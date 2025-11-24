УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4300 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від США Відносини Зеленського та Трампа
2 678 36

Зеленський щонайменше 78 разів дякував США за надану допомогу Україні від 2022 року, - CNN

Зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня

Твердження президента США Дональда Трампа минулого тижня про те, що Україна нібито не висловила "жодної вдячності" за надану допомогу та мирні зусилля, є неправдивим. Від початку повномасштабного російського вторгнення український президент Володимир Зеленський неодноразово дякував Вашингтону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеканал CNN, що проаналізував публічні твердження лідера України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подяка США за підтримку України

Так, Зеленський висловлював вдячність Сполученим Штатам десятки разів – щонайменше 78 разів – від початку, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Крім того, Зеленський неодноразово висловлював вдячність особисто Трампу з моменту його переобрання восени 2024 року. Крім того, Київ висловлював подяку його попереднику Джо Байдену.

Також президент України висловлював це в соціальних мережах, іноді тегаючи акаунт Трампа. Він говорив це очільнику Білого дому особисто. Він говорив це спецпризначенцям Трампа та членам Конгресу. Він говорив це в Україні, у США та в інших країнах.

"Ми дуже вдячні президенту Трампу, Сполученим Штатам, всьому американському народу", - сказав Зеленський міністру Сухопутних військ США Деніелу Дрісколлу минулого тижня в Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського і Трампа цього тижня не запланована, - ЗМІ

Деякі приклади подяки Трампу

CNN зазначає, що менш ніж через три години після того, як Трамп опублікував у неділю вранці свою неправдиву заяву про "невдячність" керівництва України, Зеленський написав у соціальній мережі X: "Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю й особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "Джавелінів", рятує життя українців".

Крім того, Зеленський публікував понад 40 висловлювань вдячності США та їхнім лідерам лише на X:

  • "Я вдячний президенту Трампу за тісну співпрацю зі Сполученими Штатами", - написав Зеленський у вересні.
  • "Ми вдячні [Трампу] за всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру", - написав він у серпні.
  • "Я привітав президента Трампа і весь американський народ з Днем незалежності США. Ми – в Україні – вдячні за всю надану підтримку", - написав він 4 липня. "Я вдячний президенту Трампу", - опублікований допис Зеленського після розмови з Трампом у травні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кислиця про мирну угоду на 19 пунктів: Найчутливіші питання залишили для вирішення між Трампом і Зеленським

Нагадаємо, 23 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.

Автор: 

Зеленський Володимир (27951) допомога (9191) США (26703) Трамп Дональд (8911)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Та він і ще 100 разів "подякує", лиш би аудит не проводили!
показати весь коментар
24.11.2025 21:40 Відповісти
+8
показати весь коментар
24.11.2025 22:30 Відповісти
+6
Трампу а не штатам
але ж вони не надають нам допомогу, допомогу нам купує Європа
їм ми не дякували ?
показати весь коментар
24.11.2025 21:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Трампу а не штатам
але ж вони не надають нам допомогу, допомогу нам купує Європа
їм ми не дякували ?
показати весь коментар
24.11.2025 21:33 Відповісти
Особливо вдячні ФРС США, КабМіндічі з головою Нацбанку, ДержПрикСлужби, митники, УДО, ДБР, СБУ….
показати весь коментар
24.11.2025 22:05 Відповісти
А трамп просто забув занести ці відомості у книгу подяк!
показати весь коментар
24.11.2025 21:34 Відповісти
рудий пердун приймає подяки Боїнгами ти злитками золота
показати весь коментар
24.11.2025 23:19 Відповісти
79!
показати весь коментар
24.11.2025 21:37 Відповісти
Та він і ще 100 разів "подякує", лиш би аудит не проводили!
показати весь коментар
24.11.2025 21:40 Відповісти
І скажіть що ці статейки пишуть не на замовлення кукловодів Зелепутіна😂🤡💩
показати весь коментар
24.11.2025 21:43 Відповісти
А передруковують на чиє?
показати весь коментар
25.11.2025 07:27 Відповісти
А пісюн Трампу цілував?

Трамп любить маленьких. Навіть, якщо вони трохи неголені.
показати весь коментар
24.11.2025 21:43 Відповісти
Буба була кликуха й у Клінтона
показати весь коментар
24.11.2025 22:13 Відповісти
Граф Дякула. 😉
показати весь коментар
24.11.2025 22:52 Відповісти
дякую за. підтримку
показати весь коментар
24.11.2025 23:58 Відповісти
дебіл-клоун,бажаю скоріше здохнути,хто за нього голосував!!
показати весь коментар
24.11.2025 21:44 Відповісти
Сукупна військова підтримка (2022-2025): За даними Кільського інституту світової економіки (Kiel Institute), загальна вартість зобов'язань щодо військової допомоги від усіх партнерів перевищила 130-140 млрд євро (еквівалент ~$150 млрд)
показати весь коментар
24.11.2025 21:45 Відповісти
Тобто, копійки.
показати весь коментар
25.11.2025 07:28 Відповісти
Вранці і ввечері потрібно... По три рази
І по три поклони ще!!!
показати весь коментар
24.11.2025 21:45 Відповісти
Хм... на Схід чи на Захід?
показати весь коментар
25.11.2025 08:41 Відповісти
Якраз Байдену який надавав допомогу він не дякував ,а ось Трампу який лише продає зброю європейцям він не втомлюєтся дякувати.
показати весь коментар
24.11.2025 21:48 Відповісти
Залишилося лише один, щоб досягти необхідних 79. Незачёт 😂
показати весь коментар
24.11.2025 21:49 Відповісти
Лідор неймовірно талановитий перемовник, аж 78 разів подякував партнерам. Це вам не про безвіз домовитись, не про Томос, і не звязати путіна Мінськими угодами.
Лідор найпотужніший!🤡
показати весь коментар
24.11.2025 21:49 Відповісти
Дякував за те що міг переправляти двушки до москви, зелена небрита падаль..
показати весь коментар
24.11.2025 21:55 Відповісти
воно і відсмоктати може 24/7
показати весь коментар
24.11.2025 21:59 Відповісти
Ну трампон старий, забуває...
показати весь коментар
24.11.2025 22:05 Відповісти
Трамп буде примушений виконати будапештський меморандум.
показати весь коментар
24.11.2025 22:05 Відповісти
показати весь коментар
24.11.2025 22:30 Відповісти
Потрібно подарувати Трампу фарфорову статуетку голобородька у масштабі 1:10, котра, якщо її добряче стукнути по голові, хрипатим голосом волатиме "THANK YOU".
показати весь коментар
25.11.2025 08:45 Відповісти
У Трампона Трампакса память как у рыбки Гуппи!!!🤡🤣🤪😆🤗😂
показати весь коментар
24.11.2025 23:06 Відповісти
але повинен дякувати трампусіку, з повагою!
показати весь коментар
24.11.2025 23:07 Відповісти
спасибо ЦАРЬ / как в кино 78 раз /

еще 1378 ведер и золотой ключик будет наш /как в кино /

я вам нечего не должен / классика /
показати весь коментар
24.11.2025 23:46 Відповісти
Допомога Україні - це правильно, не потрібно подякувати.
показати весь коментар
25.11.2025 08:38 Відповісти
 
 