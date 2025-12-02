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США призупинили постачання певних видів зброї в Україну, - The Atlantic

Пентагон призупинив постачання певної зброї Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила постачання окремих видів озброєння для України й не попередила про це Німеччину.

Про це заявив генеральний інспектор Бундесверу генерал-майор Крістіан Фройдінг, якого цитує видання The Atlantic, передає Цензор.НЕТ.

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Координація військової допомоги Україні

Фройдінг розповів, що раніше мав тісні зв'язки з Пентагоном. Він сказав, що міг зв'язуватися з американськими представниками "цілодобово", але зараз це в основному недоступно.

  • Ситуація ускладнюється тим, що адміністрація Трампа також не попередила німецьких партнерів про призупинення постачань окремих видів озброєння Києву.

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Співпраця США та Німеччини

Тепер німецькому генералу доводиться вдаватися до складних, непрямих каналів, щоб отримати актуальну інформацію про позицію уряду США.

"У нашому посольстві у Вашингтоні є людина, яка намагається знайти когось у Пентагоні", - цитує Фройдінга видання.

Німецькі військові планувальники намагаються визначити не лише ймовірність нападу Росії на НАТО в найближчі роки, але й те, чи стануть США в такому разі на захист Європи, додав Фройдінг.

Також читайте: Німеччина не розробляла плану на випадок війни з Росією, - Міноборони ФРН спростувало статтю WSJ

Автор: 

Німеччина (8081) зброя (7910) Пентагон (1482) США (26750) війна в Україні (8520)
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Топ коментарі
+26
Невже йому досі незрозуміло на чиїй стороні Трамп?
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02.12.2025 16:42 Відповісти
+20
Надія на те що кацапи будуть противагою Китаю є ознкою глибогого дибілізму тих хто на таке розраховує. Коли совок бодався з Китаєм "хто більш правильний коммуніст" таке прокатувало, ну а тепер зась 🙄
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02.12.2025 16:50 Відповісти
+16
Трамп - идиот. Но он считает что он на стороне США. Да, своими действиями он вредит тому чем занималась Америка последние десятилетия - но он художник, он так видит. И он самовлюбленный циничный болван, который хочет добиться своих целей - например прослыть миротворцем - за счет того что жертва агрессии находится в зависимости от него.
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02.12.2025 16:48 Відповісти
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А ну ок. Сколько людей, столько и мнений, как говорится...
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02.12.2025 19:41 Відповісти
Ну на базі цих поглядів, які зібрані в статті від німецьких військових, по суті будується стратегія військового розвитку Німеччини, а також йде переоцінка в бік зменшення міжнародного впливу і погіршення репутації США, як партнера.
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02.12.2025 19:49 Відповісти
И слава Богу. Германии давно пора стать независимой страной, не на бумаге, а по факту. Германия - это сателлит США и сейчас тоже. После Второй мировой войны Германия была разделена. Союз ушёл из своей зоны оккупации, а США так и остались. Да ещё и поглотила освободившуюся часть. Может хоть сейчас лёд тронется в этом направлении.
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02.12.2025 19:57 Відповісти
Ну з цим складно не погодитись.Тільки не в сателітах справа, а в тому, що після військових поразок у двох світових війнах поспіль і після невеликого періоду заборони мати військо (1945-1955) у них менталітет змінився настільки сильно, що в них прямо в підсвідомісті на цілі покоління викарбувалась ідеологія, що будь-які військові засоби, це абсолютно марна витрата грошей і що нібито (а це дійсно помилка) все можна вирішити економічними засобами. Тому зараз тільки окремі німецькі військові починають це потихеньку усвідомлювати і толком щє не знають, як змусити це усвідомити пересічних платників податків, в яких ця антимилітарна ідеологія тепер передається із молоком матері з покоління в покоління.
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02.12.2025 20:13 Відповісти
Не с молоком матери, а дело в пропаганде по теле-радиовещанию. "ARD", так называемое. Квиточек для оплаты приходит в каждый дом, не отвертишься. Немцев обязали платить, причём это в обязательном порядке. Придумали американцы, кстати тоже, в своё время. Типа для раззомбирования немцев из-за нацистской идеологии после второй мировой войны. Короче, уже почти 100 лет втирают немцам какую-то дичь за их же деньги.
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02.12.2025 20:21 Відповісти
В німців не захоплені владою всі медіа, як у москворотів, тому пропаганда з одного каналу там має дуже обмежений вплив, навіть якщо вона і буває
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02.12.2025 20:50 Відповісти
делитантская точка зрения. Разница только в том, что не одним, конкретным человеком. А разными людьми по внешности, но с одинаковым содержимым и повесткой, и политикой.
Но я вообще не про это говорил, а про пропаганду, которая определяет и "воспитывает" менталитет и мирровозрения немцев последние почти 100лет.
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02.12.2025 20:56 Відповісти
Звичайно, їх справа, але… є договір і нормальні люди його виконують, а якщо не в змозі виконати по якійсь причині, то завчасно попереджають і питання знімається, чи владновується іншим шляхом.
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02.12.2025 19:50 Відповісти
Про нарушения договора тут нет ни слова, опять таки. Тут не указано, что был какой-то юридический договор, который бы нарушила США. Просто, "обычно было так, а сейчас пошло по-другому"- вот отсюда и все обижалки, но про какой-то там настоящий договор на бумаге, речи нет.
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02.12.2025 20:02 Відповісти
Все там є, США порушили внутрінатівську домовленість Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яку самі ж в рамках НАТО запропонували і підписали із усіма членами НАТО в липні 2025 року. Згідно неї США зобовʼязувались продавати зброю членам НАТО із накруткою +10% від ціни на $10 міліардів і йшли перемовини про узгодження збільшення закупок до $90 міліардів . Німеччина це бачить і тому непокоїться тим, якою наступною внутрінатівською домовленістю США підітруться і коли це станеться.
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02.12.2025 20:24 Відповісти
Я уже писал про масштабы. Они определенны? От 10 млрд. на 10 процентов. А если меньше 10 млрд, тогда сколько? А если три автомата продать? А если заявить, что один автомат стоит 5млрд? Будет ли это считаться продажа американского оружия странам НАТО? Такие выкрутасы, например, прописанны и определенны в тех договорённостях? И договорённость, это не юридический договор. Это на заборе х1й написано, а там дрова лежат.
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02.12.2025 20:36 Відповісти
Підписано зобовʼязання продати зброі ринкової вартісті $10 міліардів за суму, яка дорівнює $11 міліардів, це до речі була геніальна ідея баригопєдофіла. Якщо заявити, що один автомат коштує $5 млрд, то вас можуть і галоперідолом кольнути для профілактики.
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02.12.2025 20:42 Відповісти
В нашем мире уже, кто первый надел халат тот и доктор. Трамп сейчас в халате щеголяет, следовательно шприц у него.
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02.12.2025 20:49 Відповісти
Трамп в підгузках щоголяє, а шприц у нього щоб періодично себе до тями інʼєкціями приводити.
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02.12.2025 20:52 Відповісти
Озброєння це не огірки, щоб без документів передавати один одному.
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02.12.2025 20:39 Відповісти
Да выпишут накладные, какие проблемы. Ладно, я устал уже одно и тоже писать.
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02.12.2025 20:46 Відповісти
Все, що робить зараз америка з рудим мудаком, робиться на догоду пуйла, рудий агент і його курʼєр вітьков телефонують і їздять до москви тільки для отримання чергових інструкцій по темі: чим ще можна напаскудить і викрутить руки Україні.
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02.12.2025 18:12 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
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02.12.2025 18:21 Відповісти
охріненний союзник
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02.12.2025 18:49 Відповісти
Це інтерв'ю генерал Бундесвера давав ще влітку .! Тоді США і дійсно припиняли постачання зброї Україні .
.
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02.12.2025 23:43 Відповісти
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