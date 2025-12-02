Трамп: США больше не финансируют войну в Украине
Президент Америки Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пытаются завершить "украинский кризис". Так он высказался во время заседания своего кабинета в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.
Напомнил глава Белого дома и о своих предыдущих достижениях в качестве миротворца.
"Мы пытаемся это урегулировать. Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая. И наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это урегулировать. Нелегкая ситуация, скажу я вам. Какой беспорядок. Это война, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом".
Президент США добавил, что при его предшественнике Украина получала значительную часть помощи наличными:
"Байден раздал $350 млрд, как конфеты. Это колоссальная сумма денег, и большая ее часть — наличными, много — в виде оборудования.
Встреча американской делегации с Путиным
Тем временем в Кремле вечером 2 декабря началась встреча диктатора Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
Известно, что с российской стороны в переговорах также участвуют помощники российского диктатора Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев.
- Во время переговоров Уиткофф и Кушнер представляют параметры обновленного мирного плана после обсуждения с Украиной во Флориде 30 ноября.
- По данным Axios, после Москвы они отправятся в Европу на встречу с президентом Зеленским.
Як ***** вішає локшину своєму бидляку, а Зеленський своєму.
В файлах Эпштейна есть эпизод, где Трамп сосал у Клинтона. цікаво то він і ум ***** відсосав?
БО ПОХОДУ ВІН ЇЇ ПОРУШИВ ВІДРАЗУ як підписав
21 дивізія (14 мотострілецьких, 4 танкові та 3 артилерійські),8 артилерійських бригад,1 бригада спецпризначення,9 бригад ППО,1 окрема армія ППО,4 повітряні армії,7 полків бойових вертольотів.
За штатним розписом це 980 тисяч військовослужбовців, 7200 артилерійських систем, більше 500 кораблів та суден, 1500 бойових літаків і основне - більше 1000 одиниць тактичної ядерної зброї та 176 міжконтинентальних балістичних ракет.
Це був фактично санкціонований з Москви остаточний розвал збройних сил України. До всього, міністри оборони 2012-2013 років Дмитро Саламатін і Павло Лебедєв мали в кишенях паспорти громадян Росії.
Плани були далекоглядні, і до 2015 року Україні взагалі не було б чим захищатися. Так, за короткий час було скорочено п'ять зенітних ракетних бригад, три бригади переформовано у полки, розформовано 12 зенітних ракетних полків.
Порох 2).
Про які зараз гарантії для України від Трампона та його шавок взагалі можна говорити? Що там збираються підписувати наші дєятєлі від 95-кварталу, агентів впливу кремля?
Може вже час, якщо не пізно, змінити "наполеона"? Спочатку створити уряд національного порятунку, а потім у ВРУ обрати, хоча б ТВО президента, і далі просто рятувати державу від капітуляції?
Для укр.військових не так важливий спосіб фінансування амер.зброї,як її наявність і в потрібній кількості.
А Трампу потрібні такі висловлювання,щоб закінчити цю війну,бо хто?
Про різні плани миру-перемоги від зермака,основані на нереальних планах,вже встигли всі забути,хоча їх давність-кілька років.
Трамп офіційно пристав на сторону ворога у війні. Слід робити висновки і шукати підтрики у справжніх союзників.
сподіваюсь, що тепер кожна країна матиме ядерну зброю, що б захищатися від *******
так як у гебіста є на нього досьє!!
Але якщо піднятися на загальносвітовий рівень і на хвилину забути за нашу країну . . . Трамп завдає Сполученим Штатам такої стратегічної довгострокової шкоди, що аж за голову хапаєшся. Куди дивиться Сенат, куди дивляться спецслужби і узагальнена глибинна держава ? Вони не розуміють, що він їх всіх разом опускає у яму на довгі десятиліття ?
Жоден союзник тобі більше ніколи не буде довіряти. Як то кажуть, репутація створюється десятиліттями, а втратити її можна за 5 хвилин. Які пару мільярдів доларів допомоги Україні варті того, аби з тобою всі назавжди боялися працювати ? Що толку з тих хоч 100, хоч 350 мільярдів ? Будеш економити - не будеш світовим гегемоном. Не будеш світовим гегемоном - кому потрібні будуть твої Форди і Боїнги, якщо світ може купити Мерседеси і Аеробуси ? Позиції в торгівлі є тому, що є світова резервна валюта, а міцна світова резервна валюта є тому, що у будь-якій точці світу (як зараз у Венесуелі) можуть з'явитися твої авіаносці, стелси і командос, які наваляють, кому хочеш. Якщо цього всього не буде - кому ти зі своїми США, нахрен, будеш потрібен ? Нікому ! А тоді всі ті твої мільярди доларів стануть просто гарним кольоровим папером.
Як це можна не розуміти ?