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Новини Мирні перемовини Гарантії безпеки
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Простих рішень не буде, але важливо, щоб не було ніякої гри за спиною України, - Зеленський

Зеленський заявив про можливість непростих рішень

Президент Володимир Зеленський вважає, що гарантії безпеки для України мають бути чіткими та зрозумілими, щоб агресія РФ не повторилася за рік.

Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ в Ірландії, передає Цензор.НЕТ.

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Один із журналістів запитав президента про можливо дилему "поганої угоди зараз, або ще гіршої за рік".

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"Простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається і з ким маємо справу. Питання не в складності ухвалення рішень. Той, хто спроможний їх ухвалювати, буде ухвалювати.

Я спроможний ухвалювати рішення. Важливо, щоб все це було справедливо та відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України. Щоб нічого не вирішувалося без України про нас, наше майбутнє", - пояснив він.

За словами Зеленського, необхідно чітко розуміти, якими будуть гарантії безпеки.

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"Ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім за рік Росія знову не прийшла. З третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути, бо це була їхня основна ціль. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу.

Я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватись. А нам потрібен для цього захист.

Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому? На жаль, не всі. Деякі живими не повернулися. Що буде далі? Коли вони повернуться, знову стануть вчителями, інженерами. Вони повернуться, а Росія продовжуватиме нарощування своє військове, готуватися до ще одного вторгнення. Хто може витримати це?" - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про мирні перемовини: "Зараз особливі дні, коли багато чого може змінитись"

Автор: 

Зеленський Володимир (28028) гарантії безпеки (467)
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Топ коментарі
+12
Кому як не тобі знати про "гру за спиною України" - чмо корумповане
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02.12.2025 16:45 Відповісти
+8
простое решение было в 2019 - всё что дальше ****** ...
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02.12.2025 16:55 Відповісти
+6
Ти диви, як ротом турбується про Україну, а міндічами і цукерманами здирає з українців останнє.
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02.12.2025 17:03 Відповісти
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Нічо собі навіть сказав щось звязне мабуть примусили завчити щоб не ніс пурги
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02.12.2025 16:40 Відповісти
⚡️Віткофф і Кушнер після переговорів з Путіним зустрінуться з Зеленським в Європі, - Axios.
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02.12.2025 16:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=07qX7zzXWMA

а в країні у вовки повна срака
Ар"єв - блогерів Банковхї розпустили, Сірожа Лєщ цитував у себе учора САМОГО ЗАЛУЖНОГО!!!
шо дєлаЄцццау вовчика вдома . у ВР бунт...
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02.12.2025 17:11 Відповісти
Кабану не дали проголосувати якісь закони- рада кричала "змінити кабмін", він послав усіх... на перерву та пермовини.
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02.12.2025 17:13 Відповісти
"а в країні у вовки повна срака". А яка у "вовки" країна?
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02.12.2025 18:56 Відповісти
Я спроможний ухвалювати рішення. Джерело: https://censor.net/ua/n3588245
Це він так тролить сам себе? Гуморист!
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02.12.2025 16:42 Відповісти
він руками нічого не робить навіть на піаніно
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02.12.2025 16:45 Відповісти
Кому як не тобі знати про "гру за спиною України" - чмо корумповане
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02.12.2025 16:45 Відповісти
зрадливе, брехливе і цинічне. А взагалі жах скільки нечеснот (чи нечиститот?) якась нечиста сила вселила в такого кордупля.
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02.12.2025 23:08 Відповісти
Тоді найменш погану можна було вкласти 24.02.22. На уя було воювати?
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02.12.2025 17:30 Відповісти
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02.12.2025 16:51 Відповісти
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02.12.2025 16:52 Відповісти
"Брові чборниє, ґустиє
Речі длінниє, пустиє
Он і маршал, і герой!
Даґадайся - кто такой?"
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02.12.2025 17:51 Відповісти
По мойму зараз гра йде не тільки за спиною України а саму Україну розігрують в карти людоїди і работорговці
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02.12.2025 16:52 Відповісти
простое решение было в 2019 - всё что дальше ****** ...
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02.12.2025 16:55 Відповісти
В 13-14, далі - те, що ти сказав.
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02.12.2025 17:32 Відповісти
Він капітуляцію вже підписав. Залишилося Європі від нас відвернутися.
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02.12.2025 16:56 Відповісти
Бльоооо!!! Не пройшло і пʼяти років!!! "Простих рішень не буде" (С).. а як же так?
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02.12.2025 16:57 Відповісти
- Дарагой ******** ********овіч нє хочєт сайтісь пасрєдінє...
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02.12.2025 16:58 Відповісти
Єдині існуючі ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ЦЕ Українська ЯЗ яку з 2014 і навіть з 2022 можна було вже створити. Для цього потрібно лише мати бажання.
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02.12.2025 17:02 Відповісти
Точно можна?
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02.12.2025 17:33 Відповісти
Ага, ці дебілоїди вважають, якщо змішати уранову руду з порохом і засипати цю суміш в металеву діжку, то це вже атомна бімба
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02.12.2025 20:43 Відповісти
Ти диви, як ротом турбується про Україну, а міндічами і цукерманами здирає з українців останнє.
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02.12.2025 17:03 Відповісти
так потрібно буде на щось жити на родине израелі
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02.12.2025 19:16 Відповісти
воно сподівается втекти за рік....або розуміє що буде повішений...а там хоч потіп...
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02.12.2025 19:15 Відповісти
 
 