США призупинили постачання певних видів зброї в Україну, - The Atlantic

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила постачання окремих видів озброєння для України й не попередила про це Німеччину.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу генерал-майор Крістіан Фройдінг, якого цитує видання The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

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Координація військової допомоги Україні

Фройдінг розповів, що раніше мав тісні зв'язки з Пентагоном. Він сказав, що міг зв'язуватися з американськими представниками "цілодобово", але зараз це в основному недоступно.

Ситуація ускладнюється тим, що адміністрація Трампа також не попередила німецьких партнерів про призупинення постачань окремих видів озброєння Києву.

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Співпраця США та Німеччини

Тепер німецькому генералу доводиться вдаватися до складних, непрямих каналів, щоб отримати актуальну інформацію про позицію уряду США.

"У нашому посольстві у Вашингтоні є людина, яка намагається знайти когось у Пентагоні", - цитує Фройдінга видання.

Німецькі військові планувальники намагаються визначити не лише ймовірність нападу Росії на НАТО в найближчі роки, але й те, чи стануть США в такому разі на захист Європи, додав Фройдінг.

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