РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7175 посетителей онлайн
Новости помощь Украине от США Отношения Зеленского и Трампа
1 696 31

Зеленский, по меньшей мере, 78 раз благодарил США за оказанную помощь Украине с 2022 года, - CNN

Встреча Зеленского и Трампа 17 октября

Заявление президента США Дональда Трампа на прошлой неделе о том, что Украина якобы не выразила "никакой благодарности" за оказанную помощь и мирные усилия, является ложным. С начала полномасштабного российского вторжения украинский президент Владимир Зеленский неоднократно благодарил Вашингтон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеканал CNN, проанализировавший публичные заявления лидера Украины.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Благодарность США за поддержку Украины

Так, Зеленский выражал благодарность Соединенным Штатам десятки раз – по меньшей мере 78 раз – с момента, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в начале 2022 года.

Кроме того, Зеленский неоднократно выражал благодарность лично Трампу с момента его переизбрания осенью 2024 года. Кроме того, Киев выражал благодарность его предшественнику Джо Байдену.

Также президент Украины выражал это в социальных сетях, иногда тегая аккаунт Трампа. Он говорил это главе Белого дома лично. Он говорил это спецназовцам Трампа и членам Конгресса. Он говорил это в Украине, в США и в других странах.

"Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу", - сказал Зеленский министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу на прошлой неделе в Киеве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Встреча Зеленского и Трампа на этой неделе не запланирована, - СМИ

Некоторые примеры благодарности Трампу

CNN отмечает, что менее чем через три часа после того, как Трамп опубликовал в воскресенье утром свое ложное заявление о "неблагодарности" руководства Украины, Зеленский написал в социальной сети X: "Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "Джавелинов", спасает жизни украинцев".

Кроме того, Зеленский опубликовал более 40 высказываний благодарности США и их лидерам только на X:

  • "Я благодарен президенту Трампу за тесное сотрудничество с Соединенными Штатами", - написал Зеленский в сентябре.
  • "Мы благодарны [Трампу] за все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", - написал он в августе.
  • "Я поздравил президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Мы – в Украине – благодарны за всю оказанную поддержку", – написал он 4 июля. "Я благодарен президенту Трампу", – опубликованный пост Зеленского после разговора с Трампом в мае.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислица о мирном соглашении из 19 пунктов: Самые чувствительные вопросы оставили для решения между Трампом и Зеленским

Напомним, 23 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия по прекращению войны РФ против Украины.

Автор: 

Зеленский Владимир (22709) помощь (8219) США (28368) Трамп Дональд (7126)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Та він і ще 100 разів "подякує", лиш би аудит не проводили!
показать весь комментарий
24.11.2025 21:40 Ответить
+5
Трампу а не штатам
але ж вони не надають нам допомогу, допомогу нам купує Європа
їм ми не дякували ?
показать весь комментарий
24.11.2025 21:33 Ответить
+3
Дякував за те що міг переправляти двушки до москви, зелена небрита падаль..
показать весь комментарий
24.11.2025 21:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трампу а не штатам
але ж вони не надають нам допомогу, допомогу нам купує Європа
їм ми не дякували ?
показать весь комментарий
24.11.2025 21:33 Ответить
Особливо вдячні ФРС США, КабМіндічі з головою Нацбанку, ДержПрикСлужби, митники, УДО, ДБР, СБУ….
показать весь комментарий
24.11.2025 22:05 Ответить
А трамп просто забув занести ці відомості у книгу подяк!
показать весь комментарий
24.11.2025 21:34 Ответить
рудий пердун приймає подяки Боїнгами ти злитками золота
показать весь комментарий
24.11.2025 23:19 Ответить
79!
показать весь комментарий
24.11.2025 21:37 Ответить
Та він і ще 100 разів "подякує", лиш би аудит не проводили!
показать весь комментарий
24.11.2025 21:40 Ответить
І скажіть що ці статейки пишуть не на замовлення кукловодів Зелепутіна😂🤡💩
показать весь комментарий
24.11.2025 21:43 Ответить
А пісюн Трампу цілував?

Трамп любить маленьких. Навіть, якщо вони трохи неголені.
показать весь комментарий
24.11.2025 21:43 Ответить
Буба була кликуха й у Клінтона
показать весь комментарий
24.11.2025 22:13 Ответить
Граф Дякула. 😉
показать весь комментарий
24.11.2025 22:52 Ответить
дякую за. підтримку
показать весь комментарий
24.11.2025 23:58 Ответить
дебіл-клоун,бажаю скоріше здохнути,хто за нього голосував!!
показать весь комментарий
24.11.2025 21:44 Ответить
Сукупна військова підтримка (2022-2025): За даними Кільського інституту світової економіки (Kiel Institute), загальна вартість зобов'язань щодо військової допомоги від усіх партнерів перевищила 130-140 млрд євро (еквівалент ~$150 млрд)
показать весь комментарий
24.11.2025 21:45 Ответить
Вранці і ввечері потрібно... По три рази
І по три поклони ще!!!
показать весь комментарий
24.11.2025 21:45 Ответить
Якраз Байдену який надавав допомогу він не дякував ,а ось Трампу який лише продає зброю європейцям він не втомлюєтся дякувати.
показать весь комментарий
24.11.2025 21:48 Ответить
Залишилося лише один, щоб досягти необхідних 79. Незачёт 😂
показать весь комментарий
24.11.2025 21:49 Ответить
Лідор неймовірно талановитий перемовник, аж 78 разів подякував партнерам. Це вам не про безвіз домовитись, не про Томос, і не звязати путіна Мінськими угодами.
Лідор найпотужніший!🤡
показать весь комментарий
24.11.2025 21:49 Ответить
Дякував за те що міг переправляти двушки до москви, зелена небрита падаль..
показать весь комментарий
24.11.2025 21:55 Ответить
воно і відсмоктати може 24/7
показать весь комментарий
24.11.2025 21:59 Ответить
Ну трампон старий, забуває...
показать весь комментарий
24.11.2025 22:05 Ответить
Трамп буде примушений виконати будапештський меморандум.
показать весь комментарий
24.11.2025 22:05 Ответить
показать весь комментарий
24.11.2025 22:30 Ответить
У Трампона Трампакса память как у рыбки Гуппи!!!🤡🤣🤪😆🤗😂
показать весь комментарий
24.11.2025 23:06 Ответить
але повинен дякувати трампусіку, з повагою!
показать весь комментарий
24.11.2025 23:07 Ответить
спасибо ЦАРЬ / как в кино 78 раз /

еще 1378 ведер и золотой ключик будет наш /как в кино /

я вам нечего не должен / классика /
показать весь комментарий
24.11.2025 23:46 Ответить
 
 