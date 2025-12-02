РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12247 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Помощь Украине от НАТО
1 288 22

НАТО готовит "план Б" на случай провала нынешних мирных усилий США относительно Украины, - СМИ

В НАТО готовят альтернативный вариант для Украины

Европейские союзники по НАТО поддерживают инициативы США по прекращению российско-украинской войны. В то же время они сомневаются, что дипломатический трек принесет положительный результат из-за непоколебимой позиции Москвы, поэтому подготовили "план Б".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Радио Свобода" сообщили восемь дипломатов стран-членов Альянса на условиях анонимности.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам дипломатов НАТО, на данный момент нет признаков готовности Путина вести конструктивные переговоры о мире. Наоборот — Россия усилила удары по украинским городам, в частности по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре.

"У нас нет впечатления, что российский президент готов к конструктиву. Бомбардировки становятся беспрецедентными", - отметил один из чиновников НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине — это не конфликт США. Трамп единственный, кто может ее завершить, — Рубио

Однако, по мнению чиновников, будет ли интенсивность процесса соответствовать ожиданиям от него — станет понятнее, когда спецпосланник США Стив Уиткофф вернется из Москвы, где 2 декабря встречается с Путиным.

Он, вероятно, представит обновленную версию мирного плана, которая, по словам дипломатов, "до неузнаваемости" отличается от первоначального плана из 28 пунктов.

Несмотря на то, что европейцы не участвуют в переговорах напрямую, их позиция, по словам собеседников, "присутствует за столом".

Читайте также: Виткофф и Кушнер после переговоров с Путиными встретятся с Зеленским, - Axios

Территории и безопасность — самые сложные пункты консенсуса

В НАТО признают: самыми сложными остаются вопросы будущих границ и долгосрочных гарантий безопасности Украины.

"Мир может быть справедливым и устойчивым только тогда, когда его условия согласованы прежде всего с самой Украиной", - подчеркнул представитель Альянса.

В то же время другой дипломат предполагает, что именно Россия может стать главным препятствием для договоренностей:

"Путин может не сдвинуться ни на шаг. Это не будет виной Украины — она готова к компромиссам. Это не будет виной США — они прилагают значительные усилия. Единственная причина провала — непоколебимость России. Россия, похоже, готова принять только полную капитуляцию Украины".

Читайте также: Нет никаких признаков, что Путин готов идти на уступки для мира с Украиной, — чиновник НАТО

Что предусматривает "план Б" НАТО в отношении Украины

Если дипломатический трек зайдет в тупик, союзники по Альянсу уже имеют альтернативную стратегию.

"План Б достаточно прост: больше оружия Украине, больше финансовой поддержки и усиление санкций против России", - заявил один из дипломатов.

В НАТО убеждены, что независимо от результатов войны, Россия будет оставаться долгосрочной угрозой для Европы.

Читайте также: США "очень оптимистично" оценивают шансы на соглашение о завершении войны в Украине, - Белый дом

Автор: 

НАТО (10524) переговоры (5293) перемирие (1708) война в Украине (7081)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Каспаров тут недавно все пояснив. Пропоную відразу переходити до плану "ъ".
показать весь комментарий
02.12.2025 22:18 Ответить
+2
План Б досить простий: більше зброї Україні, більше фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії", - заявив один із дипломатів. Джерело: https://censor.net/ua/n3588305
Гарний план. Простими словами, війна або до останнього українця, або до кордонів 1991 року.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:18 Ответить
+2
Ваше бачення плану "бе" занадто апокаліптичне.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
План Б це продовження війни, мобілізація молоді та жінок, посилення протистояння, посилення обстрілів, посилення еміграційної хвилі українських біженців, які будуть їхати з темних та холодних українських міст шукати як перезимувати в ЄС і знайти собі варіант постійного проживання.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:16 Ответить
Ваше бачення плану "бе" занадто апокаліптичне.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:19 Ответить
Це ще самий оптимістичний варіант, без застосування ядерної зброї.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:21 Ответить
Про плани НАТО щодо протидії кацапії бе, ве, ге, де і далі за алфавітом треба кричати з кожної праски, щоб кацапи не плекали ілюзій про взяття Брюсселю за три дні.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:32 Ответить
Тіпун тобі на язик!
показать весь комментарий
02.12.2025 22:21 Ответить
мобілізовуйся в ЗСУ, тут завжди тепло і годують гарячою їжею.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:23 Ответить
Досить типова відповідь для дебіла. Трохи раніше дебіли запитували «а ти в окопі?» Не вистачало ще, щоб така фігня, як ти, розганяла панічні настрої! Можеш гавкнуть щось у відповідь, я не реагуватиму.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:43 Ответить
Каспаров тут недавно все пояснив. Пропоную відразу переходити до плану "ъ".
показать весь комментарий
02.12.2025 22:18 Ответить
План Б досить простий: більше зброї Україні, більше фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії", - заявив один із дипломатів. Джерело: https://censor.net/ua/n3588305
Гарний план. Простими словами, війна або до останнього українця, або до кордонів 1991 року.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:18 Ответить
Таваріщ не знає плану , як зберегти Українців від геноциду без збройної боротьби ??? Чи тупо по методичці. ?
Чого ж ваш зєля не випускає мирняк за кордон? Чого не зглянеться
показать весь комментарий
02.12.2025 22:21 Ответить
Зупинка бойових дій, вихід України з 4-областей і визнання їх частиною параші, обмеження на військо, не вступ у союзи, обмеження військової допомоги, уззкій єзиґ - перший державний, московські попи правлять службу в українських храмах, дєнацифікация мудрого наріду... Гарний план.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:26 Ответить
А на які поступки в цьому плані згідно слів дипломатів країн-членів Альянсу вже згодна підти Україна?
показать весь комментарий
02.12.2025 22:30 Ответить
НЕ на випадок провалу а як тільки це трапиться. Трамп вже провалив - всі переговори йдуть по московським бумажкам
показать весь комментарий
02.12.2025 22:19 Ответить
Тобто, виходить, що 2 тиждні тому у НАТО не було взагалі ніякого плану.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:21 Ответить
Знаємо ми цих дипломатів. Більше зброї Україні, але таурусів нема, снарядів нема, санкції проти росії такі щоб не заважали жити на широку ногу, війська відправимо тільки після миру в кількості 200 чоловік, в Балтійському морі не стріляйте бо буде ескалація, але "давайте просто воювати", "для Європи буде безпечніше якщо війна триватиме до 2030-го" і "швидкий мир не на користь України".
показать весь комментарий
02.12.2025 22:25 Ответить
То вже можете викочувати план Б і так далі по алфавіту - чи гарно допогти Україні зброєю
показать весь комментарий
02.12.2025 22:25 Ответить
Якби так і було як планують:більше зброї і санкції.Бункерний фюрер повинен повторити долю свого попередника і, очевидно,наставника Гітлера.Хай здохне ця гидота!
показать весь комментарий
02.12.2025 22:26 Ответить
не потрібно тягнути з таким чудовим планом - впроваджуйте негайно
показать весь комментарий
02.12.2025 22:26 Ответить
От не треба так поспішати! План "Ж" - саме то!
показать весь комментарий
02.12.2025 22:30 Ответить
Росія б не бикувала якби сідзянпінь не вимагав в пуйла воювати і далі. І срав він на трампа, бо бачить наскільки той алчний і асоціальний.
показать весь комментарий
02.12.2025 22:28 Ответить
План Б досить простий: більше зброї Україні, більше фінансової підтримки та посилення санкцій проти Росії

Якої саме зброї? Яку США будуть готові продають вам чи є якась інша? Нещодавно була новина, про то що ЄС так і не зміг знайти 2млн снарядів на наступний рік... Тобто, власне виробництво в належних об'ємах, так і не налагодили. Та і на рахунок "фінансування", є багато питань...

P.s. Скільки ще десятків "пакетів санкцій" введуть?
показать весь комментарий
02.12.2025 22:37 Ответить
Що то може означати та літера плану "Б"?))Боягузство,Бл;дство,Блюзнірство,Бикування,Блювання,Біполярність,Безпорадність,Безвихідь...((((
показать весь комментарий
02.12.2025 22:45 Ответить
 
 