Война в Украине – это не конфликт США. Трамп единственный, кто может ее завершить, – Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский лидер Дональд Трамп – единственный в мире, кто может помочь положить конец войне России против Украины.
Об этом он сказал после заседания кабинета министров в Белом доме, его цитирует Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
"Это не наша война"
Кратко обсуждая войну в Украине, Рубио заявил: "Это не наша война, это не война президента. Это никогда бы не произошло, если бы вы [Дональд Трамп] были президентом. Он единственный лидер в мире, который может помочь положить ей конец".
Другие заявления Трампа
Эти комментарии повторяют ряд заявлений, которые неоднократно делали Трамп и его администрация.
- Во время президентской кампании Трамп заявлял, что может положить конец войне в Украине за 24 часа.
- Ранее Трамп заявил, что война в Украине является "хаосом" и что "эту ситуацию" нелегко урегулировать.
Топ комментарии
+8 Олександр Савін #563476
показать весь комментарий02.12.2025 21:47 Ответить Ссылка
+8 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий02.12.2025 21:48 Ответить Ссылка
+6 Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий02.12.2025 21:50 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ось тільки Китай у своїй лінивій вже у новітній історії тупості зробили монстром УСІ ПРЕЗИДЕНТИ США разом!
Та вони навіть Бен Ладена (будь він неладен) зробили усі ОБИДВІ партії разом)
Совок , доречі, викурювали з Афгану
Імперія Маска та уся Сіліконова долина наповнена мізками світових вундеркіндів ,заїхавших й студентськими й просто робочими візами навіть з бідних сімей. А що зараз пропонують ізоліцоністи - 10000 дол за таку візу?
Це зі старого анекдоту, коли мужик крокодилів відганяв під Полтавою
--------
Згоден. Це війна тих, хто жер печиво з рук Нуланд і слухав Обаму.
вітькоф же розкрив тайну рудого педофіла.
що б, трампу подобатись треба глибше вилизувати сраку!
рубіо, як бачимо гарний учень!
далеко піде.
начебто виношує плани на президенство?
Америкоси то просто сміття, якщо брати до уваги що москалі ********.
Але він же ,Швець, сказав, що може стати осиновим кілком для цього договорняку - пункт в договорі ( яким би він не стався, розуміючи під яким компроматом його підписати може укролідОр)... Вимога-пункт записана в договір - про обов"язкову ратифікацію в СЕНАТІ "А там це вже сьогодні не пройде, а про завтра й говорити нічого ...
От дайте Рубіо хай почитає.
Якщо Скаже що підпис Байдена то мотолох то запитайте чому підпис Трампа то не мотлох якщо його як і Байдена наділили повноваженнями більшість громадян США на виборах.