Зеленский встретился с новоизбранной президентом Ирландии Коннолли: обсудили возвращение похищенных Россией детей. ФОТОрепортаж
Президент УкраиныВладимир Зеленский провел в Дублине встречу с новоизбранной президентом Ирландии Кэтрин Коннолли во время официального визита.
Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Стороны обсудили возвращение украинских детей, похищенных Россией, а также привлечение двух ирландских университетов к глобальной коалиции украинских студий. Отдельное внимание уделили вступлению Украины в Европейский Союз и шагам, которые могут ускорить этот процесс.
Также Зеленский и Коннолли говорили о сотрудничестве в сфере глобальной продовольственной безопасности, реабилитации и социализации украинских военных, а также строительстве укрытий в школах.
"Спасибо Ирландии за поддержку, за финансовую и гуманитарную помощь с начала полномасштабной российской войны. За все проявления поддержки наших людей. Это важно для Украины", - написал Президент.
Напомним, сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.
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