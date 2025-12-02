Украина приближается к миру, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство находится на самом коротком расстоянии до мира за все время полномасштабной войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте Ирландии.
По словам Зеленского, сегодня утром украинская делегация в Ирландии провела брифинги после переговоров с США. Киев усиливает дипломатические усилия и готов к дальнейшим шагам на пути к прекращению войны.
Также он подчеркнул, что сейчас Украина "ближе к миру, чем когда-либо".
Ирландия обещает максимально продвигать вступление Украины в ЕС
Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является важным условием ее долгосрочной безопасности.
Мартин подчеркнул, что Ирландия поддержит Украину и сделает все возможное, чтобы переговоры о вступлении продвигались быстро и результативно.
Политик напомнил, что его страна возглавит Совет ЕС во второй половине 2026 года. Тогда Ирландия планирует активно продвигать украинский вопрос.
"Во время нашего председательства в следующем году мы будем продвигать переговоры о членстве Украины настолько сильно, насколько сможем", - сказал Мартин.
Вопрос замороженных российских активов
Во время встречи Зеленский поднял тему передачи Украине замороженных российских активов. По его словам, такой шаг будет выгоден не только для самой Украины, но и для ее партнеров.
"Уже давно пора их направить Украине для того, чтобы мы могли надежно обеспечить и свою оборону, и свое восстановление. И это принесет пользу не только нам, но и партнерам - мы будем давать больше заказов странам, которые нам помогают", - отметил Зеленский.
Визит Зеленского в Ирландию
- Напомним, сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.
- Зеленский провел в Дублине встречу с новоизбранной президентом Ирландии Кэтрин Коннолли во время официального визита.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
повне одкровення від Червінського, з ким з ЯКИМ управлінським , дипломатичним, військовим ВЗВГАЛІ "ДЕРЖАВНИЦЬКИМ" багажем Буратіно привів Україну" до миру"
Посол до Сербії 4 дні тому підписаний вовкою, ну точно ще з надання від Єрмака - ЛИТВИІНЕНКО
З https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 4 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 до https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 13 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 - заступник Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] З https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 13 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 до https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 - директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C Національного інституту стратегічних дослідженьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]. З https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби зовнішньої розвідки. З 27 липня 2021 року Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]. З 26 березня 2024 до 18 липня 2025 року - Секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБОhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]. З 27 листопада 2025 року - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Сербіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
Й які країни
й які країни , якими послами опбплутав Єрмак своїми послами
Словенія- Тран
Швейцарія- Веедіктова ( про форуми мира Єрмака пам"ятаємо,М а про вімдмивання коштів росолігарху Венедіктовою?)
Болгарія- сексконсультантша самого Єрмака ( про гнилі реактори з Болгарії пам"ятаємо)
ну і т д т п ... З ціє міжнародкю Україні вибиратися з павутини мафії КРЕМЛЯ?
Україна ж вибрала !!! Демократичні вибори !!! З соросівськими контролерами від Пінчука Ахмєтова Бєні та Фірташа
бесіда Луценко на 5-ому закінчилася 5 хв тому
⚡⚡ЛУЦЕНКО: ОФІС ДАВ КОМАНДУ "ФАС"❗Що світить ставленикам Єрмака? Руки ДБР розв'язані
Єрмак з татаровим і бакановим, на передовій під Мирноградом??
До якого, у сраку, миру ти наблизився?
Знову бажаєш зазирнути в очко?
Хоч комусь?
То заглядой віткофу, більше ти нікому не цікавий! Твоє місце в одиночній камері пожиттєво з повною компенсацією!
Нет тайной депломатии, мир без анексий і контребуций!
І заключил Бресткий мір!!! Якось так
А коли самі українці будуть рішати за себе і СВОЮ ЗЕМЛЮ ⁉️
І ДО РЕЧІ ПРО НАТО- якщо Україна зійде з шляху до НАТО - усю владу до вʼязниці
Я писал недавно, (и сейчас считаю), что в какой-то мере (какая-то компромиссная формула) Украина под давлением Трампа будет вынуждена пойти на уступки России по Донбассу (отмечу, что наличие у меня такого инсайда не означает, что я это поддерживаю).
Про це у вівторок, 2 грудня, заявив високопосадовець НАТО на брифінгу в штаб-квартирі альянсу, відповідаючи на запитання кореспондентки DW у Брюсселі.
За його словами, наразі Україна проводить організований відвід військ з цього міста, але в Покровську ще залишаються невеликі осередки спротиву з боку українських сил.