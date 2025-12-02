РУС
9 535 56

Трамп: США больше не финансируют войну в Украине

трамп

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пытаются завершить "украинский кризис". Так он высказался во время заседания своего кабинета в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Напомнил глава Белого дома и о своих предыдущих достижениях в качестве миротворца. 

"Мы пытаемся это урегулировать. Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая. И наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это урегулировать. Нелегкая ситуация, скажу я вам. Какой беспорядок. Это война, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом".

Президент США добавил, что при его предшественнике Украина получала значительную часть помощи наличными:

"Байден раздал $350 млрд, как конфеты. Это колоссальная сумма денег, и большая ее часть — наличными, много — в виде оборудования.

Читайте: Европа опасается последствий соглашения США и России по Украине, - Reuters

Встреча американской делегации с Путиным

Тем временем в Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Известно, что с российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виткофф в Москве встретится не только с Путиным, но и с Дмитриевым, - росСМИ

  • Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
  • По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.

Читайте также: Украина приближается к миру, - Зеленский

Автор: 

переговоры (5293) Трамп Дональд (7177) война в Украине (7081)
Топ комментарии
+35
Цей кончений мерзотник має маніакальну потребу постійно нагадувати світовому співтовариству що він власне кончений мерзотник.Це патологія.
02.12.2025 19:47
+15
Кучма..Твій вихід з легендарною фразою.
02.12.2025 19:42
+14
мощний лідор у америки...

В файлах Эпштейна есть эпизод, где Трамп сосал у Клинтона. цікаво то він і ум ***** відсосав?
02.12.2025 19:44
Кучма..Твій вихід з легендарною фразою.
02.12.2025 19:42
США зброю продають.
02.12.2025 19:43
Цей кончений мерзотник має маніакальну потребу постійно нагадувати світовому співтовариству що він власне кончений мерзотник.Це патологія.
02.12.2025 19:47
Він це нагадує не Світовому товариству, а виключно своїй конченій пастві.

Як ***** вішає локшину своєму бидляку, а Зеленський своєму.
02.12.2025 19:50
мощний лідор у америки...

В файлах Эпштейна есть эпизод, где Трамп сосал у Клинтона. цікаво то він і ум ***** відсосав?
02.12.2025 19:44
Так трамп ******? Это многое объясняет...
02.12.2025 19:59
Ну якщо це правда , то він там не один такий "мощний" , у всякому випадкові - клінтон нічим не кращий , саксофоніст сраний . Якщо при цій гниді Україну заставили підписати будапештську шпаргалку , то варто іще узнати у кого з кацапів смоктав той билл .
02.12.2025 20:59
а чувак взагалі в курсі про те що є якась угода про корисні копалини?

БО ПОХОДУ ВІН ЇЇ ПОРУШИВ ВІДРАЗУ як підписав
02.12.2025 19:45
він дав Зельонському за ресурси собачий пеніс, це він пам'ятає
02.12.2025 19:48
Він не пам'ятає про цю угоду. Як і про все інше. Просто проклятий старий пердун. Тут стратегія лише чекати наступних виборів в США. А там все денонсувати нах. Причина? Під примусом.
02.12.2025 19:50
Дожить бы как государство только осталось......
02.12.2025 19:53
Там венса оберуть. А він такий самий. А може й ще гірший...
02.12.2025 20:03
Хто сказав що оберуть?
02.12.2025 20:43
нема шо очікувати адекватне, від трампа ,під* філа у Білому домі ...його мама колись світ попередила...але клінтон дав йому свою цюцюрку допомоги ,і тепер це консервативне чмо править світом ,після китаю ...
02.12.2025 19:46
Трам з минулого року своїх дій та тез не змінює. Він тупо меле одне й те саме. Інколи руде падло щось вкидує, тіпа я передумала, та насправді ні. Може він мститься за попередні вибори, де вважає, що ми допомагали Бадену. І тепер принижує Бубочку, влаштовує зустрічі делегації в гольф-клубі Вітькоффа... Добре, що не на конюшне, щоб пороть там Умерова.
02.12.2025 19:47
Ну так ПНХ. І угода про земельним ресурсам анульована. Хоча вона і так була незаконною.
02.12.2025 19:47
B 1991 в трьох колишніх військових округів ЗС СРСР - Київського, Одеського, Прикарпатського ВО - та Чорноморського флоту:

21 дивізія (14 мотострілецьких, 4 танкові та 3 артилерійські),8 артилерійських бригад,1 бригада спецпризначення,9 бригад ППО,1 окрема армія ППО,4 повітряні армії,7 полків бойових вертольотів.

За штатним розписом це 980 тисяч військовослужбовців, 7200 артилерійських систем, більше 500 кораблів та суден, 1500 бойових літаків і основне - більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.
02.12.2025 19:48
Найбільшого падіння за весь час незалежності армія зазнала у 2013 році. Президент Янукович підписав бюджет країни, де на потреби оборони були передбачені видатки менше 1% (!) ВВП.

Це був фактично санкціонований з Москви остаточний розвал збройних сил України. До всього, міністри оборони 2012-2013 років Дмитро Саламатін і Павло Лебедєв мали в кишенях паспорти громадян Росії.

Плани були далекоглядні, і до 2015 року Україні взагалі не було б чим захищатися. Так, за короткий час було скорочено п'ять зенітних ракетних бригад, три бригади переформовано у полки, розформовано 12 зенітних ракетних полків.
02.12.2025 19:52
ДЕБІЛ...Феноменальний!!!
02.12.2025 19:49
та афган якось і без вас впорався....
02.12.2025 19:49
США тепер разом з пуйлом вимагають капітуляції України.
02.12.2025 19:49
Вчора "пройшов" лікарів - сьогодні знову пішов по колу
02.12.2025 19:52
Якщо запитати старого,рудого пердуна чи зможе він перечислити ці вісім воєн які він нібито припинив?Одну він вже називав яку він зупинив це між "Азербайджаном і Албанією. Ідіот!
02.12.2025 19:52
американська шлюха "трамбон" .рашистського сутинера куйла .яку він профінансував в далекі 90 роки ,як шлюху,котра залізла в борги в США НЕ ХОЧЕ ДАТИ НАВІТЬ ПАЛКУ .ЩОБ ВІДІГНАТИ СКАЖЕНОГО РАШИСТСЬКОГО ПСА,НЕ КАЖУЧИ ПРО ДРОБОВИК,ЩОБ ЙОГО ПРИКІНЧИТИ ....
02.12.2025 19:58
Ну,звісно, наживаються.
02.12.2025 19:58
Це війна, якої ніколи б не сталося, якби я був президентом Джерело: https://censor.net/ua/n3588285
Порох 2).
02.12.2025 19:59
Може, зачекаємо до завтра - і він зранку встане з іншої ноги?
02.12.2025 20:00
Мені здається що всі вже стомились коментувати болтовню рудого спекулянта. Якщо доживемо до зміни влади в США, ще побачимо, як американці будуть блювати при поминанні трампа. Це ганьба світового масштабу.
02.12.2025 20:00
дай Бог, ви оптиміст, і недооцінюєте, наскільки звихнулися з розуму американці
02.12.2025 20:30
Дайте вже йому Нобелівську премію, щоб мовчав
02.12.2025 20:00
Сільодку йому по-скандінавськи. З "душком".
02.12.2025 20:05
І в сраку.
02.12.2025 20:59
🤠 підр* ло прорусняве ...
02.12.2025 20:12
Це ціна БУДАПЕШТСЬКОЇ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США. СЬОГОДНІ США ВОРОГ ЯК І РОСІЯ.
02.12.2025 20:13
Цей рудий дегенерат ще раз, в котре доводить, що США - абсолютно ненадійний, зрадливий, нікчемний партнер, з яким не можна мати справу. Фактично вони зараз з козломордою ордою зрівнялись у своїй аморальній нікчемності. Уявіть, що думають і відчувають, наприклад, афганці, які повірили американцям та стали з ними співпрацювати - США на них просто насрали.
Про які зараз гарантії для України від Трампона та його шавок взагалі можна говорити? Що там збираються підписувати наші дєятєлі від 95-кварталу, агентів впливу кремля?
Може вже час, якщо не пізно, змінити "наполеона"? Спочатку створити уряд національного порятунку, а потім у ВРУ обрати, хоча б ТВО президента, і далі просто рятувати державу від капітуляції?
02.12.2025 20:14
В могилу не забереш Нобеля, старий придурок.
02.12.2025 20:17
Ну й мудак.
02.12.2025 20:20
Сказане може бути відносним.
Для укр.військових не так важливий спосіб фінансування амер.зброї,як її наявність і в потрібній кількості.
А Трампу потрібні такі висловлювання,щоб закінчити цю війну,бо хто?
Про різні плани миру-перемоги від зермака,основані на нереальних планах,вже встигли всі забути,хоча їх давність-кілька років.
02.12.2025 20:21
Україна повинна вимагати компенсацію за Будапештський договір,тоді США були гарантом і Росія також.А так,виходить,немає в світі права,і нікому не потрібно вірити.
02.12.2025 20:22
хорошо Каспаров врезал по этому ****** бырыге продающему Украину рашке и всем европейским розовым идиотам соплежуям до которых до сих пор не доходит такая простая мысль что следующими после Украины будут они!ненавижу этих ссыкливых европейских тварей,но особую ненависть испытываю к рыжему ******* трапму торгующему Украиной!будь он проклят навечно и пусть горит в аду вместе с ******!
02.12.2025 20:24
Що ж, погана новина
Трамп офіційно пристав на сторону ворога у війні. Слід робити висновки і шукати підтрики у справжніх союзників.
02.12.2025 20:28
кончена мразота
сподіваюсь, що тепер кожна країна матиме ядерну зброю, що б захищатися від *******
02.12.2025 20:33
Навіщо цього дегенерата цитувати??? Воно ж повторює ОДНЕ Й ТЕ САМЕ.
02.12.2025 20:34
Трамп - пособник війни в Украіні своєму босу із кремля,
так як у гебіста є на нього досьє!!
02.12.2025 20:39
Гроші возили чемоданами.Купюри 100 доларові.Сам бачив,відповідаю за базар.
02.12.2025 20:40
Україна більш немае справ з Трампом-педофілом та агентом кремляді...Це чудово..Чекаемо на Імпічмент...
02.12.2025 20:55
Повірте, коли він закінчить рижу каденцію, він закінчить 19воєн, а ця буде двадцята. Кажуть в той вечір Трамп підставив Моніку. І після рук Клінтона більше ніколи шевелюра трампа не трималась купи. Путін йому поставляв самі стійкі лаки для укладки волосся. Така собі Люся по американськи
02.12.2025 20:56
Подавать в британський суд, стосовно не виконання будапештського меморандумах...справа сумнівна, але сенатори його добють
02.12.2025 20:59
Криза американська: корисний ідіот Путіна, якого обсіли нахабні обрані непрофесіонали - радники і переговорники.
02.12.2025 21:00
Україна - це наш біль, зрозуміло, і ми все крізь призму нашої проблеми оцінюємо.
Але якщо піднятися на загальносвітовий рівень і на хвилину забути за нашу країну . . . Трамп завдає Сполученим Штатам такої стратегічної довгострокової шкоди, що аж за голову хапаєшся. Куди дивиться Сенат, куди дивляться спецслужби і узагальнена глибинна держава ? Вони не розуміють, що він їх всіх разом опускає у яму на довгі десятиліття ?
Жоден союзник тобі більше ніколи не буде довіряти. Як то кажуть, репутація створюється десятиліттями, а втратити її можна за 5 хвилин. Які пару мільярдів доларів допомоги Україні варті того, аби з тобою всі назавжди боялися працювати ? Що толку з тих хоч 100, хоч 350 мільярдів ? Будеш економити - не будеш світовим гегемоном. Не будеш світовим гегемоном - кому потрібні будуть твої Форди і Боїнги, якщо світ може купити Мерседеси і Аеробуси ? Позиції в торгівлі є тому, що є світова резервна валюта, а міцна світова резервна валюта є тому, що у будь-якій точці світу (як зараз у Венесуелі) можуть з'явитися твої авіаносці, стелси і командос, які наваляють, кому хочеш. Якщо цього всього не буде - кому ти зі своїми США, нахрен, будеш потрібен ? Нікому ! А тоді всі ті твої мільярди доларів стануть просто гарним кольоровим папером.
Як це можна не розуміти ?
02.12.2025 21:00
Розумом Трампа не зрозуміти як і рашку, дійсно жабогадюкінг!
02.12.2025 21:02
Іноді я в сумнівах хто більший негідник і злодій - ***** чи тромб?
02.12.2025 21:04
Правильно, щоб більше Путін не казав, що "Україна - маріонєточноє государство, которим управляют із Пєнтагона"
02.12.2025 21:12
 
 