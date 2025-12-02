США призупинили постачання певних видів зброї в Україну, - The Atlantic
Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила постачання окремих видів озброєння для України й не попередила про це Німеччину.
Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу генерал-майор Крістіан Фройдінг, якого цитує видання The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.
Координація військової допомоги Україні
Фройдінг розповів, що раніше мав тісні зв'язки з Пентагоном. Він сказав, що міг зв'язуватися з американськими представниками "цілодобово", але зараз це в основному недоступно.
- Ситуація ускладнюється тим, що адміністрація Трампа також не попередила німецьких партнерів про призупинення постачань окремих видів озброєння Києву.
Співпраця США та Німеччини
Тепер німецькому генералу доводиться вдаватися до складних, непрямих каналів, щоб отримати актуальну інформацію про позицію уряду США.
"У нашому посольстві у Вашингтоні є людина, яка намагається знайти когось у Пентагоні", - цитує Фройдінга видання.
Німецькі військові планувальники намагаються визначити не лише ймовірність нападу Росії на НАТО в найближчі роки, але й те, чи стануть США в такому разі на захист Європи, додав Фройдінг.
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Но я вообще не про это говорил, а про пропаганду, которая определяет и "воспитывает" менталитет и мирровозрения немцев последние почти 100лет.
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