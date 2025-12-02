Украина приближается к миру, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство находится на самом коротком расстоянии до мира за все время полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил во время выступления в парламенте Ирландии.

По словам Зеленского, сегодня утром украинская делегация в Ирландии провела брифинги после переговоров с США. Киев усиливает дипломатические усилия и готов к дальнейшим шагам на пути к прекращению войны.

Также он подчеркнул, что сейчас Украина "ближе к миру, чем когда-либо".

Ирландия обещает максимально продвигать вступление Украины в ЕС

Ранее премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является важным условием ее долгосрочной безопасности.

Мартин подчеркнул, что Ирландия поддержит Украину и сделает все возможное, чтобы переговоры о вступлении продвигались быстро и результативно.

Политик напомнил, что его страна возглавит Совет ЕС во второй половине 2026 года. Тогда Ирландия планирует активно продвигать украинский вопрос.

"Во время нашего председательства в следующем году мы будем продвигать переговоры о членстве Украины настолько сильно, насколько сможем", - сказал Мартин.

Вопрос замороженных российских активов

Во время встречи Зеленский поднял тему передачи Украине замороженных российских активов. По его словам, такой шаг будет выгоден не только для самой Украины, но и для ее партнеров.

"Уже давно пора их направить Украине для того, чтобы мы могли надежно обеспечить и свою оборону, и свое восстановление. И это принесет пользу не только нам, но и партнерам - мы будем давать больше заказов странам, которые нам помогают", - отметил Зеленский.

Визит Зеленского в Ирландию

Напомним, сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.

Зеленский провел в Дублине встречу с новоизбранной президентом Ирландии Кэтрин Коннолли во время официального визита.

