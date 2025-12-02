США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину, - The Atlantic
Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки отдельных видов вооружения для Украины и не предупредила об этом Германию.
Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера генерал-майор Кристиан Фройдинг, которого цитирует издание The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.
Координация военной помощи Украине
Фройдинг рассказал, что ранее имел тесные связи с Пентагоном. Он сказал, что мог связываться с американскими представителями "круглосуточно", но сейчас это в основном недоступно.
- Ситуация осложняется тем, что администрация Трампа также не предупредила немецких партнеров о приостановке поставок отдельных видов вооружения Киеву.
Сотрудничество США и Германии
Теперь немецкому генералу приходится прибегать к сложным, непрямым каналам, чтобы получить актуальную информацию о позиции правительства США.
"В нашем посольстве в Вашингтоне есть человек, который пытается найти кого-то в Пентагоне", - цитирует Фройдинга издание.
Немецкие военные планировщики пытаются определить не только вероятность нападения России на НАТО в ближайшие годы, но и то, встанут ли США в таком случае на защиту Европы, добавил Фройдинг.
Єдине що цікавить тромба це тромб і його родичі.
Ще поговорюють ніби США через ту організацію раніше частенько любили тягнути європейців в якісь нікому не всраті хащі типу Афгану чи Іраку... Аж ось тепер виявилося що захист Європи від ворога проти якого та організація і була створена - сьогодні в інтереси тої шарашки чомусь не входить.
-всё же чёрным по белому сказано. И это ещё отдельных видов только, что подразумевает какой-то маленький процент от их актуальных, текущих поставок.