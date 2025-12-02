РУС
РФ отказывается от компромиссов в трех пунктах "мирного плана" по Украине, - NBC News

Путін

Кремль не согласен на мирное соглашение с Украиной, которое не будет соответствовать требованиям диктатора Путина. В "мирном плане" США есть три пункта, по которым Москва не пойдет на компромисс.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на российского чиновника, осведомленного по этому вопросу, передает Цензор.НЕТ.

Требования России

В частности, Россия не пойдет на уступки по трем пунктам:

  • относительно территории Донбасса;
  • ограничение численности Вооруженных сил Украины;
  •  признание со стороны США и Евросоюза захваченных территорий.

"Идеальный мир Путина"

Чиновник назвал эти пункты "тремя столпами".

В то же время, он добавляет, что Россия готова проявить гибкость в переговорах по другим вопросам, таким как дальнейшая судьба сотен миллиардов долларов замороженных российских активов. 

"Если бы Путин мог написать свою собственную версию мирного плана, он бы юридически потребовал все четыре украинские области, которые он незаконно аннексировал в 2022 году, а не только Донецк и Луганск; сократил бы украинскую армию до одной десятой ее нынешнего размера; завершил бы так называемую денацификацию Украины, что является кодовым словом для российского влияния на будущее Украины и устранения националистических партий; и отменил бы все санкции.

Он считает, что окончательное соглашение должно быть ближе к его идеальному миру, чем к миру Украины — и он готов ждать, если это не так", — считает аналитик Майкл Горовиц.

Мирный план США

  • В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
  • Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
  • Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
  • Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
  • По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
  • Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
  • 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
  • 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

переговоры (5293) россия (98218) война в Украине (7081)
Топ комментарии
+23
Стоп. Хватит обсуждать что попало. Мы знаем что ***** не хочет остановки войны. Но нет смысла поднимать с пола непонятную информационную субстанцию и ей обмазываться. Нечего тут обсуждать.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:41 Ответить
+13
Пішли вже вони на *** обидва, і Трам і ***ло.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:44 Ответить
+7
Сивочолий тримав фронт правдами і не правдами,будував армію і ракетну программу.Ваш піськограй будував асфальт і маринував шашлики.От і вся разніца.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:33 Ответить
Стоп. Хватит обсуждать что попало. Мы знаем что ***** не хочет остановки войны. Но нет смысла поднимать с пола непонятную информационную субстанцию и ей обмазываться. Нечего тут обсуждать.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:41 Ответить
та не так сильно він може і чекати - в нього економіка геть хвора
показать весь комментарий
02.12.2025 22:42 Ответить
Без справжніх, діючих санкцій, його хвора економіка переживе економіку нашу, ЄС, і решти "західних партнерів". Вони воюватимуть стільки, скільки буде потрібно. А Україна стільки, скільки зможе.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:59 Ответить
у них величезна фінансова подушка у вигляді КНР, до якої з кредитами вони ще не зверталися.
що там продають у них на ринку, тут і писали.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:03 Ответить
Це ж лиш чутки.А що в нату можна?)Чи віткоф повідомив,що американці покидають нату,а така ната рашці вже нестрашна?))Чисельність ЗСУ)Ну якщо буде французький та ще якийсь легіон,то чисельність ЗСУ ясно що в мирний час буде менша))...Це лиш чутки.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:42 Ответить
НАТО їх не буде хвилювати, при населенні в Україні 10-15 мільйонів.
Тут навіть чисельність армії зовсім не важлива, по-перше таку кількість не прогодувати, по-друге не забезпечити.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:56 Ответить
Ідеальний мир вбивці - шось цей Горовіц **********
показать весь комментарий
02.12.2025 22:43 Ответить
******, пішов у лютому 2014 року, убивати Україну і Українців!!
А тепер, у 2025 році, він лише теліпає своїм обвислим вялічієм, перед носом трапма і вітькоффів!!
Це ж і дурням зрозуміло, але не отим банкротам, за обіцяні їм гроші!!
Обіцянка - цяцянка, а дурню - радість!
показать весь комментарий
02.12.2025 22:44 Ответить
Пішли вже вони на *** обидва, і Трам і ***ло.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:44 Ответить
Нажаль Україна не має ні фінансового, ні військового ресурсу, щоб послати нах@й Трампа. Якби за каденції сивочолого гетьмана не підірвали всі найбільші склади та арсенали, то можливо Україна б не була аж так залежна від постачань ***********. Там запасів було років на 5.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:03 Ответить
А ти не замислювався: "А кто ето сдєлал?"
показать весь комментарий
02.12.2025 23:32 Ответить
Сивочолий тримав фронт правдами і не правдами,будував армію і ракетну программу.Ваш піськограй будував асфальт і маринував шашлики.От і вся разніца.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:33 Ответить
пУтлєр, ....уй ти вгадав!!!
показать весь комментарий
02.12.2025 22:46 Ответить
Ну все.
Закривайте це сране шоу до наступного вкиду лайна на вентилятор.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:46 Ответить
Нічого не буде, ***** хоче воювати далі.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:46 Ответить
Мабуть вже навіть найтупіші второпали, що Крим є українським і що військова окупація і тероризм це ніяк не змінюють.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:52 Ответить
о, а ось і бот ******* вскрився
показать весь комментарий
02.12.2025 23:08 Ответить
Про ідеальний план про мир, )(уйло буде розказувати кобздону.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:48 Ответить
- США може і визнають АЛЕ ЕВРОПА НІКОЛИ - бо у Европи тоді ТАКА СКРИНЬКА ПАНДОРИ відкриється що Охреніє вся планета
показать весь комментарий
02.12.2025 22:49 Ответить
США теж не можуть, саме тому на перемовини літає приватна особа вітьхоф, яка не не є офіційним представником США і тому результати його поїздок ніколи не будуть передані на ратифікацію Конгресом, який цю чухню вочевидь би відкинув офіційно, якби вона якимось дивом до нього попала на розгляд.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:55 Ответить
А щодо визнання територій,то на таке лиш Бєларусь пішла)
показать весь комментарий
02.12.2025 22:49 Ответить
Здається Нікарагуа єдина країна в світі, яка визнала Крим російським. Таракашенко в 2021 спочатку сказав, що Крим де юре російський, а потім в 2024 забрав своі слова взад, аргументуючи це тим, що ніхто де юре Крим російським так і не визнав.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:22 Ответить
ну і ...осталось сходити по -малєнькому ...
Продати Європі стільки й ЩО потрібно для України. Контракти ж живі ? ( Європа не здатна вже зовсім на Трампа вплинути? (ну король же ще є в Британії) - дай боже Трампу оптимістичних результатів МРТ)

Й програти респам у жовтні ( дай боже оптимістичних МРТ Трампові)- програти Трампом же й свою більшість у Палаті . А їх всього вже лиш три!!! голоси лишилось...
показать весь комментарий
02.12.2025 22:51 Ответить
Коли Трамп знову почне лютувати і обурюватися ****** і повернеться до теми постачання Томагавків?
показать весь комментарий
02.12.2025 22:53 Ответить
Тобто росія не проти вступу України в НАТО? Чи в NBC News просто забули це включити?
показать весь комментарий
02.12.2025 22:56 Ответить
Там країни ніби-то НАТО дають зуб що Україну не планують .. ( ну навіть якщо тільки США дасть зуб) але це ж йхлу дають зуб. А в конституції України нехай буде -хйляндія не вічна.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:59 Ответить
ймовірно про це вже домовилися вони самі, без України.
ні прагнення залишать, але вступити не дадуть.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:00 Ответить
Вступити вони і так не дають, бо наразі нема консенсусу щодо цього між всіма членами НАТО. Вступ в НАТО погоджується саме цим консенсусом і будь-які спроби прописати в якісь договори між ненатівськими країнами заборони країнам НАТО погодження вступу в НАТО нового члена є юридично нікчемними.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:04 Ответить
ми не знаємо всієї підкилимної гри, між США та рашкою.
вони можуть це і не озвучувати .
показать весь комментарий
02.12.2025 23:06 Ответить
А там і нема ніякоі гри, мага півні настільки тупі, що обговорюють з кацапами тільки міфічні майбутні спільні економічні проекти в майбутній мирний час, повністю забуваючи про те, як цього мирного часу добитись.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:12 Ответить
Мабуть комусь з кацапетів таки пояснили, що договір між Украіною і росією не має ніякого відношення до внутрішньонатівських процедур колективного погодження вступу будь-якої країни.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:01 Ответить
Нельзя забывать, кто дал }{уйлу козыри в виде огромных захваченных территорий Украины в 2022 г., вокруг которых сейчас идёт торговля. Эта }{уйловская гнида до сих пор сидит на Банковой.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:00 Ответить
Тю...
Спитай будь-якого шанувальника ЗЄ. Головне, що він не втік. А провальні результати буквально у всьому *****.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:10 Ответить
"...які він незаконно анексував у 2022 році..." А що, бувають ще "законні анексії"?
показать весь комментарий
02.12.2025 23:06 Ответить
До 26 червня 1945 року анексія в принципі була законним способом прирасти новими територіями. Потім зʼявилась така смішна штука, як міжнародне право і всі анексії з того моменту стали незаконними. Просто деякі держави трохи відстали у розвитку і живуть щє в часах початку ХХ, кінця ХІХ сторіччя, коли імперії щє були в моді, тому це уточнення для цих відсталих в розвитку.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:17 Ответить
переділ світу ще не завершений, тому будуть механізми легалізації. занадто багато змінилося за 80 років, стільки територій без статусів. величезна кількість, навіть у Європі е
показать весь комментарий
02.12.2025 23:40 Ответить
Від переділів світу дуже гарно допамагає галоперідол.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:44 Ответить
Хто б сумнівався, що плєшивий пацюк на щось погодиться.
Це іпануте погодиться лише на один єдиний пункт - Україна - це губернія кацапстану.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:10 Ответить
Все що вже захоплено, росія Україною не називає. З чого це вона буде називати Україною наступні захоплені нею території?
показать весь комментарий
02.12.2025 23:23 Ответить
Де у мене написано, що кацапія називає Україною тимчасово окуповані території України ?
показать весь комментарий
02.12.2025 23:54 Ответить
путін заявляв, що території України будуть просто включатися у склад росіі. Тобто України, як такої у будь якому вигляді з будь якою назвою вже не буде.
показать весь комментарий
03.12.2025 00:01 Ответить
Хто такий путін? Це по-перше!
По-друге, у своєму коментарі я казала, що ***** може влаштувати лише губернія , в яку він мріє перетворити Україну. Що вам тут не зрозуміло і що ви намагаєтесь мені довести? Ви хочете своїми словами пояснити мені , що я мала на увазі , чи просто вам нєхій шо робити і ви мене тролите?
показать весь комментарий
03.12.2025 00:17 Ответить
китай в Україні воює руками русні ,про це знає ЄС , які бояться гарячої фази війни у себе в дома , бо розуміють шо буде важко , був шанс не мати, війни і в Україні , підтримати Порошенко ,але політична елліта злякалася його розуму та патриотизму до українців , розіграли фейкі про свинарчуків ,підключилася команда Ізраелю ,вклала гроші в наркомана і всі зробили ставку всім світом на 🤡 ,його підтримали і ЄС і США ...Їх розвідка знала хто і чого пруться в Україну ,намагалися побистрячку Україну згодувати та заспокоїти Азію ...трохи пізніше зрозуміли шо китайськоруснявий задум війнив Україні ,іде набагато далі ...трамп тупе під* фільне створіння, зброя у китайськоруснявих руках ...
показать весь комментарий
02.12.2025 23:20 Ответить
Абсолютно вірно. Цим вторгненням своїх двох ядерних маріонеток в Україну вони тестують реакцію світу на іх майбутній напад на Тайвань. Гаряча фаза війни в ЄС розпочнеться одночасно із початком вторгнення туди Китаю, а рашку він кине на убой проти європейського контингенту НАТО, щоб заблокувати його на час вторгнення в Європі.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:27 Ответить
у такому варіанті, США не візьме участь в Європі. їй би з Китаєм впорається.
ну а Європа, як в 39-41, віддасть перевагу мир.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:44 Ответить
США вони нейтралізували встановленням скомпрометованого пєдоплівками дурника на посаду президента, шляхом радикалізаціі суспільства своєю масовою іпсятиною. До речі переважна більшість користувачів баранограму в США, це російські іммігранти і всілякі правопівні на кшталт Qanon, MAGA і тому подібні.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:49 Ответить
Такое впечатление , что два гуся ( пыня и ржавый) делят Украину и Венесуэлу. Московиту трамп не мешает захватывать нас но , а пиндос спокойно лезет в нефтяникам. Как по мне
показать весь комментарий
02.12.2025 23:30 Ответить
А по факту що москалі вже три роки топчуться під Авдіївкою в радіусі 40км від неї, що Diaper Don "захоплює" Венесуелу тільки на словах в своєму Truth Social.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:43 Ответить
Два х*я йому в ніздрі...
показать весь комментарий
02.12.2025 23:42 Ответить
Ядерну зброю віддали за "гарантії"Зараз численність ЗСУ зменшити(це головна наша зброя)-теж за гарантії.Дежавю....В Будапешті треба підписувати цей меморандум,як Орбан і пропонував.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:48 Ответить
З путлєром при владі в рашці ніхто нічого підписувати вже не буде, забудьте. Він в принципі не гарантує виконання ним підписаного.
показать весь комментарий
02.12.2025 23:52 Ответить
Країна,яка напала на нас-вимогає армію зменьшити.... Може зовсім відмовитись від армії,від збої?
показать весь комментарий
02.12.2025 23:50 Ответить
 
 