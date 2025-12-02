Трамп: США больше не финансируют войну в Украине

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты пытаются завершить "украинский кризис". Так он высказался во время заседания своего кабинета в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ.

Напомнил глава Белого дома и о своих предыдущих достижениях в качестве миротворца.

"Мы пытаемся это урегулировать. Я урегулировал восемь войн. Это будет девятая. И наши люди сейчас находятся в России, чтобы посмотреть, сможем ли мы это урегулировать. Нелегкая ситуация, скажу я вам. Какой беспорядок. Это война, которой никогда бы не произошло, если бы я был президентом".