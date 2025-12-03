Стив Уиткофф покинул посольство США в РФ после вероятного разговора с Трампом, - СМИ
Спецпредставитель США Стив Уиткофф покинул здание посольства США в России, вероятно после телефонного разговора с президентом Америки Дональдом Трампом.
Об этом сообщаетЦензор.НЕТ.
Российские СМИ пишут, что на вопросы журналистов он не ответил. После этого его кортеж направился в сторону аэропорта.
Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве
В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.
Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.
"Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.
Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.
Уиткофф может встретиться с Зеленским
Ранее журналист издания Axios Барак Равид сообщил,что американская делегация после переговоров с Путиным может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
По словам журналиста, переговоры могут пройти в одной из европейских стран.
- Напомним, во время встречи с Путиным в Кремле Виткофф и Кушнер представили параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
Слухайте Швеця про закон США, проголосований у 2017 р майже одноголосно двома палатами й підписаний Трампом - закон про невизнання анексованих рашкою земель- зокрема по Україні, , Грузії і т д
виходить усі поступки хйлу намріяні Трампом НЕЗАКОННІ .
Написано: "...залишив посольство США в РФ"!
Якщо рф всесвітньо визнана країною-агресором, країною-терористом, то себе поважаючі країни, а це країни, що протидіють тероризму,
закривають посольства країн-терористів!
За часів Джо Байлена, у США посольство рф було закрите!
Джо Байден був ЗА Україну!
То значить, риже Вашингтонське чмо - посіпака терористичної рф!
ГАНЬБА трампиську!
Воно пихає Україну у прірву!!