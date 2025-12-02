Передача замороженных российских активов Украине выгодна и партнерам, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что передача Украине замороженных российских активов будет выгодна не только для самой Украины, но и для ее партнеров.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы обсудили сегодня также позицию по замороженным российским активам. Уже давно пора их направить Украине для того, чтобы мы могли надежно обеспечить и свою оборону, и свое восстановление. И это принесет пользу не только нам, но и партнерам - мы будем давать больше заказов странам, которые нам помогают", - отметил Зеленский.
Президент также поблагодарил Ирландию за поддержку санкционного давления на РФ. "Мы ценим, что Ирландия всегда честно и принципиально относится к вопросам давления на Россию. И прежде всего это вопрос санкционной политики. Санкции должны оставаться в силе, пока остается российская оккупация", - подчеркнул он.
Визит Зеленского в Ирландию
- Напомним, сегодня, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Ирландию.
- Зеленский провел в Дублине встречу с новоизбранной президентом Ирландии Кэтрин Коннолли во время официального визита.
Такі речі повинен готувати проукраїнський професійний уряд,а не уряд дерьмака.
Дайте гроші і більше нічого не питайте