Стив Уиткофф покинул посольство США в РФ после вероятного разговора с Трампом, - СМИ

Спецпредставитель США Стив Уиткофф покинул здание посольства США в России, вероятно после телефонного разговора с президентом Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ.

Российские СМИ пишут, что на вопросы журналистов он не ответил. После этого его кортеж направился в сторону аэропорта.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве

В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.

Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.

"Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.

Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина была бы рада принять у себя Уиткоффа, но не уверен, что делегация США приедет, - Зеленский

Уиткофф может встретиться с Зеленским

Ранее журналист издания Axios Барак Равид сообщил,что американская делегация после переговоров с Путиным может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам журналиста, переговоры могут пройти в одной из европейских стран.

Напомним, во время встречи с Путиным в Кремле Виткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.

Читайте также: РФ отказывается от компромиссов в трех пунктах "мирного плана" по Украине, - NBC News