43,8% украинцев поддерживают идею вынесения вотума недоверия действующему составу правительства, - опрос. ИНФОГРАФИКА

43,8% граждан поддерживают инициативу вынесения вотума недоверия действующему составу Кабмина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в опросе независимой исследовательской организации "Социополис".

По словам социологов, это может свидетельствовать о недовольстве части граждан действиями исполнительной власти и ожидании более эффективных решений в сфере управления государством.

30,6% опрошенных нейтрально относятся к такой инициативе, а против - 21,5%. Это может быть связано с нежеланием перемен в период войны или ожиданием потенциальных негативных последствий частых смен правительства в условиях кризиса.

Переформатирование в ВР

Также 60,3% поддерживают переформатирование большинства в Верховной Раде Украины путем формирования коалиции национального единства и возвращения к парламентско-президентской модели, предусмотренной Конституцией.

Не считают целесообразным такое переформатирование большинства в Верховной Раде и формирование коалиции национального единства примерно в два раза меньше респондентов (29,8%). Не смогли определиться со своим отношением к указанному вопросу 10% респондентов.

Методология

Опрос проводился 18-24 ноября 2025 года методом телефонных интервью. Всего было опрошено 1007 респондентов.

+11
Тупе опитування, замовна соціологія. Спеціально не поставили питання про довіру до президента, наче його взагалі не існує в країні. Ось є уряд поганий, ось є депутати погані...чого не вистачає у рівнянні? Соціополіс іде за кораблем.
27.11.2025 11:52 Ответить
+7
За 35 лет было сменено 150 раз правительст за коррупцию, которыми были недовольны украинцы, ну и где кнут, кто в тюрьме из всех этих министров!!
27.11.2025 11:50 Ответить
+7
Немає ніякої відповідальності, тому ця "пісня" нескінченна.
У нас саме суворе "покарання" - звільнення з посади й переведення на іншу.
27.11.2025 11:52 Ответить
За 35 лет было сменено 150 раз правительст за коррупцию, которыми были недовольны украинцы, ну и где кнут, кто в тюрьме из всех этих министров!!
27.11.2025 11:50
Немає ніякої відповідальності, тому ця "пісня" нескінченна.
У нас саме суворе "покарання" - звільнення з посади й переведення на іншу.
27.11.2025 11:52
Тупе опитування, замовна соціологія. Спеціально не поставили питання про довіру до президента, наче його взагалі не існує в країні. Ось є уряд поганий, ось є депутати погані...чого не вистачає у рівнянні? Соціополіс іде за кораблем.
27.11.2025 11:52
блд ну що за цифри - мозок розриває замафіозність уряду й усієї влади цієї блдопарочки ЄРМАКА + БУРАТІНО, а всього лиш 43,8 це розуміє?
27.11.2025 11:53
Художній свист на замовлення жОПи.
27.11.2025 12:30
27.11.2025 11:53
ЖАХ!
27.11.2025 11:57
телемарафон мовчить, а кажуть його ніхто не дивиться.
27.11.2025 12:04
Але у нас є вава з дєрьмаком і потужними менеджерами, на них все держиться, мідас у тому числі
27.11.2025 11:56
мудра нація знов не бачить зв'язку між зебандою та "легітимним" і поганим кабміном
27.11.2025 11:59
першочергово життєво необхідно нейтралізувати трунарів незалежної України (одне прізвище для особливо розумних назву - Х-уйло), знаю пишу не тут і не тим
27.11.2025 12:01
Зміна уряду нічого не змінить ,допоки існує ОП і монобільшість ,вся біда в президенті і його оточені.
27.11.2025 12:04
Зато спочатку будуть труднощі в постачанні хабарів
27.11.2025 12:10
Штучний інтелект у судах: чому автоматизація може стати загрозою справедливості

https://www.pravda.com.ua/columns/2025/11/26/8008920/
27.11.2025 12:07
Який квотум?? Де РЕАЛЬНІ ВИРОКИ ТА ПОСАДКИ?? ЧИ ЗНОВУ ВЕСНИ ЧЕКАТИ??
27.11.2025 12:08
Опитування мабуть проводилися у тому же уряду
27.11.2025 12:08
Звідки Ви взяли ці дані?! З якого пальця їх висмоктали??!!
99,6% Українців кажуть цьому уряду, - йдіть всі начолі з преz-едентом слідом за всім відомим руським військовим кораблем, тобто - НАПУЙ!
27.11.2025 12:10
ОПа !!!
27.11.2025 12:32
Черговий брехливий рейтинг. Скільки можно поширювати фейки?
27.11.2025 12:29
 
 