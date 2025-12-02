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Новини Мирні перемовини Допомога Україні від Ірландії
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Ірландія готова моніторити припинення вогню в Україні після досягнення мирної угоди, - прем’єр Мартін

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін

Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна готова долучитися до моніторингу припинення вогню в Україні після досягнення мирного рішення з Росією.

Про це він сказав у Дубліні на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

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Глава уряду наголосив, що Ірландія відкрита до участі у миротворчих ініціативах в Україні та Європі. "Якщо настане припинення вогню чи буде досягнуте мирне рішення, Ірландія буде відкрита до моніторингу будь-якого припинення вогню чи інших аспектів мирного рішення. У нас є багато досвіду в Лівані, в Африці щодо моніторингу миру, миротворчої діяльності", - заявив Мартін.

Він додав, що Ірландія готова й прагне долучитися до відбудови України після завершення бойових дій.

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Переговори у Флориді

  • Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
  • У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
  • Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
  • Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.

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Ірландія (202) війна в Україні (8520) припинення вогню (448)
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Топ коментарі
+5
Припинять моніторити.
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02.12.2025 17:34 Відповісти
+3
А як порушать те припинення то що? Поплачете?
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02.12.2025 17:33 Відповісти
+2
Всі неодмінно допоможуть!! От як тільки стрільба зпверщиться!!
Буде ціла коаліція Потужних і Охочих
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02.12.2025 17:31 Відповісти
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Всі неодмінно допоможуть!! От як тільки стрільба зпверщиться!!
Буде ціла коаліція Потужних і Охочих
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02.12.2025 17:31 Відповісти
А як порушать те припинення то що? Поплачете?
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02.12.2025 17:33 Відповісти
Припинять моніторити.
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02.12.2025 17:34 Відповісти
Дякую, Капітан Очевидність )
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02.12.2025 18:09 Відповісти
Я теж можу моніторити. Платіть мені гроші. А як тільки почнуть стріляти то стану на лижі. Тобто якої радості від цього моніторення? Після ''мінська 2'' теж моніторили і який толк? Велика стурбованість і заклики припинити? Да насрати всім на вашу стурбованість і заклики
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02.12.2025 17:35 Відповісти
У нас є багато досвіду в Лівані, в Африці щодо моніторингу миру, миротворчої діяльності",

Ага, пам'ятаю як мировторці драпали з Лівану від Вагнерівців, по дорозі витрушуючи стурбованість з штанів. До кінця 2026 року ООН виводить останніх миротворців з Лівану. Видно в Лівані вже настав мир і безпека
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02.12.2025 17:40 Відповісти
класно заявляти рішучість до всього харошого, після того , що не настане ...
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02.12.2025 17:40 Відповісти
Пуйло вимагає відсутність чужих військ в Україні. Та і наших тільки в окремих локаціях, в мінімальній кількості, і під їхнім моніторингом. Зеля каже, що це прорив в домовленості.
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02.12.2025 17:57 Відповісти
Прямо всесвітня олімпіада з ментальних видів спорту...
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02.12.2025 18:10 Відповісти
Як вчасно просто пиз*ец, перекласти, як тільки закінчать вас вбивати, тоді ми вас підтримаємо, а в іншому проходьте повз, і це не тільки Ірландія.
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02.12.2025 18:20 Відповісти
Cпочатку ,промоніторте всі підписанти будапештську куйню і дайте відповідь чи буде правильно .якщо український народ після Вашого моніторингу буде Вас називати "ЛИЦЕМІРНІ БРЕХЛИВІ ПОКИДЬКИ І НЕГІДНИКИ"""???
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02.12.2025 20:08 Відповісти
Вже ОБСЄ намоніторило свого часу.
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02.12.2025 22:58 Відповісти
 
 