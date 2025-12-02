РУС
2 261 52

Война в Украине – это не конфликт США. Трамп единственный, кто может ее завершить, – Рубио

Рубио о войне в Украине и роли Трампа в переговорах

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп – единственный в мире, кто может помочь положить конец войне России против Украины.

Об этом он сказал после заседания кабинета министров в Белом доме, его цитирует Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

"Это не наша война"

Кратко обсуждая войну в Украине, Рубио заявил: "Это не наша война, это не война президента. Это никогда бы не произошло, если бы вы [Дональд Трамп] были президентом. Он единственный лидер в мире, который может помочь положить ей конец".

Другие заявления Трампа

Эти комментарии повторяют ряд заявлений, которые неоднократно делали Трамп и его администрация.

  • Во время президентской кампании Трамп заявлял, что может положить конец войне в Украине за 24 часа.
  • Ранее Трамп заявил, что война в Украине является "хаосом" и что "эту ситуацию" нелегко урегулировать.

+8
Отбросы
02.12.2025 21:47
+8
Не жбрехав - діфсно не конфлікт США, дійсно Трамп єдиний, хто може цю війну закінчити. Може - але не хоче, бо заграючи з пуциним, він лише докидує дров у пожежу війни.
02.12.2025 21:48
+6
Ця війна не конфлікт США, вона ганьба США, як результат недоброчесності політиків США.
02.12.2025 21:50
Меморандут Будапешт- фікція то Трамп підписав?
02.12.2025 21:46
А Європу під опіку своїм НАТО то Трамп підгріб після перемогу над Гітлером?
02.12.2025 21:47
А ************ совок й стіну між двома Німеччинами й Варшавський договір прикокнув давши Європі вільно розвиватися не під совком , то Трамп зробив?
02.12.2025 21:49
АААх вони вирішили Трампом й Весом з його бандою нацистів стати смастаятєльнимі ультра ізоліціоністамі ?
ось тільки Китай у своїй лінивій вже у новітній історії тупості зробили монстром УСІ ПРЕЗИДЕНТИ США разом!
Та вони навіть Бен Ладена (будь він неладен) зробили усі ОБИДВІ партії разом)
02.12.2025 21:53
В 1979-1989 рр Афган спільна операція Афгані https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%C2%BB «Циклон», осуществлявшейся ЦРУ, США та Саудівська Аравія . Правли й демократ й республіканець президенти , й активним учасником був самеБен Ладен...
Совок , доречі, викурювали з Афгану
02.12.2025 22:06
Ще є меморандум Танака, він теж ні про що, але можеш в своїх висерах використовувати💩
02.12.2025 21:52 Ответить
то висери були від МОГУТНЬОЇ ДЕМОКРАТІЧНОЇ КРАЇНИ - не плутай
02.12.2025 21:54
За фактом так. Та й сама назва - меморандум, про це говорить. Це вже питання до наших властей того часу, віддавати ядерну зброю, пиляти стратегічні бомбардувальники під обіцянку, що все буде ок. Ну і зрозуміло, що ті, хто приймали рішення, отримали по 10 000 баксів і пару красивих намист з дзеркальцем.
02.12.2025 22:18 Ответить
я не про той клятий будапештський - я взагалі про США - колону- опору розвалу комунізму й противника різних авткратій ... Й перемагають зарах хто - ІЗОЛІЯЦІОНІСТИ?

Імперія Маска та уся Сіліконова долина наповнена мізками світових вундеркіндів ,заїхавших й студентськими й просто робочими візами навіть з бідних сімей. А що зараз пропонують ізоліцоністи - 10000 дол за таку візу?
02.12.2025 22:35
Отбросы
02.12.2025 21:47
" Війна в Україні - це не конфлікт США. Трамп єдиний, хто може її завершити," Логіка, мля, залізна....
02.12.2025 21:47
Угу - ми тут взагалі ні до чого, але якщо війна якось завершиться, то Трампа потрібно канонізувати

Це зі старого анекдоту, коли мужик крокодилів відганяв під Полтавою
02.12.2025 22:19
Не жбрехав - діфсно не конфлікт США, дійсно Трамп єдиний, хто може цю війну закінчити. Може - але не хоче, бо заграючи з пуциним, він лише докидує дров у пожежу війни.
02.12.2025 21:48
Есть еще один чувак, который может реально войну закончить одним телефонным звонком. Но ему выгодно чтобы рашка себя ослабляла максимально.
02.12.2025 22:06
ВініПух_ляк ?
02.12.2025 22:09
То є так...
02.12.2025 22:14
китайському юдейчику вигідно все) він може потім і рашку прибрати до рук разом з награбованими землями ,або якщо путіну віддадіть Україну то китайчик без жодного пострілу розраховує на тайвань.
02.12.2025 22:22
США граються з путіним з 2013 року, переконуючи що це США спонсорують Майдан, потім переконуючи що путін легко може захопити Україну в 2014, потім переконуючи путіна що в 2022 уж точняк за три дні все буде вирішене, і досі США не перестають путіну сцяти у вуха про те який путін величний, яка сильна його армія, як його всі бояться, тільки би путін не виводив війська і не припиняв війну в Україні. Політика США досить логічна - хай краще ідіот путін воює в Україні, де немає інтересів США, ніж путін полізе воювати в балтійські країни і тим спричинить реальну війну з НАТО. Нам в цій ситуації краще публічно посваритись з США і не мати з ними жодних теплих стосунків, а зброю вони і так будуть продавати за європейські гроші.
02.12.2025 22:09
Щось у тому є, але я б не був таким радикальним. Хз, що непередбаченому нарцису може в голову стрілити.
02.12.2025 22:25
Єдиний, хто реально то може зробити - товариш сі... Але навіщо йому це нині...
02.12.2025 21:50
Ця війна не конфлікт США, вона ганьба США, як результат недоброчесності політиків США.
02.12.2025 21:50
"Це не наша війна".
--------
Згоден. Це війна тих, хто жер печиво з рук Нуланд і слухав Обаму.
02.12.2025 21:50
панеееслась трампогандонія ой! Трампа пропагандонія
02.12.2025 21:56
панеееслась коза /Наталия Гончар/ по іподрому.
02.12.2025 22:02
аргумент - ну є в кого вчитись
02.12.2025 22:07
ой! це ж не усі ще ригоботи розігнані - а ПРитулок для РИГОУмєрівщини саме Трамп може дати парвда Serg?
02.12.2025 22:10
Так, Умєров з Ахмєтовим та ригами платили за політтехнолога Трампа Манафорта для натаскання двічінесудимого шапкокрада агента Мацкви. А цей бот тільки но зайшов сюди... Татаров, а це не ти сюди забрів? Тема ПЄЧЄНОк від Нуланд якось та к повіяла славним РИГО рулєвим.
02.12.2025 22:14
Рубіо здавалося самий розумний.....
02.12.2025 21:52
нууу.....
вітькоф же розкрив тайну рудого педофіла.
що б, трампу подобатись треба глибше вилизувати сраку!
рубіо, як бачимо гарний учень!
далеко піде.
начебто виношує плани на президенство?
02.12.2025 21:53
рубіо неперевершений асслікер)просто НЕПЕРЕВЕРШЕНИЙ))
02.12.2025 22:24
трап може лише зробити ще один міньєт путлеру, як і кожен америкос.
Америкоси то просто сміття, якщо брати до уваги що москалі ********.
02.12.2025 21:53
Це *******.
02.12.2025 21:56
Добре! - то Трамп закінчить війну - чи разом з кацапами буде душити Україну?
02.12.2025 21:57
Швець розповів , чому саме так- - що це справжня "сдєлка" у стилі 90-х двох монстрів ціною життя України. Навіть назвав її типу часів середньовічного "канібалізму країн" ...
Але він же ,Швець, сказав, що може стати осиновим кілком для цього договорняку - пункт в договорі ( яким би він не стався, розуміючи під яким компроматом його підписати може укролідОр)... Вимога-пункт записана в договір - про обов"язкову ратифікацію в СЕНАТІ "А там це вже сьогодні не пройде, а про завтра й говорити нічого ...
02.12.2025 22:29
Яке марення !
02.12.2025 21:58
Хай вже перейменовують Міністерство Війни на Міністерство Конфлікту.
02.12.2025 21:59
Ну - да... Просто гарант ядерного роззброєння України. І що здохли гарантіі?
02.12.2025 21:59
Цікаво як це - бути розумним кардиналом при царі-ідіоті? Мусить відповідати
02.12.2025 22:01
За рік від "Будемо з Вами скільки потрібно" до "Це не наше, наше смоктати путіну". Добре, ми це запамятаємо як нація.
02.12.2025 22:04
Ні, ця нація не здатна на пам'ять. Принаймні велика їх частина. Граблі замість тризуба на гербі - ось що є символом тії нації уставших АТ вайни хотівших просто поржать...
02.12.2025 22:11
Ну раз це не його війна,то як він може її завершити?))сам собі заперечив)Якби була його війна,то він або здався б,або виграв)))Рубіо,аміго,ки паса?))
02.12.2025 22:07
Мабуть авіаносцем з Венесуели кокс переправляють в овальний кабінет.Що вони там смалять щоб так дефірамби Трампу співати.Ще може зупинити війну пуйло але він цього не зробить.Китаєць Сі теж міг би,нагнувши бункерного,зупинити але теж не зацікавлений.Краще за всіх це вийшло б в ЗСУ якби америкоси надали те що треба для переговорів.
02.12.2025 22:11
https://www.president.gov.ua/news/dvostoronnya-bezpekova-ugoda-mizh-**********-ta-spoluchenimi-91501

От дайте Рубіо хай почитає.
Якщо Скаже що підпис Байдена то мотолох то запитайте чому підпис Трампа то не мотлох якщо його як і Байдена наділили повноваженнями більшість громадян США на виборах.
02.12.2025 22:11
Хоча про шо це я. Там в кінці документу написано шо він є мотлохом.
02.12.2025 22:29
Заїпали ви всі, Трамп нах...Рубіо...нах..Америка всралася...Суки продажні... Ненавиджу...
02.12.2025 22:15
алес ис орднунг) іншопленетяне все контролюють)..просто граються -як кішка з мишкою) бо Україна в них-понад усе).
02.12.2025 22:27
А ми що не суки? Проголосували ж за жидобільшовиків і тепер вигрібаємо вже шостий рів. Скажеш "ми кращі за американців"? Вони вже повстають. Ми ні. Терпимо...
02.12.2025 22:29
Перший раз в житті хочу якомусь америкосу голову проломити особливо ось цих гадів слизняків які повилазили в тих штатах в цій Америці разом з цим нарцисом з білими волосами таке враження що майже в кожній країні повилізали якісь фріки та невігласи наша країна не виключення
02.12.2025 22:19
02.12.2025 22:22
 
 