Передача замороженных российских активов Украине выгодна и партнерам, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что передача Украине замороженных российских активов будет выгодна не только для самой Украины, но и для ее партнеров.

"Мы обсудили сегодня также позицию по замороженным российским активам. Уже давно пора их направить Украине для того, чтобы мы могли надежно обеспечить и свою оборону, и свое восстановление. И это принесет пользу не только нам, но и партнерам - мы будем давать больше заказов странам, которые нам помогают", - отметил Зеленский.

Президент также поблагодарил Ирландию за поддержку санкционного давления на РФ. "Мы ценим, что Ирландия всегда честно и принципиально относится к вопросам давления на Россию. И прежде всего это вопрос санкционной политики. Санкции должны оставаться в силе, пока остается российская оккупация", - подчеркнул он.

Визит Зеленского в Ирландию

Зеленский Владимир Ирландия замороженные активы
