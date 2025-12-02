США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину, - The Atlantic

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки отдельных видов вооружения для Украины и не предупредила об этом Германию.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера генерал-майор Кристиан Фройдинг, которого цитирует издание The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Координация военной помощи Украине

Фройдинг рассказал, что ранее имел тесные связи с Пентагоном. Он сказал, что мог связываться с американскими представителями "круглосуточно", но сейчас это в основном недоступно.

Ситуация осложняется тем, что администрация Трампа также не предупредила немецких партнеров о приостановке поставок отдельных видов вооружения Киеву.

Сотрудничество США и Германии

Теперь немецкому генералу приходится прибегать к сложным, непрямым каналам, чтобы получить актуальную информацию о позиции правительства США.

"В нашем посольстве в Вашингтоне есть человек, который пытается найти кого-то в Пентагоне", - цитирует Фройдинга издание.

Немецкие военные планировщики пытаются определить не только вероятность нападения России на НАТО в ближайшие годы, но и то, встанут ли США в таком случае на защиту Европы, добавил Фройдинг.

