5 868 21

Стив Уиткофф покинул посольство США в РФ после вероятного разговора с Трампом, - СМИ

Виткофф после переговоров

Спецпредставитель США Стив Уиткофф покинул здание посольства США в России, вероятно после телефонного разговора с президентом Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ.

Российские СМИ пишут, что на вопросы журналистов он не ответил. После этого его кортеж направился в сторону аэропорта.

Путин встретился с Уиткоффом и Кушнером в Москве

В Кремле вечером 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Помощник российского диктатора Кирилл Дмитриев назвал переговоры "продуктивными", сообщают росСМИ.

Юрий Ушаков, в свою очередь, подчеркнул, что компромиссы по спорным вопросам не найдены, а потому встреча Путина и Трампа в ближайшее время не планируется.

"Некоторые американские наработки по урегулированию российско-украинской войны приемлемы для РФ, некоторые не подходят", - заявил он.

Также Ушаков добавил, что на встрече обсуждалось несколько вариантов плана по урегулированию ситуации в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина была бы рада принять у себя Уиткоффа, но не уверен, что делегация США приедет, - Зеленский

Уиткофф может встретиться с Зеленским 

Ранее журналист издания Axios Барак Равид сообщил,что американская делегация после переговоров с Путиным может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам журналиста, переговоры могут пройти в одной из европейских стран.

Читайте также: РФ отказывается от компромиссов в трех пунктах "мирного плана" по Украине, - NBC News

Автор: 

Зеленский Владимир (22819) Кушнер (10) переговоры (5293) Стив Уиткофф (199)
Топ комментарии
+17
Поїв гівна з чемодана?
показать весь комментарий
03.12.2025 01:40 Ответить
+11
Клоуни. Тупо старі зломані ляльки.
показать весь комментарий
03.12.2025 01:52 Ответить
+9
Ну хоть лайна наївся вітькофф, за обіцяні ******* гроші, із зятюхою Трампа!?!? Далі, ще ****** і Трампу намаже десна, як другу перед народом США !!!
показать весь комментарий
03.12.2025 01:42 Ответить
Поїв гівна з чемодана?
показать весь комментарий
03.12.2025 01:40 Ответить
І не тільки, ще і обляпаний ним з голови до ніг вийшов.
показать весь комментарий
03.12.2025 08:51 Ответить
Ну хоть лайна наївся вітькофф, за обіцяні ******* гроші, із зятюхою Трампа!?!? Далі, ще ****** і Трампу намаже десна, як другу перед народом США !!!
показать весь комментарий
03.12.2025 01:42 Ответить
Спалюють тільки казьонний північномериканський ґас дарма. І так держборг США великий...
показать весь комментарий
03.12.2025 01:48 Ответить
Вони скоріш за все за свої гроші іздять, бо вони приватні особи і якщо на них всрати державні гроші, то Конгрес включно з республіканцями почнуть парламентські розслідування, як із ймовірним військовим злочином пєті гегсєта, вчиненим на посаді міністра війни.
показать весь комментарий
03.12.2025 02:32 Ответить
Клоуни. Тупо старі зломані ляльки.
показать весь комментарий
03.12.2025 01:52 Ответить
Покерували Штати світом і годі. Пора Європі прокидатися, поки мізки зовсім не запливли жиром. І приоритет треба надавати власному ВПК - скільки вже можна годувати заокеанських цинічних бариг.
показать весь комментарий
03.12.2025 03:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8Q6vJLaalD0 https://www.youtube.com/watch?v=Таємна угода! Посланці США та Китаю в Москві Одночасно!
показать весь комментарий
03.12.2025 03:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ax0wXJKUyWs&t=302s

Слухайте Швеця про закон США, проголосований у 2017 р майже одноголосно двома палатами й підписаний Трампом - закон про невизнання анексованих рашкою земель- зокрема по Україні, , Грузії і т д
виходить усі поступки хйлу намріяні Трампом НЕЗАКОННІ .
показать весь комментарий
03.12.2025 03:34 Ответить
Не буде ніяких угод, вітьхоф приватна особа, яку ніхто офіційно не уповноважував про щось домовлятися від імені США. Будь-які угоди з ним, це фількіна грамота.
показать весь комментарий
03.12.2025 03:35 Ответить
"Так це ж вже було..."
показать весь комментарий
03.12.2025 03:26 Ответить
Вітьков - лох. На жаль, до Трампа це поки що не доходить.
показать весь комментарий
03.12.2025 04:50 Ответить
Ви досі не зрозуміли, що тампон віддає борг за дві перемоги в двох виборах, які йому забезпечило втручання кацапської іпсятини? Вітьков свідомо зданий в аренду кацапам і працює на кацапьске ІПСО - його завдання періодично їздити в рашку за вкидами нової маячні і потім транслювати цю методичку журналістам, що нібито "США планують те, США планують це, кількість запланованих пунктів така-то".
показать весь комментарий
03.12.2025 05:09 Ответить
Так "страшносильноконструктивно" Віткофф "порішав", що чкурнув з Москви "мовчечки", без прес-конференції та оголошення результатів переговорів...
показать весь комментарий
03.12.2025 05:04 Ответить
А що? Доволі конструктивні перемовини. Трампістам кацапи знову по всій морді поводили. Ну чим не конструктив?
показать весь комментарий
03.12.2025 05:08 Ответить
Ще раз підтверджується, що вікове обмеження потрібне не лише для суддів, а і для президентів та і для всіх державних чиновників
показать весь комментарий
03.12.2025 06:08 Ответить
Увага!
Написано: "...залишив посольство США в РФ"!
Якщо рф всесвітньо визнана країною-агресором, країною-терористом, то себе поважаючі країни, а це країни, що протидіють тероризму,
закривають посольства країн-терористів!
За часів Джо Байлена, у США посольство рф було закрите!
Джо Байден був ЗА Україну!
То значить, риже Вашингтонське чмо - посіпака терористичної рф!
ГАНЬБА трампиську!
Воно пихає Україну у прірву!!
показать весь комментарий
03.12.2025 07:04 Ответить
"Ініціативу у світового шерифа США і мороносиця Трампа давно перехопив Кремль і тому Путін дотискає" - сталінська школа дипломатії проти опортуністичної псевдодемократичної, боягузливої умоаного Заходу...?
показать весь комментарий
03.12.2025 08:20 Ответить
Захід обіцяв безпеку нам, в тепер гарантує по чайній ложці
показать весь комментарий
03.12.2025 08:48 Ответить
Отримав інструкції, схоже
показать весь комментарий
03.12.2025 08:46 Ответить
 
 