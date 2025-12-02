РУС
Новости
Украина приближается к миру, - Зеленский

Зеленский - о мире в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство находится на самом коротком расстоянии до мира за все время полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте Ирландии.

По словам Зеленского, сегодня утром украинская делегация в Ирландии провела брифинги после переговоров с США. Киев усиливает дипломатические усилия и готов к дальнейшим шагам на пути к прекращению войны.

Также он подчеркнул, что сейчас Украина "ближе к миру, чем когда-либо".

Читайте: Ирландия готова мониторить прекращение огня в Украине после достижения мирного соглашения, - премьер Мартин

Ирландия обещает максимально продвигать вступление Украины в ЕС

Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является важным условием ее долгосрочной безопасности.

Мартин подчеркнул, что Ирландия поддержит Украину и сделает все возможное, чтобы переговоры о вступлении продвигались быстро и результативно.

Политик напомнил, что его страна возглавит Совет ЕС во второй половине 2026 года. Тогда Ирландия планирует активно продвигать украинский вопрос.

"Во время нашего председательства в следующем году мы будем продвигать переговоры о членстве Украины настолько сильно, насколько сможем", - сказал Мартин.

Читайте также: США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину, - The Atlantic

Вопрос замороженных российских активов

Во время встречи Зеленский поднял тему передачи Украине замороженных российских активов. По его словам, такой шаг будет выгоден не только для самой Украины, но и для ее партнеров.

"Уже давно пора их направить Украине для того, чтобы мы могли надежно обеспечить и свою оборону, и свое восстановление. И это принесет пользу не только нам, но и партнерам - мы будем давать больше заказов странам, которые нам помогают", - отметил Зеленский.

Читайте также: НАТО ожидает поставки оружия для Украины как минимум на $17 млрд, - Рютте

Визит Зеленского в Ирландию

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский не будет встречаться с Виткоффом 2 декабря в Ирландии, - СМИ

Зеленский Владимир Ирландия война в Украине
до російського миру...... пшол нах з посади клоун.
02.12.2025 18:57 Ответить
до капітуляції ти хотів сказати?
02.12.2025 19:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WRvH-7Zx4g4

повне одкровення від Червінського, з ким з ЯКИМ управлінським , дипломатичним, військовим ВЗВГАЛІ "ДЕРЖАВНИЦЬКИМ" багажем Буратіно привів Україну" до миру"
02.12.2025 19:02 Ответить
до російського миру...... пшол нах з посади клоун.
02.12.2025 18:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=WRvH-7Zx4g4

повне одкровення від Червінського, з ким з ЯКИМ управлінським , дипломатичним, військовим ВЗВГАЛІ "ДЕРЖАВНИЦЬКИМ" багажем Буратіно привів Україну" до миру"
02.12.2025 19:02 Ответить
Одна з деталей від одкровення Червінського... от чесно - я в істериці жаху, він вже зараз в МНДІЧГЕЙТІ ховає кінці Баканівщини ...
Посол до Сербії 4 дні тому підписаний вовкою, ну точно ще з надання від Єрмака - ЛИТВИІНЕНКО
02.12.2025 19:06 Ответить
Вікіпедія про Олександохра ЛИТВИНЕНКО ( зацікавилася з подачі розповіді Червінського )

З https://uk.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 4 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/2014 2014 до https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 13 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 - заступник Секретаря https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБО Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] З https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 13 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/2019 2019 до https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 - директор https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C Національного інституту стратегічних дослідженьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6]. З https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 23 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021призначений головою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Служби зовнішньої розвідки. З 27 липня 2021 року Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Ради національної безпеки і оборони Україниhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7]. З 26 березня 2024 до 18 липня 2025 року - Секретар https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 РНБОhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8]. З 27 листопада 2025 року - Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Сербіяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9].
Й які країни
й які країни , якими послами опбплутав Єрмак своїми послами

Словенія- Тран
Швейцарія- Веедіктова ( про форуми мира Єрмака пам"ятаємо,М а про вімдмивання коштів росолігарху Венедіктовою?)
Болгарія- сексконсультантша самого Єрмака ( про гнилі реактори з Болгарії пам"ятаємо)
ну і т д т п ... З ціє міжнародкю Україні вибиратися з павутини мафії КРЕМЛЯ?
02.12.2025 19:13 Ответить
" Україна наближається до миру" . По любому. Так само, як кожна людина наближається до смерті одразу після народження.
02.12.2025 19:10 Ответить
та зєля завжди був генітальним оракулом як і піаністом
показать весь комментарий
ЙогоЄ 3.143,14 3.14ним ротом та голою сракою перед піаніно кремль готував його в президенти .
Україна ж вибрала !!! Демократичні вибори !!! З соросівськими контролерами від Пінчука Ахмєтова Бєні та Фірташа
02.12.2025 19:18 Ответить
не Україна його вибрала. а тупорилі насєлєнци яких дід нквдіст зєлєнського завіз в Україну
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=Wca4VqAPcBQ

бесіда Луценко на 5-ому закінчилася 5 хв тому

⚡⚡ЛУЦЕНКО: ОФІС ДАВ КОМАНДУ "ФАС"❗Що світить ставленикам Єрмака? Руки ДБР розв'язані
показать весь комментарий
Яка зневага, особливо з 2019 року, у зелупня з приблудами95 до України і Українців!!
Єрмак з татаровим і бакановим, на передовій під Мирноградом??
02.12.2025 19:42 Ответить
а зєля наближається до свого кінця!
показать весь комментарий
сподіваюсь на це
02.12.2025 18:58 Ответить
а мені здається уся "начинка української влади"його самого не відпустить ...
показать весь комментарий
Чергове велике *****.
показать весь комментарий
Янелох, за мир потом. Где Умеров, почему он не полирует нары? Где Скумбрия с плёнок Миндича?
показать весь комментарий
він так нічому і не навчився. надо його гнати
показать весь комментарий
не гнати ..а саджати на палю на Майдані.. і всіх нащадків разом зі Скумбрією
показать весь комментарий
Ми наближаємся - а кацапи?
показать весь комментарий
до капітуляції ти хотів сказати?
показать весь комментарий
На жаль капітуляція також мир (
показать весь комментарий
Схоже це пов'язане з Венесуелою .
показать весь комментарий
ага, наркотрафік пригрозили перекрити, і зеля швидко здувся
показать весь комментарий
Трумп сьогодні щось з цего приводу збирається заявити о 17-й за східноамериканським часом.
показать весь комментарий
що ж він **** здав? які території? що ще наобіцяв щоб набу далі плівки не опубліковували?
показать весь комментарий
А що це за такі "незалежні" антикорупційні органи, які публікують плівки залежно від зданої території?
показать весь комментарий
якщо підведемо то гилляки то зізнается...
показать весь комментарий
Валодья, брасай нюхать! Це тобі вставило, а іншим - ні!
показать весь комментарий
Хтось ще вірить Зеленському, який майже 6 з хвостиком років все робив не на користь України, в ворога і своїх бізнес- партнерів?
показать весь комментарий
Брехливе пустопоржнє гундосе ніщо!
До якого, у сраку, миру ти наблизився?
Знову бажаєш зазирнути в очко?
Хоч комусь?
То заглядой віткофу, більше ти нікому не цікавий! Твоє місце в одиночній камері пожиттєво з повною компенсацією!
показать весь комментарий
ги...ги...до флоридського миру родини умерова....
показать весь комментарий
Це як колись догґонім і пєрєгґонім Амєріку, ми ж без штанів і босі... А він оце кажучи - без совісті і моралі.
показать весь комментарий
РФ готова до війни з Європою прямо зараз Джерело: https://censor.net/ua/n3588256
показать весь комментарий
Це він натякає, що подає у відставку?
показать весь комментарий
А генерал Ходжес шось інше каже...
показать весь комментарий
Цей діпломіруваний юрізД пояснить нарешті народу України (та й усьому світові), що він під цим має на увазі, і як вигадана дмітрієффим х***ня вписується у Конституцію і закони України, а також у норми міжнародного права?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
I хто ж цю пропозицiю (постанову) внесе? невже ти клоун **************
показать весь комментарий
це випадково не ти рьошик міндічєвський?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Або до капітуляції....
показать весь комментарий
На початку совдепії деда леніна видав лозунг :
Нет тайной депломатии, мир без анексий і контребуций!
І заключил Бресткий мір!!! Якось так
показать весь комментарий
Дєдушку німці, боргом притисли. Якби кайзер, проттримався ще рік, то щоб залишилось, від савєцкой Росії...
показать весь комментарий
Це капітуляція України, а не мир.
показать весь комментарий
Напевно зелений скоморох вже продав нас Путіну !
показать весь комментарий
Завдяки Зеленському - Україна стрімко наближається до КАПІТУЛЯЦІЇ перед москальськими окупантами.
показать весь комментарий
Вже 4 роки наближетса, та ніяк не наблизітся. Ще мільен кацапів замочить, тоді точно почнется зрада. Iсстінавамгаварю!
показать весь комментарий
Зеля, а от як ти вважаeш якщо це буде мiр на умовах ***** i ти його пiдпишеш, ти ще довго протримаешся на посадi?
показать весь комментарий
убогое брехло
показать весь комментарий
Знову потужно упоровся. Без Ермака він зовсім пішов по наклонной. Треба срочно гальмівну сорочку та в рехаб на детокс.
показать весь комментарий
То Ермак іде домовлятися за українців, ТО УМЕРОВ.
А коли самі українці будуть рішати за себе і СВОЮ ЗЕМЛЮ ⁉️
І ДО РЕЧІ ПРО НАТО- якщо Україна зійде з шляху до НАТО - усю владу до вʼязниці
показать весь комментарий
І усіх депутатів ТЄЖ
показать весь комментарий
Жидок розмародерив Україну можна і до міндіча с скумбрією летіти
показать весь комментарий
Ідіот
показать весь комментарий
https://www.ponomaroleg.com/ukraine-vozmozhno-pridyotsya-pojti-na-boleznennye-ustupki/ Олег Пономарь:

Я писал недавно, (и сейчас считаю), что в какой-то мере (какая-то компромиссная формула) Украина под давлением Трампа будет вынуждена пойти на уступки России по Донбассу (отмечу, что наличие у меня такого инсайда не означает, что я это поддерживаю).
02.12.2025 19:28 Ответить
Російські війська, які продовжують повномасштабне вторгнення в Україну, контролюють 95% території Покровська Донецької області.
Про це у вівторок, 2 грудня, заявив високопосадовець НАТО на брифінгу в штаб-квартирі альянсу, відповідаючи на запитання кореспондентки DW у Брюсселі.

За його словами, наразі Україна проводить організований відвід військ з цього міста, але в Покровську ще залишаються невеликі осередки спротиву з боку українських сил.
02.12.2025 19:29 Ответить
Когда орлы молчат, болтают попугаи. У.Черчилль
показать весь комментарий
Я щось не бачу москалів, що біжуть до Мааааськви. Це буде ознака, що мир близько.
показать весь комментарий
Ну, ну...
показать весь комментарий
Все правильно каже. Треба виставити Трампа лузером, коли пуйло пішле його родичів на йух з їхнім планом.
показать весь комментарий
Розмовний жанр. Пожиттєво..............
показать весь комментарий
