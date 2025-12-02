Ірландія готова моніторити припинення вогню в Україні після досягнення мирної угоди, - прем’єр Мартін
Прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна готова долучитися до моніторингу припинення вогню в Україні після досягнення мирного рішення з Росією.
Про це він сказав у Дубліні на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
Глава уряду наголосив, що Ірландія відкрита до участі у миротворчих ініціативах в Україні та Європі. "Якщо настане припинення вогню чи буде досягнуте мирне рішення, Ірландія буде відкрита до моніторингу будь-якого припинення вогню чи інших аспектів мирного рішення. У нас є багато досвіду в Лівані, в Африці щодо моніторингу миру, миротворчої діяльності", - заявив Мартін.
Він додав, що Ірландія готова й прагне долучитися до відбудови України після завершення бойових дій.
Переговори у Флориді
- Раніше повідомлялося, що секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів.
- У неділю, 30 листопада, представники США та України проведуть зустріч у Флориді для продовження переговорів щодо угоди про припинення війни РФ проти України.
- Видання Axios писало, що у неділю, 30 листопада, США на зустрічі з українською делегацією у Маямі хочуть досягти домовленостей щодо двох питань - територій та гарантій безпеки.
- Згодом повідомлялося, що у Маямі стартували переговори між делегаціями США та України.
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