Ирландия обещает максимально продвигать вступление Украины в ЕС
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является важным условием ее долгосрочной безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он выступил с этим заявлением во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Дублине.
Поддержка во время председательства Ирландии в Совете ЕС
Мартин подчеркнул, что Ирландия поддержит Украину и сделает все возможное, чтобы переговоры о вступлении продвигались быстро и результативно.
Политик напомнил, что его страна возглавит Совет ЕС во второй половине 2026 года. Тогда Ирландия планирует активно продвигать украинский вопрос.
"Во время нашего председательства в следующем году мы будем продвигать переговоры о членстве Украины настолько сильно, насколько сможем", — сказал Мартин.
Перспективы вступления в ЕС
Премьер добавил, что украинцы работают над тем, чтобы реализовать свои европейские стремления, и они заслуживают поддержки партнеров. По его словам, вступление в ЕС принесло большие изменения для самой Ирландии, поэтому страна хочет таких же возможностей для украинцев.
Визит Зеленского в Ирландию
- Напомним, сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль