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Зеленский встретился с новоизбранной президентом Ирландии Коннолли: обсудили возвращение похищенных Россией детей. ФОТОрепортаж

Президент УкраиныВладимир Зеленский провел в Дублине встречу с новоизбранной президентом Ирландии Кэтрин Коннолли во время официального визита.

Об этом глава государства сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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Фото: Владимир Зеленский
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Фото: Владимир Зеленский

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Стороны обсудили возвращение украинских детей, похищенных Россией, а также привлечение двух ирландских университетов к глобальной коалиции украинских студий. Отдельное внимание уделили вступлению Украины в Европейский Союз и шагам, которые могут ускорить этот процесс.

Также Зеленский и Коннолли говорили о сотрудничестве в сфере глобальной продовольственной безопасности, реабилитации и социализации украинских военных, а также строительстве укрытий в школах.

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Фото: Владимир Зеленский

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Фото: Владимир Зеленский

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"Спасибо Ирландии за поддержку, за финансовую и гуманитарную помощь с начала полномасштабной российской войны. За все проявления поддержки наших людей. Это важно для Украины", - написал Президент.

Напомним, сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24503) Ирландия (153)
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Робить вигляд, що хоч на щось впливає?
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02.12.2025 16:16 Ответить
Щось обійшли увагою сьогоднішні "перли" від смарагдового балабола Веніславського.
"Війна добігає кінця. Можливо, це відбудеться не цього року, а в лютому або березні 2026 року" - член оборонного Комітету Веніславський.
"Жінок хочуть забовʼязати служити в армії після закінчення війни", - член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Веніславський заявив, що служити обов'язково мають всі, навіть українки.
"Хлопці 18-22 років, які зараз виїхали, після кінця війни відразу повернуться до України", - нардеп Федір Веніславський.
Цікаві ж заяви
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02.12.2025 16:20 Ответить
Зараз лафа. Їрмак не контролює, можна казати все і кому хочеш, аби нарід не приставав де гроші.
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02.12.2025 16:27 Ответить
Підтримка така що наших біженців поперли, бо багато пакистанців.
Яке турне - така й підтримка.
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02.12.2025 16:25 Ответить
И чем Ирландия может помочь в возвращении детей? Визит чисто показушный и не о чём
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02.12.2025 17:14 Ответить
 
 