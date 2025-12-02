РФ отказывается от компромиссов в трех пунктах "мирного плана" по Украине, - NBC News

Кремль не согласен на мирное соглашение с Украиной, которое не будет соответствовать требованиям диктатора Путина. В "мирном плане" США есть три пункта, по которым Москва не пойдет на компромисс.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на российского чиновника, осведомленного по этому вопросу, передает Цензор.НЕТ.

Требования России

В частности, Россия не пойдет на уступки по трем пунктам:

относительно территории Донбасса;

ограничение численности Вооруженных сил Украины;

признание со стороны США и Евросоюза захваченных территорий.

"Идеальный мир Путина"

Чиновник назвал эти пункты "тремя столпами".

В то же время, он добавляет, что Россия готова проявить гибкость в переговорах по другим вопросам, таким как дальнейшая судьба сотен миллиардов долларов замороженных российских активов.

"Если бы Путин мог написать свою собственную версию мирного плана, он бы юридически потребовал все четыре украинские области, которые он незаконно аннексировал в 2022 году, а не только Донецк и Луганск; сократил бы украинскую армию до одной десятой ее нынешнего размера; завершил бы так называемую денацификацию Украины, что является кодовым словом для российского влияния на будущее Украины и устранения националистических партий; и отменил бы все санкции.

Он считает, что окончательное соглашение должно быть ближе к его идеальному миру, чем к миру Украины — и он готов ждать, если это не так", — считает аналитик Майкл Горовиц.

Мирный план США

