают создание правительства национального спасения, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Почти половина граждан Украины положительно относятся к идее создания правительства национального спасения в стране.
Об этом свидетельствуют данные опроса независимой исследовательской организации "Социополис", передает Цензор.НЕТ.
Результаты опроса
Так, 49,2% граждан поддержали инициативу о создании Правительства национального спасения, которое объединило бы патриотические политические силы страны.
В то же время 31,1% нейтрально относятся к такой инициативе, а 14,4% не поддерживают создание правительства национального спасения.
"Такой уровень поддержки создания Правительства национального спасения свидетельствует об ожиданиях общества относительно консолидации основных политических сил страны и усиления ответственности властных элит в кризисный для страны период", - отметили социологи.
Методология
Опрос проводился 18-24 ноября 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1007 респондентов.
уряд національного порятунку це повинні бути технократи перед усім. не залежно від партій. і не обов'язково навіть щоб із парламентарів.
- переформатування Верховної Ради
- тільки тоді - можливо...
«Потужний» гадить в Україні, сподіваючись утікати, як бакай з кучмою???
контроль над фінансовими потокамипосади в такому уряді буде крутіше за срачі в Директорії 18-20 років 🤔
А 31 - нейтральны
Это хороший знак
49 - смело сказали да!!!!
А 31 тоже сказали да ,но только не очень уверенно!!!!
НАБУ може щось заборонити президенту?
Бо він упертий наполеон та корупціонер.
https://www.pravda.com.ua/columns/2025/11/26/8008920/
Как и кто будет его назначать? Что за бред?
А 14% то чиновники їхні родичі та інші паразити, які вважають, що зміна поточного керівництво це завершення потоків для них.
Реально більшої корупції і бардаку на всіх рівнях, не було ні за одного президента.
Та, ще залежить,кого питали.