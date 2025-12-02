Ирландия обещает максимально продвигать вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является важным условием ее долгосрочной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он выступил с этим заявлением во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Дублине.

Поддержка во время председательства Ирландии в Совете ЕС

Мартин подчеркнул, что Ирландия поддержит Украину и сделает все возможное, чтобы переговоры о вступлении продвигались быстро и результативно.

Политик напомнил, что его страна возглавит Совет ЕС во второй половине 2026 года. Тогда Ирландия планирует активно продвигать украинский вопрос.

"Во время нашего председательства в следующем году мы будем продвигать переговоры о членстве Украины настолько сильно, насколько сможем", — сказал Мартин.

Перспективы вступления в ЕС

Премьер добавил, что украинцы работают над тем, чтобы реализовать свои европейские стремления, и они заслуживают поддержки партнеров. По его словам, вступление в ЕС принесло большие изменения для самой Ирландии, поэтому страна хочет таких же возможностей для украинцев.

Визит Зеленского в Ирландию

Напомним, сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.

