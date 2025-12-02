РУС
Помощь Украине от Ирландии
247 10

Ирландия готова мониторить прекращение огня в Украине после достижения мирного соглашения, - премьер Мартин

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна готова присоединиться к мониторингу прекращения огня в Украине после достижения мирного решения с Россией.

Об этом он сказал в Дублине на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Глава правительства подчеркнул, что Ирландия открыта для участия в миротворческих инициативах в Украине и Европе. "Если наступит прекращение огня или будет достигнуто мирное решение, Ирландия будет открыта для мониторинга любого прекращения огня или других аспектов мирного решения. У нас есть большой опыт в Ливане, в Африке по мониторингу мира, миротворческой деятельности", - заявил Мартин.

Он добавил, что Ирландия готова и стремится присоединиться к восстановлению Украины после завершения боевых действий.

Переговоры во Флориде

  • Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
  • В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
  • Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
  • Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Ирландия (137) война в Украине (7081) прекращения огня (372)
Всі неодмінно допоможуть!! От як тільки стрільба зпверщиться!!
Буде ціла коаліція Потужних і Охочих
показать весь комментарий
02.12.2025 17:31 Ответить
А як порушать те припинення то що? Поплачете?
показать весь комментарий
02.12.2025 17:33 Ответить
Припинять моніторити.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:34 Ответить
Дякую, Капітан Очевидність )
показать весь комментарий
02.12.2025 18:09 Ответить
Я теж можу моніторити. Платіть мені гроші. А як тільки почнуть стріляти то стану на лижі. Тобто якої радості від цього моніторення? Після ''мінська 2'' теж моніторили і який толк? Велика стурбованість і заклики припинити? Да насрати всім на вашу стурбованість і заклики
показать весь комментарий
02.12.2025 17:35 Ответить
У нас є багато досвіду в Лівані, в Африці щодо моніторингу миру, миротворчої діяльності",

Ага, пам'ятаю як мировторці драпали з Лівану від Вагнерівців, по дорозі витрушуючи стурбованість з штанів. До кінця 2026 року ООН виводить останніх миротворців з Лівану. Видно в Лівані вже настав мир і безпека
показать весь комментарий
02.12.2025 17:40 Ответить
класно заявляти рішучість до всього харошого, після того , що не настане ...
показать весь комментарий
02.12.2025 17:40 Ответить
Весьмирснами?
показать весь комментарий
02.12.2025 17:46 Ответить
Пуйло вимагає відсутність чужих військ в Україні. Та і наших тільки в окремих локаціях, в мінімальній кількості, і під їхнім моніторингом. Зеля каже, що це прорив в домовленості.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:57 Ответить
Прямо всесвітня олімпіада з ментальних видів спорту...
показать весь комментарий
02.12.2025 18:10 Ответить
 
 