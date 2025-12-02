Ирландия готова мониторить прекращение огня в Украине после достижения мирного соглашения, - премьер Мартин

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна готова присоединиться к мониторингу прекращения огня в Украине после достижения мирного решения с Россией.

Об этом он сказал в Дублине на совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Глава правительства подчеркнул, что Ирландия открыта для участия в миротворческих инициативах в Украине и Европе. "Если наступит прекращение огня или будет достигнуто мирное решение, Ирландия будет открыта для мониторинга любого прекращения огня или других аспектов мирного решения. У нас есть большой опыт в Ливане, в Африке по мониторингу мира, миротворческой деятельности", - заявил Мартин.

Он добавил, что Ирландия готова и стремится присоединиться к восстановлению Украины после завершения боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Простых решений не будет, но важно, чтобы не было никакой игры за спиной Украины, - Зеленский

Переговоры во Флориде

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров вместе с командой уже на пути в Соединенные Штаты.

В воскресенье, 30 ноября, представители США и Украины проведут встречу во Флориде для продолжения переговоров по соглашению о прекращении войны РФ против Украины.

Издание Axios писало, что в воскресенье, 30 ноября, США на встрече с украинской делегацией в Майами хотят достичь договоренностей по двум вопросам - территориям и гарантиям безопасности.

Впоследствии сообщалось, что в Майами стартовали переговоры между делегациями США и Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас есть 20 пунктов, которые были наработаны в Женеве и доработаны во Флориде, - Зеленский. ВИДЕО