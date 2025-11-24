Зеленський щонайменше 78 разів дякував США за надану допомогу Україні від 2022 року, - CNN

Твердження президента США Дональда Трампа минулого тижня про те, що Україна нібито не висловила "жодної вдячності" за надану допомогу та мирні зусилля, є неправдивим. Від початку повномасштабного російського вторгнення український президент Володимир Зеленський неодноразово дякував Вашингтону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише телеканал CNN, що проаналізував публічні твердження лідера України.

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Подяка США за підтримку України

Так, Зеленський висловлював вдячність Сполученим Штатам десятки разів – щонайменше 78 разів – від початку, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року.

Крім того, Зеленський неодноразово висловлював вдячність особисто Трампу з моменту його переобрання восени 2024 року. Крім того, Київ висловлював подяку його попереднику Джо Байдену.

Також президент України висловлював це в соціальних мережах, іноді тегаючи акаунт Трампа. Він говорив це очільнику Білого дому особисто. Він говорив це спецпризначенцям Трампа та членам Конгресу. Він говорив це в Україні, у США та в інших країнах.

"Ми дуже вдячні президенту Трампу, Сполученим Штатам, всьому американському народу", - сказав Зеленський міністру Сухопутних військ США Деніелу Дрісколлу минулого тижня в Києві.

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Деякі приклади подяки Трампу

CNN зазначає, що менш ніж через три години після того, як Трамп опублікував у неділю вранці свою неправдиву заяву про "невдячність" керівництва України, Зеленський написав у соціальній мережі X: "Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю й особисто президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з "Джавелінів", рятує життя українців".

Крім того, Зеленський публікував понад 40 висловлювань вдячності США та їхнім лідерам лише на X:

"Я вдячний президенту Трампу за тісну співпрацю зі Сполученими Штатами", - написав Зеленський у вересні.

"Ми вдячні [Трампу] за всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і тривалого миру", - написав він у серпні.

"Я привітав президента Трампа і весь американський народ з Днем незалежності США. Ми – в Україні – вдячні за всю надану підтримку", - написав він 4 липня. "Я вдячний президенту Трампу", - опублікований допис Зеленського після розмови з Трампом у травні.

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Нагадаємо, 23 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що керівництво України "не висловило жодної вдячності" за американські зусилля щодо припинення війни РФ проти України.