НАТО готовит "план Б" на случай провала нынешних мирных усилий США относительно Украины, - СМИ
Европейские союзники по НАТО поддерживают инициативы США по прекращению российско-украинской войны. В то же время они сомневаются, что дипломатический трек принесет положительный результат из-за непоколебимой позиции Москвы, поэтому подготовили "план Б".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Радио Свобода" сообщили восемь дипломатов стран-членов Альянса на условиях анонимности.
По словам дипломатов НАТО, на данный момент нет признаков готовности Путина вести конструктивные переговоры о мире. Наоборот — Россия усилила удары по украинским городам, в частности по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре.
"У нас нет впечатления, что российский президент готов к конструктиву. Бомбардировки становятся беспрецедентными", - отметил один из чиновников НАТО.
Однако, по мнению чиновников, будет ли интенсивность процесса соответствовать ожиданиям от него — станет понятнее, когда спецпосланник США Стив Уиткофф вернется из Москвы, где 2 декабря встречается с Путиным.
Он, вероятно, представит обновленную версию мирного плана, которая, по словам дипломатов, "до неузнаваемости" отличается от первоначального плана из 28 пунктов.
Несмотря на то, что европейцы не участвуют в переговорах напрямую, их позиция, по словам собеседников, "присутствует за столом".
Территории и безопасность — самые сложные пункты консенсуса
В НАТО признают: самыми сложными остаются вопросы будущих границ и долгосрочных гарантий безопасности Украины.
"Мир может быть справедливым и устойчивым только тогда, когда его условия согласованы прежде всего с самой Украиной", - подчеркнул представитель Альянса.
В то же время другой дипломат предполагает, что именно Россия может стать главным препятствием для договоренностей:
"Путин может не сдвинуться ни на шаг. Это не будет виной Украины — она готова к компромиссам. Это не будет виной США — они прилагают значительные усилия. Единственная причина провала — непоколебимость России. Россия, похоже, готова принять только полную капитуляцию Украины".
Что предусматривает "план Б" НАТО в отношении Украины
Если дипломатический трек зайдет в тупик, союзники по Альянсу уже имеют альтернативную стратегию.
"План Б достаточно прост: больше оружия Украине, больше финансовой поддержки и усиление санкций против России", - заявил один из дипломатов.
В НАТО убеждены, что независимо от результатов войны, Россия будет оставаться долгосрочной угрозой для Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Гарний план. Простими словами, війна або до останнього українця, або до кордонів 1991 року.
Чого ж ваш зєля не випускає мирняк за кордон? Чого не зглянеться
Якої саме зброї? Яку США будуть готові продають вам чи є якась інша? Нещодавно була новина, про то що ЄС так і не зміг знайти 2млн снарядів на наступний рік... Тобто, власне виробництво в належних об'ємах, так і не налагодили. Та і на рахунок "фінансування", є багато питань...
P.s. Скільки ще десятків "пакетів санкцій" введуть?