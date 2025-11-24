Зеленський щонайменше 78 разів дякував США за надану допомогу Україні від 2022 року, - CNN
Твердження президента США Дональда Трампа минулого тижня про те, що Україна нібито не висловила "жодної вдячності" за надану допомогу та мирні зусилля, є неправдивим. Від початку повномасштабного російського вторгнення український президент Володимир Зеленський неодноразово дякував Вашингтону.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеканал CNN, що проаналізував публічні твердження лідера України.
Подяка США за підтримку України
Так, Зеленський висловлював вдячність Сполученим Штатам десятки разів – щонайменше 78 разів – від початку, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року.
Крім того, Зеленський неодноразово висловлював вдячність особисто Трампу з моменту його переобрання восени 2024 року. Крім того, Київ висловлював подяку його попереднику Джо Байдену.
Також президент України висловлював це в соціальних мережах, іноді тегаючи акаунт Трампа. Він говорив це очільнику Білого дому особисто. Він говорив це спецпризначенцям Трампа та членам Конгресу. Він говорив це в Україні, у США та в інших країнах.
"Ми дуже вдячні президенту Трампу, Сполученим Штатам, всьому американському народу", - сказав Зеленський міністру Сухопутних військ США Деніелу Дрісколлу минулого тижня в Києві.
Деякі приклади подяки Трампу
CNN зазначає, що менш ніж через три години після того, як Трамп опублікував у неділю вранці свою неправдиву заяву про "невдячність" керівництва України, Зеленський написав у соціальній мережі X: "Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю й особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "Джавелінів", рятує життя українців".
Крім того, Зеленський публікував понад 40 висловлювань вдячності США та їхнім лідерам лише на X:
- "Я вдячний президенту Трампу за тісну співпрацю зі Сполученими Штатами", - написав Зеленський у вересні.
- "Ми вдячні [Трампу] за всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру", - написав він у серпні.
- "Я привітав президента Трампа і весь американський народ з Днем незалежності США. Ми – в Україні – вдячні за всю надану підтримку", - написав він 4 липня. "Я вдячний президенту Трампу", - опублікований допис Зеленського після розмови з Трампом у травні.
Нагадаємо, 23 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.
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але ж вони не надають нам допомогу, допомогу нам купує Європа
їм ми не дякували ?
Трамп любить маленьких. Навіть, якщо вони трохи неголені.
І по три поклони ще!!!
Лідор найпотужніший!🤡
еще 1378 ведер и золотой ключик будет наш /как в кино /
я вам нечего не должен / классика /