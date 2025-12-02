РУС
4 821 56

США приостановили поставки определенных видов оружия в Украину, - The Atlantic

Пентагон приостановил поставки определенного оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки отдельных видов вооружения для Украины и не предупредила об этом Германию.

Об этом заявил генеральный инспектор Бундесвера генерал-майор Кристиан Фройдинг, которого цитирует издание The Atlantic, передает Цензор.НЕТ.

Координация военной помощи Украине

Фройдинг рассказал, что ранее имел тесные связи с Пентагоном. Он сказал, что мог связываться с американскими представителями "круглосуточно", но сейчас это в основном недоступно.

  • Ситуация осложняется тем, что администрация Трампа также не предупредила немецких партнеров о приостановке поставок отдельных видов вооружения Киеву.

Сотрудничество США и Германии

Теперь немецкому генералу приходится прибегать к сложным, непрямым каналам, чтобы получить актуальную информацию о позиции правительства США.

"В нашем посольстве в Вашингтоне есть человек, который пытается найти кого-то в Пентагоне", - цитирует Фройдинга издание.

Немецкие военные планировщики пытаются определить не только вероятность нападения России на НАТО в ближайшие годы, но и то, встанут ли США в таком случае на защиту Европы, добавил Фройдинг.

Германия (7406) оружие (10542) Пентагон (1509) США (28478) война в Украине (7081)
Топ комментарии
+13
Невже йому досі незрозуміло на чиїй стороні Трамп?
02.12.2025 16:42 Ответить
+10
Надія на те що кацапи будуть противагою Китаю є ознкою глибогого дибілізму тих хто на таке розраховує. Коли совок бодався з Китаєм "хто більш правильний коммуніст" таке прокатувало, ну а тепер зась 🙄
02.12.2025 16:50 Ответить
+9
Це все що потрібно знати про домовленості і угоди з америкосами. Якщо Україна піде на умови Тромба і )(уйла то це буде кінець для України. Невже ви думає що Тромб з )(уйлом на дамбасі і кримі зупиняться. Далі вже будуть ділити Україну під лінійку як колись ділили сша або Африку і даже Україну не будуть питати
02.12.2025 16:48 Ответить
Невже йому досі незрозуміло на чиїй стороні Трамп?
02.12.2025 16:42 Ответить
Трамп - идиот. Но он считает что он на стороне США. Да, своими действиями он вредит тому чем занималась Америка последние десятилетия - но он художник, он так видит. И он самовлюбленный циничный болван, который хочет добиться своих целей - например прослыть миротворцем - за счет того что жертва агрессии находится в зависимости от него.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:48 Ответить
Сцяв тромб на США.
Єдине що цікавить тромба це тромб і його родичі.
02.12.2025 16:54 Ответить
Якби тромб був на боці США, домовлятись з кацапами би їздив офіційний амбасадор і домовленості би ратифікувались Конгресом.
02.12.2025 17:57 Ответить
Трамп на стороні Трампа.
02.12.2025 16:48 Ответить
С ностальгией думаю о бундесвере образца тридцать девятого сорок первых годов. Когда немцы одной левой могли оттрахать* всю Европу. Если бы не вписалась Америка-завалили бы совок. Жаль что история пошла по-другому пути. Иначе сейчас совка бы не было, как и не было бы 4 года войны у нас. Жили бы на периферии, как примерно сейчас живут румыны, балтийцы. И горя бы не знали.
02.12.2025 17:12 Ответить
Ну, не тільки совка, а й тебе, напевно.
02.12.2025 17:20 Ответить
Трамп идиот который думает что он отстаивает интересы США.
02.12.2025 17:36 Ответить
В нього вже нема чим думати, він два слова зза деменції вже звʼязати не може, ахінею несе.
02.12.2025 18:02 Ответить
США союзники РФ. Єдине не зрозуміло ЧОМУ США витягують рузкіх 7 чи 8 раз за вуха із лайна, але видно їм подобається
02.12.2025 16:43 Ответить
Їм потрібна противага Китаю та ЄС. Також раніше діяла Британська імперія - допомагала найслабшому.
02.12.2025 16:46 Ответить
Надія на те що кацапи будуть противагою Китаю є ознкою глибогого дибілізму тих хто на таке розраховує. Коли совок бодався з Китаєм "хто більш правильний коммуніст" таке прокатувало, ну а тепер зась 🙄
02.12.2025 16:50 Ответить
Завдяки США з Китаю зробили противагу Совку. Правда злегка перестаралися. Так що і з рф зможуть, якщо їм знадобиться. Не вперше.
02.12.2025 16:53 Ответить
Дурниця. Китаю з кацапами нема що ділити. Кацапи повністю залежні від Китаю і США нема що тут ловити окрім знущань і приниження
02.12.2025 16:56 Ответить
Час йде, все змінюється. Після 2 світової Китай повністю залежав від Совка. Потім все змінилося.
показать весь комментарий
02.12.2025 16:59 Ответить
Так, все змінюється, і тепер кацапи повністю залежать від Китаю, а США тут побоку - нова геополітична реальність яку створив Захід вигодувавши Китай собі на голову
02.12.2025 17:02 Ответить
США і Совок вигодували в 1930-х. А потім поховали в 1990-х. Можливо те ж готують Китаю.
показать весь комментарий
02.12.2025 17:05 Ответить
50 на 50 може готують а може і ні . Ну якщо такий план, то попереду світ очікує ще світова війна з ядерними ударами ну і "холодна", а потім, років через 60, Китай поховають ... непоганий план 👍
02.12.2025 17:12 Ответить
Приготують, але не при ******** правопівнях у Білому Домі. Хоч Рейган і був республіканцем, але тієі республіканської партії більше нема, сьогоднішні мага, це трагична пародія на республіканців.
02.12.2025 17:45 Ответить
Толерантніше казати не "ознака дебілізму", а "ознака традиційного правого консерватизму".
показать весь комментарий
02.12.2025 16:54 Ответить
можна ще - "ознака альтернативної інтелектуальної обдарованості"
02.12.2025 16:57 Ответить
Они не союзники рф
02.12.2025 17:51 Ответить
Чому генерал вважає, що США зобов'язані його про щось попереджати?
02.12.2025 16:44 Ответить
Зазвичай про затримку вантажу отримувача попереджують
02.12.2025 16:47 Ответить
Нехай подасть до суду.
02.12.2025 16:50 Ответить
Це хороша відповідь 👍
02.12.2025 16:51 Ответить
Довбенятко, тому що так прийнято серед союзників.
02.12.2025 16:50 Ответить
Бо наївні європейці досі вірять в одну обісрану організацію з чотирьох літер.
Ще поговорюють ніби США через ту організацію раніше частенько любили тягнути європейців в якісь нікому не всраті хащі типу Афгану чи Іраку... Аж ось тепер виявилося що захист Європи від ворога проти якого та організація і була створена - сьогодні в інтереси тої шарашки чомусь не входить.
02.12.2025 16:50 Ответить
Тягнути-то любили, але НАТО відмовилось відправляти військову місію в Ірак, тому Бушу і довелось вигадувати так звану "коаліцію бажаючих".
02.12.2025 16:59 Ответить
Навіть Україна в тій дупі побувала. А тепер це зажрате чмо відмовляється союзникам навіть за гроші зброю продавати.
02.12.2025 17:03 Ответить
Там навіть Узбекистан з Гондурасом побував, 32 країни увійшли в цю "коаліцію охочих". Тільки половина краін ЄС приєдналась, до речі - серед них не було ні Німеччини, ні Франціі, ні Нідерландів, ні Швеціі, ні Норвегіі, ні Бельгіі. Ну і НАТО, як організація, офіційно відхилила цей запит США.
02.12.2025 17:12 Ответить
Можна тиснути - а можна просто "спустити шини"...
02.12.2025 16:48 Ответить
це тиск до перемовин
02.12.2025 16:48 Ответить
Це все що потрібно знати про домовленості і угоди з америкосами. Якщо Україна піде на умови Тромба і )(уйла то це буде кінець для України. Невже ви думає що Тромб з )(уйлом на дамбасі і кримі зупиняться. Далі вже будуть ділити Україну під лінійку як колись ділили сша або Африку і даже Україну не будуть питати
02.12.2025 16:48 Ответить
Ділилка у правопівнів не відросла.
02.12.2025 16:51 Ответить
Україна повинна призупинити переговори так як це тиск на Україну вже з обох боків. Тим більше якщо сша нам більше не то що не союзник а даже не партнер і не поставщик озброєння то Тромб нам ніхто.
02.12.2025 17:05 Ответить
А будемо далі гратися з Тромбом в мирні плани то ще й втратимо Європейських партнерів. Бо наступним пунктом від )(уйла є припинення поставок зброї від Європи на що Тромб завтра буде тиснути. Отоді вже складай тапки. І потрібно на весь світ рознести що сша недоговороздатна і ненадійна як партнер і союзник
02.12.2025 17:07 Ответить
Це ж було вже. Сенс цих перемовин для України полягає в тому, щоб по ітогу рудий почав публічно відхрещуватись від призупинення постачань і все знов звалити на "самодіяльність гегсета", а самому вийти красунчиком, який однією лівою порішав проблеми в Пентагоні і відновив постачання.
02.12.2025 17:51 Ответить
Пентагон взагалі щє функціонує? Бо Конгрес в суботу анонсував парламентське розслідування по ймовірному військовому злочину півня Гегсета, виглядає так, ніби абсолютно некомпетентні праваки просто не розуміють, які процеси повинні відбуватися в Пентагоні і як ним керувати.
02.12.2025 16:49 Ответить
Фламиндичи всё это заменят. Они понесут двушки на мааацкву аж бегом.
02.12.2025 16:49 Ответить
ржу немагу
02.12.2025 16:56 Ответить
Трампістам свербе аж до нестерпи схилити Україну до поразки та капітуляції. Кацапські мінливі мільярди спокою не дають.
02.12.2025 16:50 Ответить
якось талібан і без амеріканької допомоги вигнав їх з афгану...боритесь та поборите...
02.12.2025 16:55 Ответить
Та це вже не важливо! Адже єрмака та міндіча прогнали, а зеленський просто нічого не знав! Тепер як заживемо! По 500 ракет на день як почнемо робити!!!
02.12.2025 16:56 Ответить
трамп і натан ягу шановливо приймав і обіцяв золоті гори - крісло підставляв.а тепер по факту натан яга молить про помилування - інакше грати.трамп ще той фокуснік.
02.12.2025 16:58 Ответить
США припинили постачання, а Зе і його мародери і не приступали до постачання зброї на іронт. Кинули військових одних і тільки вони самі собі та волонтери хоч якось допомагають. Владні структури на папері роблять фортифікації та зброю, а реально тільки крадуть, показуючи фронт виконаних робіт.
02.12.2025 17:01 Ответить
З США все зрозуміло. Поки не буде імпічменту вони нам не союзник.
02.12.2025 17:03 Ответить
Та і взагалі я б на сша не розраховував.
02.12.2025 17:27 Ответить
Рижий дід з масовим убивцею вже в десна цілується.
02.12.2025 17:04 Ответить
Хтоб сумнівався...
02.12.2025 17:18 Ответить
прапорщик кгб трамп работает. Привет кремлю из Белого Дома!
02.12.2025 17:18 Ответить
Чушь какая-то!? Мне, здесь, все местные патриоты говорили, что американцы ничего уже давно и не поставляют. Поэтому, типо, пошли они нах. со своим мирным договором, с чего это они вообще имеют права свои пункты тулить..
02.12.2025 17:28 Ответить
Вони призупинили продаж зброі країнам НАТО, скоріш за все мова про ракети до Патріотів.
02.12.2025 17:54 Ответить
"США приостановили поставки отдельных видов вооружения для Украины и не предупредили об этом Германию. "
-всё же чёрным по белому сказано. И это ещё отдельных видов только, что подразумевает какой-то маленький процент от их актуальных, текущих поставок.
02.12.2025 18:01 Ответить
А якщо завтра ще Китай перестане нам всю електроніку продавати за гроші - ми теж його до союзників зарахуємо як трампорашку ?
02.12.2025 17:56 Ответить
Украина давно банкрот. У неё никаких грошей нема, максимум, на постройку домов "Династия" для наивеличайших, демократических лидеров. Да и то, те деньги сп()зжены у американцев и европейцев.
02.12.2025 18:06 Ответить
 
 