Простих рішень не буде, але важливо, щоб не було ніякої гри за спиною України, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що гарантії безпеки для України мають бути чіткими та зрозумілими, щоб агресія РФ не повторилася за рік.
Про це глава держави заявив під час спілкування зі ЗМІ в Ірландії, передає Цензор.НЕТ.
Один із журналістів запитав президента про можливо дилему "поганої угоди зараз, або ще гіршої за рік".
"Простих рішень не буде. Ми розуміємо, що відбувається і з ким маємо справу. Питання не в складності ухвалення рішень. Той, хто спроможний їх ухвалювати, буде ухвалювати.
Я спроможний ухвалювати рішення. Важливо, щоб все це було справедливо та відкрито, щоб не було ніякої гри за спиною України. Щоб нічого не вирішувалося без України про нас, наше майбутнє", - пояснив він.
За словами Зеленського, необхідно чітко розуміти, якими будуть гарантії безпеки.
"Ми повинні закінчити цю війну так, щоб потім за рік Росія знову не прийшла. З третім вторгненням за це десятиріччя. Це може бути, бо це була їхня основна ціль. Вони не досягли цілі окупувати нашу державу.
Я не впевнений, що їхні цілі змінилися. Вони можуть відтермінуватись. А нам потрібен для цього захист.
Що буде завтра, коли наші воїни підуть додому? На жаль, не всі. Деякі живими не повернулися. Що буде далі? Коли вони повернуться, знову стануть вчителями, інженерами. Вони повернуться, а Росія продовжуватиме нарощування своє військове, готуватися до ще одного вторгнення. Хто може витримати це?" - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а в країні у вовки повна срака
Ар"єв - блогерів Банковхї розпустили, Сірожа Лєщ цитував у себе учора САМОГО ЗАЛУЖНОГО!!!
шо дєлаЄцццау вовчика вдома . у ВР бунт...
Це він так тролить сам себе? Гуморист!
Речі длінниє, пустиє
Он і маршал, і герой!
Даґадайся - кто такой?"