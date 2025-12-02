Война в Украине – это не конфликт США. Трамп единственный, кто может ее завершить, – Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп – единственный в мире, кто может помочь положить конец войне России против Украины.

Об этом он сказал после заседания кабинета министров в Белом доме, его цитирует Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Это не наша война"

Кратко обсуждая войну в Украине, Рубио заявил: "Это не наша война, это не война президента. Это никогда бы не произошло, если бы вы [Дональд Трамп] были президентом. Он единственный лидер в мире, который может помочь положить ей конец".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио в разговоре с Вадефулем: США хотят как можно скорее завершить войну в Украине

Другие заявления Трампа

Эти комментарии повторяют ряд заявлений, которые неоднократно делали Трамп и его администрация.

Во время президентской кампании Трамп заявлял, что может положить конец войне в Украине за 24 часа.

Ранее Трамп заявил, что война в Украине является "хаосом" и что "эту ситуацию" нелегко урегулировать.

Читайте также: Трамп: США больше не финансируют войну в Украине