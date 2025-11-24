Зеленский, по меньшей мере, 78 раз благодарил США за оказанную помощь Украине с 2022 года, - CNN

Заявление президента США Дональда Трампа на прошлой неделе о том, что Украина якобы не выразила "никакой благодарности" за оказанную помощь и мирные усилия, является ложным. С начала полномасштабного российского вторжения украинский президент Владимир Зеленский неоднократно благодарил Вашингтон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет телеканал CNN, проанализировавший публичные заявления лидера Украины.

Благодарность США за поддержку Украины

Так, Зеленский выражал благодарность Соединенным Штатам десятки раз – по меньшей мере 78 раз – с момента, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в начале 2022 года.

Кроме того, Зеленский неоднократно выражал благодарность лично Трампу с момента его переизбрания осенью 2024 года. Кроме того, Киев выражал благодарность его предшественнику Джо Байдену.

Также президент Украины выражал это в социальных сетях, иногда тегая аккаунт Трампа. Он говорил это главе Белого дома лично. Он говорил это спецназовцам Трампа и членам Конгресса. Он говорил это в Украине, в США и в других странах.

"Мы очень благодарны президенту Трампу, Соединенным Штатам, всему американскому народу", - сказал Зеленский министру Сухопутных войск США Дэниелу Дрисколлу на прошлой неделе в Киеве.

Некоторые примеры благодарности Трампу

CNN отмечает, что менее чем через три часа после того, как Трамп опубликовал в воскресенье утром свое ложное заявление о "неблагодарности" руководства Украины, Зеленский написал в социальной сети X: "Украина благодарна Соединенным Штатам, каждому американскому сердцу и лично президенту Трампу за помощь, которая, начиная с "Джавелинов", спасает жизни украинцев".

Кроме того, Зеленский опубликовал более 40 высказываний благодарности США и их лидерам только на X:

"Я благодарен президенту Трампу за тесное сотрудничество с Соединенными Штатами", - написал Зеленский в сентябре.

"Мы благодарны [Трампу] за все усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира", - написал он в августе.

"Я поздравил президента Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Мы – в Украине – благодарны за всю оказанную поддержку", – написал он 4 июля. "Я благодарен президенту Трампу", – опубликованный пост Зеленского после разговора с Трампом в мае.

Напомним, 23 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Украины "не выразило никакой благодарности" за американские усилия по прекращению войны РФ против Украины.