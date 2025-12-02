РУС
Новости Визит Зеленского в Ирландию
213 3

Ирландия обещает максимально продвигать вступление Украины в ЕС

Пресс-конференция Зеленского и премьера Ирландии Михолы Мартина

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что членство Украины в Европейском Союзе является важным условием ее долгосрочной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он выступил с этим заявлением во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Дублине.

Поддержка во время председательства Ирландии в Совете ЕС

Мартин подчеркнул, что Ирландия поддержит Украину и сделает все возможное, чтобы переговоры о вступлении продвигались быстро и результативно.

Политик напомнил, что его страна возглавит Совет ЕС во второй половине 2026 года. Тогда Ирландия планирует активно продвигать украинский вопрос.

"Во время нашего председательства в следующем году мы будем продвигать переговоры о членстве Украины настолько сильно, насколько сможем", — сказал Мартин.

Перспективы вступления в ЕС

Премьер добавил, что украинцы работают над тем, чтобы реализовать свои европейские стремления, и они заслуживают поддержки партнеров. По его словам, вступление в ЕС принесло большие изменения для самой Ирландии, поэтому страна хочет таких же возможностей для украинцев.

Визит Зеленского в Ирландию

Зеленский Владимир (22805) Ирландия (137) Евросоюз (17889)
Та всі вони по одинці просувають... Тільки разом ось чогось не просувається...
02.12.2025 18:35 Ответить
Буде і Угорщина просувати,коли слуга перестане керувати державою: все впирається в особистість.
02.12.2025 18:39 Ответить
Зяма наший - якийсь нікчемний карлик. Меньшого "керманича" у Європі не знайдеш..
02.12.2025 18:47 Ответить
 
 