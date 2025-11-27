43,8% украинцев поддерживают идею вынесения вотума недоверия действующему составу правительства, - опрос. ИНФОГРАФИКА

43,8% граждан поддерживают инициативу вынесения вотума недоверия действующему составу Кабмина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе независимой исследовательской организации "Социополис".

По словам социологов, это может свидетельствовать о недовольстве части граждан действиями исполнительной власти и ожидании более эффективных решений в сфере управления государством.

30,6% опрошенных нейтрально относятся к такой инициативе, а против - 21,5%. Это может быть связано с нежеланием перемен в период войны или ожиданием потенциальных негативных последствий частых смен правительства в условиях кризиса.

Переформатирование в ВР

Также 60,3% поддерживают переформатирование большинства в Верховной Раде Украины путем формирования коалиции национального единства и возвращения к парламентско-президентской модели, предусмотренной Конституцией.

Не считают целесообразным такое переформатирование большинства в Верховной Раде и формирование коалиции национального единства примерно в два раза меньше респондентов (29,8%). Не смогли определиться со своим отношением к указанному вопросу 10% респондентов.

Методология

Опрос проводился 18-24 ноября 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1007 респондентов.

