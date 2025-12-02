НАТО готовит "план Б" на случай провала нынешних мирных усилий США относительно Украины, - СМИ

Европейские союзники по НАТО поддерживают инициативы США по прекращению российско-украинской войны. В то же время они сомневаются, что дипломатический трек принесет положительный результат из-за непоколебимой позиции Москвы, поэтому подготовили "план Б".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом изданию "Радио Свобода" сообщили восемь дипломатов стран-членов Альянса на условиях анонимности.

По словам дипломатов НАТО, на данный момент нет признаков готовности Путина вести конструктивные переговоры о мире. Наоборот — Россия усилила удары по украинским городам, в частности по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре.

"У нас нет впечатления, что российский президент готов к конструктиву. Бомбардировки становятся беспрецедентными", - отметил один из чиновников НАТО.

Однако, по мнению чиновников, будет ли интенсивность процесса соответствовать ожиданиям от него — станет понятнее, когда спецпосланник США Стив Уиткофф вернется из Москвы, где 2 декабря встречается с Путиным.

Он, вероятно, представит обновленную версию мирного плана, которая, по словам дипломатов, "до неузнаваемости" отличается от первоначального плана из 28 пунктов.

Несмотря на то, что европейцы не участвуют в переговорах напрямую, их позиция, по словам собеседников, "присутствует за столом".

Территории и безопасность — самые сложные пункты консенсуса

В НАТО признают: самыми сложными остаются вопросы будущих границ и долгосрочных гарантий безопасности Украины.

"Мир может быть справедливым и устойчивым только тогда, когда его условия согласованы прежде всего с самой Украиной", - подчеркнул представитель Альянса.

В то же время другой дипломат предполагает, что именно Россия может стать главным препятствием для договоренностей:

"Путин может не сдвинуться ни на шаг. Это не будет виной Украины — она готова к компромиссам. Это не будет виной США — они прилагают значительные усилия. Единственная причина провала — непоколебимость России. Россия, похоже, готова принять только полную капитуляцию Украины".

Что предусматривает "план Б" НАТО в отношении Украины

Если дипломатический трек зайдет в тупик, союзники по Альянсу уже имеют альтернативную стратегию.

"План Б достаточно прост: больше оружия Украине, больше финансовой поддержки и усиление санкций против России", - заявил один из дипломатов.

В НАТО убеждены, что независимо от результатов войны, Россия будет оставаться долгосрочной угрозой для Европы.

