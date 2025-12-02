Ирландия готова мониторить прекращение огня в Украине после достижения мирного соглашения, - премьер Мартин
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна готова присоединиться к мониторингу прекращения огня в Украине после достижения мирного решения с Россией.
Об этом он сказал в Дублине на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Глава правительства подчеркнул, что Ирландия открыта для участия в миротворческих инициативах в Украине и Европе. "Если наступит прекращение огня или будет достигнуто мирное решение, Ирландия будет открыта для мониторинга любого прекращения огня или других аспектов мирного решения. У нас есть большой опыт в Ливане, в Африке по мониторингу мира, миротворческой деятельности", - заявил Мартин.
Он добавил, что Ирландия готова и стремится присоединиться к восстановлению Украины после завершения боевых действий.
Переговоры во Флориде
- Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.
- В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.
- Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.
- Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.
Буде ціла коаліція Потужних і Охочих
Ага, пам'ятаю як мировторці драпали з Лівану від Вагнерівців, по дорозі витрушуючи стурбованість з штанів. До кінця 2026 року ООН виводить останніх миротворців з Лівану. Видно в Лівані вже настав мир і безпека