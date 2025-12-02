РФ отказывается от компромиссов в трех пунктах "мирного плана" по Украине, - NBC News
Кремль не согласен на мирное соглашение с Украиной, которое не будет соответствовать требованиям диктатора Путина. В "мирном плане" США есть три пункта, по которым Москва не пойдет на компромисс.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на российского чиновника, осведомленного по этому вопросу, передает Цензор.НЕТ.
Требования России
В частности, Россия не пойдет на уступки по трем пунктам:
- относительно территории Донбасса;
- ограничение численности Вооруженных сил Украины;
- признание со стороны США и Евросоюза захваченных территорий.
"Идеальный мир Путина"
Чиновник назвал эти пункты "тремя столпами".
В то же время, он добавляет, что Россия готова проявить гибкость в переговорах по другим вопросам, таким как дальнейшая судьба сотен миллиардов долларов замороженных российских активов.
"Если бы Путин мог написать свою собственную версию мирного плана, он бы юридически потребовал все четыре украинские области, которые он незаконно аннексировал в 2022 году, а не только Донецк и Луганск; сократил бы украинскую армию до одной десятой ее нынешнего размера; завершил бы так называемую денацификацию Украины, что является кодовым словом для российского влияния на будущее Украины и устранения националистических партий; и отменил бы все санкции.
Он считает, что окончательное соглашение должно быть ближе к его идеальному миру, чем к миру Украины — и он готов ждать, если это не так", — считает аналитик Майкл Горовиц.
Мирный план США
- В воскресенье, 23 ноября, в Женеве начались переговоры делегаций Украины и США по мирному плану для завершения войны России против Украины.
- Ранее сообщалось, что украинская делегация уже провела встречи с советниками ЕС в Женеве.
- Впоследствии президент Владимир Зеленский сообщил о первых результатах переговоров, которые проходят в Женеве с участием делегаций США, Украины, ЕС и Великобритании по американскому плану завершения войны РФ против Украины.
- Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщал, что текущая редакция мирного плана США по прекращению войны РФ против Украины находится на завершающем этапе согласования и уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов.
- По итогам переговоров в Женеве в воскресенье, 23 ноября, государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что команда Вашингтона внесет "некоторые изменения" в американский мирный план.
- Новый мирный план США по урегулированию российско-украинской войны сократили с 28 пунктов до 19.
- 25 ноября Трамп отправил своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву на встречу с Путиным. Другому своему спецпосланнику Дэну Дрисколлу он поручил провести переговоры с Украиной в Киеве.
- 2 декабря состоялась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
що там продають у них на ринку, тут і писали.
Тут навіть чисельність армії зовсім не важлива, по-перше таку кількість не прогодувати, по-друге не забезпечити.
А тепер, у 2025 році, він лише теліпає своїм обвислим вялічієм, перед носом трапма і вітькоффів!!
Це ж і дурням зрозуміло, але не отим банкротам, за обіцяні їм гроші!!
Обіцянка - цяцянка, а дурню - радість!
Закривайте це сране шоу до наступного вкиду лайна на вентилятор.
Продати Європі стільки й ЩО потрібно для України. Контракти ж живі ? ( Європа не здатна вже зовсім на Трампа вплинути? (ну король же ще є в Британії) - дай боже Трампу оптимістичних результатів МРТ)
Й програти респам у жовтні ( дай боже оптимістичних МРТ Трампові)- програти Трампом же й свою більшість у Палаті . А їх всього вже лиш три!!! голоси лишилось...
ні прагнення залишать, але вступити не дадуть.
вони можуть це і не озвучувати .
Спитай будь-якого шанувальника ЗЄ. Головне, що він не втік. А провальні результати буквально у всьому *****.
Це іпануте погодиться лише на один єдиний пункт - Україна - це губернія кацапстану.
По-друге, у своєму коментарі я казала, що ***** може влаштувати лише губернія , в яку він мріє перетворити Україну. Що вам тут не зрозуміло і що ви намагаєтесь мені довести? Ви хочете своїми словами пояснити мені , що я мала на увазі , чи просто вам нєхій шо робити і ви мене тролите?
ну а Європа, як в 39-41, віддасть перевагу мир.